iPhone 11 Pro Max representerer alt det beste Apple klarer å presse inn i en smarttelefon – den førsteklasses skjermen, de kraftige høyttalerne og den oppgraderte prosessoren støtter alle de enorme kameraoppgraderingene. Men denne telefonen er best egnet for ihuga Apple-tilhengere, eller for noen som virkelig trenger den ekstra kameralinsen eller en anelse mer batteritid, og opplever at iPhone 11 gir dem de trenger.

2-minutters test

iPhone 11 Pro Max er den største og kraftigste telefonen Apple noen gang har skapt. Her er den aller beste teknologien kombinert med et oppgradert design som inkluderer en ny, matt bakside, tre kameraer som er utviklet for å konkurrere med det beste fra Google og Huawei, og et styrket batteri som gir bedre utholdenhet. Men dette er også en av de absolutt dyreste telefonene på markedet.

Når vi fordyper oss mer i kameraet, imponeres vi mest av nattmodusen. iPhone 11 Pro Max kan nesten gjøre om natt til dag, men likevel beholde massevis av detaljer.

Vi opplevde at det nye ultravidvinkelkameraet kom til nytte når vi ønsket å presse inn mer av motivet (selv om vi fant ut at vi ikke trengte det så ofte), og til å forbedre bakgrunnens uskarphetseffekter … selv om dette ikke ble perfekt da vi testet det.

Designet til iPhone 11 Pro Max vil være velkjent for de fleste, med det samme designspråket som de to foregående modellene (iPhone X og iPhone XS), selv om den matte overflaten virkelig føles behagelig i hånden. Max-formatet vil ikke tiltale alle, men det gir plass til den store og imponerende 6,5-tommers OLED-skjermen, som gir deg en strålende cinematisk opplevelse, både visuelt og gjennom de oppgraderte stereohøyttalerne.

Kameraklumpen på baksiden kjennes litt voldsom og tar opp mye plass, men hvis du er høyrehendt ligger den ikke i veien for dine daglige gjøremål.

(Image credit: TechRadar)

Apple lover oss at batteriet i iPhone 11 Pro Max vil vare fem timer lenger enn det i fjorårets XS Max, og denne påstanden holder vann i våre tester – og den utmerket seg spesielt ved avspilling av HDR-video. Anslaget om 20 timers batteritid ved multimediabruk ser ut til å stemme.

I vanlig bruk opplevde vi at dette omtrent er en 24-timers smarttelefon (gitt at du sover noe av tiden), og hurtigladeren som (endelig) leveres med telefonen gir deg omkring 20 % på 15 minutter, og full opplading på bare halvannen time.

Med iOS 13 innabords oppleves Pro Max som mer raffinert enn forgjengerne, og forbedringer i nøyaktigheten og rekkevidden til Face ID gjør den enklere å bruke på daglig basis, og for eksempel det å åpne et meldingsvarsel mens mobilen ligger flatt på bordet er blitt mye enklere.

Den direkte ytelsen til iPhone 11 Pro Max imponerte også, selv om vi merket at det gikk litt saktere i kamera-appen. Men hvis du er ute etter å redigere video på farten (og ikke glem at denne telefonen kan gjøre opptak i 4K med 60 bilder i sekundet, og det gjør den bra), vil du virkelig få en god opplevelse her.

Alt i alt representerer iPhone 11 Pro Max et reelt steg fremover, og det er den mest avanserte iPhonemodellen så langt. Men når vi tenker på hva som faktisk er nytt her, kunne vi ikke peke på mye ut over det forbedrede kameraet (og særlig nattmodus), og den litt oppgraderte cinematiske opplevelsen.

Hvis du vil spare litt penger, foreslår vi at du heller sjekker ut iPhone 11 – for selv om vi fant noen små gullkort av imponerende ytelse her og der i løpet av vår testing av 11 Pro Max, klarte vi ikke å kvitte oss med følelsen av at dette egentlig bare er en telefon for Apple-entusiaster som vil ha det beste av alt, samme hva det koster.

Vil du vite mer? Les videre for vår dyptgripende testing av Apples ypperste smarttelefon.

iPhone 11 Pro Max – lanseringsdato og pris

iPhone 11 – laseringsdato: 10. september

iPhone 11 – butikkdato: 20. september

iPhone 11/11 Pro Max – pris fra kr. 10.390,-/kr. 12.990,-

Hvis du er ute etter å slå kloa i denne gigantiske telefonen, ventes iPhone 11 Pro Max i hyllene fredag 20. september – noe som gjør ventetiden kort, og mange har nok forhåndsbestilt allerede.

