Black Friday 2019: når er det, hva er det, og hva vi kan forvente?

Nå er årets Black Friday bare en døy måned unna, og på denne siden får du vite alt om hva Black Friday er, når det er og hva du kan forvente deg.

Black Friday er årets store handledag (og etter hvert også handleuke hos en del forhandlere), og dette er tidspunktet der du gjerne finner årets beste tilbud på all mulig slags elektronikk.

Og det er ingen tvil om at folk benytter sjansen til å handle. Ifølge Elektronikkbransjen doblet faktisk Power omsetningen under fjorårets Black Friday-uke, mens Elkjøp meldte at de på selve fredagen omsatte for 1,46 milliarder kroner hvorav 429 millioner av dem kom fra Norge. Dette var en økning fra 1,3 milliarder fra året før.

Samtidig meldte også Power at trådløse hodetelefoner var det mest populære produktet hos dem sammen med robotstøvsugere og droner, men Elkjøp trakk frem TV-er, mobiltelefoner og PC-er som storselgere.

Vi fulgte fjorårets salg tett og oppdaterte både denne og andre tilbudssaker med de beste tilbudene fra ulike nettbutikker. Det samme kommer vi selvfølgelig til å gjøre i år, så hvis du er på jakt etter de beste tilbudene så vil du finne dem her.

Når er Black Friday 2019?

Black Friday faller alltid på dagen etter den amerikanske høyttiden Thanksgiving, som på sin side alltid feires den fjerde torsdagen i november. I år er altså datoen for Black Friday 29. november.

Når er Cyber Monday 2019?

Cyber Monday faller på mandagen rett etter Black Friday, og i år blir det 2. desember.

Hva kan du forvente deg av Black Friday 2019 og Cyber Monday 2019

Årets Black Friday- og Cyber Monday-salg kommer til å vare lenger enn noen gang før. I fjor varte Black Friday nærmere enn uke, og noen forhandlere strekker salget ut til en hel måned. Det er ingen grunn til å tro at den trenden vil snu med det første.

Det er mange grunner til at dette skjer: forhandlere kan spre handelen over flere dager, og dermed redusere presset på nettsidene og på leverandører. Tilbud har også større sjanse for å få oppmerksomhet hvis ikke alle konkurrentene har det samme tilbudet på samme dag. Ikke minst får det hele Black Friday-fenomenet til å fremstå som større enn det kanskje egentlig er.

Resultatet er at du har mer nytte av en pålitelig guide i denne jungelen enn noen gang før, og på våre Black Friday 2019- og Cyber Monday 2019-sider skal vi skille de virkelig gode tilbudene fra utgåtte varer og lureri med skyhøye veiledende priser.

En ting vi la merke til i 2017 og igjen i 2018, var at tilbudene endret seg i løpet av salgsperioden. Med noen unntak så dukket de største avslagene opp etter hvert, og det gjaldt spesielt dyrere produkter der forhandlerne fortsatt kan tjene penger selv om de kutte kraftig i prisen.

Det henger selvfølgelig også sammen med at forhandlerne satser på mersalg – når du likevel kjøper en dyr ting til en rimelig pris, så håpet er at du skal kjøpe med ekstrautstyr også.

Hva slags tilbud kan du forvente deg på Black Friday 2019 og Cyber Monday 2019?

Så hva slags teknologi bør du holde spesielt utkikk for under Black Friday-salget? Her er produktene vi forventer at kommer til å få de største avslagene.

iPad (2019) og iPhone 11

Bilde: TechRadar

Nye iPad 10.2 kommer til å være på salg under Black Friday 2019. Dette er vi helt sikre på, for den har allerede vært på salg flere ganger, tross at den ble lansert så sent som 30. september. Vi så også det samme i fjor da iPad 9.7 fikk kraftige avslag i en rekke nettbutikker.

Mange er nok også interessert i iPad Pro, og da er det verdt å huske på at den snart er et år gammel nå. Dermed kan vi også forvente oss tilbud på både iPad Pro 11 og iPad Pro 12.9.

Bare husk at disse tilbudene ikke vil dukke opp i Apples egen nettbutikk, og du må derfor følge med i de andre nettbutikkene for å finne de gode tilbudene på Apples produkter.

Vi kan også regne med at iPhone XR vil få noen skikkelig avslag nå som iPhone 11 er ute, men det kan også være at du er heldig å finne iPhone 11 med litt avslag. Da bør du imidlertid være rask med å slå til, for slike tilbud vil bli utsolgt fort.

Apple AirPods

Bilde: TechRadar

Vi forventer at forhandlerne har innsett at det er mye penger å tjene på å gi avslag på Apples populære ørepropper. Airpods var blant produktene det ble søkt mest etter i fjor, og vi forventer ikke at det vi forandre seg i år.

Samsung Galaxy S10

Bilde: TechRadar

Ved siden av iPhone er Samsungs Galaxy-telefoner blant de telefonene som får flest gode tilbud under Black Friday. I fjor var det mange tilbud på Galaxy S9, og så priser helt ned mot 5500 kroner. Vi forventer det samme i år med modellene i S10-serien.

