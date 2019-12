Test: Apple AirPods Pro

Kort oppsummert

Apple har lansert sine nye helt trådløse ørepropper. Her får du aktiv støyreduksjon og endelig en langt bedre passform. Designet er også forbedret, slik at flere iPhone-brukere kan lokkes til å prøve ut den helt trådløse opplevelsen.

De er også ganske dyre. Du får dem til rett i underkant av 3000 kroner, og de kan dermed ikke kalles de aller beste trådløse øreproppene man får tak i.

Men hvis du allerede eier en iPhone og er på jakt etter noen matchende ørepropper med god lydkvalitet, er det absolutt mulig å gjøre et dårligere valg enn Apples nye AirPods. Med det nye designet faller de ikke like lett ut. De ekstra mikrofonene gir svært god støyreduksjon (særlig merkbart når du reiser kollektivt). Dessuten får du en hendig transparens-modus, der du kan slippe til omgivelseslyd.

Selv om passformen er bedre enn på de første AirPods, tar det litt tid å venne seg til de kapasitive, berøringsfølsomme kantene på hver av stengene. Du må være tålmodig, men dette er en fin måte å aktivere støyreduksjon og hoppe over sanger på.

Det er utrolig mye Apple-DNA i AirPods Pro. Hele veien fra det første oppsettet, der ørepluggene skanner ørene for å sjekke passformen til at de har en liten luftventil som sikrer at det er behagelig å sette proppene inn eller ta dem ut. Kort og godt vil tilhengere av Apple-universet bli begeistret over å anskaffe seg disse.

AirPods Pro har langt bedre passform (Image credit: TechRadar)

AirPods Pro har langt bedre lydkvalitet enn sine forgjengere. Det er lagt merkbart vekt på vokal og bass. Dette innebærer at disse øreproppene er bedre egnet for dem som liker pop enn for dem som foretrekker en mer naturlig lydgjengivelse av for eksempel klassisk musikk og orkestermusikk.

Batteritiden er lang (til Apple-ørepropper å være – og kan ikke sammenlignes med de 8-9 timene konkurrentene gir deg). Vi opplevde at de angitte 4-5 timene fra én lading var korrekt. Men vi anbefaler å lade opp etuiet regelmessig – og en trådløs ladematte er en hendig og stilig måte å gjøre dette på. Det er kjedelig hvis etuiet plutselig skulle gå tomt for strøm.

Hvis du ønsker deg de beste øreproppene Apple noen gang har skapt, har AirPods Pro tatt med seg kvalitetene som følger av årevis med utviklingsarbeid. De er blitt et godt lydprodukt. Det finnes riktig nok bedre helt trådløse ørepropper der ute, men for Apple-entusiaster og iPhone-brukere (som har råd til dem) er dette et flott valg.

AirPods Pro – lanseringsdato og pris

(Image credit: Future)

Airpods Pro ble lansert i hele verden 30. oktober, så nå skal det være lett å få tak i dem, både fra Apple og fra en rekke andre forhandlere.

Det er viktig å merke seg at disse ikke er en erstatning for 2019-utgaven av AirPods. Dette forstår man også av prisnivået til AirPods Pro.

Prisen på kr. 2891,- ligger mer enn tusen kroner over 2019-modellen, selv varianten med inkludert ladeetui.

Første oppsett

AirPods sørger for god passform (Image credit: TechRadar)

Som så mange andre enheter fra Apple, knytter AirPods Pro seg umiddelbart til din iPhone eller iPad. Du trenger bare å åpne etuiet for å komme i gang.

Vi sier «bare». Du må nemlig sørge for å ha lastet ned og installert iOS 13.2 på enheten din. Da får du med deg «alle de avanserte funksjonene», som Apple sier. Vi tenker at dette gjeler de nye ikonene AirPods Pro, i tillegg til at du kan styre transparens og støydemping direkte fra kontrollsenteret.

Når du har aktivert dem, vil AirPods Pro automatisk bli paret med telefonen og de andre Apple-enhetene dine, og kobles til iCloud-kontoen din (de knytter seg også til Apple Watch, iPad and Mac-en),

Når du har unnagjort dette, går du videre til Bluetooth-innstillingene. Der testes passformen, slik at du finner ut om paret du har valgt (små, middels eller store) skaper den rette lydforseglingen.

Det å skape en tett forsegling mot øregangen utgjør en viktig bestanddel i lydkvaliteten til ørepluggene. Dette bidrar til å skape en fysisk lydisolering og passiv støyreduksjon. I en fullkommen verden slippes ingen støy inn – og ingen lyd lekker ut.

