CES 2024: Alt du trenger å vite om årets største teknologibegivenhet

Nå er det snart tid for CES 2024 – her er det vi venter å se.

Nå som virtuelle arrangementer hører fortiden til, ser det ut til at CES 2024 vil bli en stor begivenhet for forbrukerelektronikk. CTA, som arrangerer messen i Las Vegas, Nevada, venter flere enn 3500 utstillere fordelt på 2,4 millioner kvadratmeter med utstillingsareal.

Det burde holdes en gjettekonkurranse om hvor mange teknologiselskaper som vil velge å dra nytte av den iøynefallende Spheres vanvittige visningsmuligheter.

Deltakerne (som vil inkludere et team av TechRadar-redaktører og reportere) kan vente seg å se nye lanseringer og innovasjoner på tvers av et bredt spekter av teknologi, inkludert bærbare datamaskiner, wearables, helse- og skjønnhetsteknologi, smarthjemteknologi, TV-er og hjemmeunderholdning, kjøretøy og elbiler – og mye AI.

Blant selskapene som ventes å føre an i kunngjøringene er Nvidia, Intel, L'Oréal, Hyundai, AMD, Samsung, Sony og mange andre.

Enten du deltar på CES 2024 personlig eller planlegger å se årets utgave av det årlige showet på nettet, vil vi rapportere om de største kunngjøringene etter hvert. Nedenfor spekulerer vi omkring hvilke produkter som vil bli presentert under det fire dager lange arrangementet.

CES 2024 – dato og tider

CES 2024 arrangeres fra tirsdag 9. januar til fredag ​​12. januar 2024.

Arrangementets åpningsinnlegg starter klokken 17.30 9. januar – lokal tid (02.30 norsk tid)

For de som er på stedet på arrangementet, kan du sjekke ut arrangementer og presentasjoner på Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC) eller Venetian Expo som er åpen for besøkende i løpet av følgende tider:

10.00 – 18.00 PT (19.00 – 03.00) tirsdag 9. januar

09.00 – 18.00 PT (18.00 – 03.00) onsdag 10. januar

09.00 – 18.00 PT (18.00 – 03.00) torsdag 11. januar

09.00 – 16.00 PT (18.00 – 01.00) søndag 12. januar

De som ønsker å besøke det hjemmeunderholdningsfokuserte C Space på ARIA, kan sjekke det ut fra 09.00 PT til 18.00 PT (18.00 – 03.00) mandag 8. januar til torsdag 11. januar.

Slik registrerer du deg til CES 2024

CES er et bransjearrangement for personer fra 18 år og eldre som jobber innenfor forbrukerteknologi. For å delta, må du altså være tilknyttet et teknologiselskap eller en passende mediepublikasjon.

Hvis du oppfyller disse kriteriene, må du for å registrere deg for CES 2024 besøke den offisielle registreringssiden for CES 2024 og fylle ut det aktuelle skjemaet.

Som en del av søknadsprosessen må du legge ved et bilde av deg selv, detaljer om selskapet du jobber for og din rolle der, samt bevis på din bransjetilknytning.

Hvilke merker deltar?

Samsung på CES 2024

(Image credit: Samsung)

Samsung har en lang historikk med mega-montre og enorme produktutrullinger, og CES 2024 vil ikke bli et unntak. Hovedfokuset i år vil imidlertid være AI (kunstig intelligens blir faktisk et stort tema på tvers av hele CES 2024).

I tillegg til Center Hall-standen, vil Samsung holde en stor pressekonferanse for å kunngjøre alle sine store oppdateringer.

På TV-feltet venter vi oss enda mer lyssterke OLED-modeller, da dette er en av spesifikasjonene som betyr mest for forbrukerne. De vil hente frem de nye 8K-skjermene og flere mikroLED-modellerer – sannsynligvis i enda større formater.

Vent deg også oppdateringer om projektorer, små apparater, laptoper og nettbrett, og bærekraft (et tema for messen). Vi burde også få se noen flere smarthusideer fra den sørkoreanske teknologigiganten og kanskje til og med en overraskelse eller to.