PS4 og Xbox One

Bilde: TechRadar

Vi vet at PS5 og Microsofts neste konsoll kommer før jul neste år, men hvis du kunne tenke deg å gjøre det skikkelig konsollkupp og få glede av det store utvalget av spill som finnes for de eksisterende konsollene så vil du få muligheten under Black Friday-salget.

Det er pakker som kombinerer konsollen og et eller to spill – såkalte «bundles» – som vil få de største avslagene, så det er disse du bør holde utkikk for.

Ikke minst forventer vi også store avslag på PlayStation VR, akkurat slik vi også så i fjor.

4K-TV-er, og spesielt OLED

Bilde: LG

Hvert eneste år ser vi store avslag på TV-er, og her er det virkelig penger å spare hvis du holder utkikk.

Spesielt LGs OLED-modeller og OLED-TV-er generelt, får store avslag, og her kan du virkelig gjøre et kupp. Hold også utkikk for Samsungs QLED-TV-er, som ofte kan måle seg med OLED på bildekvalitet, og du kan også regne med en del gode tilbud på rimeligere 4K-TV-er.

Hva er egentlig forskjellen på Black Friday og Cyber Monday?

For å være helt ærlig er det ikke store forskjellen. Mange tilbud varer fra Black Friday til Cyber Monday, og gjerne også lenger enn det.

Cyber Monday var opprinnelig ikke tilknyttet Black Friday - begrepet ble laget for å markere datoen da det gikk opp for alle at «Hjelp! Det er nesten jul og jeg har ikke kjøpt noen gaver!», og deretter brukte mandagen til å bestille tonnevis av ting på nettet når de egentlig skulle jobbe.

Det var opprinnelig slik at Black Friday, hovedsakelig i butikker i USA, var fokusert på forbrukerelektronikk og Cyber Monday sitt fokus var klær og smykker. Men disse linjene er ikke lenger mulig å skille.

Hvorfor er Black Friday og Cyber Monday viktige?

For den vanlige forbrukeren så er disse to dagene en salgsbonanza over en uke eller mer som inneholder mange gode tilbud. Og om du er smart og følger med på TechRadar for å få med deg de siste og beste tilbudene, så kan du virkelig spare en del penger.

Black Friday og Cyber Monday har endret måten vi handler i oppkjøringen til jul, og de har hatt en stor effekt på detaljhandelen (spesielt på nettet).

Både Black Friday og Cyber Monday er i hovedsak online-fenomener. Mange forhandlere tilbyr Black Friday-tilbud i sine fysiske butikker (Cyber Monday, som navnet antyder, har alltid vært en online-greie), men bortsett fra noen få unntak av horder som stormer inn i butikker med påfølgende håndgemeng, så er det ikke med å drive markant flere besøkende til de fysiske butikkene.

Hvorfor heter det Black Friday?

Begrepet Black Friday skal første gang ha dukket opp i november 1951, og det var tidskriftet Factory Management and Maintenance som brukte det til å beskrive problemet med at folk meldte seg syke dagen etter høsttakkefesten så de kunne få en ekstra fridag.

Samtidig bruke det amerikanske politiet ordene Black Friday og Black Saturday for å beskrive de forferdelige trafikkorkene som oppsto i forbindelsen med startskuddet for julehandelen den helgen. I 1961 prøvde enkelte forhandlere å markedsføre dagen som Big Friday, men det slo ikke an.

Hvorfor heter det Cyber Monday?

Navnet ble funnet opp i 2005 av Ellen Davis og Scott Silverman som jobber for den amerikanske bransjeorganisasjonen National Retail Federation, og intensjonen var å promotere internetthandel.

Målet var å skape et egen salg der mindre forhandlere kunne konkurrere med de store selskapene som satset stort på Black Friday, men det tok selvfølgelig ikke lang tid før de store selskapene kastet seg over Cyber Monday også.

Er Black Friday- og Cyber Monday-tilbudene virkelige?

Det er det store spørsmålet, og generelt kan vi si at de er det. Samtidig skal det sies at mange av tilbudene er forhandlet frem god tid i forveien med leverandørene, så de er ikke alltid så spontane som det kan virke som.

Som med alle slike salg vil du også oppleve å se en blanding av virkelige gode tilbud, nedsatte priser på varer som er på vei ut, og rariteter som tilfeldigvis har dukket opp innerst på et lager et sted. Blant annet advarte Forbrukerrådet i fjor om å «Se opp for Black Fraud Day».

Hvis du er nøye med å unngå luretilbudene kan du imidlertid gjøre noen svært gode kjøp. I fjor for det for eksempel store avslag på iMac-modeller som var på vei ut, trådløse hodetelefoner, og haugevis av andre potensielle julegaver.

Hvordan gir TechRadar deg de beste Black Friday- og Cyber Monday-tilbudene?

På våre Black Friday- og Cuber Monday-tilbudssider. Vi saumfarer de største forhandlerne etter de beste tilbudene på dine vegne (med hjelp av store mengder kaffe), og vi forteller deg hvilke tilbud som er verdt å slå til på. Enten du er ute etter ny TV, ny mobil eller den beste prisen på PlayStation 4, finner du altså de beste tilbudene her.

Direktelinker til forhandlerne som vanligvis har Black Friday-kampanjer: