Test: iPhone XS Max

iPhone XS Max (uttales Ti-S-Max) er den største smarttelefonen Apple noen gang har laget. Med en skjerm på hele 6,5 tommer, omtrent ingen ramme og det ikoniske skjermhakket, så er dette en dings som du legger merke til.

Du legger også merke til at du har den lomma, både fordi den tar opp en del plass, men også fordi du har en del plass der etter at du har tømt dem for å kjøpe den. Prisen er høy, faktisk den dyreste iPhonen fra Apple noensinne. Og med XS Max går Apple rett i strupen på de største og beste flaggskipene i Android-landskapet.

Oppdatering: Vi har tilbrakt enda litt mer tid med iPhone XS Max, og vi har nå oppdatert denne testen med de endelige resultatene fra vår testing av batteriet.

Lanseringen av XS Max bør sende et klart budskap ut til konkurrenter om at Apple ikke lenger er redd for å strekke strikken når det kommer til skjermstørrelse. Selskapet har frem til lanseringen av iPhone X med en skjerm på 5,8 tommer, tilsynelatende vært tilbakeholdne med å ta den helt ut på skjermstørrelser i motsetning til flere konkurrenter.

Uansett så virker det som dette er fortid for Apple nå, og de har virkelig kjørt på med iPhone XS Max og ser ut til å introdusere en ny generasjon med en større formfaktor enn vi tidligere har sett fra dem.

For de som trenger mer og større skjerm for spilling og film når de er på farten, så er skjermen til XS Max et velkomment tilskudd til Apple sin portefølje av smarttelefoner. Samtidig så kan de som ønsker samme opplevelse men i en mindre formfaktor, gå for den mindre iPhone XS.

Pris og tilgjengelighet: iPhone XS Max

iPhone XS Max 64 GB: 12.690 kr

iPhone XS Max 256 GB: 14.490 kr

iPhone XS Max 512 GB: 16.790 kr.

Som vi ymtet frempå tidligere i denne testen så er dette en telefon med et veldig høyt prispunkt. iPhone XS Max kommer til å være tilgjengelig i tre konfigurasjoner; 64 GB, 256 GB og 512 GB. Apple har priset 64 GB-modellen til 12.690 kr, mens 256 GB-versjonen vil selges for 14.490 kr og 512 GB vil gå for 16.790 kr.

I pris ligger grunnmodellen, iPhone XS Max 64 GB, 1 200 kr høyere enn tilsvarende iPhone XS-modell.

Det finnes faktisk ingen «vanlig» smarttelefon som koster mer enn 512 GB-versjonen av XS Max, og det gjør at den har havnet i sin egen priskategori. Du får en god del for pengene, men det er ikke til å komme unna at det er forferdelig mye penger som Apple her ber deg punge ut for en smarttelefon.

Forhåndsbestilling av iPhone XS Max har vært åpent siden fredag 14. september, og det ser per nå ut som leveranser på disse bestillingene kan drøye en til to uker over tiden.

Det betyr at du ikke kommer til å sitte med en splitter ny XS Max i hånda 21. september om du forhåndsbestiller nå. Eneste alternativet for å få tak i en til denne datoen, er om du stiller deg i kø utenfor din lokale Apple-forhandler på lanseringsdagen.

Design

Samme design som iPhone X, men større

Litt kortere og smalere enn iPhone 8 Plus, men større skjerm

XS Max har et villedende design. Når du plukker den opp så får de avrundede sidene den til å føles ganske tykk.

Resultatet er at telefonen ikke sitter så godt i hånden som den burde. Og størrelsen, og ikke minst prisen, tatt i betraktning, så er dette en telefon du vil at skal sitte godt og trygt i hånden. Men det er ikke alt.

Vi har nemlig sammenlignet XS Max mot mange av de store flaggskipene der ute, blant annet Samsung Galaxy Note 9 (6,4 tommer), OnePlus 6 (6,2 tommer) og Sony Xperia XZ3 (6,3 tommer). Og XS Max føles tykkere og mindre håndterbar enn alle disse.

Det rare er at XS Max faktisk er tynnere enn alle disse, med sine 7,7 millimeter i tykkelse. Grunnen for dette ligger nok i at produsenter som Samsung, Sony og OnePlus vinkler sidene sine, og det gir inntrykket av at enheten er tynnere slik at den sitter litt bedre i hånden.

iPhone XS har også en fullstendig flat bakside som gjør den litt vanskelig å holde, og vi fant ut at den typiske «lillefingeren på undersiden» måtte til for å holde den i én hånd og samtidig være trygg på at den ikke glipper.

iPhone XS Max: Slik ser den ut i hånden

Det som er virkelig imponerende er at XS Max har klart å skvise inn en skjerm på hele 6,5 tommer i en telefon som faktisk er smalere og kortere (den måler 157,5 x 77,4 mm) enn forgjengeren iPhone 8 Plus, som «kun» har en skjerm på 5,8 tommer.

Selv om en XS Max føles litt lubben i hånda, så er det ikke tvil om at du får en hel del skjerm på overraskende lite plass.

Stålrammen rundt utsiden og den nye glasstypen på forsiden og baksiden - som er tøffere enn glasset på iPhone X - gir iPhone XS Max et luksuriøst utseende og preg, mens motstanden mot støv og vann også har blitt forbedret

Den er IP68-sertifisert, som betyr at den er vanntett ned til 2 meter i opptil 30 minutter uten å bli skadet av det. Dette en er oppgradering fra forrige generasjon som kom med en IP67-sertifisering. Apple har uttalt at de har testet mot en rekke forskjellige væsker, blant annet saltvann, kloret vann, melk, vin og øl. Anbefalingen vår er uansett å unngå å utsette telefonen for noen av disse om det ikke er ved et uhell.

Det er verdt å nevne at garantien til Apple, som alle andre produsenter, ikke dekker vannskader. Så om det faktisk kommer vannskader som følge av kontakt med noen av væskene over, så er du ikke innenfor garantien.

Hodetelefonpluggen er borte for godt fra iPhone

Det er ingen hodetelefonplugg på XS Max. Og nå som Apple har «drept» iPhone 6S og iPhone SE etter lanseringen av iPhone XS, så er den nok død for alltid. Disse to var de siste i Apple sin portefølje som hadde 3,5 mm-utgang. Det betyr også at den sentrerte lightning-porten mellom to høyttalere fra forrige generasjon, videreføres på XS Max.

I boksen til XS Max følger det med et par Apple EarPods med lightning-kontakt, men det samme problemet som mange ble klar over med iPhone 7 er at om du ønsker å benytte de samtidig som du trenger å lade så sliter du.

Heldigvis så støtter iPhone XS Max trådløs lading, så om du har en slik kan du fortsatt lytte til musikk med de kablede ørepluggene samtidig som du lader.

Resten av knappene på siden av telefonen sitter som på forrige generasjoner. Lås / strøm sitter på høyreside og er rimelig grei å nå med en tommel eller pekefinger. Volum-knapper sitter på venstreside under stillebryteren.

Alt i alt så har ikke Apple gått veldig langt utenfor malen fra iPhone X med denne oppdateringen. Bortsett fra å gå opp i størrelse, så er den eneste store designmessige forskjellen at denne modellen kommer i en ny farge.

Med denne lanseringen så introduserte Apple en ny gullfarge for både XS Max og XS. Denne gullfargen er noe mer prangende enn gullfargen du kunne få til iPhone 8 og 8 Plus. Om du ikke føler for å «rocke» gull, så kommer de også i de noe mer anonyme fargene sølv og stellar-grå.