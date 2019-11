Test: iPad 10.2

Kort sagt

iPad 10.2 fortsetter der fjorårets rimelige iPad 9.7 sluttet. Her får du fullverdig Apple-kvalitet i en helt ny iPad til en latterlig rimelig pris. Og en pris som tredjepartsforhandlere av og til setter ned ytterligere.

Vi skal uttrykke dette ekstremt kortfattet: stor, rimelig og enkel. Noe nytt er den 10,2-tommers skjermen som er marginalt større enn den klassiske 9,7-tommeren. Hver eneste brøkdel av en tomme hjelper deg om du skal bruke Split View på iPadOS, og på en iPad har du egentlig ikke så mye å gå på.

Nå er den også blitt kompatibel med Apples Smart Keyboard Cover, noe vi ofte opplever som bedre enn de ofte ganske upålitelige Bluetooth-omslagene – og det trenger ingen synkronisering eller lading. Det festes enkelt og greit til Apples Smart Connector (og dette er første gang vi har sett en pogo-pin-kontakt på en rimelig iPad.) OBS: Tastaturet selges separat, akkurat som Apple Pencil, og det koster en hel del.

Og det er i grunnen det. Bortsett fra et det er klemt inn mer RAM i iPad 10.2, får du ingen andre oppgraderinger fra iPad 9.7, som kom i mars 2018. Og det er helt greit. De fleste trenger ikke alle de fancy sakene og den slanke innfatningen til iPad Pro 11 og iPad Pro 12.9, eller den tynne, laminerte skjermen til 10,5-tommeren iPad Air 2019 (selv om vi anbefaler denne sterkt hvis du er ute etter å skissere med Pencil).

Det viktigste er at iPad 10.2 kan gjøre alt det grunnleggende, og litt mer enn du kanskje venter deg på grunn av iPadOS-oppgraderingen. I våre tester kjørte den alle de samme appene, støttet tunge AR-spill, viste den nylig modifiserte hovedskjermen og opptrådte til og med som en Mac-skjerm nummer 2, takket være «SideCar»-funksjonen i macOS Catalina.

Hvis du bare trenger en helt ny iPad, er iPad 10.2 et åpenbart valg. Og du får den til samme pris som fjorårets iPad. Det vil være vårt lille forbehold. Apple selv selger ikke lenger iPad 9.7, men forhandlerne kan finne på å dumpe prisen på Black Friday.

Hvis du finner den eldre modellen til en superpris, vil det være fornuftig å heller kjøpe den, ettersom det er så lite som er blitt endret. Men gitt at de to enhetene ligger i det samme prissjiktet, er årets rimeligste iPad strålende på det grunnleggende.

iPad 10.2 – lansering og pris

Offentliggjort under iPhone 11-lanseringen og hos forhandlerne 29. september

32 GB-versjonen: kr 3978,-

Flere tredjepartsforhandlere har den allerede

iPad 10.2 var et overraskende innslag ved Apples lansering av iPhone 11, og den offisielle lanseringsdatoen ble satt til 29. september. De første leveransene ble allerede kjørt ut onsdag 29. september, dagen etter at oppdateringen av iPadOS ble tilgjengelig.

Det viktigste med iPad 10.2 er prisen. Den begynner på kr. 3978,- for den ganske begrensede 32 GB-versjonen, og kr. 4990,- for 128 GB-versjonen. 4G-modellene begynner på 5438,- for 32 GB-utgaven. Du kan slippe unne med 32 GB hvis du planlegger å basere bruken på strømming og bruk av iCloud.

Skal du utføre tyngre oppgaver på en iPad 10.2, som å redigere og lagre bilder og video, er det 128 GB-varianten du skal satse på, og kanskje du også burde skaffe deg et Smart Keyboard-omslag til rundt 1500 kroner og en Apple Pencil til 1329 kroner. Selv med en billig iPad kan tilbehøret bidra til at du må ut med ganske mye penger uansett.

