Test: iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro er Apples kraftigste telefon, og den leveres i et enhåndsvennlig format. Telefonen har et trippelkamera som gir deg de beste bildene i klassen, samt video fra mange ulike perspektiver. Her er det også en ny nattmodus som bedrer bilder tatt i svak belysning. Dessuten varer batteriet lenger. Selv utseendet er uforandret, og det er kameraet og det oppgraderte batteriet iPhone-brukere kan glede seg over her.

Kort sagt

iPhone 11 Pro er Apples nyeste telefon, og den har fått folk til å spørre seg om hva som egentlig er nytt. Det er et legitimt spørsmål. Utseendemessig er den svært lik fjorårets iPhone. Men bruk de nye kameraene i noen minutter, og både dette spørsmålet og tvilernes skeptiske blikk forsvinner som dugg for solen.

Apple har virkelig anstrengt seg med trippelkameraet på baksiden. Der finner du tre objektiver, alle på 12 MP, som fotograferer normalt, med telelinse og med den nye ultravidvinkelen. Det at du slipper å rygge bakover for å få plass til alt i bildet er virkelig en fordel. Dessuten setter vennene våre pris på å ikke få kappet av seg hodet i portrettene.

Som de seneste iPhone-modellene tåler 11 Pro å plumpe, takket være IP68-vannfastheten. (Image credit: Future)

Samtidig tar nattmodus tak i den største innvendingen vi har hørt fra iPhone-brukere i årevis. Fotografier fra svakt belyste utesteder ser ikke særlig bra ut. I hvert fall ikke sammenlignet med bilder Android-vennene deres tar. Fy skam!

Og her er en god nyhet: i svak belysning har iPhone 11 Pro det beste mobilkameraet vi har testet. Noen gang. Apple stråler i konkurrentenes selskap, der nattmodus påføres automatisk, noe som overgår grensesnittene fra Samsung, Huawei og Google.

Video fra de utbulende baksidekameraene både ser ut og låter førsteklasses. Men likevel er det i fysisk mindre frontkameraet på 12 MP vi har opplevd den største forbedringen. Nå kan det gjøre opptak i 4K og i sakte film. Apples «slofies» fungerer best når motivet har langt hår som piskes frem og tilbake, så vi måtte være litt kreative under testingen.

Veldig mye handler om kameraet når man snakker om iPhone 11 Pro, men det er litt mer å ta tak i. Vi opplevde batteritiden som merkbart lenger enn på iPhone XS. Vi har kommet mye lenger i løpet av en dag med omfattende bruk. Du trenger likevel ikke Pro Max bare på grunn av den økte batterikapasiteten.

Den matte baksiden kjennes mer behagelig og er ikke like glatt, men det betyr ikke så mye om du legger den i et iPhone 11 Pro-deksel, noe vi anbefaler.

Den 5,8 tommer store iPhone 11 Pro er mobilen du vil ha om du ønsker deg den mest avanserte iPhone-modellen det er lett å betjene med én hånd. Den føles mye mindre enn 6,5-tommeren iPhone 11 Pro Max og 6,1-tommeren iPhone 11. Men la deg ikke lure av størrelsen. Den er dyrere enn den rimeligste varianten av iPhone 11, som både mangler telelinse og OLED-skjerm.

Foran ser den ikke annerledes ut en de seneste iPhone-utgavene, og dermed kan det være vanskelig å rettferdiggjøre prisen. Men hvis du har lengtet etter bedre foto og video på en ny iPhone, er dette modellen for deg. Og det er viktigere enn et nytt utseende eller 5G. I hvert fall i 2019.

iPhone 11 Pro kjører Apples nye operativsystem iOS 13

iPhone 11 Pro – lanseringsdato og pris

iPhone 11 Pro ble lansert fredag 20. september 2019

iPhone 11 Pro har en startpris på kr. 11 790,-

iPhone 11 Pro ble kunngjort mandag 12. september, og den offisielle lanseringen fant sted fredag 20. september. Dette var dagen før iOS ble tilgjengelig for eldre iPhone-modeller. Prisnivået er også Pro. Men mange steder betaler du det samme som du har gjort for iPhone XS og iPhone X.

Versjonen på 64 GB er satt til kr. 11 790,-. For mange gir denne for lite lagringsplass, særlig for mange som har samlet opp mange videoer og bilder underveis, og selv for dem som avlaster med iCloud. Og noen 128 GB-versjon finnes dessverre ikke.

