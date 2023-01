«AirPods Lite» kan være de billige Apple-proppene vi har ventet på

Vi har fått en god start på året med et spennende Apple-relatert rykte som hevder at teknologikjempen arbeider med et par billige AirPods for å konkurrere med andre billige ørepropper i 2023.

Nyheten kommer via analytikeren Jeff Pu, som hevder (via 9to5Mac (Åpnes i ny fane)) at Apple utvikler et «AirPods Lite»-produkt som vil plassere seg under AirPods (Åpnes i ny fane), AirPods Pro (Åpnes i ny fane) og AirPods Max (Åpnes i ny fane) i Apple-hierarkiet.

De gjeldende utgavene av de to førstnevnte helt trådløse øreproppene (Åpnes i ny fane) er AirPods 3 og Airpods Pro 2, men Apple har ennå ikke kommet med et produkt som kan konkurrere med de beste billige øreproppene (Åpnes i ny fane) på markedet.

Pu nevner ingenting om AirPods Lite-priser eller egenskaper i sin melding, men det er uansett ingen tvil om at et par AirPods på innstegsnivå må få en lavere pris enn AirPods 3 (som har en veiledende pris på 2290 kroner).

Etter lanseringen av den tredje generasjonen av disse øreproppene i oktober 2021, valgte Apple å beholde forgjengerne, AirPods (2019), slik at de kan kjøpes fra Apple for 1690 kroner. Dermed kan AirPods Lite komme til å erstatte denne modellen og kanskje legge seg på en tilsvarende pris.

De ulike AirPods-modellene lagt ved siden av hverandre. (Image credit: Shutterstock / Ivan_Shenets)

Hvis AirPods Lite faktisk er under utvikling, tror vi at Apples billige AirPods vil videreføre den kortere stammen som kjennetegner AirPods 3. Det hadde gitt Tim Cook og gjengen muligheten til å fase ut AirPods (2019) helt – samtidig som de utelater avanserte funksjoner som personlig romlig lyd og MagSafe-lading.

Vannbestandigheten på IPX4, som AirPods 3 kan skilte med, vil kanskje også bli litt for dyrt å implementere i AirPods Lite, men vi regner med at sistnevnte får med seg den tilpassede H1-brikken som muliggjør sømløs iOS-paring over hele AirPods-sortimentet.

Det er verdt å merke seg at de første ryktene om AirPods Lite dukket opp allerede i 2019, der enkelte forhandlere meldte om at batteriene i AirPods Pro kunne komme til p bli benyttet i fremtidig generasjoner av billigere AirPods (som i løpet av 2021 skulle vise seg å være AirPods 3).

Men nå ser det ut til at ryktene omkring AirPods Lite på nytt har skutt fart. Vi venter at det dukker opp antydninger om blant annet pris og funksjoner, samt hvordan det ligger an med utviklngen, i løpet av de kommende månedene.

Et billigere alternativ kan være et smart trekk

Apples produkter selger allerede godt, men etterspørselen etter et billigere alternativ øker. (Image credit: Getty Images)

Årsaken til at Apple eventuelt planlegger å gå utenfor sin typiske eksklusive komfortsone er vanskelig å angi på det nåværende tidspunkt. Men de svake slagsprognosene for AirPods kan absolutt spille en rolle i vurderingen.

Rapporten fra Pu antyder at salget av AirPods fra år til år ventes å tape seg med 10 millioner i 2023 på grunn av «svak etterspørsel etter AirPods 3», samtidig som man ikke regner med at Apple vil lansere noen nye AirPods i toppsjiktet i år.

Generelt ser det ut til at etterspørselen etter billige produkter øker i alle kategorier i 2023. Store strømmetjenester som Netflix, Disney Plus og HBO Max lanserte eksempelvis nylig reklamefinansierte abonnementnivåer i et forsøk på å tilby abonnentene større økonomisk frihet. Men disse tilbudene er kontroversielle.

Apple har alltid vært de skarpeste knivene i skuffen når det gjelder å skape fortjeneste, og uansett selskapets eksklusive renommé, kan muligheten til å tjene penger på forbrukernes ønsker om billigere lydprodukter være for god til ikke å utnyttes.