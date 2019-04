Test: iPad Air (2019)

Nye iPad Air (2019) har mer enn nok krutt gjemt bak den laminerte skjermen, og tar i bruk Apples flotte Smart Keyboard slik at det kan tilby skikkelig 2-i-1-produktivitet. Det tradisjonelle designet og kun støtte for Apple Pencil av første generasjon gjør at nettbrettet virker gammeldags, men ytelsen er doblet kontra grunnmodellen iPad 9.7. Air-tilbakekomsten kan dermed være en potensiell skolestartvinner senere i år.

Gi en varm velkomst til tilbakekomsten av iPad Air, per nå i den litt keitete posisjonen som det undervurderte nettbrett-avkommet i midten. Det tok oss noen dager med testing før vi forsto hvorfor nettopp dette nettbrettet fortsatt er viktig i 2019.



I bunn og grunn har man her å gjøre med iPadens svar på Hoss Cartwright. Nei, ikke like liten og kjekk som nye iPad mini (2019) på 7,9 tommer, og et litt tradisjonelt og røslig utseende gjør at det ikke får like mye oppmerksomhet som iPad Pro 11 og iPad Pro 12.9.



Over tid har vi kommet frem til at dette er iPad-en for alle som vil ha litt mer enn det iPad 9.7 har å tilby. Den har en bedre skjerm på 10,5 tommer, tynnere kanter, en raskere prosessor, som matcher ytelsen til prosessorene i iPhone XS og iPhone XS Max, og et frontkamera med høyere oppløsning.

Man har også nye valgmuligheter: Nettbrettet kan konfigureres med større intern lagringsplass, det er kompatibelt med det fantastiske Apple Smart Keyboard-dekselet, og når det gjelder ytelse dobler tallene seg i forhold til de man finner hos iPad 9.7. Det er et langt bedre 2-i-1-verktøy for produktivitet. Dette kan gjøre enheten til en vinner for en del nettbrettshoppere som skal tilbake til skolebenken om noen måneder.



Vi er ikke helt fornøyde med alt. iOS 12 fremstår fortsatt som begrensende sett i lys av at Apple mener vi lever i en «post-PC»-verden – hvilket er problem som eksisterer selv om man kjøper seg en iPad Pro 12.9 fra øverste hylle. Joda, programvaren støtter multitasking, men litt for ofte føles en MacBook bedre når man skal håndtere en arbeidsflyt med en viss kompleksitet.



Nettbrettet fungerer også kun med Apple Pencil av første generasjon, ikke den magnetiske andregenerasjonspennen, og det valgfrie Smart Keyboard-tastaturet har ikke bakgrunnsbelysning, slik som en MacBook har. Dette gjør naturligvis at det er vanskelig å arbeide i mørket. Vi klaget på en del av de samme tingene når vi testet iPad Pro 9.7.

iPad Air (2019) er mer enn noe annet en iPad Pro (2017) i ny innpakning, og Apple har som kjent sluttet å selge sistnevnte. Likevel har Air ikke bare fått en ordentlig oppgradering av innmaten, den har også rettet opp et av de mest irriterende aspektene ved den ellers så likendes Pro-modellen for to år siden: den har en pris det går an å leve med.



Hvis den nye iPad Air-modellen kunne snakke ville den nok klaget på at den er «usynlig», men den er likevel den billigste iPad-en med noe ytelse å snakke om og 2-i-1-funksjonalitet. Hvilket betyr at når det nærmer seg skolestart vil nok kanskje iPad Air få siste stikk.

Pris og tilgjengelighet

iPad Air (2019) ble i praksis lansert 25. mars, når de første forhåndsbestillingene ble sendt ut. Dette etter en litt nedtonet annonsering via en pressemelding fra Apple den 18. mars.



Prisen er det som utgjør det mest besnærende salgsargumentet, og et vi mener Apple ikke hauser opp nok, annet enn at de mener at «Power isn't just for the pros». Prisen ligger på 5790 kroner for den rimeligste modellen, hvilket gjør at den legger seg godt under lanseringsprisen på den relativt like iPad Pro 10.5 (2017)-modellen, som i sin tid gikk for 7000 kroner.

Prisen kan være nok til å overtale noen og enhver, men vi har også sett at iPad Pro 10.5-prisen har gått vesentlig ned de siste to årene, så selv om Apple ikke selger den lenger har butikker den tilgjengelig for omtrent det samme som iPad Air (2019) går for. Er det noen forskjeller mellom de to? Joda. Air har bedre spesifikasjoner, og har støtte for eSIM, men bare to høyttalere, sammenlignet med Pro-modellens fire.