Men prisen kan bli tung å svelge, ettersom dette er den dyreste iPhone-modellen du får.

Ja, den topper selv noen MacBook-modeller i noen deler av verden, men den sammenligningen er ikke helt rettferdig, ettersom dette er ulike produkter med ulike spesifikasjoner, utviklet til å løse svært forskjellige oppgaver. Uansett illustrerer dette hvor dyr iPhone 11 Pro Max er, om du vil sikre deg den aller beste telefonen fra Apple.

iPhone 11 Pro Max koster fra kr. 12.990,- for 64 GB-modellen. Derfra hopper lagringskapasiteten til 256 GB, noe som løfter prisen til kr. 14.890,-

Deretter skal vi helt opp til kr. 17.190,- for den dyreste 512 GB-modellen. Så hvis du ikke er rik nok til å ta jevnlige bad i et pengebasseng, er det trolig på tide å begynne sparingen.

Kamera

Vi får vanligvis ikke anledning til å bli godt kjent med kameraet så raskt i anmeldelsesfasen, men den store forandringen i 2019-årgangen av iPhone-serien handler om bildekvaliteten.

Når det gjelder maskinvaren, er hovedforskjellen at et ultravidvinkelkamera er kommet til, slik at det nå er tre kameraer på baksiden av telefonen.

(Image credit: TechRadar)

Disse strutter stolt på baksiden av iPhone 11 Pro Max, dekket av et glasskvadrat, så de matcher fargene til selve telefonen, noe som bidrar til å minske den visuelle virkningen fra de tre fremtredende svarte hullene på baksiden.

Det du får her er en «normal» vidvinkellinse, en telelinse og en ny ultravidvinkel. Telelinsen zoomer deg 2x nærmere objektet, og med ultravidvinkelen kan du klemme inn dobbelt så mye av omgivelsene dine i bilderammen.

Dette er flott hvis du forsøker å ta bilde av en gruppe venner eller av et dyr, men ikke kan bevege deg bakover – iPhone 11 Pro Max vil la deg zoome nærmere eller trekke deg lengre tilbake uten at du fysisk trenger å flytte deg.

(Image credit: TechRadar)

Alle de tre kameraene er utstyrt med sensorer på 12 MP, noe som er temmelig vanlig på de fleste smarttelefoner i våre dager, der du får en fin balanse mellom pikselstørrelsen (slik at du får inn mer lys) og oppløsningen (som gir deg stor detaljrikdom).

Videokapasiteten er også forbedret, der Pro Max nå kan gjøre opptak i 4K, med 60 bilder i sekundet (fps). Dette innebærer at du nå får jevnere opptak, ettersom mer informasjon blir fanget inn, men det er verdt å bemerke at dette vil fylle opp lagringsplassen til iPhonen din veldig fort.

Bilde 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 (Image credit: TechRadar)

Mye kan sies om kameraene til iPhone – eller til enhver moderne smarttelefon – i våre dager, ettersom de rommer så mange funksjoner, og du vil faktisk slite med å ta et dårlig bilde med en slik telefon.

Det betyr at enhver produsent som forsøker å skape en markedsledende kameramobil trenger å fylle den med funksjoner, og det er akkurat det Apple har forsøkt å gjøre her.

Nattmodus

Den første er nattmodus. De tidligere modellene fra Apple har mislyktes i å fange imponerende bilder i halvmørke, og andre merker har gjort det bedre her, hvor Samsung, Huawei, og særlig Google har ledet an, og gitt oss kameramobiler som nesten kan vende natt til dag gjennom avansert etterbehandling av bildene.

Med Apples nye nattmodus melder de seg endelig på – i våre øyne er det den eneste grunnen til å kjøpe en ny iPhone. Du må holde telefonen stødig, eller feste den til et stativ, og hvis du gjør dette, belønnes du med muligheten til å ta bilder med detaljer ikke engang øyet ditt kan oppfatte.

Bilde 1 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 6 (Image credit: TechRadar)

Avhengig av lysmengden (og om du bruker et stativ eller ikke) vil iPhonen instruere deg til å holde kameraet stødig i mellom to og 30 sekunder mens det fanger opp mange eksponeringer for å optimalisere lysstyrke og detaljnivå. Vi opplevde at vi ved å forlenge dette manuelt med glidebryteren i nattmodus ofte fikk enda lysere bilder.