Sony på CES 2024

(Image credit: Future)

I fjor avduket Sony et spennende EV-konsept med et håpløst navn: Afeela. Vil selskapet vise frem enda en gjentakelse av denne bilen det har jobbet med i minst fire år? Kanskje.

Selskapet ser ikke ut til å vise frem så mye annet på CES lenger. Vi venter oss ikke noe innen TV og lyd (selv om noe innen hjemmekino kan dukke opp). Kanskje vi får en smakebit på fremtidige PlayStation-maskinvareoppdateringer, men ettersom PS5 Slim og PlayStation Portal nylig ble lansert, ser det langt fra sikkert ut.

Et enda fjernere håp er en oppdatering av robothunden AIBO (selv om vi alltid kan håpe). Sannheten er at Sony, i hvert fall de siste årene, ikke har kommet med altfor spennende nyheter under CES-arrangementene.

LG på CES 2024

(Image credit: LG Display)

Du kan regne med at LG kjører på de samme to sporene de har fokusert på under tidligere CES-arrangementer: apparater og skjermer. På skjermsiden vil LG uten tvil komme med noe nytt innen OLED, som de alltid gjør. Vi er ikke sikre på om vi burde vente oss flere sammenleggbare/rullbare skjermer, men de vil definitivt legge inn OLED i omtrent alt annet med piksler. Vi håper de vil komme med sin banebrytende MLA OLED-teknologi i rimeligere modeller i år, men vi får se.

Hvitevarersiden vil også vise frem ny smarthusteknologi, inkludert robotstøvsugere, kjøleskap, vaskemaskiner og andre overraskende lanseringer innen hjemmeutstyr. Vi har tidligere sett selskapet vise frem innendørs grønnsakshager og perfekt sfæriske ismaskiner. Det vil også bli snakket om støtte for Matter og bærekraft.

Hisense på CES 2024

(Image credit: Future)

Hisense vil delta på CES 2024, med utstilling i LVCCs sentralhall.

Dette er enda et selskap som primært fokuserer på TV-er og små apparater. Vi vet at selskapet har et nytt utvalg av TV-er å vise frem i 2024. Vi vet også at de vil være ekstremt like fjorårets TV-er, med ett stort unntak: en ny flaggskip-TV som vil være selskapets mest lyssterke noensinne, med over 5000 nits lysstyrke, ny antirefleksteknologi og flere dimmingssoner enn selskapet noen gang har lagt inn i en mini LED-TV.

Intel på CES 2024

(Image credit: Getty Images)

Når det gjelder Intel og CES 2024, vil det handle om Meteor Lake og de nye Intel Core Ultra-prosessorene med innebygde nevrale prosessorenheter (NPUer). Selvfølgelig kunngjorde Intel disse brikkene for flere måneder siden, og de ble offisielt lansert 14. desember. Men med tanke på at de utelukkende er mobile brikker (foreløpig), betyr ikke en Intel-lansering at du kan få en bærbar PC med Core Ultra-brikke før CES.

De fleste produsenters produksjonssykluser er ikke lagt opp til lansering av nye produkter i desember, så de første laptopene vi kan kjøpe med de nye prosessorene vil dukke opp i løpet av de kommende månedene. Den første sjansen vi får til å se dem personlig vil være den andre uken i januar.

Så på mange måter er det ikke Intel vi snakker om her, men flere produsenter som vil bruke Intel Core Ultra i produktene sine. De lover å kjøre alt fra enkle oppdateringer av business-laptoper til spennende nytt design som drar nytte av den nye hybrid+-arkitekturen med ytelseskjerner, effektivitetskjerner og laveffektseffektivitetskjerner sammen med en nevral prosessor på SoC som vil gjøre forbruker-AI-applikasjoner som generativ bildebehandling eller dokumentutkast mye enklere og mer praktisk.

Det viktigste er at disse nye AI-appene ikke trenger en tilkobling til et skydatasenter for å fungere i teorien. Hvor godt de presterer i det virkelige liv gjenstår å se, men å finne ut av det vil være det mest spennende fra Intel på CES så lenge vi kan huske.

