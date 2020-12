Apple AirPods Max er de hodetelefonene det har vært knyttet størst forventninger til i 2020, og etter mange år med spekulasjoner og rykter, er de endelig kommet i butikkene.

De ble offentliggjort i det stille via en pressemelding som ble publisert i Apple Newsroom. Ifølge Apple har AirPods Max «utrolig Hi-fi-lyd, Adaptiv EQ, aktiv støyreduksjon og romtilpasset lyd.

Siden lanseringen har det vært delte meninger om det spesielle designet til Apple AirPods Max og det tilhørende etuiet. Det samme var tilfellet da de første AirPods ble lansert i 2016.

Det har tatt oss litt tid på å bli kjent med disse trådløse hodetelefonene. Så langt har vi latt oss imponere av lydkvaliteten, men vi er ikke sikre på at den er nok til å rettferdiggjøre den høye prisen.

Apple AirPods Max – pris og lanseringsdato

Apple AirPods Max koster kr. 6990, og ble tilgjengelige i butikkene 15. desember. Lagerbeholdningen er imidlertid begrenset, slik at det kan bli vanskelig å sikre seg disse innen utgangen av året – uansett om du kjøper dem fra Apple eller fra andre forhandlere.

Prisen gjør også Apple AirPods Max dyrere enn mange av de beste lukkede hodetelefonene på markedet, inkludert vår favoritt for øyeblikket – Sony WH-1000XM4. Hvis du hadde håpet på en budsjettvennlig pris, vil du bli svært skuffet.

Det verserer rykter om at Apple planlegger å lansere en billigere og mer sportsvennlig variant av AirPods Max, men de vil nok heller ikke legge seg i den lavere delen av prisskalaen.

Design

Apple AirPods Max har et minimalistisk design, helt typisk for denne teknologikjempen, med slanke linjer og konstruksjon i rustfritt stål. De leveres i en rekke flotte farger: stellargrå, sølv, grønn, himmelblå og rosa.

Vi testet den stellargrå modellen, og vi opplever designet som nedtonet på den gode måten, Med unntak av den særegne hodebøylen.

Hodebøylen har en ramme i stål trykket med et nettingstoff som ifølge Apple er «designet for å fordele vekten og redusere trykket mot hodet». Selv om vi ikke umiddelbart blir betatt av, er det ikke til å komme bort fra at AirPods Max er svært komfortable å ha på. Hodebøylen ser heller ikke like merkelig ut når du faktisk har på deg hodetelefonene.

Bøylen er utført i rustfritt stål, og har teleskoparmer som kan justeres, slik at passformen blir best mulig. Rammen føles robust og velkonstruert, men den er likevel ikke så tung at den skaper trykk mot hodet.

Øreputenes minneskum føles også komfortabelt. Apple sier at det er festet til hodebøylen med en «revolusjonerende mekanisme som gjør at hver øreklokke kan rotere uavhengig av den andre og balansere trykket», noe som skal gi en bedre passform mot hodets konturer.

De minimale kontrollene på øret er et interessant valg. Apple har gjenopptatt dreieknappen Digital Crown-skiven fra Apple Watch, som gjør at du kan «finjustere volumet, bytte sang, ta telefonen og aktivere Siri».

Du trenger bare å dreie knappen på høyre øreklokke for å justere lydstyrken eller trykke én gang for å spille av eller sette musikken på pause. Med ett trykk han du også besvare og avslutte telefonoppringninger, med to trykk hopper du videre til neste sang, og med tre trykk hopper du tilbake.

Vi liker godt taktiliteten Digital Crown-skiven gir. Det oppleves helt klart som en mer presis måte å justere lydstyrken på enn en knapp. Vi er faktisk svært fornøyde med at Apple ikke har valgt å gjøre den berøringssensitiv.

Den høyre øreklokken har en knapp for støykontroll, der du kan bytte mellom aktiv støyreduksjon og transparent lyd. Med den sistnevnte hører du også lyden fra omgivelsene dine. I bunnen sitter det en lightning-utgang til opplading. Men tanke på hvor dyre disse hodetelefonene er, er det irriterende at det ikke følger med en kabel.

Med AirPods Max får du et usedvanlig etui. Dette setter hodetelefonene i en «ultralav strømtilstand», som ifølge Apple bidrar til batterisparing når hodetelefonene er på plass i etuiet. Utseendemessig er etuiet av overrumplede Twitterbrukere blitt sammenlignet med en bh, en sovemaske og en håndveske.

Det er laget av et gummiaktig stoff, og vikles rundt øreputene på AirPods Max og klikker automatisk på plass. Hodebøylen stikker opp, og forsterker likheten med en håndveske. Man beholder tilgangen til lightning-porten, slik at enheten kan lades opp mens den befinner seg i etuiet.

Vi gleder oss over det lave strømforbruket, men etuiet er ikke til særlig beskyttelse for de superdyre hodetelefonene. Til denne prisen hadde vi ventet oss et hardt etui som kunne beskytte AirPods Max mot slag og skader.

Lydkvaliteten

Vi må få litt mer tid med AirPods Max for virkelig å kunne fordype oss i lydkvaliteten, men så langt er vi imponert over det vi har hørt.

Da vi hørte på Little Simz' Selfish, var bassen varm og kraftfull uten å blande seg med de andre frekvensene. Gjengivelsen av fiolinen var klar, mens Simz' vokal var tydelig.

Generelt oppleves lydbildet som temmelig bredt, der det er rom for at alle instrumentene kommer til sin rett. Man får ikke den «innestengte» følelsen man av og til opplever med lukkede hodetelefoner. Her er det stor detaljrikdom, og vi merket ingen problemer med den rytmiske presisjonen i den korte perioden vi fikk med AirPods Max.

