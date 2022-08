Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Samsungs nye Galaxy Buds 2 Pro er en overraskende frisk nytolkning av Buds-serien. I stedet for å kutte ute designet fra Buds Pro helt, har disse Bluetooth-øreproppene åpenbart tatt utgangspunkt i Galaxy Buds 2 for så å få skåret vekk biter her og der for å gi plass til bedre mikrofoner og sensorer, slik at passformen, lyden og støyreduksjonen alle kunne forbedres. Det er imponerende at Samsung har fått til dette samtidig som de har gjort øreproppene er 15 % mindre enn forgjengeren.

Resultatet er et imponerende par ørepropper som i vårt korte møte viste seg å ha utmerket passform, merkbart god aktiv støyreduksjon (ANC) og fyldig lyd.

Vi er også blitt lovet en super batterikapasitet (29 timer medregnet etuiet og uten bruk av ANC).

Det er også nyttig at de har IPX7, slik at de an overleve en liten dukkert eller litt vannsprut. Dette har vi ikke testet ut i praksis ennå.

Med en lanseringspris på 2490 kroner er ikke dette de billigste øreproppene på markedet, men de er proppfulle av funksjoner og klare til å utfordre det beste Apple har å by på når det gjelder Bluetooth-ørepropper.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Lanseringsdato og pris

Samsung Galaxy Buds 2 Pro i det tilhørende etuiet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung avduket sine nye Galaxy Buds 2 Pro den 10. august under Unpacked-arrangementet, der de også avduket mobiltelefonene Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) og Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) samt klokkene Galaxy Watch 5 (opens in new tab) og Watch 5 Pro.

Galaxy Buds 2 Pro fikk lanseringsprisen 2490 kroner. De er tilgjengelige i fargene Graphite, White og Bora Purple. De er tilgjengelige i butikkene fra 26. august.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Design og betjening

Sammenlignet med forrige utgave av Samsung Galaxy Buds Pro, er Buds 2 Pro med sine 5,5 gram vesentlig lettere enn Buds Pro, som veier 6,3 gram.

Buds 2 Pro ser ut til å være en slags hybrid mellom Samsung Galaxy Buds 2 og originalvarianten Samsung Galaxy Buds Pro. Det bønneaktige designet har ivaretatt noe av det kantete uttrykket fra forrige Pro-modell, men med mykere fargetoner og en mer kurvet utforming kan de minne mer om Buds 2.

Utskjæringene til sensorer og mikrofoner er langt mer synlige enn på tidligere versjoner av Galaxy Buds. Men dette handler ikke bare om utseende. Her er det den lydmessige ytelsen som er viktigst, og særlig den aktive støyreduksjonen (ANC), som tar i bruk alle disse mikrofonene for å fange opp lyd til telefonsamtaler og gjennomgående lyd – i tillegg til å fjerne all den uønskede bakgrunnsstøyen.

Buds 2 Pro leveres med silikontupper av middels størrelse, og de passet godt i våre ører. Men det er enkelt å ta av disse tuppene og erstatte dem med en av de to andre størrelsene.

Man kan egentlig ikke snakke om utformingen av ørepropper uten å ta for seg passformen. Galaxy Buds 2 Pro føles akkurat så gode og sikre som de ser ut. Ved å ta et godt tak i den utvendige delene av øreproppene, føre silikontuppen inn i øregangen og deretter vende øreproppen mot klokken til den smale leppen (kanten) hvilte på ørets tragus (bruskkant ved inngangen til øregangen) ga en god passform og forsegling. De opplevdes aldri som løse eller ubehagelige, og det føltes aldri som om de var i ferd med å falle ut.

Den omtalte leppen har også sensorer, slik at Buds 2 Pro vet når de sitter i ørene dine.

Proppene har IPX7-klassifisering, slik at de kan overleve å ligge på én meters dybde i vann i inntil 30 minutter. Dermed skulle de tåle både svette og vannsprut.

Etuiet er flott og lite, slik at det enkelt passer i en lomme, og har en kvadratisk kamskjellutforming. Det har magnetiserte ladeporter til hver av proppene. Lyset på forsiden indikerer status for lading og tilkobling. På baksiden er det en USB-C-port til lading, og det var vel det hele.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro – USB-C-porten til lading. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Galaxy Buds2 Pro er følsomme for berøring. Du aktiverer og deaktiverer ANC ved å holde fingeren nede på hver av proppene et øyeblikk. Med et kort trykk på hver av dem spiller og pauser du musikken. Du skal også kunne hoppe over sanger med to trykk og spille på nytt igjen med tre. Vi hadde litt vanskeligheter med å få de to sistnevnte til å fungere etter hensikten.

