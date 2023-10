Tips om tre billige laptoper å holde utkikk etter under Black Friday

Black Friday 2023 Årets Black Friday nærmer seg med stormskritt, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene dine. Hvis du vil handle tekniske dingser fra flere kategorier under årets store salg, sjekk ut vår store Black Friday-artikkel, der vi samler alle de beste rabattene og tilbudene.

Årets Black Friday finner sted 24. november i år, og hvis du har vært med på lekender før, vil du vite at noen av de beste rabattene og tilbudene dukker opp tidligere enn det. I disse dager begynner de første rabattene å dukke opp nesten en måned i forveien, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene og holde utkikk allerede.

Hvis du ønsker å kjøpe en billig laptop, er Black Friday en fin tid å gjøre det på. Vi ser vanligvis en haug med fine rabatter på bærbare datamaskiner fra forskjellige produsenter og i en haug med forskjellige prisklasser. Det er ofte eldre modeller som får hyggelige rabatter under salgsfesten, men trenger du ikke det aller siste, er det en perfekt mulighet til å skaffe seg en billig laptop til en skikkelig røverpris.

Nedenfor har vi samlet tre bærbare datamaskiner som vi tror kan få gode rabatter under årets Black Friday. Du kan aldri vite sikkert hva som dukker opp, men vi anbefaler at du holder et ekstra øye med disse modellene.

Black Friday-tilbud på Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 er selskapets forrige toppmodell. (Image credit: Future)

Microsoft Surface Laptop 4 har vært tildelt tittelen som beste Windows-laptop i topplisten vår over beste laptoper. Det er en flott bærbar PC med en vakker PixelSense-berøringsskjerm som gjør at den skiller seg ut fra mengden. Byggekvalitet og design er i absolutt toppklasse og du får også et komfortabelt tastatur som er en ren fryd å skrive på. Noe som lover godt for Black Friday-rabatter på Microsoft Surface Laptop 4 er at den er blitt etterfulgt av Surface Laptop 5, som har tatt over som selskapets toppmodell.

Dette betyr at forhandlere sannsynligvis vil selge ut lageret av den eldre modellen for å gi plass til den nye, noe som betyr store sjanser for gode rabatter under Black Friday. Faktisk har vi allerede sett et par fine rabatter dukker opp på den bærbare datamaskinen som vil spare deg for noen tusenlapper. Vi forventer å se lignende rabatter – om ikke enda billigere – på denne laptopen under Black Friday, så hold øye med noen ekstra rabatter og tilbud på det når salgsfesten starter.

Black Friday-tilbud på Asus TUF Dash F15

Asus TUF Dash F15 er en suveren gaming-laptop til en overkommelig pris. (Image credit: Future)

Asus TUF Dash F15 er et utmerket alternativ hvis du vil ha en rimelig gaming-laptop som opprettholder høy nok ytelse til å la deg kjøre de nyeste spillene, uten at du må tømme hele sparekontoen. Asus TUF-serien er kjent for å tilby gode produkter til virkelig rimelige priser, og den siste generasjonen gaming bærbare fra selskapet fortsetter den trenden.

Under tidligere Black Friday-salg har vi sett en rekke flotte rabatter på produkter i Asus TUF-serien og vi tror det blir noe lignende i år. Den bærbare er tilgjengelig i en haug med ulike spesifikasjoner, og vi tipper at Black Friday vil tilby gode rabatter og tilbud, så følg med.

Black Friday-tilbud på MacBook

Det kom mange gode tilbud på bærbare datamaskiner fra Apple under fjorårets Black Friday. (Image credit: Future)

Bærbare datamaskiner fra Apple er ekstremt populære og det finnes en rekke forskjellige modeller å velge mellom i et par forskjellige prisklasser. Hvis du er en Apple-fan, har du sannsynligvis en haug med gode rabatter og tilbud å se frem til under Black Friday, i hvert fall hvis fjorårets rabatter er noe å gå etter. Vi fikk nemlig se virkelig lave priser på modeller som MacBook Pro (2021), MacBook Air (2020) og iMac (2021), og de to førstnevnte modellene har også fått hver sin arvtager.

På bakgrunn av dette tror vi at sannsynligheten er stor for at vi vil se lignende – om ikke enda bedre – rabatter på laptoper fra Apple under årets store salgsfest. Så hvis du er en Apple-fan som planlegger å skaffe deg en ny bærbar datamaskin, anbefaler vi at du venter til Black Friday starter.