Slik ser du Apple Far Out: klokkeslett, innhold og alt vi forventer fra september-arrangementet

Apples neste store arrangement er i skrivende stund bare et døgn unna, for på onsdag, den 7. september, inviterer selskapet til «Far Out», et evenement der vi venter å få servert både iPhone 14-serien, Apple Watch 8, og antakeligvis en rekke andre produkter.



Et drøss nye enheter er på vei, i tillegg til nye programvareoppdateringer, så Tim Cook kommer til å få dårlig tid, om han også skal få klemt inn litt skryt over hva Apple syslet med siden i fjor, ikke minst om hvordan Apple forholder seg til tidsaktuelle temaer som miljø og klima. Vi kommer også nærmest garantert til å få høre litt om hvor mye penger selskapet har brukt på utviklere i årenes løp. Det hele kommer til å vare i omtrent halvannen time (hvis Apple holder seg til tradisjonene), så her blir det om å gjøre å følge med hvert bidige sekund, for tidsskjemaet er knapt.

Hvordan ser jeg Apples Far Out-arrangement, og når starter det, spør du? Hva med de spesifikke produktene? Hvilke Apple-modeller dukker opp?



Alt fra mobiltelefoner til wearables skal presenteres, og det later til å bli et heidundrende show, så les videre for mer informasjon om innholdet i Apples Far Out-arrangement.

Når er Apples Far Out-arrangement?

Apples Far Out-arrangement går av stabelen klokken 19:00, onsdag den 7. september, norsk tid.



Heldigvis passer dette godt for oss som befinner oss midt i Europa, både etter arbeidstid og i god tid før vi finner senga.



Arrangementet kommer antakeligvis til å vare mellom én og to timer (gitt at vi forventer presentasjoner av opptil åtte nye enheter, så regner vi med at det kan være snakk om oppimot to timer med Cupertino-show til sammen.)



Sett deg derfor godt til rette, finn frem noe godt å spise og drikke, og vi en tanke til stakkarene i Australia, som må lese nyhetene dagen derpå, eller sitte oppe til midt på natten for å få med seg Apple-showet.

Oppfølgeren til iPhone 13 er rett rundt hjørnet (Image credit: TechRadar)

Slik ser du Apples Far Out-arrangement i september

Apple-evenementene er ikke vanskelige å se på nett, og Apples Far Out-arrangement er intet unntak. Den enkleste måten å få med seg presentasjonen fra Cupertino på, er å bruke YouTube, der Apple har en egen kanal og en egen strøm de bruker til å kringkaste arrangementet.



Heldigvis er YouTube-strømmen (opens in new tab) for Far Out-evenementet allerede oppe, så du kan stikke inn og sette på et varsel, om du vil være helt sikker på at du ikke glemmer Apple-presentasjonen.



Vi har også inkludert YouTube-strømmen her på denne siden, så om du vil kan du holde deg her og se Tim Cook og resten av gjengen presentere nye iPhone 14 live hos oss.

Det vil også være mulig å se arrangementet fra Apples egen hjemmeside (opens in new tab), som allerede har klargjort alt til den store dagen, eller via Apple TV-appen – som i skrivende stund ikke har en strøm oppe og gå ennå – eller i Apple Developer-appen (opens in new tab), for alle som faller innunder den nisjen.



I motsetning til tidligere, så trenger man ikke å bruke en Apple-enhet med en Safari-nettleser for å se på Apple-arrangementet, det er åpent for alle. Ingen grunn til å sitte på gjerdet og tvinne tomler, med andre ord.

Dette forventer vi lansert under Apples Far Out-arrangement i september

Vi ser for oss at mangt og meget blir presentert under Apples Far Out-arrangement, men iPhone 14-serien kommer selvsagt til å stjele aller flest overskrifter. I tillegg til iPhone 14-grunnmodellen, skal det være snakk om at serien vil inneholde en iPhone 14 Pro, en iPhone 14 Pro Max, og – en helt ny modell i 2022 – iPhone 14 Max (eventuelt iPhone 14 Plus.)



Den sistnevnte modellen sies i praksis å være en vanlig iPhone 14, men med en større skjerm, på 6,7 tommer, og det antas at denne vil ta plassen til en tenkt iPhone 14 mini.