Det kan ikke anbefales å sveipe fingeren langs utsiden av proppene mens du kar dem i ørene. Da vil du høre en temmelig ubehagelig raspelyd som sendes rett inn i øregangen.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Lydgjengivelse og støyreduksjon

Samsung Galaxy Buds 2 Pro sett gjennom vidvinkelkameraet til Samsung Galaxy Z Fold 4. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La oss begynne med den aktive støyreduksjoonen, for som Samsung har lovet oss, er den imponerende.

Så fort man setter Samsung Galaxy Buds 2 Pro i ørene, merker man umiddelbart at bakgrunnslyder får en annen klang. Dette skyldes kanskje at Samsung overprosesserer lydene som plukkes opp og sendes gjennom proppene. Ved å holde fingeren på en av proppene et øyeblikk, slik at ANC ble aktivert, er den plutselige og overveldende stillheden nærmest et sjokk.

Faktisk oppleves støyreduksjonen som mer fullkommen enn den vi opplever med Apples AirPods Pro. Forskjellen er ikke så stor, men den er der. Samsung hevder selv at disse proppene tar bort 3 db mer enn forrige modell.

Det må nevnes at ANC ikke skaper fullkommen stillhet. Man hører fortsatt høye og skingrende lyder, som for eksempel hardhendt tastaturbruk, men nesten alt annet er borte. Det er nesten for mye av det gode.

Men ANC er fantastisk når du hører på noe gjennom Buds 2 Pro, som musikk eller lyden fra en film.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro har fått støtte for 24-bits lyd og Dolby Atmos. Apple og Tidal støtter denne typen tapsfri lyd, men det er vanskelig å beskrive forskjellen uten å gjøre et audiofilt dypdykk.

Men vi kan uansett et dette er et par ørepropper som byr på suveren lyd. Vi installerte Apple Music på vår Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) og hentet frem spillelisten Spatial (som støtter Dolby Atmos). Vi ble servert god og fyldig, med god støtte i bassen og klokkeklargjengivelse.

Selv om bassen var litt mangelfull på A-has Take On Me, var diskanten ganske god, mellomtonen super og perkusjonen kraftig. Den høye tonen med ekko nær slutten var fantastisk. Man kan ikke unngå å sitte og nikke til takten, selv i et åpent kontorlandskap med mange kolleger tilstede.

Cold Heart Remix med Elton john og Dua Lipa ga unektelig en kraftigere, mer taktfast bassgjengivelse. Mangelen på kraft i bassens hjertebankende puls er en begrensning ved de fleste ørepropper. Det er noe annet med hodetelefoner med øreklokker som lukker seg rundt ørene og fuller hodet med lyd. Men vi lot oss likevel imponere.

I alle sangene ble stemmene gjengitt klart og tydelig.

Etter at musikksekvensen var avsluttet, var tiden inne for å åpne AmazonPrime og sette på James Bond (opens in new tab)-filmen No Time to Die, en film med støtte for Dolby Atmos.

Det låt helt fantastisk. Det var ingen uklarheter i lydgjengivelsen, og med Dolby Atmos omgis hodet fullstendig med lyd. En bil passerer deg på høyre side, treffer en høyde og svever over hodet ditt før den lander til venstre for deg med et smell mens et helikopter passerer fra venstre mot høyre. Alle lydene satt der de skulle, i samsvar med det som skjedde på skjermen.

Lance Ulanoff iført Samsung Galaxy Buds 2 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Batteri

Samsung Galaxy Buds 2 Pro – etuiet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hver av proppene leveres med et batteri på 61 mAh. Samsung opplyser at Galaxy Buds 2 Pro skal kunne holde det gående i 5 timer med ANC aktivert. Etuiet har et batteri på 500 mAh, som skal kunne gi 18 timers spilletid med ANC aktivert og 29 timer uten. Etuiet støtter trådløs lading på en Qi-basert lader.

Dette korte førsteinntrykket ga ikke rom for å teste ut batteriytelsen. Vi kommer snart med en fullverdig anmeldelse, og der vil nok dette spørsmålet belyses grundig.

Tidlig vurdering

Samsung Galaxy Buds 2 Pro – en i hånden, en i etuiet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro ser ut til å være en god miks av smart design og og ledende lydteknologi.

Proppene sitter godt og ser ikke teite ut. Støyreduksjonen er over gjennomsnittlig god og lyden er, etter vår mening, usedvanlig god. Her får man fyldig og velklingende lyd i en liten innpakning du fort kan glemme at du har på deg.

Når det gjelder prisen, legger de seg i mellomsjiktet. De er billigere enn Apple AirPods Pro (opens in new tab), men dyrere enn Buds 2 og AirPods 3 (opens in new tab). Den solide lydgjengivelsen, den førsteklasses støyredusjonen og den angivelig solide batterikapasiteten gjør at du får ganske mye for pengene.

Apple ønsker nok gjerne å møte utfordringen med de etterlengtede AirPods Pro 2 (opens in new tab).