Dermed ender du nok opp med 256 GB-utgaven. Den er satt til kr. 13 890,-, og hvis du vil gå helt til topps og velge varianten med 512 GB, koster den kr. 16 190,-.

Her får du ingen utvidbar lagringsplass, altså samme sak som med alle tidligere iPhone-modeller. Dermed får du mer lagringsplass for pengene med de beste Android-mobilene.

Allsidig kamera med trippelobjektiv

Denne seksjonen er vel egentlig en anmeldelse av selve kameraet til iPhone 11 Pro. Vi skal snakke mye om de fire kameraene, og vise deg mange fotografier fra hvert av objektivene.

På baksiden får du alminnelig vidvinkel, 2x optisk zoom og en altomfattende ultravidvinkel. Sistnevnte er det første gang du ser på en iPhone. Vi opplevde at kameraene på iPhone 11 Pro bød på en utrolig allsidighet – til og med i vår hverdag som teknoreportere.

Med telelinsen kunne vi zoome inn på Apples CEO Tim Cook og den første iPhone 11-kunden ved gjenåpningen av butikken på 5th Avenue i New York – før vi i neste bilde fikk med oss hele den jublende mengden som omga stedet.

Bilde 1 av 5 Bilde 2 av 5 Bilde 3 av 5 Bilde 4 av 5 Bilde 5 av 5

Uten å flytte på oss, fikk vi tatt tre svært ulike bilder. Samtidig ble det speilfrie kameraet vårt liggende i ro i sekken hele dagen, sammen med tre omfangsrike objektiver man måtte ha satt på og tatt av igjen for å kunne ta de samme bildene. I våre dager er det beste kameraet det du har på deg hele tiden – et kamera som ikke krever manuelle linseskift.

Det vi fikk var blant annet bedre HDR og klarhet der man ellers har mistet detaljer i skyggepartier eller fått dem blåst ut i de lyseste partiene. Dette gjelder også i portrettmodus, der motivet ble lysere og skarpere enn før. Fotografiene er likevel realistiske, med varme toner. Man slipper den kjølige, overmettede stilen fra Android-telefonene, der bildene virker spesialtilpasset for Instagram.

Bilde 1 av 25 iPhone 11 Pro ultravidvinkel Bilde 2 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse Bilde 3 av 25 iPhone 11 Pro telelinse Bilde 4 av 25 iPhone 11 Pro ultravidvinkel Bilde 5 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (med nattmodus) Bilde 6 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (uten nattmodus) Bilde 7 av 25 iPhone 11 Pro telelinse Bilde 8 av 25 iPhone 11 Pro ultravidvinkel Noe jeg må huske: vask hendene før jeg tar på telefonen med den hånden igjen. Bilde 9 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (med nattmodus) Bilde 10 av 25 iPhone 11 Pro vanlig vidvinkel (uten nattmodus) Bilde 11 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (med nattmodus) Bilde 12 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (uten nattmodus) Bilde 13 av 25 iPhone 11 Pro telelinse Bilde 14 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse Bilde 15 av 25 iPhone 11 Pro telelinse Bilde 16 av 25 iPhone 11 Pro ultravidvinkel Bilde 17 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse Bilde 18 av 25 iPhone 11 Pro telelinse Bilde 19 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (med nattmodus) Bilde 20 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (uten nattmodus) Bilde 21 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (med nattmodus) Bilde 22 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (uten nattmodus) Bilde 23 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (med nattmodus) Bilde 24 av 25 iPhone 11 Pro standardlinse (uten nattmodus) Bilde 25 av 25 Selfie-kamera

Strålende nattmodus

Hvis du liker å fotografere i mørket, er nattmodus helt klart den viktigste grunnen til å oppgradere til iPhone 11. Den ligger innbakt i Apples vanlige fotomodus, og er dermed ikke en separat modus, slik du ser den hos konkurrentene med Android. Dette gjør funksjonen langt mer anvendelig.

Den automatiske lange eksponeringen legger seg i området 2-5 sekunder, avhengig av hvor mørke omgivelsene er. Den kan kjøre eksponeringstiden helt opp i 30 sekunder hvis du har iPhonen på et stativ eller holder den inntil en vegg. Dette kan hente frem stjernene på en klar nattehimmel.

Nattmodusen til iPhone 11 Pro er som å slå på lyset midt på natten. Men det er to ting å huske på. Den fungerer bare med standardkameraet på 12 MP, og ikke med telelinsen, ultravidvinkelen eller frontkameraet. Dessuten kan ikke motivet ditt være i rask bevegelse. Det fungerer flott når man poserer i en svakt opplyst bar, men ikke når du prøver å fange opp rå dansetrinn i et bryllup.

Frontkamera og video

Det er fascinerende å se hvor langt man er kommet med HDR. Dette merker du også når du tar bilder med frontkameraet til iPhone 11 Pro. Det er blitt oppjustert fra 7 MP til 12 MP, og gir stor detaljrikdom. Bildene kunne ha vært lysere, og vi følte av og til behovet for å justere ned de varme fargene. Men alt i alt er denne oppgraderingen imponerende.

Både kameraene foran og bak gjør videoopptak i 4K ved 60 fps, og 4K er noe vi har lengtet etter en stund på fronten. Nå er det endelig også kommet sakte film på selfiekameraet. Og nei, «slofies» vil ikke forandre livet ditt, og dette navnet brukes da heller ikke i menyene. Men vi har likevel hatt det gøy med å teste funksjonen ved 120 fps i 1080p. Det er også greit å vite at du kan få mye saktere film – med 240 fps ved 1080p – med hovedkameraet.

Noe som er viktigere enn bilder per sekund er to lite omtalte faktorer som får video til å ta seg bra ut og lyde godt. Apples såkalte cinematiske videostabilisering får alt jevnt og stabilt, mens Audio Zoom henter inn stemmene eller lydene fra objekter langt borte mens du zoomer inn, men ignorer lyder fra periferien. Vi opplevde denne funksjonen som langt bedre enn den tilsvarende på Samsung Galaxy Note 10.

Redesignet kamera-app – både god og dårlig

Det gode

Apple har redesignet kamera-appen til iPhone. Her er flere ting blitt tydeligere og enklere, som valgene mellom fotografier i proporsjonene 16:9, sammen med 4:3 (normal) og kvadratisk (som tidligere var en egen modus du av og til snublet deg inn i). Dette har gjort det mye enklere å ta bilder for TechRadar i 16:9-formatet, så man ikke må beskjære i etterkant. En god start!

Du kan holde inne lukkerknappen i fotomodus for å gjøre et kjapt videoopptak, på samme måte som i Instagram og Snapchat. Dette gjør overgangen mellom foto og video til en lek, selv med enhendig bruk. Du kan fremdeles ta bildeserier ved å skyve lukkerknappen til venstre, eller fortsette å gjøre videoopptak ved å skyve den til høyre.

Alle enheter med iOS 13 har fått bedre redigeringsverktøy for foto og video. Du har glidebrytere for skarphet, støyreduksjon, definisjon og valører. Noe som er enda bedre, er at Live Photos forblir intakte selv om du redigerer dem. Enda en grunn til å ikke åpne Adobe Lightroom.

Det ikke så veldig gode

Her er det vi ikke likte. Den tydeligste knappen for nattmodus er øverst i appen. Der ser du et fluktuerende tall, som angir eksponeringstiden for de rådende lysforholdene. Tapper du på dette, får du opp en glidebryter for intensitet nederst i bildet for å endre eksponeringstiden. Dette involverer et så stort antall tommeløvelser at du er glad du har valgt iPhone 11 Pro, og ikke den enda større varianten. Det er også en nattmodusknapp langs bunnen. Av og til. Men den er bare der når tilvalgsmenyen vises.

Med Apples minimalistisk designede kamera-app må du å veksle mellom modi og valg lang bunnen av appen – med et sveip opp eller ned på skjermen. Det er lite intuitivt, ettersom du bare kan bevege deg i én retning. Sveip ned for å vise modi, og opp for valg. Det er en liten pil øverst på skjermen som antyder hvilken vei du skal sveipe, men den er ikke veldig åpenlys.

Vi savner også enkelte brukervennlige funksjoner fra Android-telefonene:

Å kunne utløse en selfie med en åpen-hånd-gest.

Å dobbelt-tappe dvaleknappen for å starte opp kameraet raskt. Her har du heller fått en snarvei til Apple Pay, og derfor savner vi jevnlig den kjappe fototilgangen.

Å veksle mellom kameraene på forsiden og baksiden med et enkelt sveip opp eller ned. Da behandler man hele skjermen omtrent som en eneste stor knapp i stedet for at man må fomle med et bortgjemt kameraikon i et hjørne, noe som krever presisjon.