Resultatene ble av og til slående. Nivået av skarphet og lysstyrke vi får fra iPhonen gjennom nattmodus må oppleves for at du skal kunne tro det.

Vi sier at resultatene av og til var slående, for om noe som helst beveger seg, blir hele bildet ødelagt. Dette innebærer at om du forsøker å fotografere noen venner som danser, vil det ikke fungere i det hele tatt, og du må slå av nattmodus for å få noe som minner om skarphet (men selv da blir bildene ganske lyse).

Bedre portrettmodus

Den andre oppgraderingen til stillkameraene er portrettmodus. Ikke bare er den bedre til å oppfatte omrisset av en person, et dyr eller et annet objekt du ønsker skal gjengis skarpt, men den kan nå også arbeide på «normal» avstand, i tillegg til å zoome inn, som på tidligere modeller, takket være at den ekstra sensoren som nå kan fange opp mer dybdeinformasjon.

Resultatene er temmelig gode, særlig når du tar bilde av folk i godt belyste, kontrastrike scener. Faktisk får du fabelaktige resultater om du får til slike fotografier. Du kan leke med de ulike lysinnstillingene som er tilgjengelige for å skjule skavanker, eller bruke det nye High Key Mono-valget for å skape mer eteriske, stiliserte bilder.

Men ved noen typer fotografier var hårgjenkjennelse fremdeles et problem, og iPhone 11 Pro Max slet med å får et kattehode tilstrekkelig skarpt. Fotografering av gjenstander burde fungere bedre, men vi opplevde at også disse ble litt uklare langs ytterkantene.

Bilde 1 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 5 (Image credit: TechRadar)

Men uansett er bildekvaliteten jevnt over, særlig sammenlignet med fjorårets iPhone XS Max, klarere og skarpere, som du vil vente deg. Ultravidvinkelkameraet er flott å bruke når du kommer på at det er der, men resultatet var ganske fortegnet i flere områder, tross Apples iherdige forsøk på å løse dette med bildeprosessering.

Byttet mellom ulike kameramodi gikk ikke alltid like sømløst for seg, særlig når ultravidvinkelsensoren hakker litt, og ofte opplevde vi å bli møtt med en blank forhåndsvisning når vi slo på kameraet, og dette kunne bare rettes på ved litt kløning med modusveksleren.

Vi har faktisk hoppet over noen av resultatene av fotografering i «normalmodus» på iPhonen, ettersom de er akkurat like gode som i fjor. Bildene er generelt klare, i fokus og fulle av detaljer og farger. Apples fotografier har vanligvis lavere fargemetning enn bildene fra de fleste rivalenes kameraer, og de lar seg godt forstørre, og gir en nydelig klarhet.

(Image credit: TechRadar)

Også i videomodus er ting blitt bedre. Vi opplever vel at 4K, 60fps-modusen er mer som en flott overskrift enn en nyttig funksjon, men hvis du mener dette med video eller foto på alvor og vurderer å kjøpe denne telefonen (noe navnet til iPhone 11 Pro Max skulle innby til), er det slike funksjoner du ønsker deg. Detaljrikdommen er større, og enda mer avgjørende – eksponeringen er mer balansert, noe som gjør at filmopptakene tar seg bedre ut.

Denne funksjonen er egentlig bare noe som vil appellere til eliten på sosiale medier –de som vil skape virkelig oppsiktsvekkende opptak med en iPhone, og med den inkluderte programpakken for redigering, kan du endre fargene og filtrene til hele videoopptaket direkte på enheten. Det er mye å bli glad i her.

En ting vi ikke likte var bruken av ordet «slofies» i Apples markedsføring. Dette er bare langsomme videoopptak du kan gjøre med frontkameraet, og disse kan du gjøre med alle de tre nye iPhone-modellene.

Resultatene er fine – og de fleste brukerne vil nok oppleve dem som underholdende og verdt å dele – men selve betegnelsen er irriterende.

Design

Vel har ikke Apple forandret designet på forsiden av iPhone 11 Pro Max (sammenlignet med fjorårets XS Max), men på baksiden er det skjedd store forbedringer. Den nye, matte baksiden av glass kjennes merkbart annerledes i hånden. Den er mye mindre utsatt for fingermerker og flekker, og oppleves som en oppgradering.