Design

Den har størrelsen til iPad Air, men midjen til den tykkere iPad 9.7.

Den billigste iPad-modellen med Smart Connector til Apples Smart Keyboard.

Smart-tastaturet fungerer godt, men det er dyrt og tastene mangler underlys.

Dette er den syvende generasjonen av iPad, og det synes. Designet er velkjent og solid, og ved første øyekast ser det ikke ut til å ha forandret seg på årevis. Aluminiumskonstruksjonen er solid, med glass over skjermen og den sedvanlige hjem-knappen. Den leveres i tre farger, nemlig Silver, Gold og Space Gray.

Nytt av året er det at Apple har laget iPad-huset av 100 % resirkulert aluminium, og med de 10.2 tommene er den blitt noe kraftigere enn den forrige modellen. Høyden og bredden er faktisk de samme som på den større modellen iPad Air 2019 på 10,5 tommer, men den er ikke like tynn og lett som Air-modellen.

Smart Connector er det største godet du får om du oppgraderer. Det gjør iPad 10.2 til den billigste iPaden å bruke sammen med Apples Smart Keyboard Cover, Logitechs Slim Combo Keyboard Case og noe annet tilbehør. De trenger aldri å lades, og de pares uten videre.

Til iPad 10.2 bruker du det samme smart-tastaturet som til nye Air. Dermed visste vi allerede hvor begeistret vi var for de lasergraverte tekstiltastene. De er vann- og flekk- og partikkelbestandige. Sist vi anmeldte en iPad, satt vi og spiste en smulete croissant, og kunne etterpå enkelt tørke bort alle de smulene som ikke hadde funnet veien inn i munnen. Nå gjorde vi det samme med Doritos, og det gikk akkurat like bra.

Vi har enkelte innvendinger mot Apples Smart Keyboard. Det er dyrt, og ingen av tastene har underlys. Det gjør det krevende å bruke i mørket, og av og til vil man ikke slå på full belysning som forstyrrer omgivelsene. Du får mange tastatursnarveier med iPadOS-oppdateringen, men ingen av de 64 tastene kan spesialinnstilles, slik de kan på en MacBook.

Skjerm

10,2-tommeren gir deg en marginal økning fra den klassiske 9,7-tommeren

Lyssterk og klar, men velg heller iPad Air hvis du er glad i å tegne.

Du får nøyaktig en halv tomme mer å boltre deg på med iPad 10.2, og vi opplevde forbedringen fra den klassiske iPad-størrelsen som ganske beskjeden. Dette kommer ikke til å endre livet ditt, og det kommer ikke til å endre medievanene dine, men det er flott å se at du får mer skjermplass i forhold til den totale størrelsen, også med en rimelig iPad.

Et viktig poeng er at Apple har økt LCD-skjermens oppløsning for å beholde den samme pikseltettheten som sine iPad-forgjengere. Dermed tåler den godt oppjusteringen til 10,2 tommer. Den er fargesterk og klar, og har støtte for Apple Pencil. Sistnevnte ble innført med sjette generasjons iPad-modeller.

Det gjør at denne nye iPad-modellen er flott til Netflix-titting og mobilspill (se vår anmeldelse av Apple Arcade), og 4:3-formatet passer ypperlig for lesing. Den ekstra halvtommen kommer ekstra godt med når du skal kjøre Split View, eller når du drar nytte av macOS Catalinas «Sidecar»-funksjon, som omgjør iPaden til Macens skjerm nummer to.

Men du kommer helt klart til å få mer glede av 10,5-tommeren iPad Air hvis du virkelig skal få glede av Apple Pencil. Den hel-laminerte skjermen reduserer mellomrommet mellom skjermen og glasset, slik at du føler at du tegner direkte på skjermen. Skjermen på iPad 10.2 er ikke like komprimert, og dermed føles det som om pennen ikke har helt kontakt med den.