Dette oppnås ved avspilling av et kort musikkstykke. AirPods Pro evaluerer avspillingen, og vurderer om dette lyder som det skal. Hvis du er skapt som de fleste, vil du få en god passform, og dermed får du grønt lys (eller grønne bokstaver, for å være korrekt).

Artikkelforfatterens ører er helt notoriske når det gjelder å få de fleste typer ørepropper til å falle ut. Her oppnådde vi god passform umiddelbart. Det føltes aldri som om AirPods Pro truet med å falle ut av ørene. Og når vi har med testing av ørepropper å gjøre, må vi absolutt regne dette som et pluss.

Å leke litt med passformen og la dem henge litt ut, viste oss at AirPods Pro merker når det oppstår lydlekkasje. En bekjent som testet ut AirPods for første gang, opplevde at Apple forslo et større par – og da ble passformen og forseglingen perfekt.

(Image credit: Future)

Det å kunne bytte ut selve lydenhetene er veldig typisk Apple. Om det er positivt eller negativt avhenger av hva du synes om selskapet. I stedet for en silikonpropp som du må lirke av å på en liten stang, kan disse enkelt og greit klikkes på plass.

Dette gjør at AirPods Pro kan ha en mer kompakt utforming, og hele oppsettet virker mer luksuriøst. Men erstatningene koster også en del, og de er ikke akkurat billige å skifte ut. Men så er de også mye lettere å skifte ut enn de vanlige silikonproppene.

Men det er likevel klønete nok å få av selve hodene, for de slipper ikke taket umiddelbart. Det krever også litt kraft å få dem av. Men systemet virker solid, og når du først har opparbeidet deg ferdighetene, er det temmelig enkelt. Og dette er ikke noe du kommer til å gjøre så veldig ofte.

Men om ikke annet, er det lurt å ta dem av innimellom for å rengjøre dem. Vi har fortsatt ikke helt opparbeidet oss den selvtilliten som kreves for ikke å være urolige for å ødelegge noe.

Design og bruk

(Image credit: TechRadar)

Det første vi la merke til da vi testet dem er at AirPods Pro er lette. De er så lette at det er vanskelig å kjenne at de faktisk sitter i ørene dine. Den lave vekten er absolutt et pluss når det gjelder komforten. Men på andre måter kan den være et minus. Vi kan lett forestille oss en situasjon der du mister én av dem, og ikke umiddelbart legger merke til at den er borte (bortsett fra at lyden fra musikken du hører på villa ha falt bort, da).

Stengene er mye kortere enn på Airpods 2, og der du kunne tappe på selve enheten på den eldre utgaven for å hoppe over sanger eller aktivere Siri, gjør passformen til AirPods Pro at dette nåe er blitt en mindre komfortabel opplevelse.

I stedet er det lagt en «kapasitiv kraftsensor» i stangen, i form av en tynn kant på hver av dine AirPods Pro, der du klemmer på det nevnte området for å aktivere støydemping, transparens eller hoppe over eller pause sanger.

I starten er dette litt krevende å venne seg til. Men de korte stengene er det vanskelig å fomle seg frem til denne kanten, men etter bare noen få minutter er vanen etablert. Og selv om proppene er temmelig kompakte, føles det litt som om de trekkes ut av ørene hver gang du aktiverer dem.

Etter en ukes bruk falt bruken seg fullstendig naturlig. Det å spille av, pause og hoppe over sanger skjedde på instinkt.

En liten sensor å klemme på (Image credit: Future)

Det er synd det ikke er lagt inn et haptisk klikk i proppen som bekrefter at du har trykket på den. Dette ville gjort brukeropplevelsen av AirPods Pro langt mer taktil.

Du kan forandre handlingene det å trykke på denne kanten utløser. Sett den til å kontrollere Siri, om du foretrekker det. Du kan også ha støyreduksjon på den ene og Siri på den andre, hvis det er det du vil.

Men noe som hadde vært utrolig kult var om du også fikk volumkontroll på disse stengene. Vi ble fort ganske irriterte over å måtte strekke oss etter telefonen for å styre volumet. Powerbeats Pro har for eksempel en klikkbar knapp du endrer volumet med. Den er utrolig hendig.

En leser foreslo at vi kunne bruke «Hei Siri!»-kommandoen til å endre volumet. Her er grunnene til at vi ikke vil gjøre dette:

Det fungerer ikke alltid Det tar rundt fire sekunder å snakke, bekrefte og aktivere Lyden blir enten utrolig høy eller helt borte Du ser ut som en komplett idiot eller noe enda verre, og vil ønske å gjemme deg bort og hviske forsiktig til Siri så ingen andre hører deg

For å si det kort, burde Apple ha gjort utsiden av proppene berøringssensitive, slik at lyden kunne styres derfra.