AMD på CES 2024

(Image credit: AMD)

Med tanke på at Nvidia har gjort det skarpt den senere tiden, vil CES 2024 være et godt tidspunkt for AMD å gjøre noen dristige grep for å gjenvinne noen markedsandeler i GPU-markedet, men det har ikke kommet noen indikasjoner på at en lansering er på vei på den fronten fra det røde teamet.

Når det gjelder GPU-er må vi sannsynligvis vente noen måneder før vi ser flere Radeon-kort komme ut, som en potensiell RX 7950 XT eller RX 7750 XT, men AMD er ikke bare et grafikkselskap.

Etter AMDs nylige kunngjøring av Ryzen 8000-serien med mobile CPU-er, Ryzen 9 8945HS, venter vi å se mange laptoper med den nye brikken. Vi har eksempelvis også AMD Z1- og Z1 Extreme-brikkene for laptop som driver enheter som Asus ROG Ally og Lenovo Legion Go. Det vil dessuten være mange tredjepartsprodukter knyttet til bærbar gaming på CES 2024.

Med tanke på fokuset på forbrukerelektronikk på CES, vil nyheter fra AMD under messen trolig dreie seg om laptoper i stedet for stasjonære datamaskiner, ettersom bærbare spillsystemer stort sett er den typen produkt som CES ble grunnlagt for å vise frem.

Nvidia på CES 2024

(Image credit: Nvidia)

Etter sin eksplosive vekst til et milliardselskap (i dollar) i 2023 på den generative AI-bølgen til blant andre ChatGPT, Dall-E, Google Bard og Midjourney, står Nvidias nesten totale monopol på de spesialiserte brikkene som driver store språkmodeller og andre AI-systemer selskapet ved et veiskille i begynnelsen av 2024.

Selv om de fortsatt er produsenten av de beste grafikkortene i verden for gamere og kreatører, stiller pengene fra generativ AI akkurat nå mange av Nvidias kommende forbrukerprodukter i en ganske lang skygge. Vi venter fortsatt at Nvidia vil kunngjøre nye «Super»-merkede GPUer under CES i år, men vi vet ikke hvilke eller hvor mange.

Denne nåværende generasjonen av Nvidia GPUer for forbrukermarkedet har vært en veldig blandet affære, både på ytelsessiden (i hvert fall i den nedre enden av produktstabelen) så vel som deres «premium-pluss»-priser. Selskapets flaggskipkort, Nvidia RTX 4090, koster rundt 22 000 kroner, mens deres «mellomklassekort» RTX 4070 vil koste deg rundt 7 900 kroner, noe som gjør at mange av Nvidias nyeste grafikkort er utenfor mange forbrukeres økonomiske rekkevidde.

Vi forventer ikke at noen GPU-kunngjøringer under CES gjør saken så veldig mye bedre, da disse nesten helt sikkert vil være en Super-versjon av RTX 4080 eller RTX 4070, så det er sannsynlig at disse kortene fortsatt vil være veldig dyre. Dette er ikke priser som flertallet av forbrukermarkedet har råd til, og gitt rapporter om Nvidia-sjef Jensen Huangs notat til Nvidia-ansatte som erklærer at Nvidia ikke lenger er et grafikkselskap, men et AI-selskap, virker de klare til å gjøre en kraftig kursendring rettet mot bedriftskunder i 2024. Hvis Nvidia tilbyr noe stort på CES 2024, vil det sannsynligvis være i form av en avskjedsgave til forbrukermarkedet, og deretter sette kursen mot langt mer lønnsomme horisonter.

Våre spådommer før CES 2024

Mobilteknologi på CES 2024

CES er ikke tradisjonelt en messe for mobiltelefoner, ettersom årets største mobilmesse finner sted en måned senere – når Mobile World Congress kommer til Barcelona. Vi forventer likevel å se noen telefonnyheter, men det meste vil være forhåndsvisninger av de store navnene som kommer litt senere eller en første sniktitt på telefoner som lanseres rundt om i verden.