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

Samme A10-brikke og lagringsplass (32 GB/128 GB) som forrige iPad

Med mer RAM og iOS 13 ble ytelsen bare økt marginalt

Kameraet er ikke ideelt for fotografering, men det fungerte godt med AR-spill

Vi erfarte i testene våre at nye iPad 10.3 kunne håndtere de samme appene, de samme avanserte 3D-spillene og den enkle videoredigeringen som Pad 9.7. Det er ingen stor overraskelse, ettersom det har den samme A10 Fusion brikken innabords. Det er også den samme som driver iPhone 7 og syvende generasjon av iPod touch.

Apple har økt internminnet fra 2 GB til 3 GB på ett år, og vi kunne spore bedringene i resultatene fra Geekbench-testene: 5921 for iPad 9.7 kontra 6047 på iPad 10.2. A10-brikken er altså litt gammel, men tilstrekkelig til den enkleste iPad-modellen. Det er verre med lagringskapasiteten på 32 GB eller 128 GB, for vi skulle svært gjerne hatt en del mer.

Økningen i RAM utgjør en beskjeden oppgradering, men likevel svært viktig med tanke på at Apple dermed kan la folk bruke enheten sammen med et Smart-tastatur, som en erstatning for en laptop. Joda, du får mer trøkk og videoredigeringskraft i en iPad Air og i iPad Pro, der du henholdsvis finner A12- og A12X-brikker. Men på dette prisnivået, kan du ikke klage når enheten tross alt leverer forsinkelsesfri ytelse.

iPad 10.2 har et 8 MP baksidekamera som er det samme som på den forrige enheten. Men folk som tar foto på alvor burde heller ty til en iPhone med HDR, og ikke bruke iPadens 1,2 MP selfiekamera som virker litt diffust og blåser ut bakgrunnene.

Noe som er langt viktigere på et nettbrett, er at kameraet også tjener som et fullverdig verktøy for AR-spill. Vi testet det med det nye Pokémon Go-aktige spillet Harry Potter: Wizards Unite og det robotmettede spillet Machines. Og snart blir den også et kledelig 10,2 tommer stort vindu til en annen verden: Minecraft Earth.

iPadOS og apper

Apples nye, iPad-fokuserte programvare gjør multitasking enklere

Den oversolgte nye hjemmeskjermen gjør ikke noe mer nytt enn å feste widgets til app-skjermen

Den praktfulle «Sidecar»-funksjonen omgjør iPaden til en Mac-skjerm nummer to.

For mange vil iPad 10.2 være det første møtet med den nye oppgraderingen av iPad OS-programvaren. Særlig for dem som oppgraderer fra iPad 4 eller original iPad Air, enheter som for alltid er låst til iOS 12.4.1.

iPad OS har gjort appstøtte i flere vinduer mer anvendelig og stabilt med Slide Over, og Split View er blitt enklere å håndtere. Den nye appen Exposé gir en praktisk oversikt over alle appene du har åpne. Og noe vi har ventet altfor lenge på, er muligheten til å ha to vinduer fra samme app åpne ved siden av hverandre. Endelig!

Den nye hjemmeskjermen koker ned til at du kan feste Today View-widgetene – som du tidligere fant i skjermbildet lengst til venstre – rett ved siden av den første gruppen apper. Det er ikke akkurat den dramatiske endringen vi hadde håpet på da vi først hørte om «den nye hjemmeskjermen». Men det er uansett positivt å få opp avtaler fra kalenderen og værmeldingen ved første øyekast.

Den største nyheten i iPadOS er faktisk den som kommer med macOS Catalina-oppgraderingen. Den kalles «Sidecar», og den gjorde vår iPad 10.2 om til en fullverdig skjerm nummer to da vi testet den sammen med vår MacBook Pro. Vi kunne legge over Slack og regneark fra hovedskjermen til iPaden, og behandle den som en skjerm nummer to på en overfylt kafé.

