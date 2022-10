Beste billige hodetelefoner i 2022: Budsjettvinnerne blant ørepropper og hodetelefoner

Included in this guide:

Ser du etter billige og bra hodetelefoner på et trangt budsjett? Du kan faktisk finne hodetelefoner med god kvalitet også i det nedre prissjiktet. Mange av budsjettvinnere på markedet er overraskende robuste, har god lyd, og ekstra funksjoner som Bluetooth og aktiv støydemping.

Vi har testet hundrevis av lydprodukter gjennom årene, og vet at billig ikke trenger å bety dårlig kvalitet. Samtidig må man regne med å fire på noen av kravene, om man sammenligner med de dyrere high-end alternativene. For de aller fleste vil en av de rimeligere modellene fungere bra nok, selv om lydkvalitet og design ikke er på feinschmecker-nivå.

Vi har gjort jobben enklere for deg ved å samle våre absolutte favoritter i denne oversikten – her finner du både billige trådløse ørepropper, ørepropper til trening, og rimelige støydempende on-ear hodetelefoner. Vi har til og med over-ear hodetelefoner for de som egentlig drømmer om Sony WH-1000XM5.

De beste billige hodetelefonene – våre favoritter

Sony WH-CH510 – beste billige kompakte AKG N60NC – beste billige støydempende JLab Go Air Pop – beste av de aller billigste 1More Triple Driver – beste billige kablede SoundMagic E11BT – beste billige komfortable JBL Tune 750BTNC – beste billige over-ear Beyerdynamic DT 240 Pro – beste billige for studiobruk

De beste billige hodetelefonene i 2022

Sony WH-CH510 er en rimelig, lett og kompakt favoritt. (Image credit: Future)

1. Sony WH-CH510 De beste billige kompakte Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 132 g Frekvensrespons: 20 Hz til 20 kHz Høyttalerelement: 30 mm dynamiske Batteritid: 35 timer Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Svært rimelige + Stor batterikapasitet + Lette og kompakte Grunner til ikke å kjøpe - Mangler 3,5 mm jack/lyd via USB

Når man ser på Sony WH-CH510, er det omtrent ikke til å tro at trådløse on-ear hodetelefoner kan koste så lite. Særlig ikke når de kommer med svært så brukbar lydkvalitet, USB-C tilkobling og 35 timers batteritid.

Men ser du etter hodetelefoner i denne prisklassen, må du regne med å ofre noe. I likhet med mange av dagens smarttelefoner, er 3,5 mm jack tatt bort, men så er da også portabilitet og komfort forbedret.

Når det gjelder klarhet, balanse og romslighet i lyden, når de ikke opp til storebroren WH-1000XM4. Men vi har testet ulike musikksjangere, og synes at de i det store og hele låter bra med tanke på prissegmentet. Skal vi sette fingeren på noe, er det at den farger lyden noe i nedre mellomtone og diskant.

AKG N60NC on-ear-hodetelefoner med god støyreduksjon. (Image credit: Future)

2. AKG N60NC De beste billige støykansellerende Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 198 g Frekvensrespons: 10 Hz til 20 kHz Høyttalerelement: 40 mm Batteritid: 15 timer Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + 15 til 30 timer batteritid + Støtte for tapsfri lyd + Superb lydkvalitet Grunner til ikke å kjøpe - On-ear-designet kan oppleves som ukomfortabelt

Prisvinnende og ettertraktede hodetelefoner som tidligere har fått femstjerners anmeldelse her i TechRadar. Prisen har falt betydelig siden de ble introdusert på markedet, noe som gjør N60NC til et bedre kjøp enn noensinne. Støyreduksjonen er meget god, og de spiller med kraftig bass som ikke overdøver mellomtone og diskant.

Vi synes de er solid bygget og har et pent design, og det er ikke alltid tilfellet i denne prisklassen. De er også komfortable å ha på, noe som er viktig om man for eksempel har de med på reise. Batterikapasiteten er tilfredsstillende hvis man tar i betraktning at de er rimelige og støykansellerende, med 15 timers spilletid via Bluetooth. Hvis du bare trenger full støydemping, får du faktisk 30 timers fred og (noenlunde) ro før du må lade. Minuset med disse er at on-ear-designet ofte kan oppleves som ukomfortabelt om man lytter over en lengre periode. Merk at N60NC fåes både som trådløse og med kabel.

JLab Go Air Pop er best blant de aller billigste øreproppene. (Image credit: TechRadar)

3. JLab Go Air Pop Velspillende ørepropper til en god pris Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 3,7 g per ørepropp Frekvensrespons: 20 Hz til 20 kHz Høyttalerelement: 6 mm Batteritid: 32 timer totalt (8 timer fra proppene) Grunner til å kjøpe + Lett design med små og komfortable ørepropper + Pålitelig berøringskontroll + Låter bedre enn alternativene i samme prisklasse Grunner til ikke å kjøpe - Ingen stor lydopplevelse - Pussig ladekabel

Det fantastiske med JLab Go Air Pop er at de er ekte trådløse ørepropper til under 500 kr, et prisnivå som var utilgjengelig for denne type produkter bare for noen år siden. Og disse er faktisk veldig bra. Den gang JLab Go Air Pop ble lansert, var vi usikre på om ørepropper i en så rimelig prisklasse kunne være brukbare. Men vi er overbevist. Disse er tilfredsstillende på alle måter og utvilsomt uslåelige i sin prisklasse, selv om de ikke har et stort antall konkurrenter på markedet.