Vårt første glimt av mobilnyheter på CES 2024 kommer fra Samsung. Vi venter at Galaxy S24-serien kommer i slutten av januar eller begynnelsen av februar, så det er mulig Samsung kan gi oss en sniktitt på disse telefonene under hovedinnlegget. De har tidligere gitt korte glimt av deres kommende produkter på slutten av presentasjonen.

Vi håper også å få en titt på noen telefoner som er lansert i Kina, inkludert OnePlus 12 og Xiaomi 14. Begge disse telefonene har den nye Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-prosessoren, som bringer Qualcomms nyeste AI-kompatible mobilplattform til markedet før Samsung. Forhåpentligvis får vi en sjanse til å se disse telefonene i aksjon.

Endelig dukket Lenovo opp på CES i fjor med nytt mobilutstyr, inkludert Lenovo ThinkPhone og nye nettbrett. Vi vil holde øye med alle våre favorittmobilprodusenter og streife rundt i hallene på jakt etter nye, så følg med.

TV-apparater på CES 2024

Vi forventer ikke noe banebrytende på TV-fronten fra årets CES, men det vil være tre klare linjer: Mer lyssterke OLED-TVer, gigantiske TV-er og mini LED-TVer med latterlig gode spesifikasjoner.

Mer lyssterke OLED-modeller er noe vi får se nesten hvert år, men det ble et enda hetere tema i 2023 med Samsungs andregenerasjons QD-OLED-teknologi og LGs nye MLA OLED-teknologi som overskygget tidligere OLED-modeller. Samsung vant fjorårets kappløp, men begge selskapene vil sannsynligvis ha noe nytt å tilby i 2024.

Når det gjelder gigantiske TV-er, snakker vi 98 tommer til 110 tommer, men til priser som ikke bare er for oligarker eller Taylor Swift. Vi har allerede sett TCLs rimelige 98-tommers TV, og Hisense vil absolutt ikke la TCL få den billigere enden av markedet for seg selv. Vi vil sannsynligvis se flere gigantiske alternativer fra Samsung også – TV-selskaper ser ut til å tro at dette er den neste store tingen.

Til slutt: mini LED-TV-er. TCL og Hisense vil begge introdusere TV-er med over 5000 nits lysstyrke og flere dimmingssoner enn noen gang før. Denne lysstyrken er omtrent dobbelt så høy som for avanserte Samsung 4K-TV-er akkurat nå – så kanskje Samsung også vil komme med sitt eget OTT-alternativ. Vi er ikke sikre på at noen trenger denne typen lysstyrke, men vi kan selvfølgelig ta feil, så vi ser frem til å teste dem grundig i fremtiden.

Datateknologi på CES 2024

Året 2023 var noe av en berg-og-dal-bane når det gjelder både maskinvare og programvare, med den raske fremveksten av AI-verktøy, der den tilsynelatende allestedsnærværende ChatGPT satte tonen for måneder med innovasjon og utvikling av nye produkter. Kunstig intelligens har blitt det heteste temaet innen teknologi, og CES 2024 vil gjenspeile dette.

Med det i tankene vil arrangementet være stort for PC-industrien som helhet, med innovasjoner fra alle de store aktørene inkludert Intel, Nvidia og Qualcomm. Sistnevnte vil dukke opp på arrangementet med et innlegg fra administrerende direktør Christiano Amon, som vil ta for seg potensialet til Qualcomms nye AI-brikke – som vil løfte generativ AI på enheter til nye høyder.

Intel-sjef Pat Gelsinger har en egen presentasjon som kommer i en lignende valør, med temaet «AI Everywhere». GPU-giganten bruker ofte CES som en plattform for å lansere nye mobile grafikkort – noe som betyr at vi også kan se den etterlengtede Blackwell GPU-arkitekturen på arrangementet.

