Google One VPN läggs ner för gott – här är de bästa alternativen

Använder du Google Ones VPN-tjänst? I sådana fall har vi dåliga nyheter: Google är på väg att stänga ner den för gott.

Faktum är att du kanske är en av få personer som faktiskt använder det. Vi var inte särskilt imponerade när vi testade tjänsten och Google har berättat för nyhetssajten 9to5Google att de "lägger ner VPN-funktionen eftersom att folk helt enkelt inte använder den." Företaget följde upp med att säga att detta skulle göra det möjligt för dem att "omfokusera" och "stödja mer efterfrågade funktioner med Google One."

Enligt 9to5Google finns det ingen specifik tidslinje för när Google Ones VPN kommer att stängas ner, men ett officiellt e-postmeddelande som upptäcktes av Android Authority säger att det kommer att ske "senare i år." Det betyder att du har lite tid på dig att hitta ett alternativ bland de bästa VPN-tjänsterna.

Detta besked är en besvikelse, eftersom det tar bort en praktisk funktion för alla Google One-prenumeranter som vill ha ett extra verktyg för att skydda sin integritet. Lyckligtvis finns det fortfarande många andra val där ute, även om det kommer att kräva en extra prenumeration, medan Google Ones VPN kom som en del av ditt medlemskap utan extra kostnad.

Andra Google One-funktioner förblir intakta. Det erbjuder fortfarande lagring för foton, filer och e-postmeddelanden, säkerhetskopiering av enheter och mer. Google har inte heller ändrat priset (trots att de tagit bort sin VPN) och planerna ligger fortfarande på $1,99 per månad.

Ett av många nedlagda projekt

(Image credit: Google)

Google One VPN introducerades i oktober 2020. Ursprungligen krävde det att du registrerade dig för en premiumplan på $9,99 per månad, men den blev senare tillgänglig på alla Google One-abonnemang, vilket innebär att du kunde betala $1,99 i månaden och fortfarande ha tillgång till till det.

Nedläggningen av Google One VPN är bara den senaste produktnedläggningen från Google, som har för vana att lansera intressanta funktioner och sedan lägga ner dem längre fram. Bara under det senaste året har Google lagt ner Play Movies & TV, det klassiska Gmail-gränssnittet, deras Nvidia-drivna Chromebooks för gaming och mer. Det är ett så välkänt fenomen att det till och med finns en dedikerad hemsida som katalogiserar alla Google-produkter som har lagts ner av företaget.

Den goda nyheten är att Googles gratis Pixel VPN-tjänst inte försvinner någonstans. Denna introducerades 2022 och vid den tidpunkten garanterade Google dess tillgänglighet i fem år. Det kräver dock en ny Pixel-telefon, något som inte alla Google One-prenumeranter kommer att ha. Google meddelade tidigare i år att de hade nått 100 miljoner Google One-prenumeranter - det är många människor som kan vara på jakt efter en ny VPN-tjänst.

Så var ska du leta? Vår nyligen uppdaterade topplista över de bästa VPN-tjänsterna rankar fortfarande NordVPN som det bästa alternativet totalt sett, särskilt om du vill se dina favoritserier på Netflix utomlands, eftersom tjänsten hade några av de konsekvent högsta hastigheterna i våra tester.

Men VPN-nybörjare bör också kolla in ExpressVPN, eftersom det har en automatisk anslutningsfunktion och automatiserar många av de uppgifter som ofta finns tillgängliga i VPN-tjänster. Om du har en tajt budget, tycker vi att Surfshark är den bästa billiga VPN som finns, eftersom den bara kostar $2,29 per månad om du registrerar dig för ett år – inte långt ifrån kostnaden för Google One VPN, fast utan Google One-prenumerationen.