Hvis du ser etter ørepropper i denne prisklassen, er dette det beste kjøpet. JLab Go Air Pop er bedre enn prisen skulle tilsi, og de låter ganske mye bedre enn det man kunne forvente. Du finner absolutt bedre lydkvalitet i dyrere typer ørepropper, men disse gjør trådløs musikk tilgjengelig for de fleste.

1More Triple Driver In-Ear ørepropper med virkelig god lyd. (Image credit: Future)

4. 1More Triple Driver in-ear De beste billige med kabel Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 18 g Frekvensrespons: 20 Hz til 40 kHz Høyttalerelement: Dynamiske specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Fyldig lyd + Fantastisk konstruksjon og design + Uslåelig i prisklassen Grunner til ikke å kjøpe - Fjernkontroll av «billig» plast

Ikke bare er 1More Triple Driver in-ear de beste rimelige øreproppene akkurat nå, men de er også våre absolutte favoritter i løpet av hele 2022. Under testen briljerte de med virkelig god lyd og kvalitet på konstruksjon og design. Og med tanke på at de kommer med 3,5 mm jack-tilkobling og i tillegg er virkelig rimelige, er det vanskelig å komme på noen som slår disse.

Når det er sagt – ser du etter ekstra raffinement og kvalitet i materialene, er 1MORE Quad Drivers et steg opp og et godt kjøp til det dobbelte av prisen. Det er svært lite negativt å trekke frem. Kabelen er irriterende og fjernkontrollen oppleves som billig, men dette er bagateller. For denne prisen får man neppe noe bedre enn 1More Triple Driver in-ear.

SoundMagic E11BT er favoritten om du er ute etter billige ørepropper med god komfort. (Image credit: Future)

5. SoundMAGIC E11BT Best når komfort er viktigst Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 24.7g Frekvensrespons: 20 Hz til 20 kHz Høyttalerelement: 10 mm dynamiske neodymium Batteritid: 20 timer specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tilfredsstillende pris + Elegant design + Komfortable Grunner til ikke å kjøpe - Noe skarp diskant

SoundMagic E11BT er et par svært gode trådløse ørepropper. Med tanke på den lave prisen er det lite negativt å trekke frem. Vi synes kvaliteten på lyden, sett i forhold til pris, er helt ypperlig, og det elegante designet gjør rett og slett at de ser dyre ut. De er også komfortable i bruk.

De fleste ørepropper og hodetelefoner i den nedre prisklassen legger lite vekt på komfort, men E11BT er et unntak. En ergonomisk utforming og et flatt nakkebånd gjør at de ikke føles i veien når du trener eller løper. En IPX4-klassifisering betyr at de tåler såpass med vann at de er svært godt egnet til svette treningsøkter. Batterikapasiteten er tilfredsstillende, du får rundt 20 timer med lyttetid, og de fullades på et par timer.

JBL Tune 750BTNC er best i over-ear-segmentet. (Image credit: TechRadar)

6. JBL Tune 750BTNC Beste billige over-ear Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 220 g Frekvensrespons: 20 Hz til 20 kHz Høyttalerelement: 40 mm Batteritid: 22 timer Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God lydkvalitet + Kraftig aktiv støydemping Grunner til ikke å kjøpe - Ikke vanntette - Medium god batterikapasitet

JBL er et populært navn i hodetelefon-verdenen og blant Bluetooth-høyttalere, og med rette. De har rykte for å være solide og pålitelige, her får man brukbar lydkvalitet til en brukbar pris. Det var også tilfelle med forgjengeren JBL Live 650BTNC som kom i fjor, men nå er det JBL Tune 750BTNC som er klar for å overta plassen på pallen. Med sine mange funksjoner og tilgjengelige pris er dette en overlegen etterkommer i over-ear segmentet.

JBL Tune 750 BTNC låter, ser og oppleves helt fabelaktig. Da vi testet dem syntes vi at de var solide, pålitelige og lette å bruke. De føltes gode å ha på, også med lang lyttetid. For noen vil det være et minus at de ikke er vanntette. Batterikapasiteten kunne også vært større. Men til denne prisen føles det som om man ikke burde klage.