Ellers ventes det at store navn som Acer, Asus og Lenovo dukker opp for å vise frem nye bærbare modeller, sannsynligvis utstyrt med nye Meteor Lake-brikker fra Intel og AMDs nye AI-drevne Hawk Point-prosessorer. Vi forventer også å se store tilbehørsprodusenter som Logitech, Razer og HyperX vise frem ny maskinvare, noe som betyr at vi får en travel januar!

Lydteknologi på CES 2024

Du får vanligvis ikke se hodetelefoner fra de største navnene på CES – Sony, Bose og så videre har en tendens til å lansere dem . Mye av det lydmessige på CES er handler om å gjøre vinyl smartere, eller introdusere høyttalere innebygd i møbler, eller andre tilnærminger til smart lydgjengivelse.

Så vi kan få se flere høyttalere i hi-fi-stil med innebygd streaming fra veldig høytstående navn, og det vil være flere Bluetooth-platespillere rettet mot nybegynnere. Det vil garantert dukke opp noen ørepropper også – et stort navn som deltar på CES er Sennheiser, og det ser ut til at de vil ha nye ørepropper å vise oss. Vi holder også øye med JLab, og selskapet har noen stilige, eksklusive ørepropper som vi tror vi kan få en sjanse til å teste på arrangementet.

Wearables og helse på CES 2024

I wearables-kategorien i fjor var CES full av skjermløse smartklokker og måter å frikoble wearables fra enda en skjerm rundt håndleddene våre. Vi tror at denne trenden vil fortsette, med smarte briller, nye modeller av smarte ringer og andre nye kategorier som vil få et gjennombrudd.

Spesielt smartbriller vil innebære flere muligheter til å gjøre trening morsommere på, litt som et spill (det er et 'Gaming Beyond Leisure'-panel i år under Fitness-seksjonen), med et push for å motivere folk til å bevege seg via innovative programvareløsninger.

På maskinvaresiden vil mer avanserte, diskrete temperatursensorer i smarte ringer og andre små wearables bety mye for kvinnehelse og sykkelsporing. Nå som levekostnadene har blitt høyere, tror vi at gammeldagse treningssporere i armbåndsstil kan gjøre et comeback, muligens ledet av Samsung Galaxy Fit 3 – selv om vi neppe vil se mange av disse på CES, fordi det ikke er spesielt spennende eller nytt.

CES er alltid stort når det gjelder elbiler, så vi forventer å se noen spennende nyheter på den fronten – og også i elsykkelsektoren. Blant annet slipper MINI og Audi sine egne elsykler. CES er en fin mulighet for bilprodusenter til å vise frem sine nye produkter, så vi ser frem til noen nye innovasjoner her.

Smarthjem på CES 2024

Det er stor sjanse for at vi har spart det beste til sist her, fordi vi tror smarthusteknologi kan dominere CES. I fjor kom avdukingen av den nye kommunikasjonsstandarden Matter for smarte hjem, men den har hatt et helt år på å utvikle seg og vi har sett noen utmerkede Matter-first-produkter lansert siden den gang.

Flere og flere enhetstyper får Matter-kompatibilitet, men det som er spennende er økt fokus på AI og automatisering. Fra kunstig intelligens ombord på de beste robotstøvsugerne til egenskapene til generativ AI i de beste stemmeassistentene for smarthøyttalere, venter vi å se en økt satsing på virkelig smarte enheter og hvordan de fungerer sammen. Utover det forventer vi å se flere innovasjoner fra de mange merkene som jobber iherdig med å utvikle flere smarte enheter – alt fra smarte gressklippere til helseløsninger.

Det er mye snakk om bærekraft i år og smarthusteknologi gir store muligheter til å lede an. Enten det er ved å redusere energibruk og levekostnader, bruke mer bærekraftige materialer, eller til og med oppdage naturkatastrofer og beskytte mot dem. Vent deg å se noen store nyheter dukke opp på denne fronten.

Som alltid forventer vi også mer hype rundt robotstøvsugere og AI-utvikling, fortsatte forbedringer av de beste smarte hjemmesikkerhetsenhetene som kameraer og videoringeklokker, og forhåpentligvis noen flere fantastiske smarte lyskilder.