Brorparten av oppgraderingene skal etter sigende være å finne i Pro-modellene. Det går blant annet rykter om et nytt hovedkamera på 48 MP, et skjermhakk som består av utskjæringer (kontra den store busslommen Apple tidligere har brukt), et forbedret ultravidvinkelkamera og en ny og bedre prosessor. Det kan også være at alle, eller i det minste de fleste, iPhone 14-modeller får større batteri enn forgjengerne.



Vi forventer også at Apple Watch 8 dukker opp, for ikke å snakke om Apple Watch SE 2 og Apple Watch Pro. Lekkasjene vi har blitt servert i det siste vitner om at SE 2 får en ny prosessor, men ikke så mye annet, mens Apple Watch 8 muligens har en del nye funksjoner, der den mest interessante vil være en kroppstemperatur-sensor.

Apple Watch 7 vil om få timer ikke lenger være toppmodellen (Image credit: TechRadar)

Apple Watch Pro kommer antakeligvis til å ha de samme funksjonene som Apple Watch 8, men vil etter sigende også både ha større skjerm og batteri, i tillegg til å være mer slitesterk. Urkassen skal blant annet være utført i titan. Prisen forventes å være deretter, og siden klokken også blir temmelig stor, ser vi for oss at dette ikke akkurat blir folkemodellen.



Enden på rekka av nye produkter vil imidlertid ikke ende der, om ryktemølla har truffet blink. Ifølge enkelte kilder skal Apple også avsløre AirPods Pro 2, med forbedret aktiv støydemping og muligens støtte for høyoppløslig lyd, men selve designet skal ikke skille seg stort fra forgjengeren, AirPods Pro.

Det er ikke umulig at andre produkter og modeller blir annonsert, som for eksempel HomePod 2 og AirPods 4, men per nå virker det temmelig usannsynlig. Hadde det vært noe nytt å spore i HomePod-sortimentet, så ville det antakeligvis ha vært snakk om en ny HomePod mini, siden denne generelt er mer populær.



Rent bortsett fra maskinvare, så får vi antakeligvis også en sniktitt på den endelige versjonen av iOS 16 (med såkalt always-on-skjerm, som kommer til å være å finne blant iPhone 14 Pro-modellene) – mens det allerede nå er bekreftet at iPadOS 16 ikke får premiere før litt senere på året.

Dette forventer vi ikke lansert under Apples Far Out-arrangement

(Image credit: Future)

Selv om det er et drøss enheter som ser ut til å dukke opp under Apples Far Out-arrangement, så er det også en del høyprofilerte enheter vi til gjengjeld ikke forventer at vil dukke opp.



Den store bomben her er selvsagt at vi ikke ser ut til å få servert noen nye iPad-modeller, på tross av at en ny iPad Pro (2022) og en ny iPad (2022) skal være på trappene.



Grunnen til at vi tror Apple kommer til å hoppe bukk over nettbrettene er at ryktemølla per nå mener iPad-sortimentet kommer til å utvides med et eget evenement i oktober. Det gir en viss mening, siden onsdagens lansering allerede virker fylt til randen med produkter. Én ting er i alle fall sikkert: Apple kommer til å få nok å gjøre i ukene som kommer.

De ovennevnte iPad-modellene vil trolig bli presentert samtidig som en ny Mac mini, en ny Mac Pro og en ny MacBook Pro, hvis en velger å ta det Mark Gurman sier – en journalist og lekkasjemaker som pleier å ha svært god treffprosent når det gjelder Apple-produkter – for god fisk.



Vi kommer antakeligvis heller ikke til å se snurten av Apples VR-briller (eventuelt AR-briller) i år, selv om det har vært en hel del snakk om at de skal være på vei i lengre tider – 2023 virker langt mer sannsynlig, men en kan aldri helt vite med Apple. «One more thing» er tross alt en innarbeidet rutine. Selskapet liker å overraske.



Andre produkter, som for eksempel den neste iPad mini-modellen i rekka, og iPhone SE 4, kommer antakeligvis heller ikke før i 2023, eller kanskje enda senere, i tilfellet SE 4.