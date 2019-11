MacBook Pro (16 tommer) er reell og kan bestilles nå

Apple har endelig avslørt nye MacBook Pro (16 tommer), en større versjon i MacBook Pro-serien, og den kommer med en rekke etterlengtede oppgraderinger – inkludert en sårt trengt overhaling av tastaturet.



Foregående modeller av MacBook Pro har blitt kritisert for å ha tastaturer som har en tendens til å bli ødelagte, så nyheten om at Apple faktisk har gått bort ifra de problematiske Butterfly-bryterne i eldre MacBook Pro-modeller, og heller gått for en ny såkalt Scissor-design, er særdeles gode nyheter.

Esc-tasten på tastaturet er nå tilbake, og er nå en separat tast, noe som også er en velkommen forandring for alle som ved et uhell har trykket på Esc-tasten på eksisterende modeller.



Touch ID-knappen, som man bruker til å lese av fingeravtrykket for å kunne logge seg på maskinen (og for å utføre sikre betalinger) har også blitt flyttet noe, slik at den blir enklere og mer komfortabelt i bruk.

Forbedrede spesifikasjoner

Nye MacBook Pro (16 tommer) kommer med de nyeste niendegenerasjonsprosessorene fra Intel med seks og åtte kjerner, som Apple hevder kommer til å levere over dobbelt så høy ytelse som prosessorene som sitter i 15-tommersvarianten av MacBook Pro.



Man kan også velge å gå for 64 GB RAM, noe som er ny rekord for MacBook-maskiner. Apple har også gjort forbedringer i varmehåndteringen i designet på den nye maskinen, slik at alle de høytytende komponentene holder seg kalde og stabile i bruk.

Grafikkytelsen har også fått et hopp i nye MacBook Pro (16 tommer). På innsiden finner man et nytt AMD Radeon Pro 5000M, den første GPU-en til profesjonell bruk for mobile enheter produsert med 7 nm-litografi. Disse får med seg GDDR6-minne opptil 8 GB, og ifølge Apple kommer denne løsningen til å gi 2,1 ganger raskere grafikkytelse i basismodellen, sammenlignet med de foregående MacBook Pro-modellene.



Samtidig er det slik at om man går for den kraftigste varianten vil man etter sigende se opptil 80 % økning i ytelse sammenlignet med de foregående toppkonfigurasjonene.



Apple har også klart å lure inn et batteri på hele 100 wattimer, det største som har vært i en MacBook, hvilket skal føre til at man kan få opptil 11 timer med nettsurfing eller bruk av Apple TV-appen (altså, videoavspilling.)

(Image credit: Apple)

Tar sikte på personer i kreative yrker

Apples enheter har alltid vært populære blant kreative brukere. Designere, kunstnere, musikere og videoprodusenter bruker ofte Mac- og MacBook-maskiner, og MacBook Pro (16 tommer) går enda lengre for å appellere til innholdsprodusenter.



Alle som jobber med lyd kommer til å sette pris på det nye sekshøytalerssystemet, som også kommer med en såkalt «Force-Cancelling Subwoofer» som etter sigende skal medføre særdeles imponerende lyd i maskinen, og som burde bety at man i visse situasjoner ikke trenger å bruke eksterne høyttalere. Dette kan bli spesielt nyttig for folk som jobber med lyd og musikk utenfor studioet.



Mikrofonene har også fått en oppgradering, og den innebyggede mikrofonen i MacBook Pro (16 tommer) skal være god nok til å ta opp eksempelvis podcaster (eksempelvis har støy blitt redusert med 40 %), igjen i et forsøk på å eliminere trangen til å måtte bruke ekstern maskinvare.

I tillegg til bedre komponenter til innholdsproduksjon har MacBook Pro (16 tommer) dobbelt så mye SSD-lagringsplass i basismodellen sammenlignet med tidligere varianter, der 1 TB er minimum. Hvis du trenger mer plass er det slik at den nye 16-tommersvarianten kan kjøpes med hele 8 TB SSD-lagringsplass – den største SSD-disken som har vært i en bærbar PC.

Under et evenement i New York som avslørte nye MacBook Pro (16 tommer) viste Apple frem hvordan den nye innebyggede mikrofonen i nye MacBook Pro kan konkurrere med størrelser som Blue Yeti (mikrofonen som mange podcastere bruker), og lydkvaliteten var veldig imponerende.

(Image credit: Apple)

Selvfølgelig er den største forandringen den nye skjermen på 16 tommer, noe som gir en enda mer plass å fordele arbeidet utover. Selv om størrelsen på skjermen har blitt større har ikke størrelsen på selve maskinen forandret seg fra MacBook Pro (15 tommer). Dette er takket være tynnere kanter rundt skjermen, noe som gjør at Apple kan inkludere et større skjermpanel uten at maskinen i seg selv blir vanskeligere å drasse med seg.

Oppløsningegn er på 3072 x 1920, og pikseltettheten er på 226 PPI (piksler per tomme), og skjermen kommer kalibrert fra fabrikken, slik at man skal sikre seg at hver skjerm tilbyr korrekte gammakurver og farger. På samme måte som hos tidligere MacBook Pro-modeller støtter skjermen P3-fargerommet.

Selv om vi likte MacBook Pro-modellene som kom tidligere i år merket vi oss at Apple ikke hadde gjort noe radikalt med designet, og vi klaget på at Apple fortsatt inkluderte det problematiske Butterfly-designet på tastaturet. I nye MacBook Pro (16 tommer) har Apple fikset opp i to av de største problemene. Det kribler definitivt i magen i påvente på en testmodell.



MacBook Pro (16 tommer) kan kjøpes fra og med i dag, 13. november, fra apple.no, og de vil også komme på lager hos Apple-forhandlere i løpet av kort tid. Prisene her i Norge starter på 28 990 kroner.