Inni hodetelefonene sitter det 40-millimeters dynamiske elementer som drives av en dobbel ringmagnetmotor i neodym, som ifølge Apple gjør det mulig for AirPods Max å «opprettholde en total harmonisk forvrengning på mindre enn 1 % over hele det hørbare registeret». Dermed gir disse hodetelefonene gi utrolig klar lydgjengivelse, selv ved høy lydstyrke. Vi opplevde lyden som klar, og merket ingen forvrengning.

Tross den høye prisen for AirPods Max, er støtten for Hi-Res Audio-filer begrenset til Apples egne Apple Digital Masters-sanger, som bare er tilgjengelige via Apple Music. Også dette får oss til å føle oss litt snytt, ettersom vi til denne høye prisen hadde ventet oss støtte for flere formater.

Akkurat som AirPods og AirPods Pro har AirPods Max en Apple H1-brikke i hver øreklokke, med ikke mindre enn 10 lydkjerner. Det skaper muligheten for adaptiv EQ, aktiv støyreduksjon, transparent lyd og romtilpasset lyd.

Spatial Audio ble utviklet som del av iOS 14, og kom først i AirPods Pro. Dette fungerer i 5.1, 7.1 og Dolby Atmos, som legger lyden omkring deg i en virtuell sfære. Det betyr at hvis du ser en Dolby Atmos-film der et fly passerer, vil det lyde som om flyet virkelig passerer over deg.

Vi har ennå ikke fått testet den funksjonen, men umiddelbart gir dette AirPods Max en fordel sammenlignet med konkurrerende modeller.

Batteritid og tilkoblingsmuligheder

Apple oppgir at AirPods Max har opptil 20 timers batteritid med aktiv støyreduksjon.

Vi kan trenge litt mer tid med AirPods Max for å finne ut om den angitte batteritiden er stemmer, men støyreduksjonen har en tendens til å redusere hodetelefoners batteritid. Dermed ser vi for oss at du kan presse enda mer spilletid ut av hodetelefonene hvis du bruker dem uten å aktivere denne funksjonen. Du kan ifølge Apple også spare batteriet ved å oppbevare hodetelefonene i etuiet.

De beste lukkede hodetelefonene har rundt 30 timers batteritid, men flere av de gode modellene bare klarer seg i rundt 20 timer.

De tilkobles via Bluetooth 5, og da kan du vente deg høy overføringshastighet, og du skulle heller ikke miste forbindelsen selv om du beveger deg bort fra avspillingskilden.

Vi lyttet til AirPods Max ved hjelp av en Android-telefon, og dermed kunne vi ikke få glede av de Apple-spesifikke funksjonene H1-brikken byr på.

Apple oppgir at AirPods Max krever Apple-enheter som kjører iOS 14.3 eller en nyere versjon, iPadOS 14.3 eller nyere, macOS Big Sur 11.1 eller nyere, watchOS 7.2 eller tvOS 14.3 eller en nyere versjon. De fungerer også sammen med Android- og Windows-enheter, men man får ikke gleden av romtilpasset lyd uten en av de forannevnte Apple enhetene.

Den automatiske skiftefunksjonen gjør det enkelt å bytte mellom iPhone, iPad og Mac når man veksler mellom musikklytting og telefonsamtaler. Oppsettet er enkelt, og du kan dessuten dele lyden fra hodetelefonene med en annen Apple-enhet.

Som vanlig er det også støtte for Siri. Dermed kan du benytte stemmekommandoer til avspilling av musikk, gjøre telefonoppringninger, justere lydstyrken og få ruteanvisninger når du er ute på farten. Siri kan også lese opp meldingene dine.

Støyreduksjon

Støyreduksjonen i Apple AirPods Max virker umiddelbart solid, når vu bedømmer dem ut fra den korte perioden vi testet dem. Hver øreklokke har tre mikrofoner som er vendt utover. Disse registrerer støyen fra omgivelsene dine, mens en mikrofon på innsiden av øreklokken registrerer lyden som når inn til øret ditt.

Apple oppgir at AirPods Max benytter såkalt computational audio til kontinuerlig å «tilpasse støyreduksjonen etter hvordan hodetelefonene sitter og beveger seg i sanntid».

Da vi satt på kjøkkenet, kunne vi ikke høre lyden fra oppvaskmaskinen eller veiarbeidet utenfor. Litt lyd lekket gjennom, men ikke så mye at det forstyrret lytteopplevesen.

Den transparente tilstanden er også nyttig. Du trenger bare å trykke på støyreduksjonsknappen på høyre øreklokke for å la støyen fra omgivelsene slippe gjennom. Det er helt klart praktisk hvis du skal føre en kort samtale, og det fungerte bra i våre tester.

Tidlig vurdering

Inntil vi har hatt mer tid med Apple AirPods Max, er det vanskelig å gi en fullstendig vurdering. Inntil videre er det lydkvaliteten som har imponert oss mest med et bredt og velbalansert lydbilde – med en rik bass og god detaljering i diskanten. Støyreduksjonen er svært effektiv, og transparenstilstanden er absolutt brukbar.

Vi er mindre overbevist om det designmessige. Øreklokkene gir et fint og slankt inntrykk og hodebøylen føles behagelig å ha på. Det er flott å ha fysiske knapper, og dreiekronen er godt uttenkt.

Men er de verdt et utlegg på in underkant av 7000 kroner? Det er det vanskelig å avgjøre, men umiddelbart vil de kun appellere til svorne Apple-tilhengere. Andre vil nok helst velge en av Apples konkurrenter.