(Image credit: TechRadar)

Ellers er designet veldig likt det vi har sett fra Apple de seneste årene. Nedsenkningen er der fremdeles, sidene er i avrundet, rustfritt stål og bunnen av telefonen rommer et lightning-uttak og to høyttalerrister (for symmetriens skyld – det kommer bare lyd ut av den ene).

Den er helt klart stor i hånden, men ikke overdrevent. Så hvis du har brukt Plus- eller Max- modellene av de seneste årenes Apple-enheter, vil du oppleve 11 Pro Max som enklere å håndtere i daglig bruk.

Det viktigste nye designelementet har vi allerede snakket om. Kameraklumpen på telefonens bakside. Den er skarp i kantene, og er laget ved å frese glasset ned og folde det ut på baksiden av telefonen. Men vi må advare deg mot å legge denne telefonen i lommen sammen med en annen enhet, ettersom kameraenheten lett kan ripe opp en annen skjerm.

iPhone 11 Max er nå IP68-klassifisert for bedre støv- og vannfasthet. (Image credit: TechRadar)

Til syvende og sist er designet til iPhone 11 Pro Max temmelig identisk med iPhone XS Max, og i så stor grad at vi klarte å tilbakestille feil telefon til fabrikkinnstillingene i testprosessen (noe vi irriterte oss høylytt over).

Fargene til iPhone 11 Pro Max er flotte: midnight green, space gray, sølv og gull. Den mørkegrønne er helt klart den fineste, etter vår mening, og den tydeligste måten du kan vise verden at du har fått en ny telefon på.

Selv om du sikkert kan få lyst til å legge den i et iPhone 11 Pro Max-deksel for å beskytte den, ettersom den er ordentlig dyr, og du ikke vil måtte forklare din bedre halvdel at du har ødelagt den etter én uke.

Skjerm

Foruten kameraet, er skjermen til iPhone 11 Pro Max (vi kommer ikke over hvor irriterende det er å skrive dette navnet) et av de viktigste salgsargumentene for denne dyre telefonen fra øverste hylle.

(Image credit: TechRadar)

Det du får er 6,5 tommer med boltreplass, med et OLED-panel som igjen er blitt foredlet av Apple. Her får du True Tone-teknologi som tilpasses omgivelsenes lysforhold i større grad (ved å forandre hvitbalansen ut fra lysforholdene omkring deg) i tillegg til en beskyttelseshinne mot væske. Skjermen har imidlertid ikke så høy oppdateringsfrekvens som for eksempel iPad Pro.

Den nye OLED-skjermen later til å ha en mer gulaktig nyanse når det vises mye hvitt i bildet eller når du ser på fotografier på telefonen. Disse tonene vises ikke når man ser på en større skjerm, så det kan ha med kalibreringen av enheten å gjøre.

Det ser ikke så verst ut når du ser på skjermen isolert, men det blir tydelig når du holder den ved siden av iPhone XS Max fra 2018.

En ev de viktigste oppgraderingene her er muligheten til å spille av Dolby Vision-innhold. Dette virker kanskje ikke som en stor oppgradering fra HDR10 (den vanlige versjonen av det utvidede dynamiske området de fleste telefoner benytte for å få mer kraft i de mørke og de lyse partiene i bildet, slik at alt blir mer visuelt tiltalende), men den utgjør en forskjell.

Filmopplevelsene blir mer oppslukende, der du ser flere detaljer, og videoavspillingen er langt mer cinematisk. Dette fordi iPhone vanligvis bare kan vise en lyshetsgrad på 800 nits (målet for hvor lys skjermen kan bli), noe som egentlig er temmelig bra, men når du spiller av en Dolby Vision-film blir det enda mer imponerende (opp til 1200 nits, ifølge Apple).

Hvis du ser film alene, kan den cinematiske følelsen forsterkes ved å kjøre lyden ut gjennom høyttalere. Apple har skapt et virtuelt oppsett for surround-lyd, og selv om det ikke er like bra som å høre det samme gjennom noen greie hodetelefoner, oppleves det likevel som om lyden beveger seg omkring i rommet.

Igjen er ikke dette noe nytt på smarttelefonfronten, men det viser at Apple fortsatt bestreber seg på å tilby den best mulige mediaopplevelsen, alle disse årene etter første generasjon av iPod kom ut.

Batteri

Apple har gjort et stort poeng av den økte batterikapasiteten i iPhone 11 Pro Max, og peker spesielt på at det skal holde ut fem timer lenger enn batteriet i iPhone XS Max.

(Image credit: TechRadar)

Årsaken til dette er underlig. Energienhetens størrelse er økt kraftig, uten at dette påvirker tykkelsen til mobilen. Kan det være at Apple planla å introdusere den reverserte trådløse ladefunksjonen som ryktene i oppbyggingen mot lanseringen av iPhone 11 fortalte om, men at de ikke fikk den til å fungere i tilfredsstillende grad?

Uansett om denne konspirasjonsteorien er sann eller ikke, er batteriet i iPhone 11 Pro Max virkelig kraftig, og slik klarte det seg den tredje dagen vi testet telefonen …

Vi koblet iPhonen fra laderen kl. 19.00, vi så på Dolby Vision-støttet film i nesten to timer med automatisk lysstyrke, før vi brukte telefonen til å navigere oss hjem med en reisetid på rundt 50 minutter (der vi strømmet musikk over Bluetooth samtidig). Vi sendte også noen meldinger og prøvde å pare en Garmin-klokke før vi la oss like før midnatt, og på dette tidspunktet var telefonen nede i rundt 62 %.

I nattens løp gikk det rolig for seg, og i standbymodus mistet telefonen bare 5-6 % av ladingen i løpet av syv timer, noe som innebar at vi startet dagen med en kapasitet på rundt 50 %.

Dette ble en hard dag med testing, der vi spilte spill, så på strømmet video, testet kameraet og kjørte ytelsestester (der sistnevnte tok hardt på batteriet), og iPhone 11 sluknet omsider like før klokken 18.00 (og vi hadde aldri på batterisparing).

(Image credit: TechRadar)

Det er en temmelig imponerende ytelse, og ikke en bragd vil hadde ventet oss med tanke på ytelsen til iPhone XS Max i fjor – så det later til at Apples skryt av det kraftige batteriet virkelig har noe for seg.

Når det gjelder oppladingen av denne telefonen har du to valgmuligheter. Du har trådløs lading (noe vi oppfordrer deg til å investere i – skaff deg en trådløs lader til hjemmet og det eventuelle kontoret, og du vil aldri mer oppleve batteriproblemer), eller hurtigladeren som leveres med telefonen.

Vi testet ladeevnen til iPhone 11 Pro fra helt tomt batteri, og den var virkelig rask. Etter bare 15 minutter var det nesten på 25 %, mer enn tilstrekkelig til å komme seg på farten. Full opplading tok bare 90 minutter, så det at du får med hurtigladeren i esken gjør den høye prisen til 11 Pro Max en smule lettere å fordøye.

iOS 13 og ytelsen

iPhone Pro 11 Max kjører iOS 13, noe som innebærer at den har den mest avanserte programvaren Apple kan tilby.

Det er gjort noen spennende animerte knep i denne nye plattformen, for eksempel volumet og varsling om lyddemping er blitt mer avrundede, og endelig også interaktive.

(Image credit: TechRadar)

Face ID er også forbedret. Ikke dens presisjon i seg selv, men når det gjelder synsfeltet kameraet oppfatter. Mens frontkameraet til iPhone 11 Pro Max ikke er blitt bedre til å hente inn ansiktstrekk enn fjorårets modell, er det enklere å låse opp telefonen når du sitter ved pulten. Vi trengte ikke å ta opp telefonen for å kunne lese meldinger så ofte som vi gjorde med fjorårets iPhone XS Max.

Hvis du er av den typen som ofte bytter mellom Wi-Fi-nettverk eller Bluetooth-forbindelser, gir et langt trykk på de relevante bryterne i Kontrollsenteret (de valgene du får når du trekker ned fra oppe til høyre på skjermen til iPhone 11 Pro Max) deg muligheten til å velge ønsket nettverk.

Du fikk med deg at vi sa «langt trykk» og ikke «hardt trykk» her? Der tidligere toppmodeller av iPhone benyttet 3D Touch, der brukerne kunne trykke hardere på skjermen for å åpne andre menyer eller kjøre i gang kameraet, for eksempel, benyttes ikke denne teknologien i den nye iPhone 11-serien.

(Image credit: TechRadar)

I stedet har du fått en oppgradert haptisk motor, der skjelvingene under fingertuppen føles enda mer som en mekanisk knapp ved aktivering, og systemet med lange trykk der du holder fingeren på et valg vil aktivere nye menyer.

Dette oppleves svært fort intuitivt når du kommer i gang med iPhone 11 Pro Max, selv om det kan bli forvirrende når du forsøker å rydde opp i ikonene på hovedskjermen. Da må du velge fra en meny eller vri på fingeren for å kunne begynne å omarrangere ting.

Når det gjelder ren ytelse, er iPhone 11 Pro Max den kraftigste iPhone-modellen på markedet – og i det hele tatt en av de kraftigste smarttelefonene.

Når vi koker det hele ned til statistikk, viser et kjapt blikk på Geekbench 5-testen en poengsum på 3420. Dette gjør 11 Pro Max rundt 10 % kraftigere enn iPhone 11, og mer enn 20 % bedre enn fjorårets iPhone XS Max.

Vi mener Pro-mobilene har mest RAM av alle iPhone-modeller, så det virker naturlig at de generelle ytelsestestene er bedre.

(Image credit: TechRadar)

Men dette er bare tall. Hva med den praktiske ytelsen til iPhone 11 Pro Max i daglig bruk? Vel, du vil slite med å komme så langt at appene blir langsommere når du åpner eller lukker dem. Du kan fyre opp så mange du vil, og sette i gang å bruke dem umiddelbart. 11 Pro Max lystrer hvert minste vink.

Kameraet er den eneste appen der vi har opplevd enkelte hastighetsproblemer. Det tar et sekund å åpne appen (og som vi har nevnt, kan den av og til låse seg), og når du tar bilder synes ikke forhåndsvisningen for ultravidvinkelen, som viser det utzoomede bildet utenfor standardrammen, umiddelbart når du trykker på lukkerknappen.

(Image credit: TechRadar)

Det tar også et sekund eller to å åpne et bilde du vil redigere, og det samme gjelder å lagre noen av de bearbeidede bildene. Vi forstår jo at det foregår en hel del prosessering her, men vi hadde likevel håpet at det skulle gå litt raskere for seg, i stedet for at vi må stirre på et snurrende fremdriftshjul på skjermen av og til.

Det hendte også at skjermen frøs da vi spolet oss gjennom en film for å finne en bestemt scene, noe som var irriterende mens vi forsøkte å finne en kraftigere lyssatt scene for å teste skjermens kvalitet.

Men generelt har iPhone 11 Pro Max mer enn nok kraft til medieavspilling. Vi har allerede snakket om bildekvaliteten til filmvisningen, men lydkvaliteten, selv på strømmetjenester som Spotify, er imponerende. Kjører vi lyden gjennom en anstendig hodetelefon er den rik og kraftig, men mer detaljert lyd enn du ville ha ventet deg fra en smarttelefon.

Kjøp den hvis …

Du vil ha den aller beste iPhone-modellen som finnes

Det finnes ingen bedre iPhone på markedet med hensyn til ytelse eller spesifikasjoner. Batterikapasiteten, filmenes cinematiske kvalitet, trykket fra prosessoren … dette er det beste fra Apple.

Du digger å se film når du er på farten

Som vi sa ovenfor, gjør kombinasjonen av den lyssterke skjermen, Dolby Vision og forbedrede OLED-egenskaper det til en nytelse å se høykvalitetsfilm – og Apple vil automatisk oppdatere samlingen til den beste tilgjengelige kvaliteten.

Du trenger kraft i kombinasjon med et godt batteri

iPhone 11 Pro Max gir deg akkurat det – kombinerer den største kraften fra iPhone-arsenalet med den lengste batteritiden vi noen gang har opplevd fra en Apple-mobil (selv om den i våre tester ser ut til å knive med iPhone 11 om den æren).

Ikke kjøp den hvis …

Du er sparsom

En telefon med en startpris på kr. 12.990,- er nok ikke noe enhver tenker de MÅ ha. Hvis du ikke har råd til denne, kan du vurdere iPhone 11, eller til og med modeller fra 2018.

Du vil ha de mest avanserte funksjonene

Selv om dette er den mest avanserte iPhone-modellen, er det mange andre funksjoner vi savner her som du får fra andre produsenter: reversert trådløs lading, flere kameraer og 5G. Hvis du vil ha alle de nyeste smarttelefonfunksjonene, finner du dem sjelden hos Apple.