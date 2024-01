Hodetelefoner i 2024: Alt vi venter oss fra blant andre Apple, Sony og Sonos

De beste hodetelefonene i 2023 imponerte oss virkelig. Det inkluderer den utrolige lydmessige ytelsen til over-ear-hodetelefonene Edifier Stax Spirit S3 og den imponerende flerpunktstilkoblingen til de ekte trådløse øreproppene Technics EAH-AZ80, som begge vant TechRadar Choice Awards. Men hva har vi i vente for 2024?

Som alltid vil det også i 2024 komme mange overraskelser når det gjelder ny lydteknologi, uventede hodetelefonlanseringer og blendende lydmessige opplevelser. Men vi har fulgt med på alle de siste lekkasjene og ryktene og vet at det er flere høyprofilerte lanseringer som sannsynligvis (selv om ikke alle er bekreftet) er underveis i 2024.

Så langt vet vi at det kan bli et bra år fra Apple med oppdateringer til alle hodetelefonene og øreproppene, Samsung kan komme til å fornye Galaxy Buds og Sony kan gi oss den nyeste versjonen av flaggskipmodellen. Vi kan til og med få oppleve at de første Sonos-hodetelefonene entrer arenaen. Finn ut mer i guiden vår nedenfor, som inneholder alle de største nyhetene og ryktene om hodetelefonene vi kan vente oss i 2024.

Apple AirPods Max 2

Vi digger Apple AirPods Max, men det er noen viktige måter Apple kan gjøre disse hodetelefonene enda mer uimotståelige på. (Image credit: TechRadar)

Apple røsket tak i hodetelefonmarkedet da de våget seg bort fra helt trådløse ørepropper og brakte ut sin første over-ear-modell i desember 2020 – Apple AirPods Max. Og selv om AirPods Max 2 ennå ikke har blitt offisielt annonsert, ble originalen så populær at det er sannsynlig at Apple vil komme med en andre generasjon ganske snart.

Nylige spådommer fra Apple-analytiker Ming-Chi Kuo antyder at vi kanskje må vente til slutten av 2024 eller begynnelsen av 2025. Derfor er det ingen overraskelse at det ikke har vært noen betydelige lekkasjer om hva vi sannsynligvis vil se fra Max 2.

Vi har er imidlertid noen ting på ønskelisten vår allerede, inkludert en skikkelig bæreveske. Dette høres kanskje ut som et uvesentlig ønske, men nesten alle andre konkurrenter har et fornuftig bæreetui. AirPods Max ble på sin side levert med en bisarr bh-lignende variant som nesten ikke bidro når det gjaldt bærbarhet eller beskyttelse.

Dessuten er AirPods Max dyrere enn mange audiofile hodetelefoner, men de støtter ikke tapsfri lyd, bare Apples komprimerte AAC-kodek over Bluetooth. Vi vil gjerne se tapsfri lyd, samt et alternativ for kablet lytting.

Apple AirPods Pro 3

Apple AirPods Pro 2 kan få en designfornyelse og oppdatering i 2024. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mange av hodetelefonene og øreproppene på denne listen ser høyst sannsynlig ut til å komme i 2024, basert på tidligere utgivelsesplaner. AirPods Pro 3 er mindre sikre i 2024 med tanke på at AirPods Pro 2 kom 23. september 2022 og de første AirPods Pro kom 30. oktober 2019. Det betyr at det var tre års avstand mellom første og andre generasjon. Med det i tankene kan 2025 være et bedre tips når det gjelder lanseringen av AirPods Pro 3, selv om 2024 fortsatt er en mulighet.

Det har ikke vært mange lekkasjer eller rykter om de neste AirPods Pro 3 (et annet tegn på at de kan være et år unna), men det vi ønsker å se er bedre ANC. Du tenker kanskje at AirPods Pro 2 allerede har fantastisk støyreduksjon, men det vi ønsker er en rekke forskjellige ANC-innstillinger og mer tilpasning av lyden.

Det ville også vært bra om Apple la til enhets-agnostisk flerpunktsparing med tanke på helt trådløse konkurrenter, som øreproppene Technics EAH-AZ80, nå har satt en ny standard ved å legge til flerpunktstilkobling for tre enheter samtidig. Hvis AirPods Pro 3 dessuten kunne gi lojale Apple-tilhengere tilgang til Apple Musics Hi-Res Lossless-nivå, ville det vært en svært god gjerning.

Apple AirPods 4 og Apple AirPods 4 Lite

Apple AirPods 4 vil sannsynligvis ikke skille seg så mye fra AirPods 3 som er avbildet her, men de kan også komme i en Lite-versjon. (Image credit: TechRadar)

Apple AirPods 3 kom på markedet mot slutten av 2021. Betyr det at Apple AirPods 4 vil bli lansert i​ 2024? Sannsynligvis. Og selv om det ikke foreligger noen konkrete detaljer om lanseringsdatoen, venter vi i det minste å ha hørt om de kommende øreproppene i løpet av første halvdel av 2024.

Den største nyheten om de kommende Apple AirPods 4 er at Apple kan komme med to forskjellige versjoner. Analytikerne Jeff Pu og Ming-Chi Kuo refererte begge til en lavprisversjon av standardmodellen AirPods. De kan bli kalt AirPods Lite og kan havne på det amerikanske markedet med en mer tilgjengelig pris på $99. Disse vil bli lansert sammen med et par vanlige AirPods 4, som sannsynligvis vil bli priset på samme nivå som AirPods 3 til omtrent $179. I Norge ble sistnevnte lansert til 1990 kroner.