Selv om flere valg ligger helt på overflaten i appen, kan du ikke bytte fra 4K-video til 1080p eller 30 fps til 60 fps uten å gå ut av kamera-appen og dykke flere menynivåer nedover i systeminnstillingene for å håndtere dette. Hvorfor?

Men det er mer av det gode på vei. Apples neste programvareoppdatering ligger an til å romme en «Deep Fusion»-funksjon. Denne skal gjøre ni eksponeringer og slå dem sammen til ett enkelt bilde etter å ha gjennomgått en masse maskinlæring og pikselprosessering. Vi vil oppdatere anmeldelsen av iPhone 11 Pro når dette skjer.

Design

iPhone 11 Pro spesifikasjoner Vekt: 188 g

Mål: 144 x 71,4 x 8,1 mm

OS: iOS 13

Skjermstørrelse: 5,8 tommer

Oppløsning: 2436 x 1125

Prosessor: A13 Bionic

Lagringsplass: 64/256/512 GB

Batteritid: 4 timer mer enn XS

Baksidekamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Frontkamera: 12 MP

Vannfasthet: IP 68

Hodetelefonutgang: Nei

iPhone 11 Pro er ikke skapt for å imponere deg med et utrolig annerledes design. Utseendet er nesten identisk med forgjengeren iPhone XS, og også med den enda eldre iPhone X.

Men du får faktisk en ny frostet matt overflate på baksiden. Dette utgjør en varsom, men tiltalende endring fra det ultraglatte reflekterende glasset vi er blitt vant til å se på en iPhone. Vi opplevde den nye modellen som enklere å gripe, og smuss og flekker var lettere å skjule. Det er den flotteste iPhonen vi har testet så langt.

Med denne oppgraderingen vil du faktisk være i tvil om du skal skaffe deg et iPhone-deksel, særlig om du har skaffet deg iPhone 11 Pro i Midnight Green. Det er den hotteste fargen av året, og den viser hele verden at du faktisk har en iPhone fra 2019. Apples deksel i klarplast kan være løsningen. Blant de øvrige fargene kan du velge Space Grey, Silver og Gold. Takket være den matte overflaten ser alle annerledes ut enn tidligere iPhone-modeller.

Er TrueDepth-nedsenkningen til kameraet fortsatt her? Ja, det er det. Ser trippelkameraet på baksiden sært ut? Det også. Men hvis dette er din første iPhone med nesten heldekkende skjerm, skal du vite at den omtalte nedsenkningen er lett å ignorere, selv om vi gjerne så at den forsvant. Og vi klarer oss godt med det stygge trippelkameraet (ok, det er ikke så ille) når vi får mye bedre fotografier.

Skjerm

Skjermen er på de samme 5,8 tommene som før. Men på iPhone 11 Pro er den blitt modifisert, slik at den er lysere, noe som merkes enkelt når du bruker telefonen utendørs i solskinn. Dens maksimale lysstyrke når 800 nits når vanlig innhold vises på skjermen.

Det løftes ytterligere et par hakk når du ser videoinnhold i HDR. Her hevder Apple at man oppnår en maksimal lysstyrke på 1200 nits. Den opprettholdte støtten for Dolby Vision og HDR10-video får man best utbytte av ved 100 % lysstyrke. Da vi så en iTunes-film, oppdaget vi nye detaljer samtidig som de mørkeste partiene forble mørke.

Selv om Dolby Vision og HDR10 har vært støttet siden iPhone X, har biblioteket med HDR-innhold vokst de to siste årene. Vi får også nyte lyden av Dolby Atmos på iPhone 11 Pro. Her simuleres surroundlyd fra stereohøyttalerne. Dette er strålende når du for én gangs skyld ikke bruker AirPods.

Med sine 6,5 tommer tilbyr store iPhone 11 Pro Max en bedre seeropplevelse, og den har dessuten en «Super Retina XDR»-skjerm. Men det er likevel noe som må sies om den enhåndsvennlige 5,8-tommeren iPhone 11 Pro: vi hadde stor glede av å kunne nå alle skjermens hjørner enkelt.

iOS 13 – ytelse

Vi har gått ordentlig i dybden med iOS 13 på en egen side. Mange av endringene stemmer overens med iPhone 11 Pro, bortsett fra de nye funksjonene i kameraappen på de nye iPhone-modellene.