Sidecar gjør iPaden helt uunnværlig for folk som ønsker å kunne produsere mens de er på farten. Har du noen gang ønsket deg at laptopen hadde en ekstra skjerm når du var ute på reise? Da er dette løsningen du har ventet på. Og med den lave prisen vil iPad 10.2 være den ideelle løsningen til å fylle dette behovet.

Batteritid

Samme fine titimersbatteri ved surfing på nettet eller videoavspilling

Vi klarte å tyne tre dagers middels bruk ut av det.

Den leveres med en langsom 12W-lader fra iPad 4-tiden. Bruk heller USB C-laderen fra din Mac eller iPhone for å lade fortere.

Her er noe annet som ikke er blitt forandret med iPad 10.2, og det er vi takknemlige for: den har samme strålende batterikapasiteten vi fikk med iPad 9.7. Den anslås ennå til 10 timers videoavspilling eller nettsurfing, noe testene våre også bekreftet.

Dessuten varte batteriet i solide tre døgn da vi brukte iPad 10.2 av og på. Vi spilte spill, så to episoder på Netflix og skrev denne anmeldelsen med Smart-tastaturet. Vi så at batteriprosenten fikk seg en trøkk da vi spilte AR-spill, og det hadde vi også ventet, men jevnt over holdt den det gående da vi brukte iPaden halve arbeidsdagen, omtrent fire timer daglig.

Ladetestene gir oss både gode og dårlige nyheter. iPad 10.2 tar en evighet å lade med den medfølgende 12 W-laderen. Du kommer til å trenge nesten fire timer på opplading fra 0 % til 100 %. I en tidsalder der iPhone Pro-mobiler leveres med en 18 W-hurtiglader og lades fullt opp på 90 minutter, oppleves dette som smertefullt langsomt.

Men her er en god nyhet: da vi byttet ut 12 W-laderen med Apples 30 W USB C-lader (den som leveres med iPad Pro) fikk vi langt høyere ladehastighet. Du kan også bruke en 18 W iPhone Pro-lader for å lade opp fortere.

Dermed er faktisk iPad 10.2 hurtigladerkompatibel. Dette er noe vi også fant ut om iPad Air og iPad mini 5 tidligere i år. Men alle leveres med 12 W-adaptere fra iPad 4-perioden, så her må du gjøre en investering. Eller eventuelt låne en bedre lader fra en iPhone, iPad eller Mac.

Kjøp den hvis ...

Du trenger en billig estratning for en eldre iPad

Dette er en 10,2-tommers iPad til en god pris. En gang i tiden måtte man ut med over 5000 kroner for en ny iPad. Det er ikke tilfellet lenger, så dette oppleves som et skikkelig røverkjøp.

Du ønsker deg en tilleggsskjerm til Macen

Apples «Sidecar»-funksjon for macOS Catalina ble umiddelbart en av våre favorittfunksjoner da vi testet iPad 10.2. Trenger du en reisevennlig ekstraskjerm? Dette er en billig løsning.

Du ikke kan oppgradere til iPad OS

Vi snakker til dere som eier en iPad 4 eller iPad Air 1, og som sitter fast i iOS 12.4.1. Dette er en utmerket anledning til å oppleve Dark Mode, nedre multitasking og den nye hjemmeskjermen.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil tegne mye med Apple Pencil

Apple Pencil fungerer godt på dette nettbrettet, men ivrige tegnere burde heller oppgradere til iPad Air, der den laminerte skjermen gir deg en følelse av at du tegner direkte på selve skjermen.

Du finner eldre 9.7-modeller på tilbud

Begge disse iPad-modellene ble lansert til samme gunstige pris, men flere forhandlere kutter prisene kraftig på eldre iPad-modeller på Black Friday. Det er da du skal slå til, hvis prisen er det eneste som betyr noe.