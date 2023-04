Huawei har lenge laget gode ørepropper, og de har for vane å klemme inn ganske mange funksjoner i ørepropper som gir god lyd uten at det koster skjorta. Og nå ser det ut til at Freebuds 5i har satt en ny standard fra den kanten.

I Norge har prisen sneket seg inn akkurat under tusenlappen, slik at de ligger i den lavere delen av mellomprissjiktet. Dette er et område med beinhard konkurranse og temmelig varierende produkter. Med Freebuds 5i får man faktisk med aktiv støyreduksjon (ANC) og ganske god batteritid.

Smidig og elegant etui, men litt plastaktig. (Image credit: Daniel Hessel)

Klønete å få i gang appen

Spesifikasjoner Batteritid: 7,5h/28h (ørepropper/etui)

Lading: USB-C

Bluetooth: 5.2

Ettersom Freebuds 5i er Bluetooth-ørepropper, kan du naturligvis enkelt og greit pare dem og komme i gang ten videre. Til iPhone får du appen AI Life, som tar seg av innstillingene om du skulle trenge det. Blant de smarte funksjonene er passform og en «finn mine ørepropper»-funksjon.

Hvis du derimot benytter Android og vil installere ved hjelp av appen, er det litt av en prosess. Appen finnes nemlig ikke i Play Store. I stedet må du først tillate installering fra nettet, installere Huaweis egen app-butikk Appgallery (og den tilhørende tjenesten Mobile Services), finne appen for øreproppene der og deretter laste den ned.

Som sagt – en prosess. Men det er også den eneste måten å få oppdateringer til øreproppene på, når du skulle ønske deg det. Selv om Huawei har et problematisk forhold til amerikanske myndigheter, og dessuten Google, burde dette være mulig å løse med en vanlig app i Play Store, etter vår mening.

Å pare øreproppene via Bluetooth på tradisjonelt vis byr derimot ikke på problemer, uansett hvilken enhet vi parer dem mot.

USB-C for lading – men ingen trådløs opplading. Men det hadde vi heller ikke ventet oss til denne prisen. (Image credit: Daniel Hessel)

Mye for lite penger

Fordeler og ulemper +

Prisen

God lyd

Mange funksjoner



-

Mikrofonen tar opp en del vind

Klønete å hente inn appen i Android

Selve øreproppene er ganske store, og det er kanskje noe av grunnen til at de får til å spille av lyd i like over syv timer før de må lades opp igjen. Ut over at de synes litt mer enn de aller mest smidige øreproppene når de sitter på en person med mindre hode enn snittet, er de likevel behagelige å bruke. De er dessuten vannbestandige, slik at du fint kan ha dem på når du er ute og jogger. Etuiet er imidlertid en ganske elegant affære.

Øreproppenes størrelse gir plass til ganske mange kontroller. Gjennom sveip kan du besvare samtaler, bytte sang og dessuten justere volumet. Sistnevnte er noe vi virkelig ikke er bortskjemt med på helt trådløse ørepropper. Det er noe man også må gjøre via mobilen.

Når det gjelder støyreduksjonen, overrasker disse øreproppene positivt. Man skal kanskje inne sammenligne dem med luksuriøse modeller til tre ganger så høy pris, men på dette området slår de absolutt over sin egen prisklasse.

Disse øreproppene er ganske store, men likevel behagelige. (Image credit: Daniel Hessel)

Låter bedre enn prisen skulle tilsi

Også lyden overrasker positivt. Samtaleytelsen er for det meste meget god, og spesielt i rolige omgivelser. Utendørs, med litt vind, er det litt verre for mottageren, men hvis det ikke blåser, går dette også bra.

Musikklyden er også temmelig god. Fremfor alt får vi ut overraskende mange detaljer i mellomregisteret. Dette gir oss et jevnt over riktig trivelig lydbilde som vi ikke er bortskjemt med i denne prisklassen. Bassen kan imidlertid oppleves som noe detaljfattig, men ikke på en måte som skiller dem ut fra lignende enheter. For deg som er litt kresen, finnes det støtte for høyoppløst lyd via LDAC-kodeken, noe som er en luksuriøs bonus.

Med sveip over øreproppenes «hals» kan du styre de fleste funksjonene. (Image credit: Daniel Hessel)

Er Huawei Freebuds 5i verdt pengene?

Absolutt! Det er det korte svaret. Hvis du er på jakt etter ørepropper med god lyd, til rundt tusenlappen, vil vi si at det er vanskelig å finne noe bedre. Det skulle i så fall være om du finner noen eldre ørepropper på salg, som opprinnelig har kostet langt mer. Men til denne prisen, er det vanskelig å slå Huawei Freebuds 5i.