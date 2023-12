Her er 6 ting vi ønsker oss av Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23 Ultra er mobilverdenens store beist. Det er den beste telefonen totalt sett på topplisten vår over beste mobiltelefoner, så vi gleder oss naturligvis veldig til den kommende Galaxy S24 Ultra, som ifølge ryktene skal lanseres sammen med Galaxy S24 en gang etter nyttår. Selv om det er for sent for Samsung å gjøre noen store endringer med denne telefonen, har vi en ønskeliste over ting vi håper å se fra den – og som sannsynligvis vil dukke opp.

1. En stor sensor kan bedre zoombildene betraktelig

Galaxy S23 Ultra har den lengste zoomlinsen av alle telefoner vi har testet, men zoom gjør den ikke til den beste kameratelefonen. Det er allsidigheten til de mange linsene, pluss de fantastiske forhåndsinnstilte modusene (vi elsker matmodusen!). Men egentlig er selve ultrazoombildene ... ganske dårlige. Dens 10X zoomobjektiv bruker den minste sensoren på telefonen, og dette betyr at bildene blir uskarpe og ganske kornete.

Et 10X zoombilde: Jada, du kan se fuglen, men det er et veldig dårlig bilde. (Image credit: Future / Philip Berne)

Nylige rykter tyder på at Galaxy S24 Ultra vil krympe zoomobjektivet til bare 5X, men det ville faktisk være gode nyheter om sensorstørrelsen økte samtidig. Hvis telesensoren på Galaxy S24 er tre ganger så stor som den nåværende sensoren, vil halvering av zoomen fortsatt gi bedre bilder.

Høres det umulig ut? 200 MP-sensoren på Galaxy S23 Ultra er 7,5 ganger større enn sensoren på begge teleobjektivene. Den har riktig nok 200 MP i stedet for bare 10 MP, men det er rom for forbedring. Gjør zoomsensoren større, takk!

2. Enklere programvare

... tusen lag av menyer og innstillinger på Galaxy S23 Ultra.

Samsungs One UI begynner å bli litt mye. Ja, mobiltelefonen har mange funksjoner. For mange funksjoner. Men vi ber ikke Samsung om å fjerne funksjoner. Vi ønsker bare at de gjør ting litt enklere for brukerne.

Samsung tilbyr for mange alternativer og mange aktiverer funksjoner som vi mener bør være aktivert som standard, for eksempel «Intelligent Wi-Fi»-modus.

Multipliser så dette eksemplet med tusen, ettersom det er tusen lag med menyer og innstillinger på Galaxy S23 Ultra. Ingen er imponert over massevis av innstillinger på Galaxy S23 Ultra. Samsung trenger å forenkle ting, fordi grensesnittet har blitt så komplekst at det knapt er mulig å forstå.

Disse Pixel-telefonene kan henge med til 2030. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Tre år med OS-oppdateringer er ikke lenger nok. Apple satte standarden med fem års støtte, men Google gikk akkurat forbi dem med et syvårsløfte for sine nye Pixel 8 og Pixel 8 Pro. Samsung må følge med på denne fronten. Det er på tide å love mer langvarig støtte.

Samsung burde levere Galaxy S24 Ultra med løfte om syv år med store OS-oppdateringer. Syv år med Android. Galaxy S24 Ultra vil leveres med Android 14, og den burde kunne pensjoneres med Android 21 i 2030. Det kan virke lenge til, men hvis Google kan gjøre det med Pixel-telefonene sine, er det ingen grunn til at mektige Samsung ikke skal kunne matche det løftet.

4. En Ultra med et større batteri og ingen S Pen

Se hvor avrundede kantene på Galaxy S6 Edge Plus-skjermen var! (Image credit: Future)

Ja, dette kan føles litt unødvendig å inkludere i ønskelisten vår siden vi allerede har hørt rykter om det, men vi inkluderer det likevel. Vi skulle gjerne sett et alternativ for å kunne kjøpe Galaxy S24 Ultra uten S Pen. Visste du at Samsung pleide å lage en versjon uten pekepenn, da Galaxy Ultra ble kalt Galaxy Note? Da Galaxy Note 5 kom på markedet, kom det også en versjon uten pekepennen.