Et trekk som skiller seg ut er Dark Mode. Her inverteres grensesnittets farger, slik at de hvite og lysegrå temafargene erstattes av svarte og mørkegrå valører. Dette er en overbevisende grunn til endelig å oppgradere iPhonen din om du fortsatt klamrer deg til en iPhone 5S eller iPhone 6. Disse vil ikke bli oppdatert lenger enn til iOS 12.4.1.

Bilderedigeringsfunksjonene er overlegne. Med QuickPath-tastaturet kan du markere ord uten å løfte en finger, Påminnelser-appen har fått en overhaling, og Finn-appen er en flott kombinasjon av Finn min iPhone og Finn mine venner. Alt er blitt mye bedre, selv om de harde trykkene i 3D Touch er erstattet av mykere, lengre trykk. Det venner du deg til.

Apples A13 Bionic presterer svært bra. Det er ikke overraskende at den yter langt bedre enn en hvilken som helst Android-telefon. Det er jo slik at alle nye telefoner er raske helt i starten, men vi opplevde uansett redigering og eksport av video som mye raskere på iPhone 11 Pro.

Vi merket imidlertid at det gikk langsommere med oppstarten av kamera-appen. Dette er kanskje i større grad et iOS 13-problem enn noe som handler om ytelsen til A13-brikken. Poengsummen i Geekbench 5-testen viser oss at dette er den raskeste telefonen du får, sammen med iPhone 11 Pro Max, med en flerkjernepoengsum på 3431.

Batteri

Batteriet til iPhone 11 Pro varte gjennomgående i over ett døgn i vår testperiode. Vi tøyde det gjerne ut til ett og et halvt døgn, selv med omfattende bruk. Når energisparingen til iOS 13 er aktivert, forlenges virkelig batteritiden.

Apple hevder at iPhone 11 Pro holder ut fire timer lenger enn iPhone XS. Og det viste seg å være sant. Vi merket en betydelig forbedring fra fjorårets 5,8-tommers modell. Men jo større telefonen er, desto større batteri klarer Apple å trykke inn i den. Både den 6,1 tommers iPhone 11 og 6,5-tommeren iPhone 11 Pro Max varte lenger.

Vi fattet en bevisst beslutning i fjor, da vi på grunn av batterikapasiteten foretrakk iPhone XS Max fremfor iPhone XS. Men forskjellen er ikke like stor denne gangen. Apple kvittet seg med 3D Touch for å presse inn et større batteri, og den nye skjermen er mer effektiv. Dermed kan vi uten å nøle anbefale denne litt mindre iPhone-modellen.

Noe som er avgjørende, er at 18 W-laderen og lightning-til-USB-kabelen leveres med telefonen. Vår iPhone 11 Pro gikk fra 0 % til 50 % på 30 minutter, mens den gamle 5 W-laderen, som Apple klamret seg til altfor lenge, brukte evigheter på å lade såpass mye.

Vi sliter fortsatt med langsomme ladehastigheter med 7,5 W, og den omtalte reverserte ladefunksjonen ble det ikke noe av i denne omgang, slik at du ennå ikke får ladet Apple Watch eller AirPods fra baksiden av telefonen. Det er alltids håp med iPhone 12.

Kjøp den hvis ...

Du vil ha den beste nye iPhonen i lite format

Vi ble begeistret for å kunne rekke rundt denne 5,8-tommers iPhonen med hånden. Etter å ha brukt XS Max føltes det som om hånden endelig hadde fått ferie. Og likevel får du med deg all kraften fra 11 Pro Max.

Du liker telelinsen

Selv om vi mener at iPhone 11 er velegnet for alminnelige brukere på grunn av den rimeligere prisen, er det fint å være klar over at telelinsen og OLED-skjermen er noe du bare du får med PRO-utgaven.

Nattfotografiene dine har sett kjipe ut

Kamerafronten er der Apple har gjort størst fremskritt. Nattmodus er vår ubetingede favoritt. Den lysner mørke motiver og påfører effekten automatisk.

Ikke kjøp den hvis ...

Du ikke liker å ta bilder med telefon

Enkelte bruker ikke kameraet noe særlig. Andre foretrekker speilfrie kameraer. Apple har gjort størst anstrengelser med kameraet, og hvis du ikke trenger dette, kan du heller vurdere en eldre modell, eller vente.

Du vil ha den beste batterikapasiteten

iPhone 11 Pro holdt ut i halvannet døgn med kraftig bruk, med energisparing aktivert til tider. Det er utrolig bra, men du får enda bedre kapasitet på 11 Pro Max.