Den største konkurrenten er imidlertid iPad 9.7 (2018) – fortsatt tilgjengelig overalt. Den koster 3490 kroner for billigste variant, og under senest i februar var den nede i 2520 kroner. Selv om dette er en god deal føles likevel 9.7-varianten mer som et nettbrett med fokus på lesing snarere enn skriving. Det samme gjelder minstemann iPad mini (2019), som man kan få for 4490 kroner.



iPad Pro 11 og 12.9, om vi skal se i andre enden av spekteret, har en startpris på 8890 kroner for 11-tommeren. Dette er de eneste alternativene til Air som gir en mulighet til litt ordentlig 2-i-1-produktivitet. iPad Air (2019) ender opp som den billigste muligheten man har om man vil bruke Apple Smart Keyboard.

Skjerm

10,5-tommers skjerm med tynnere kanter er en bra oppgradering over 9,7-tommersvarianten

Laminert skjerm utgjør en viss forskjell når man tegner med Apple Pencil

Dette er den første iPad Air-modellen med en Retina-skjerm på 10,5 tommer og med tynnere kanter. Vi mener dette er en stor oppgradering i forhold til 9,7-tommer-variantene (ikke Pro) vi har brukt før. Dette forårsakes i hovedsak av den laminerte skjermen, som også gir en et større fargerom (DCI-P3).

Den laminerte skjermen gir en altså et glass og et LCD-panel som i praksis sitter sammen. Skjermen ligger helt tett opptil glasset, noe som gjør at fargene virkelig popper ut av skjermen. Det er vanskelig ikke å se forskjellen om man legger en billigere iPad ved siden av en Air, og når man tegner direkte på skjermen med Apple Pencil utgjør laminert skjerm en stor forskjell.

Vi la merke til mer gulskjær i denne iPad Air-skjermen, og det er fordi den tar i bruk Apples True Tone-skjermteknologi slik at den tilpasser seg bedre til omgivelsene. Hvis man ikke aktiverer denne innstillingen ser skjermen ganske så blå ut i forhold til TechRadars kontorlys, for eksempel. Ute var det klart at antireflekslaget, som kun finnes i nye Air og i Pro-modellene, gjorde jobben på en god måte.



De nye tynne kantene hos iPad Air, den laminerte skjermen, det utvidede fargerommet, True Tone-teknologien og antireflekslaget kan være nok til å overbevise folk om at det er bedre å kjøpe denne iPad-modellen fremfor iPad 9.7, som ikke har noen av disse egenskapene.

Design

Gammeldags design, men man får godsakene: Touch ID og hodetelefonutgang

Den tynneste iPad-en, bortsett fra Pro-modellene på markedet

Farger: sølv, gull og stellargrå

«Dette er nye iPad Air» utrop jeg til mine medarbeidere denne uken. «Åh? Den ser ikke annerledes ut.» var reaksjonen. Jeg tuslet skamfullt unna (men var enig). En bør ikke gjøre et kjøp av Air med en forventning om at man får oppleve store forandringer kontra den ordinære iPad-modellen, som tross alt ser ganske tradisjonell ut. Man kommer ikke til å få de helt store reaksjonene, slik som iPad Pro 11 og iPad Pro 12.9 fremprovoserer, med sine heldekkende skjermer.

Likevel har den et ess i ermet man ikke finner på de nye Pro-modellene: en minijack-utgang til hodetelefoner, og den gode gamle Touch ID-knappen. Samtidig er størrelsen, selv om den er noe forskjellig fra 9.7-modellene, slik at man kan feste Apple Smart Keyboard-dekselet på 10,5 tommer (altså, det samme dekselet som bruke av iPad Pro 10.5).

Med sine 6,1 mm er dette Apples tynneste iPad (som ikke er Pro, sistnevnte hvilket er 5,9 mm tykk, mens iPad 9.7 er 7,5 mm), og den veier kun 456 gram. «Air»-navnet betyr faktisk noe i dette tilfellet – kun iPad mini (2019) er lettere, med sine 300 gram, av iPad-modellene som per nå er i salg.



Kanten på bunnen av denne iPad-modellen har den tradisjonelle lightning-porten (de nyere Pro-modellene bruker USB-C). Det er et OK designvalg for alle oss som har lightningkabeler fra før av, men nye MacBook-eiere kan godt være klare for USB-C-fremtiden. Vi føler at den største lyten er mangelen på de fire høyttalerene man finner på iPad Pro 10.5 (2017). På bunnen av Air funner man kun to høyttalere.

Fargene til nye iPad Air er de følgende: sølv, gull og stellargrå – sistnevnte har svart front, mens de andre har hvite. Vår testenhet er i fargen gull, men i likhet med den ordinære iPad-en ser fargen ganske lik ut som rosegull. Merkelig nok er ikke rosegull et valg for denne nye iPad-en. Faktisk kan man ikke få kjøpt rosegull-fargen på noen iPad som Apple selger per nå.