Beyerdynamic DT 240 Pro er rimelige og passer godt til studiobruk. (Image credit: Future)

7. Beyerdynamic DT 240 Pro De beste billige for studiobruk Spesifikasjoner Akustisk design: Lukket Vekt: 195 g Frekvensrespons: 5 Hz – 35 kHz Dagens beste tilbud Les mer hos SoundStoreXL.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Klar, balansert lyd + Solide Grunner til ikke å kjøpe - Finnes kun i over-ear design - Minimal støyreduksjon

Beyerdynamic lager masse utstyr både for de som er kresne på lyd og for de som jobber profesjonelt med lyd, og mange av produktene er høyt priset. Men Beyerdynamic DT 240 Pro hodetelefoner har funnet det perfekte krysningspunktet, og tilbyr en profesjonell standard til en overkommelig pris. DT 240 Pro er rimeligere enn mange andre hodetelefoner som er laget for studiobruk. De nærmeste konkurrentene er for eksempel anerkjente Audio-Technica ATH-M40X eller trådløse ATH-SR5BT, som ligger ganske nærme prismessig.

Beyerdynamic utmerker seg med DT 240 Pro. Som hodetelefoner for studiobruk er ikke lyden spesielt fargerik, men det er også det man bør forvente. Lyden oppleves som ren og svært godt balansert. Bassen kommer godt gjennom med en diskré punch på høyt volum. Hele registeret fra bass til diskant kommer tydelig fram, DT 240 Pro klarer å gi alle frekvensområdene riktig balanse. Dette er nøytralt og perfekt i et studio, men det beste av alt er prisen.

5 tips til valg av billige hodetelefoner

1. Vi har alle vår egen mening om hva som er god lyd, vi har ulik form på hodet og ulikt konstruerte ører. Så til syvende og sist avhenger valget av din personlige preferanse, kombinert med praktiske behov.

2. Tenk gjennom hva du skal bruke dem til. Hodetelefoner og ørepropper har varierende komfort, utseende og funksjonalitet, i tillegg til lydkvalitet. Vil du ha med eller uten aktiv støydemping? Trenger du Bluetooth? Med eller uten kabel?

3. Trådløse hodetelefoner bør ha god batterikapasitet, slik at de varer en dag på toget eller gjennom en treningsøkt.

4. Lytter du over lang tid, bør du se etter hodetelefoner med god polstring for best komfort. Over-ear hodetelefoner dekker ørene helt, og oppleves ofte som mer komfortable enn on-ear om man for eksempel har dem med på reise.

5. Til trening er det viktig med ørepropper som sitter godt, som tåler litt vann og svette. Da kan du undersøke IPX-klassifiseringen, som sier noe om hvor mye vann de tåler. En IPX4-merking vil si at produktet tåler vannsprut (men kan ikke brukes i dusjen).

Beste billige hodetelefoner – spørsmål og svar

Er det verdt å bruke penger på billige hodetelefoner?

Vi mener at alle budsjettvarianter av hodetelefoner i denne oversikten er verdt å vurdere. Men er du usikker, er vår anbefaling å se nøye gjennom spesifikasjonene.

I dagens marked trenger du ikke å kompromisse på lyden selv om du vil holde prisen nede, så se etter store høyttalerelementer som kan flytte mest mulig luft og dermed gi kraftig lyd. Støtte for tapsfri lyd finner du ofte ikke i de billigste modellene, men trådløse hodetelefoner bør ha gode tilkoblingsmuligheter og ideelt bruke Bluetooth 5-standard.

Og selv om de prisvennlige modellene ikke er like solide som de dyre, bør de i det minste være komfortable over ørene.

Hva så med ekstra funksjonalitet? Du kan få billige hodetelefoner med for eksempel støydemping, men de dyrere produktene vil naturlig nok levere generelt bedre på tilleggsfunksjoner.

Hva er de billigste hodetelefon-merkene?

Kjente merkenavn har ofte dyrere modeller, men mange lager også rimelige utgaver av sine mest profilerte varianter. Sony, JBL og Beats har alle budsjettvennlige modeller som er verdt å sjekke ut. Og når det gjelder mindre kjente merker? Vi vil generelt ikke anbefale å gå for de helt ukjente, med noen unntak. EarFun, Lypertek, 1More og Jabra har alle har gjort det bra i test.

Hvordan tester vi billige hodetelefoner?

Å teste billige hodetelefoner er på sett og vis vanskeligere enn å teste når pris ikke er en faktor. De fleste billige hodetelefoner og ørepropper vil ikke levere den samme lydkvaliteten som de dyre modellene, og det blir dermed også vanskeligere å snevre inn alternativene.

Å lage denne oversikten har vært en lang prosess, med testing av et stort antall prisvennlige hodetelefoner fra alle hjørner av internett, i alle varianter. In-ear, over-ear, trådløse – ja, det meste.

Vi tester både kablede hodetelefoner, trådløse hodetelefoner og ørepropper når vi undersøker lydkvalitet og konstruksjon. Vi lytter til musikk i ulike sjangere over flere dager. Der det er tilgjengelig, tester vi funksjoner som ANC, batteritid, brukervennlighet og tilleggsfunksjoner. Design, estetikk og ergonomi er også faktorer som må være med. Vi har prøvd så godt vi kan å ta de subjektive elementene ut av regnestykket.

Testresultatene ble brukt til å måle hvert eneste par mot det neste, helt til vi følte oss sikre på at noen få med rette kunne få merkelappen «de aller beste rimelige hodetelefonene».