Ok, ikke akkurat en Galaxy Note, men mer spesifikt Galaxy S6 Edge Plus. Denne modellen ble lansert tidligere samme år sammen med Galaxy S6. Begge disse telefonene var små – på bare 5,1 tommer – og S6 Edge hadde en skarpt avrundet glass-skjerm.

Samsung Galaxy Note 5 var litt avrundet på baksiden. (Image credit: Future)

Da Galaxy Note 5 ble lansert, hadde den en større skjerm enn Galaxy S6, med en størrelse på 5,7 tommer. Samsung lanserte også en større versjon av Galaxy S6 Edge. Den hadde samme størrelse som Galaxy Note 5 og hadde samme liste over funksjoner. Den hadde rett og slett ingen penn inni. S6 Edge Plus hadde en skarpt avrundet front, mens Galaxy Note 5 hadde en kraftig avrundet bakside.

Dessverre ga ikke Samsung oss et større batteri. I stedet var Galaxy S6 Edge Plus tynnere enn Note 5. Vi vil ikke ha en tynnere Ultra, vi vil ha et større batteri. Gi oss gjerne et 6000 mAh-batteri inni, i stedet for en pekepenn.

5. Mindre programvare

Vi har allerede bedt om enklere programvare totalt sett, men vi ønsker også færre apper på mobilen. Det er på tide at Samsung gir opp denne kampen. Hvilken kamp? Nettleserkampen. Samsung leverer fortsatt to nettlesere på sine mobiler: Samsungs egen og Googles Chrome-nettleser.

Unødvendig dupliserte apper må bare forsvinne. (Image credit: Future / Philip Berne)

Sannheten er at Samsung Internett faktisk er bra. Det er veldig bra. Det er like raskt som Chrome. Den husker passord som du lagrer med Samsung-kontoen din. Det er flott, men det er Chrome også.

Vi trenger ikke to nettlesere. Det er forvirrende og unødvendig. Men det stopper ikke med nettleserne heller. Samsungs nettleser er ikke den eneste dupliserte appen, den er bare den eneste som er verdt å beklage.

Samsung har en duplikat-appbutikk, Galaxy App Store, og den må bort. Det er et fryktelig rot. Det forvirrer brukere når det tilbyr å oppdatere apper. Samsung Notes-appen må forsvinne. Samsung Gallery, Samsung Free (hva er det, egentlig?!) og alle andre dumme Samsung-apper, de bør alle fjernes.

Hvis det finnes en Google-versjon av Samsungs app, må Samsung-appen forsvinne. Mindre programvare. Alt søppel må bort.

6. Snapdragon til alle (eller i hvert fall alle Ultra)

Hvis Galaxy S24 Ultra ikke får en Snapdragon 8 Gen 3-brikke, er det et stort minus for oss og de fleste andre brukere. Ifølge rykter kan Samsung ta i bruk Samsungs Exynos-brikke i Galaxy S24. Det ville vært en stor feil.

Det handler om omdømme. Samsung ødela ryktet til Exynos-brikkene sine da de valgte å kutte dem helt ut for Galaxy S23. Mens noen Galaxy S22-telefoner ble levert med en Exynos, satset Samsung helt og holdent på en Qualcomm-brikke til Galaxy S23. Dermed kommuniserte de at deres egn brikke ikke holder mål på flaggskipnivå.

Ja, jeg tar en av disse i min Galaxy S24 Ultra, takk. (Image credit: Future / Philip Berne)

Hvis nye Exynos-brikker er klare til å gjøre comeback, må vi først høre om dem fra Samsung Semiconductor. Vi trenger å høre hvordan Exynos har forbedret seg, akkurat som Qualcomm gjorde da de lanserte den nyeste Snapdragon 8 Gen 3-brikken. Det ville være feil av Samsung å plutselig komme med en ny Exynos fra ingenting.

Hvis det skjer, burde det ikke skje med Galaxy S24 Ultra. Uansett hvor bra Samsung kan hevde at den neste Exynos-brikken vil være. Når de har delt Galaxy-serien sin tidligere, har det alltid vært en grunn til å foretrekke Qualcomm-brikken. Den beste telefonen i Galaxy S24-serien, Samsungs flaggskip, må bruke den raskeste brikken som alle vil ha.

Kjøp Samsung Galaxy S23-serien i dag