(Image credit: Future)

Inni hver AirPods Pro sitter det et akselerometer, og på selve proppen er det en optisk sensor. Sammen gjør de at proppene kan starte og stanse musikken når dine AirPods settes inn eller tas ut.

Og når vi snakker om sola … forbedringene som har skjedd med passformen fra de opprinnelige AirPods til AirPods Pro er enorme. Silikonproppene sørger for at de sitter som støpt, og den lette vekten bidrar til at de holder seg på plass og ikke skumper omkring. De holder seg i ro selv når du jogger eller løper opp trappene til jernbanestasjonen.

Vi vil ikke gå så langt som til å antyde at det er disse øreproppene som sitter aller best. Når man er ute og løper, og svetten begynner å blande seg inn i sakene, kan silikontuppene begynne å gli omkring litt.

Her er en vitenskapelig test: vi fant ut at vi måtte riste så intenst på hodet at det gjorde vondt – fire ganger – for å få en AirPod Pro til å falle ut i tørr tilstand. Men når de var dekket av svette, måtte det bare én slik bevegelse til.

Vi må understreke at de faktisk ikke falt ut, men de satt bare litt løsere. Hvis du er blant de mange som slet med passformen til de opprinnelige AirPods på løpetur, utgjør disse et langt skritt fremover, og passformen er langt bedre.

(Image credit: Future)

De er dessuten vannbestandige i kategori IPX4, Det innebærer at du kan bruke dem når det regner, og at bøttevis med svette ikke er noe som vil svekke ytelsen deres. Dette er strålende!

Men proppene løsnet litt for lett når man tok av seg jakken eller så vidt kom borti dem. Da vi tok av oss ryggsekken, fly den ene ut selv om kontakten hadde vært minimal. Men sammenligner man med passformen til de opprinnelige AirPods, er Pro-modellen lysår foran.

Noe som kan forklare den lille svikten i grepet kan være den luftkanalen Apple har implementert. Forseglingen er sterk, men du får ikke den samme «sugefølelsen» når du trekker ut proppene.

Men vi har ikke opplevd dette som et problem med andre ørepropper heller, så vi vet ikke om det gjorde den store forskjellen. Uansett har hele tiden vært en behagelig opplevelse å sette AirPods Pro i ørene.

AirPods Pro er og blir dyre. Men de er også svært velutformet, med små designfinesser som virkelig setter en spiss på opplevelsen.

Lydkvalitet, støydemping og transparens

(Image credit: Future)

En ting er at de passer godt. Men hvordan låter de nye AirPods Pro? Apple skryter av spesialiserte drivere, forbedret bass og «klar og detaljert mellomtone og diskant», samt en adaptiv equalizer.

Vi testet ut Apple AirPods med et utvalg ulike sanger, og oppdaget noen likheter på tvers av musikksjangrene. Vi opplevde vokalgjengivelsen som fyldig, og særlig bassen var kraftigere enn på AirPods 2.

Dette var tydelig uansett om vi hørte på akustisk musikk, indie rock, electro, pop og hip-hop. Men noe som også var felles, var at separasjonen mellom diskant, mellomtone og bass bare var helt grei. Man får fortsatt en «innestengt» følelse, som om musikken kommer fra innsiden av hodet ditt, noe som ikke oppleves naturlig. Ordentlig gode høretelefoner får det til å virke som om lyden kommer mot deg fra alle kanter.

Sammenlignet med et par svært gode on-ear-høretelefoner, og selv noen helt trådløse ørepropper av høy kvalitet, for eksempel Cambridge Audio Melomania 1, var det vanskeligere å høre alle detaljene i AirPod Pro.

Da vi hørte på Little Dragons elektropopsang Fortune, var vokalen klar og tydelig, noe som viser at gjengivelsen av mellomtonene er velbalansert og tydelig. Basslyden er også varm, men audiofile vil nok rynke litt på nesen av den, ettersom den ikke er helt «naturlig», men det er flott å høre på.

Ytelsen når man hører på klassisk musikk, for eksempel Mozarts Jupitersymfoni nr. 41 i C-dur, lyder til sammenligning litt flatere. Du kan skjelne de forskjellige harmoniene fra strykeinstrumentene greit nok, men fløyten mangler den klarheten som må til for å heve den opp dit den hører hjemme.

Det virker i bunn og grunn som om Apple har satset på en sterkere ytelse når det gjelder gjengivelsen av vokal og bass, noe som virker fornuftig om man først og fremst henvender seg til et pop-publikum.

