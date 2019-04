Test: iPad Pro 12.9" (2018)

Nye iPad Pro 12.9 har enkelte svakheter, men alt i alt den et fantastisk produkt. En enorm skjerm, fantastisk lyd, slankt design, nyttig tilleggsutstyr og et godt OS, gjør til sammen at dette er det beste nettbrettet du får kjøpt – forutsatt at du er villig til å betale det det koster da.

Apples telefoner har mange gode utfordrere, men når det kommer til nettbrett er det ikke mange som kan måle seg, og nye iPad Pro 12.9 er selskapets ubestridte toppmodell. Den har alle de gode sidene til iPad Pro 11 inkludert det slanke designet og den gode ytelsen, men gir deg samtidig en skjerm som er 17 prosent større.

Tross at den heter iPad Pro, noe som antyder at den retter seg mot profesjonelle, så er iPad Pro 12.9 best, uansett om du skal bruke den til videotitting og spilling, til å tegne og lage musikk, eller til å sjonglere en haug med ulike dokumenter samtidig.

Men det store utvalget av funksjoner kommer også med en stiv pris, og iPad Pro 12.9 må virkelig imponere for å kunne forsvare det Apple skal ha for den.

Pris og tilgjengelighet

Bilde: TechRadar

iPad Pro 12.9 kom i salg i november 2018, og er tilgjengelig både direkte fra Apples nettsider og fra de fleste som selger elektronikk.

Når vi sier «tilgjengelig» så må vi understreke at det gjelder for dem som har råd til den, for iPad Pro 12.9 er ikke billig. Dette er nemlig Apples dyreste håndholdte enhet til nå.

Du kan velge mellom de fire lagringskapasitetene 64 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB, og når du har gjort det kan du også velge om du kun vil ha WiFi eller om du vil ha med 4G-støtte også. Jo høyere spesifikasjoner du velger, jo mer må du selvfølgelig betale.

Den rimeligste utgaven med 64 GB lagring og WiFi går for 10.890 kr, mens toppmodellen med 1 TB lagring og 4G vil koste deg hele 18.890 kr.

Men det er ikke alt, for hvis du først skal kjøpe en iPad Pro så er du nok interessert i tilleggsutstyret også. En Apple Pencil vil i tilfelle koste deg 1329 kroner, mens Smart Keyboard Folio går for 2149 kr.

Har du nok penger å bruke på nytt nettbrett kan du altså betale hele 22.368 kr for toppmodellen av iPad Pro med Apple Pencil og tastatur.

Design

iPad Pro 12.9 er ikke det største nettbrettet i verden – den tittelen beholder fortsatt Samsung Galaxy View – men den er likevel enorm.

Med 280,6 x 214,9 x 5,9 mm har iPad Pro 12.9 et bredt chassis, men den er faktisk tynnere enn en typisk smarttelefon. Den er altså veldig slank, og de avrundede kantene og det minimalistiske designet får den til å virke som et kvalitetsprodukt.

Bilde 1 av 3 Forsiden av iPad Pro 12.9. Bilde: TechRadar Bilde 2 av 3 Og slik ser baksiden ut. Bilde: TechRadar Bilde 3 av 3 Et slankt chassis. Bilde: TechRadar

Nettbrettet er litt tungt med 631 g om du velge WiFi-modellen og 633 g om du velge 4G-modellen, men med tanke på at det er så stort så føles det ikke tyngre ut enn ventet.

Øverst på nettbrettet (når du holder det i portrettretningen) sitter det to høyttalere og av/på-knappen, og nederst finner du to høyttalere til i tillegg til USB-C-porten. På høyre side sitter de to volumknappene, SIM-porten og en magnet som holder Apple Pencil på plass, mens mikrofonen er plassert alene på venstre side.

Knappene stikker ikke særlig langt ut og forsiden og baksiden er så godt som flate, noe som gir hele nettbrettet et aerodynamisk preg. Det eneste som stikker en tanke ut er kameraet på baksiden, men det er så lite at du nesten ikke legger merke til det.

Kameraet på baksiden. Bilde: TechRadar

Skjerm

Som navnet tilsier er skjermen på iPad Pro 12.9 selvfølgelig på 12,9 tommer. Dette er en største skjermen du får på et Apple-nettbrett, og den er nyttig til det aller meste fra kreativt arbeid til spilling.

Skjermen er av samme Liquid Retina-type som den du finner i iPhone XR, og dette er en LCD-skjerm som skal være nesten like skarp og fargerik som en OLED-skjerm.

Vår opplevelse er også at fargene er veldig gode og den er også lyssterk og frisk, men iPad pro 12.9 har likevel det samme problemet som iPhone XR i form av at sortdybden ikke er like god som den du får med OLED-skjermer.

Bilde 1 av 2 Flotte farger. Bilde: TechRadar Bilde 2 av 2 Sortdybden er ikke den beste. Bilde: TechRadar

Det er også verdt å nevne at pikseltettheten i skjermen til iPad Pro 12.9 er betraktelig lavere enn den du får med iPhone. Oppløsningen på 2732 x 2048 innebærer en tetthet på 264 punkter per tomme, som er lavere enn iPhone XRs pikseltetthet på 326 ppi og iPhone XS’ på 458 ppi. Samtidig er det verdt å huske på at du vanligvis vil holde en iPad lenger unna øynene enn en telefon, så i praksis er skjermkvaliteten likevel svært god.

Den virkelige styrken til iPad Pro 12.9 ligger imidlertid i True Tone-teknologien, som måler lyset rundt deg og tilpasser skjermens hvitbalanse etter behov. I praksis betydde dette at skjermen så flott ut både på en kafé, i et mørkt soverom og utendørs, og vi trengte aldri å fikle med skjerminnstillingene eller lysstyrken for å finne riktig balanse.