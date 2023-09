Apples september-lansering 2023: iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch 9 och mer

Här är allt som troligen kommer att presenteras under Apples kommande lansering.

Nästa stora Apple-lansering kommer med största sannolikhet att äga rum i början av september, där vi förväntar oss att se iPhone 15-serien och en ny Apple Watch, med potential för några överraskningar.

Apples senaste stora evenemang var WWDC 2023, där vi fick se nya MacBooks och Vision Pro, som är Apples mixed reality-headset. Även om det evenemanget fokuserades mer på Apples mjukvara och gick över lite till hårdvara för förstärkt och virtuell verklighet, förväntas lanseringen i september vara fokuserad på iPhones och ren konsumentteknologi.

Skrolla bara vidare för allt du behöver veta om nästa Apple-lansering och vad vi förväntar oss att se.

När är nästa Apple-lansering?

Den 12 eller 13 september är mest de troliga datumen

Apple har ännu inte tillkännagivit när de kommer att hålla sitt nästa stora lanseringsevenemang, men baserat på läckor och rykten vi fått höra hittills, förväntar vi oss att det kommer att äga rum runt den 12 eller 13 september.

Motstridiga rapporter har dykt upp under de senaste veckorna, med en från 9to5Mac som hävdar att iPhone 15 kommer att släppas den 13 september, medan en nyare rapport från Mark Gurman säger att det blir den 12 september. Apple är kända för att hålla sina lanseringar antingen på tisdagar eller onsdagar. Fjolårets iPhone-lansering var till exempel en onsdag den 7 september. Föregående år var det tisdagen den 14 september.

Apple har gått tillbaka till fysiska evenemang under det senaste året, så förvänta dig ett Apple Park-evenemang kombinerat med onlinestreaming på Apples hemsida eller Apple TV-appen.

Vad kommer att lanseras?

Kommer vi få se en iPhone Ultra-modell?

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Apple kan debutera en iPhone "Ultra" för första gången

Huvudfokus för denna lansering är såklart Apples nya iPhone 15-serie. Apple förväntas lansera iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max – även om den sistnämnda kan komma att kallas iPhone 15 Ultra, enligt vissa rykten.

De nya iPhone-modellerna förväntas bjuda på ett gäng förändringar. Apple kan ha installerat USB-C i alla sina iPhones som svar på EU:s nya regler. Dynamic Island är tänkt att gå över från iPhone 14 Pro till alla iPhone 15-modeller, tillsammans med en 48 MP kamerasensor och ett A16-chip för standardmodellerna och ett A17 Bionic-chip för Pro-modellerna. Vi kommer troligen inte att få se högre uppdateringsfrekvenser för varken iPhone 15 eller iPhone 15 Plus, något som är en stor besvikelse med tanke på att många av de bästa Android-mobilerna har 90 Hz-skärmar eller mer.

Både iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max förväntas få några fler uppgraderingar utöver ett nytt chip och USB-C-anslutning. Båda mobilerna förväntas få mycket tunnare ramar som dessutom är tåligare tack vare en ny konstruktion, samt ultrasnabb laddning som kan överträffa vad Google kommer att erbjuda med sin Pixel 8.

Men iPhone 15 Pro Max skulle kunna stjäla showen genom att erbjuda en ny periskop-telefotokamera med stöd för en 6x optisk zoom, vilket överträffar 3x zoomen på iPhone 14 Pro Max. Det kommer inte att kunna utmana Samsung Galaxy S23 Ultra när det gäller optisk zoomräckvidd, men 6x är utan tvekan en mer användbar zoomräckvidd för en mobil.

Apple kan också presentera nya smartklockor i form av Apple Watch Series 9, såväl som en Apple Watch Ultra-uppföljare. Den förstnämnda förväntas få en större skärm och en mer kraftfull processor, men kommer i stort sett likna Apple Watch 8, medan Apple Watch Ultra 2 kan få en Micro LED-skärm på 2,1 tum.

Vad kommer inte att lanseras?

En ny iPad Pro

En ny iPad Air

En ny Macbook Air

En ny iPad i allmänhet

Med Apples höstevenemang är det alltid möjligt att företaget presenterar en ny iPad mini eller något liknande vid sin iPhone-lansering. Men under de senaste åren har Apple föredragit att ge sina enheter med större skärmar helt egna lanseringsevenemang. Det betyder antingen under årets första månader, någon gång runt mars, eller runt oktober under den senare hälften av året när iPads och MacBooks vanligtvis får lite kärlek.

Kan vi få se en iPad mini-uppdatering då? Det är säkert möjligt. Är det troligt? Tja, vi tycker att det känns tveksamt. Det är bäst att bara räkna med att få se iPhones och nya smartklockor, så blir du inte besviken om någon ny iPad inte dyker upp.

Vad lanserades senast?

iOS 17: Macbook Pro och Mac Mini med nytt chip

Macbook Pro och Mac Mini med nytt chip MacOS Sonoma: Rejält med prestanda i Macbook Pro

Rejält med prestanda i Macbook Pro Apple Vision Pro: Det efterlängtade Apple-headsetet dök äntligen upp

Apples senaste event var WWDC där de tillkännagav iOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 och mer. Företagets uppdateringar av iOS och macOS ger interaktiva widgets, förbättrade säkerhetsfunktioner, nya delningsanslutningar med NameDrop och Contact Posters och mer.

Men det största av allt var att Apple äntligen lanserade sitt oerhört efterlängtade headset som det gått så många rykten om - som vi på TechRadar fick möjlighet att testa. Av alla företagets produkter som presenterats i år har detta varit den mest fascinerande. TechRadars Lance Ulanoff sade: "Mina erfarenheter av Apples fantastiska Apple Vision Pro spatial computing-headset övertygade mig om att jag precis upplevt den sanna framtiden för VR." Kanske det ryktade flaggskeppet iPhone 15 Ultra lyckas bjuda på en liknande känsla.