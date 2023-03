Samsung Galaxy S24: Nyheter, rykter og alt vi vet så langt

Samsung Galaxy S23 (Åpnes i ny fane)-serien kom på markedet så nylig som i februar 2023, men det hindrer oss ikke i å rette blikket framover mot det Samsung Galaxy S24 kan ha å komme med neste år.

Samsungs nyeste mobilflaggskip er tre av de beste mobilene (Åpnes i ny fane) på markedet for øyeblikket. Tidlige signaler tyder på at de neste modellene i merkets populære S-serie vil fortsette å skyve grensene for mobiltelefoners ytelse, fotoegenskaper og batterikapasitet.

Selv om vi ennå er et godt stykke unna lanseringen av Samsung Galaxy S24 og dens mer avanserte søsken, har vi uansett begynt arbeidet med å samle alle de seneste nyhetene og ryktene rundt Samsungs neste Galaxy S-mobiler.

Lekkede spesifikasjoner for Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3-brikke antyder at Samsung Galaxy S24 kan få enda sterkere ytelse enn iPhone 15 (Åpnes i ny fane).

Samsung Galaxy S24: Lanseringsdato

Samsung lanserte sin Galaxy S23-serie i februar i år. (Image credit: Samsung)

Ettersom Samsung ganske nylig kom med sin Galaxy S23-serie, regner vi ikke med at merkets Galaxy S24-mobiler kommer før i 2024. Men vi kan likevel gjøre oss en kvalifisert gjetning om når de kan tenkes å bli lansert.

Samsung avduket sine Galaxy S23-telefoner under arrangementet Galaxy Unpacked i februar, og Galaxy S23, S23 Plus og S23 Ultra var alle å finne i butikkhyllene fra 17. februar. Samsung Galaxy S22 (Åpnes i ny fane)-serien ble avduket på omtrent samme tidspunkt året i forveien. Derfor venter vi oss at neste års Galaxy Unpacked-arrangement – som trolig vil gå av stabelen i januar eller februar – vil være åsted for avdukingen av Galaxy S24-serien.

Det er verdt å merke seg at vi ennå ikke vet om Samsung nok en gang vil komme med tre modeller – en standard S24, en S24 Plus og en S24 Ultra. Selskapet har holdt seg til en tredelt lanseringsstrategi siden 2020, men The Elec (Åpnes i ny fane) melder at Samsung kanskje forbereder seg på å kvitte seg med Plus-varianten på grunn av «polariseringen i flaggskip-segmentet» og «stagnasjonen i hele mobilmarkedet».

Samsung Galaxy S24: Pris

Samsung Galaxy S23 er den billigste modellen i S23-serien, og standardversjonen av S24 blir nok det samme. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det sier seg vel egentlig selv, men ettersom vi ikke engang vet helt sikkert hvilke modeller som vil inngå i Samsung Galaxy S24, vet vi nødvendigvis heller ikke noe om hva de kommende modellene vil koste.

Men med utgangspunkt i Galaxy S23-serien, kan vi nok trygt anta at standardmodellen S24, S24 Plus (som kanskje ikke kommer i det hele tatt) og S24 Ultra vil koste minst 10 990 kr, 13 990 kr og 15 990 kr ved lansering.

Samsung Galaxy S24: Nyheter og spesifikasjoner

Samsung Galaxy S24 Ultra ventes å få en forbedring av forgjengerens allerede imponerende kameraoppsett. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hvis vi skal tro The Elecs nevnte påstander om uteblivelsen av en Galaxy S24 Plus, må man trolig velge mellom den 6,1-tommer store skjermen til Galaxy S24 og 6,8-tommeren til Galaxy S24 Ultra – gitt at disse mobilene får de samme skjermdimensjonene som tilsvarende modeller i S23-serien.

Med mindre Samsung gjør en kursendring, venter vi oss at standardmodellen holder seg til samme type skjerm som S23, nemlig en 120Hz AMOLED med 2340 x 1080 piksler, mens ultra arver forgjengerens vakre, dynamiske AMOLED 2X-panel på 1440 x 3088 piksler – samt en dynamisk oppdateringsfrekvens mellom 1 Hz og 120 Hz.

