AirPods Pro 2 lansert: enklere å finne igjen, varer lengre og har bedre lyd

Apple annonserte nye AirPods Pro 2 under «Far Out»-arrangementet den 7. september, som ble strømmet live fra selskapets hovedkvarter i Cupertino, California.



Prisen på de nye øreproppene ligger på 2 990 kroner i Norge. Forhåndsbestille kan man gjøre fra og med 9. september og 23. september sendes den til både kunder og øvrige butikker.



Nye AriPods Pro 2 har den samme lange stilken som i forgjengerne, og når det gjelder fargevalg så har man fortsatt bare ett: hvitt. En av de største oppgraderingene i år er berøringskontroll på utsiden av proppene, hvilket gjør at man for eksempel kan stille inn volumet ved å sveipe fingeren opp eller ned på stilken – en funksjon forgjengeren manglet.

En ny H2-prosessor gjør at lydprosesseringen er bedre i nye AirPods Pro 2. I praksis vil det si blant annet to ganger så mye lyd fjernet via støydempingen, ifølge Apple (for øvrig en ganske innfløkt måte å uttrykke forbedringen på.) Man får også en såkalt Adaptive Transparency-modus med på kjøpet, som prosesserer lyden 48 000 ganger per sekund, og som kan redusere for eksempel støyen fra store kjøretøyer, selv om man har Transparency-modusen påslått.



I likhet med AirPods 3 og AirPods Max får de nye øreproppene støtte for såkalt romlig lyd (Spatial Audio.) AirPods Pro 2 støtter også en ny skreddersydd romlig lyd i iOS 16, som tar i bruk TrueDepth-kamerafunksjonen i iPhone, og kan lage en unik profil basert på øre- og hodeform, slik at lydgjengivelsen blir mer korrekt.

(Image credit: Apple)

Ladingen foregår via Lightning-kabelen eller ved hjelp av Qi- og Apple Magsafe-ladere, men du kan også bruke laderen som følger med Apple Watch, en nyvinning i 2022. Den nye AirPods Pro 2-modellen har en batteritid på 6 timer, og totalen brukstid er på 30 timer hvis man regner med ladeetuiet – oppgradert fra henholdsvis 4,5 timer og 24 timer i originalen.



Det er en del funksjoner det gikk rykter om før lansering som har funnet veien til den nye modellen. En av dem er et forbedret etui, med innebygget høyttaler, slik at man enklere kan pare øreproppene med andre enheter, og indikatorer for lavt batterinivå og ladestatus. Etuiet brukes også hvis du ønsker å ta i bruk «Hvor er?»-funksjonen. Høyttaleren på etuiet lager et pip når «Hvor er?»-funksjonen brukes, i tillegg til at man får instruksjoner via skjermen om hvor etuiet befinner seg. Øreproppene i seg selv lager også lyd om man prøver å finne dem.

Til slutt kan vi nevne at Apple i år har tatt i bruk høyttalere med ekstra lite forvrengning i lyden, i tillegg til en skreddersydd forsterker, så vi regner med at lydkvaliteten generelt kommer til å være bedre enn i forgjengeren.



Tapsfri lyd ble ikke nevnt under presentasjonen, men Apple sa at H2-prosessoren støtter tilkoplingsmuligheter med høy båndbredde, så det kan være at funksjonaliteten er på vei.