(Image credit: Future)

Deler av lydkvaliteten skyldes støyreduksjonen. Den er sterk og merkbar når den er påslått. Du skrur den på ved å klemme på den kapasitive stangen til AirPods Pro, eller ved å gå inn i volum-avdelingen på din iPhone og sveipe til ikonet til venstre. Du kan ellers finne frem til det på Apple Watch, der det finnes en meny hvor du kan slå den av og på.

Apple har plassert to mikrofoner i hver av ørepluggene. Dette gjør at de kan analysere lyd fra både innsiden og utsiden.

Førstnevnte kartlegger lydkvaliteten på øret for å avdekke om musikken du lytter til låter som den skal, og endrer den i samsvar med en algoritme om det er nødvendig. Den andre blokkerer bakgrunnsstøyen, og skaper et langt renere lyttemiljø.

Selv om vi ikke får testet hvordan denne algoritmen som kartlegger lyden inni øret ditt fungerer – fordi det ikke er noen måte å skru den av på – har den aktive støyreduksjonen i hvert fall en sterk og merkbar virkning.

Den fjerner ikke all lyden fra omgivelsene dine. Hvis du er på kontoret, og det spilles musikk i værelset, vil noe av den lekke inn. Men når vi går langs fortauet stenger AirPod Pros så å si all støyen fra en motorsykkel, og enhver annen vedvarende støy –som fra en vifte eller fra vinden som blåser – svært effektivt.

Støyreduksjonen til AirPods Pro fungerte spesielt godt på toget. Forskjellen på når funksjonen var påslått og avslått var enorm.

I innstillingene kan du endre funksjonaliteten til dine AirPods. (Image credit: TechRadar)

Det var noe vi la merke til som var litt rart: hvis du har AirPods Pro påslått, men ikke spiller av noe musikk, kan du av og til høre en svak «vubb-vubb»-aktig lyd. Dette kommar av at støyreduksjonsteknologien forsøker å håndtere det at det ikke kommer noe lyd til øret. Det skjer ganske ujevnt, men det oppleves rart når det først skjer.

Transparency befinner seg i motsatt ende av Apples støyreduksjonsskala. Mikrofonene på innsiden av AirPods Pro videreformidler lyden utenfra temmelig godt.

Funksjonen er godt implementert, der omgivelsene langsomt glir på plass når du slår på Transparency, og ikke hamres på plass med et plutselig dunk. Du kan ha en samtale med noen mens du har på musikk (selv om det er vanskelig når lydnivået ligger over midtveis). Og når du ikke har på musikk, er det som om du ikke har høretelefoner i det hele tatt.

En ting er litt irriterende: reklamevideoene for AirPods Pro fremstiller det som om en lett berøring av de kapasitive stengene tilknyttet øreproppene er alt som skal til for å aktivere transparens. I virkeligheten krever dette en ganske kraftig og langvarig berøring.

(Image credit: TechRadar)

Akkurat som med justeringen av andre innstillinger, er dette noe du blir fort vant til. Men det er annerledes enn det vi ventet oss etter å ha sett videoene.

Det dukket opp noe interessant. Hvis du har tanker om å bruke AirPods Pro for å besvare oppringninger når du er på farten, kan det hende at du vil slite litt når støyreduksjonen er aktivert.

Dette skyldes trolig at man gjerne senker stemmen når lyden er mer omsluttende. Dette hindrer mikrofonene i å plukke opp stemmen din så godt som de burde.

Hvis du slår på transparens, våkner verdens lyder igjen til liv, og du opplever at du automatisk snakker høyere. Du kan føre en grei samtale med de nye AirPods, men det er ikke helt det samme som å holde telefonen inntil øret.

Det er en ekstrafunksjon vi har fått spesielt sansen for, nemlig hørselstilstanden. Hvis du bruker AirPods, Powerbeats Pro eller AirPods Pro, sendes de nøyaktige lydnivåene til din iPhone, og du kan se om du har på for høy lyd.

Vi opplevde en markant forbedring i volumet på det som ble pumpet inn i ørene våre da vi byttet til AirPods Pro fra Powerbeats Pro. Det viste oss av støyreduksjonen tillot et lavere avspillingsnivå, uten at noe av lydkvaliteten gikk tapt.

Så hvis du er opptatt av å ta vare på hørselen, tilbyr AirPods Pro en forbedring fra de opprinnelige AirPods, og selv fra Powerbeats Pro.

Batteri

(Image credit: Future)

Ja. Nå er det på tide å snakke om batteritiden. Ladeetuiet til AirPods Pro gir deg i fulladet tilstand over 24 timers lyttetid. Hver fullading av AirPods Pro gir deg fem timers lyttetid (med støyreduksjon og transparens avslått – slår du dem på, er man nede i fire og en halv). Du får tre og en halv time om du bruker AirPods Pro som trådløs mikrofon når du ringer.

Disse tallene stemmer godt med faktisk bruk. Du vil nok aldri bruke dine AirPods uten å ha enten støyreduksjon eller transparens påslått. Men hvis du lar pluggene besøke etuiet ofte, vil du sjelden oppleve døde batterier.

(Image credit: TechRadar)

Skulle du oppleve døde AirPods Pro, hevder Apple at du vil få en hel times lyttetid av bare fem minutters lading. Vi opplever det som litt gjerrig. Da vi la dem i ladeetuiet i død tilstand, fikk vi 35 % batteriliv, og det ga oss litt mer enn én times lyttetid.

Ladeetuiet er en smule irriterende, ettersom det er vanskelig å se hvor mye du har igjen på tanken. Når du tar dine AirPods ut av ørene, kan du åpne batterioversikten på iPhonen din for å sjekke for mye batteritid du har igjen. Ellers er du overlatt til å glane på det lille LED-panelet for etuiet, som enten er grønt eller ravfarget, og dermed ikke sier deg så veldig mye.

Der vi bare måtte lade etuiet to ganger i løpet av en uke med omfattende bruk, opplevde vi én situasjon der den døde helt. Det hadde vært fint om man fikk et tidlig varsel.

Når det gjelder oppladingen av etuiet, har Apple ikke vært særlig hjelpsomme. Pluggene leveres med en USB-C-til-Lightning-kabel. Og hvis du ikke er i besittelse av en ny iPhone 11 Pro eller en ny MacBook, har du ikke det nødvendige ladeutstyret.

Den irriterende ladekabelen som leveres med AirPods Pro. (Image credit: Future)

Det følger imidlertid også med en god nyhet. Nesten alle som kjøper de nye AirPods, vil uansett ha en Lightning-kabel eller to liggende og slenge, og dermed får du likevel ladet dem opp.

Ikke glem at ladeetuiet er trådløst. Dermed kan du legge det på en ladematte og fylle opp tanken. Du tenker kanskje at dette er en ikke-funksjon, noe du ikke har lyst til å bruke pengene dine på. Men stol på oss, og invester i dette økosystemet.

Det er noe utrolig kult med det å bare kunne legge fra deg telefonen eller et par AirPods og la dem ligge og lade seg opp. Får du deg en av våre anbefalte trådløse ladere, vil du sjelden oppleve å gå tom for strøm igjen.

Kjøp dem hvis ...

Du er lei av passformen til de opprinnelige AirPods

Dette er hovedgrunnen til å skaffe seg de nye AirPods. De er så mye mer elegante og føles så mye bedre enn originalversjonen. Dessuten sitter de langt bedre der de skal.

Du er en iPhonebruker som ønsker å kombinere det praktiske med god lydkvalitet

Selv om AirPods Pro ikke gir deg den beste lyden på markedet, er de temmelig gode. De fungerer så godt sammen med en iPhone at du får en flott synergieffekt.

Du vil passe på ørene dine

Denne egenskapen blir ofte oversett. Men det at du kan begrense antallet desibel som pumpes inn i hodet ditt er et kraftig verktøy når det gjelder skaden du på lang sikt kan påføre hørselen din. Dette er bare ett verktøy i kampen for å begrense hørselsskader, men har du Apple-høretelefoner, får du langt flere data om dette.

Ikke kjøp dem hvis...

Du vil begrense kostnadene

AirPods Pro er ikke billige. Så hvis du ikke er så opptatt av å skaffe deg de beste øreproppene Apple kan tilby, kan du lese om andre helt trådløse ørepropper som kan være bedre tilpasset dine behov, eller prøve ut de eldre AirPods. De er fremdeles et godt valg.

Du er en treningsfantast

Det finnes mange andre helt trådløse ørepropper vi spesielt vil anbefale til trening. Powerbeats Pro er et godt valg, eller du kan for eksempel sjekke ut Jabra Elite Sport, som har enda bedre passform.

Du er ikke så opptatt av helt trådløse høretelefoner

Det kan hende at helt trådløse høretelefoner rett og slett ikke er noe for deg. Du vil alltid ha den lille engstelsen for at de kan falle ut, og de holder absolutt ikke ørene dine varme. Sjekk ut de andre trådløse høretelefonene for å finne noen som passer bedre for deg.

Olivia Tambini har bidrat til denne saken.