The Samsung Galaxy S23 Ultra kan skilte med en AMOLED 2X-skjerm. (Image credit: Peer Hoffmann)

Noe som er spennende, er at de kommende mobilene kan få et utseende som skiller seg sterkt fra det vi er vant til. Samsung ansatte nylig Hubert H. Lee (Åpnes i ny fane), en tidligere designsjef hos Mercedes, for å lede designavdelingen for mobiltelefoner og smartklokker fra 2023. Dermed kan S24 og S24 Ultra ta et langt steg bort fra de foregående Galaxy-modellene på den estetiske fronten.

Under panseret vil begge modellene temmelig sikkert få det nyeste og beste av prosessorbrikker fra Qualcomm. Det ser ut til å kunne bli Snapdragon 8 Gen 3 når vi kommer til 2024 (Åpnes i ny fane). Alle modellene i Galaxy S23-serien kjører en spesialtilpasset versjon av Qualcomms allerede meget imponerende Snapdragon 8 Gen 2 (Åpnes i ny fane)-prosessor. Dermed vil trolig Galaxy S24 og S24 Ultra bli enda kraftigere enn forgjengerne.

Dessuten antyder en lekkasje av nyere dato at Snapdragon 8 Gen 3 vil bli betydelig raskere en 8 Gen 2 (Åpnes i ny fane). «På papiret» skal den Galaxy-tilpassede versjonen av brikken slå Apples kommende A17 Bionic. Dermed skal i så fall Samsung Galaxy S24 og dens større søsken bli raskere enn iPhone 15 (Åpnes i ny fane), iPhone 15 Pro og iPhone 15 Ultra. Forskjellene i hastighet vil imidlertid trolig bli forsvinnende små.

Snapdragon gen 3 is indeed strongBigger jump compared to last genApparently the main contributor was arm itself, especially X4 & 1,4,3 configi think it's almost confirmed that gen3 for galaxy will beat bionic 17 frequency"on paper"up to 3.7+ghz for mobileMarch 3, 2023 See more

Vi kan gå mer i detalj med lekkeren RGcloudS (Åpnes i ny fane), som hevder at standardutgaven av Snapdragon 8 Gen 3 vil kunne skilte med en Cortex-X4 høyytelseskjerne med klokkefrekvens på 3,7 GHz, fire lavytelseskjerner og tre effektkjerner. Til sammenligning har standardversjonen av Snapdragon 8 Gen 2 en klokkefrekvens på 3,2 GHz. Dermed later det til at arvtageren blir 15 % raskere.

Det er ennå uklart om den Galaxy-tilpassede versjonen av Snapdragon 8 Gen 3 vil bli enda raskere, men uansett er 3,7 GHz en kraftig økning fra S23-modellens klokkefrekvens på 3,36 GHz.

Når det gjelder den kommende mobilens kameraer, hevder rykteformidleren Ice Universe at Samsung vil erstatte telesensoren i S23 Ultra med «en ny løsning» på S24 Ultra. Modellens hovedkamera skal imidlertid «bli som nå».

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed.December 28, 2022 See more

Senere har et Twitter-innlegg (Åpnes i ny fane) fra RGcloudS antyder at S24 Ultra vil ta i bruk et zoom-kamera med «Gen4-optisk» zoom for «i vesentlig grad å forbedre» mobilens zoom-evner.

I praksis kan det innebære en større blenderåpning på 2,5–2,9 og muligheten for en digital zoom på 150 x i S24 Ultra. Den skulle gi bedre ytelse ved svak belysning enn forgjengeren og dessuten overgå S23-modellens allerede imponerende 100 x Space Zoom-evner.

Det er ennå ikke blitt sagt noe som kameraoppsettet til standardversjonen av Samsung Galaxy S24, men den mest imponerende kamerateknologien er vanligvis reservert for de mest avanserte modellene i Samsung Galaxy-serien.