Den anerkjente Bloomberg-analytikeren Mark Gurman ga detaljerte beskrivelser av hvordan disse modellene vil være ulike hverandre, og antydet at AirPods 4 ville få fordelen av støyreduksjon og et deksel utstyrt for Hvor er-varsler, mens den enklere modellen må klare seg uten disse to funksjonene.

Designmessig har Gurman også allerede spådd at AirPods 4 vil blande utseendet til AirPods 3 med AirPods Pro 2. Selv om de to allerede visuelt er veldig like, og det ikke vil komme store endringer, kan vi likevel vente oss et mer raffinert utseende til neste generasjon av disse øreproppene.

Hodetelefoner fra Sonos

To mulige utforminger av de første hodetelefonene fra Sonos. (Image credit: Sonos)

Ja, du leste riktig. Giganten innen trådløse høyttalere ventes å lansere sitt første par Sonos-hodetelefoner noensinne i 2024.

Rykter har sirkulert om et mulig par Sonos over-ear-hodetelefoner i årevis nå, men de seneste 12 månedene har lekkasjene strømmet på. Denne nyheten kan ha blitt bekreftet da Sonos-sjef Patrick Spence i en inntektssamtale i november 2023 sa at selskapet vil gå inn i «en ny kategori for flere milliarder dollar» i andre halvdel av 2024.

Basert på tidlige patenter kan Sonos-hodetelefonene være en over-ear-modell som ser ut til å følge i fotsporene til Sony WH-1000XM5. Dessuten vil Sonos-hodetelefonene tilsynelatende leveres med Wi-Fi-tilkobling, muligheten til å utveksle musikk med Sonos-høyttalere, aktiv støyreduksjon og taleassistentstøtte.

Dette er ting du kan vente deg fra et allerede suverent lydteknologiselskap som entrer markedet for hodetelefoner. Men det mest spennende med et par Sonos-hodetelefoner er hvordan de kan kobles til andre Sonos-høyttalere. Vi har sett patenter som beskriver hvordan de første Sonos-hodetelefonene vil integreres med eksisterende flerroms-oppsett, noe som vil skille dem fra rivaler som ikke har like sterk tilstedeværelse på den arenaen.

Samsung Galaxy Buds 3

Samsung Galaxy Buds 2 er et imponerende par helt trådløse propper, men hvordan vil Galaxy Buds 3 stå seg i sammenligning med dem? (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Buds 2 ble lansert i 2021 og Samsung Galaxy Buds 2 Pro i august 2022. Vi fikk lanseringen av de rimelige Samsung Galaxy Buds FE i oktober 2023, men det er vel på tide at vi i det minste får ett par av flaggskipet Samsung Galaxy Buds 3 i 2024, ikke sant?

I september 2023 kunne SamMobile melde at bilder av Samsung Galaxy Buds 3 hadde lekket ut som en del av deres angivelige sertifisering av regulatorer i Korea. Dette antyder at de kommer snart, kanskje tidlig i 2024. Samsung vil holde et Unpacked-arrangement i januar 2024 i forbindelse med lanseringen av Samsung Galaxy S24-serien, noe som betyr at de kan bli avduket allerede da.

Hva vet vi om de kommende Galaxy Buds 3 og de angivelige Galaxy Buds 3 Pro? Veldig lite. Men å dømme ut fra de antatte bildelekkasjene ovenfor, ser det ut til at designet har blitt endret en smule, noe som gir Samsung Galaxy Buds Plus-vibber.

Når det gjelder hva vi ønsker å se fra neste generasjon av Samsung Galaxy Buds, vil det enkelt og greit være forbedringer på alle områder. Det betyr ikke at Samsung Galaxy Buds 2 og Buds 2 Pro ikke er gode hodetelefoner, men konkurransen blir stadig hardere. Dette gjelder spesielt batteritiden, Samsung-proppene havner bakpå når det gjelder utholdenhet, der de kun tilbyr 5 timer i selve proppene. De må øke yteevnen med noen timer for å møte konkurransen, da de fleste rivaler nå kan skilte med minst 7 timer.

Sony WH-1000XM6

Over-ear-hodetelefonene Sony WH-1000XM5 ble lansert i 2022, noe som betyr at en oppdatert versjon kan være på vei i 2024. (Image credit: Future)

Sony WH-1000XM5 er noen av de beste over-ear-hodetelefonene på markedet akkurat nå. De har avanserte funksjoner, utmerket støyreduksjon og fantastisk lyd. Men hva blir det neste? Sony har for vane å lansere nye versjoner av flaggskip-modellen hvert annet år (ofte om sommeren), noe som tyder på at et nytt par kan være på vei i 2024.

Det har imidlertid ikke vært noen rykter eller lekkasjer om når de vil bli lansert eller hva vi kan vente oss av Sonys neste trådløse over-ear-hodetelefoner ennå – som vi trygt kan anta vil hete Sony WH-1000XM6.

Når det er sagt, vil vi gjerne se et enda mer luksuriøst design for å konkurrere med rivaler, som de helt fantastiske Bowers & Wilkins PX8. Sistnevnte kan brettes sammen, for å gjøre dem kompakte og mindre sårbare for skader. Det var slik XM4s fungerte, men Sony WH-1000XM5 tok ikke med seg denne egenskapen videre.

Vi regner også med en generell oppgradering når det gjelder lydkvalitet, støyreduksjon og batteritid. Det er ikke dermed sagt at Sony WH-1000XM5s ikke var imponerende på alle disse områdene, men de nyeste modellene vil møte stadig hardere konkurranse. For eksempel har Sony WH-1000XM5s kun 40 timers batteritid, som reduseres til 30 timer med ANC påslått. Sennheiser Momentum 4 kan imidlertid skilte med utrolig imponerende 60 timer – selv med ANC aktivert.