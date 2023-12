Spesifikasjoner (Image credit: TechRadar) ANC: ja

Batteri: 6,5/4,5 + 31/22 timer (uten/med ANC)

Vanntetthet: IP54

Huawei fortsetter å kjøre på med hodetelefoner i alle størrelser og modeller. Litt forvirrende, vil vi si, for de forskjellige seriene har ulike tallrekker. Huawei Freebuds Pro 3 er den nyeste luksusmodellen. Men forvirrende nok finnes også både Freebuds 5 og Freebuds 5i. Femmeren er øreplugger av lignende type som vanlige Airpods (altså ikke i øret), mens 5i er rimelige in-ears. Men det hele føles litt uklart.

Utsiden gjenspeiler ikke innsiden

Huawei FreeBuds Pro 3 har et velkjent design. (Image credit: Daniel Hessel)

Freebuds 3 Pro er imidlertid luksusmodellen blant selskapets helt trådløse in-ear-hodetelefoner, med mange funksjoner som understreker dette. Vi vil imidlertid ikke si at det utvendige gjenspeiler det man finner på innsiden.

Når vi pakker ut øreproppene gjenkjenner vi umiddelbart Huawei-designet, selv om etuiet ikke er fullt så eggeformet som vi er vant til. Dessverre ser det ut til at finishen på etuiet er litt skjør. Vi lagde en video til våre sosiale medier der etuiet glir inn i bildet over et bord, og det etterlates synlige små riper på baksiden.

Dessverre vil vi si at det blanke designet til selve øreproppene er av samme kategori, ettersom de er fingeravtrykkmagneter av rang.

Samtidig er dette småting i den store sammenhengen – som ikke påvirker funksjonen.

Alle funksjoner i ett

Du får virkelig god samtalekvalitet med Huawei FreeBuds Pro 3. (Image credit: Daniel Hessel)

Innsiden er imidlertid en helt annen historie. Her får du virkelig alt – og litt til.

Støyreduksjonen er adaptiv og tilpasser seg omgivelseslyder, men kan også settes til faste nivåer om du ønsker det. Etter å ha gjort passformtesten i appen får vi det stille og rolig omkring oss, selv når vi går inntil en motorvei.

Når det gjelder anrop, fungerer også dette like godt ved siden av den samme motorveien. Mikrofonene blokkerer utvendig støy og vind meget godt. Samtidig brukes beinledning, som bidrar til å overføre talen din. Dette gir virkelig god talekvalitet.

Hjemme har vi ingen problemer med å koble øreproppene til datamaskinen og bruke både dem og telefonen samtidig. Multipoint er en god oppfinnelse, som dessverre ikke er standard på alle ørepropper. Her fungerer dette veldig godt.

Alle HD-formater i ett

Huawei FreeBuds Pro 3 – Pluss & minus (Image credit: Peter Hoffmann) +

Virkelig god lyd

God samtalelyd

Mange innstillinger -

Litt beskjedne med live-musikk

Etuiet ripes lett

Fingeravtrykkmagnet

Men hvordan låter musikken da?

I hodetelefonene finner vi doble høyttalerelementer, pluss støtte for høyoppløselig lyd i form av LDAC og L2HC 2.0, samt mye AI-smart for å fremheve lyden enda bedre. Det eneste som virkelig mangler på listen her, er virtuell surround i en eller annen form.

Uansett om vi prøver høyoppløselig lyd eller vanlig strømming, høres det veldig bra ut i hele registeret. Når det gjelder studioopptak, skilles instrumentene veldig godt og vokalen fremheves på en måte vi sjelden hører ellers (bortsett fra når vi hører på Ratt... ingen AI i verden kan få orden på Stephen Pearcys grøtaktige stemme). Mens alt høres veldig detaljert og godt balansert og plassert ut, har øreproppene det litt vanskeligere med livemusikk. Der blir lydbildet litt mer tilbaketrukket og ikke like livlig. Huawei Freebuds Pro 3 låter rett og slett fryktelig bra, men de låter ikke akkurat rock 'n' roll.

En annen ting å nevne er batteritiden. 4,5 timer med ANC på (6,5 uten) er kanskje ikke akkurat supert. Det er godkjent, men her gjør andre det betydelig bedre, selv med støydemping på.

Innstillingene til Huawei FreeBuds Pro 3. (Image credit: Daniel Hessel)

Er Huawei Freebuds Pro 3 verdt pengene?

Huawei Freebuds Pro 3 har lagt seg rundt tusen kroner under andre produsenters toppmodeller, noe som er et smart valg. For denne prisen får du et par virkelig gode ørepropper som faktisk fungerer godt å snakke i, samtidig som de generelt låter veldig bra og detaljerte og virkelig gir deg alle funksjonene du kan be om.