Oura Ring 4: senaste nyheter, rykten och vad vi vill se

När det gäller de bästa smartringarna som för finns tillgängliga just nu, är Oura ett självklart namn att ha med i samtalet: deras tredje generations modell lanserades i oktober 2021 och i vår recension av Oura Ring 3 berömde vi dess sömnövervakning och pulsmätning, med en design vi beskrev som "len och bekväm".

Eftersom den fjärde generationens Oura smartring troligen kommer att komma i år, är vi ivriga över att se hur den kommer att förbättras jämfört med den nuvarande modellen – särskilt med tanke på att Samsung Galaxy Ring kommer att börja säljas senare i år. Även om vi inte vet allt som finns att veta om Galaxy Ring ännu, ser det ut som att det kan bli en riktigt stark Oura-konkurrent.

Vi har inte hört något officiellt om Oura Ring 4 än, men den borde inte vara för långt borta nu, med tanke på att det har gått flera år sedan lanseringen av Oura Ring 3. Här nedanför samlar vi alla läckor och rykten som dykt upp kring smartringen, tillsammans med de nya funktionerna vi vill se – och vi kommer att uppdatera den här artikel när det dyker upp något nytt, så kika gärna in med jämna mellanrum för allt det senaste.

Oura Ring 4: släppdatum och pris

Det är på tiden att vi får se en efterföljare till Oura Ring 3. (Image credit: Future)

Till skillnad från vissa konsumentprylar – som exempelvis de bästa mobilerna – uppdateras inte Oura smartring varje år vid samma tidpunkt. Men det finns något av ett mönster: vi fick Oura Ring 1 under 2015, Oura Ring 2 under 2018 och som vi redan har nämnt så lanserades Oura Ring 3 under 2021.

Det tyder på att Oura Ring 4 är beräknad till 2024, men det har inte kommit något officiellt besked från Oura om att en ny modell är under utveckling. I ett samtal med Tom's Guide, kunde Ouras VD Tom Hale bara nämna "nya funktioner" för det kommande året, inte ny hårdvara. Och vi har inte sett några läckor eller rykten kring en nära förestående lansering än heller.

När det gäller prissättning har Oura Ring 3 för närvarande ett startpris på $299. Det är cirka 3 200 kronor direkt omvandlat enligt dagens kurs. I Sverige finns Oura Ring 3 endast att beställa via företagets officiella hemsida, men vi hoppas på att den och andra smartringar blir mer allmänt tillgängliga nu när marknaden för dem verkar hetta till.

Priset matchar för övrigt prissättningen för dess föregångare, så vi hoppas att nästa modell ligger kvar på ungefär samma nivå – men med nya spelare på marknaden och ny teknologi, kan det hända att den stiger något i pris.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för att få dagliga nyheter, recensioner, åsikter, analyser, erbjudanden och mer från teknikens värld. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Oura Ring 4: läckor och rykten

Vi har inte sett ett stort antal läckor kring Oura Ring 4 ännu, men det har dykt upp några tips om vad som kan förväntas: Ouras förvärv av digitala identitetsföretaget Proxy i maj 2023, till exempel, tyder på att det kan ha något att göra med digitala betalningar. Kan nästa Oura Ring eventuellt erbjuda kontaktlösa betalningar?

Det är inte säkert, men vad vi vet är att Oura nyligen har lanserat ett betaprogram för dem som vill testa nya funktioner först (även om det i skrivande stund bara är tillgängligt på iOS). Det heter Oura Labs och det visar företagets engagemang för att få ännu mer insikter av data som samlas in av deras smartring.

Samsung Galaxy Ring har gett Oura nya saker att tänka på. (Image credit: Samsung)

Den första funktionen som testas i Oura Labs är Symptom Radar, som övervakar en mängd olika biometriska uppgifter som loggas av ringen för att förebyggande varna användare om potentiella problem – så om du börjar visa mycket trötthet kan du få råd att få mer vila i till exempel. Det är en funktion som kan debutera i sin helhet med Oura Ring 4.

Annars är den största indikatorn på att en ny Oura-ring är på väg den förväntade lanseringen av Samsung Galaxy Ring i juli 2024. Vi har bara sett en prototyp än så länge, men den kommer att erbjuda några avancerade, AI-assisterade sömninsikter och Oura kommer att vilja hålla jämna steg med både hårdvaran och mjukvaran som erbjuds av Samsung i år.

Oura Ring 4: vad vi vill se

Oura Ring 3 är bra .. men den kan vara bättre. (Image credit: Oura)

De år av erfarenhet som TechRadar-teamet har haft med Oura Ring 3 betyder att vi har en ganska bra uppfattning om var enheten fungerar riktigt bra och vad den fortfarande behöver förbättra. Om någon från Oura läser, här är förbättringarna vi skulle vilja se från nästa generation av smartringen.

1. Enklare att hitta rätt storlek

Att få rätt Oura-ring för dig är inte den enklaste processen, eftersom du först måste prova ett urval av plastmodeller för att hitta rätt storlek för dina fingrar. Den goda nyheten är att Oura vet att det är lite tråkigt och säger att de "alltid letar efter sätt" att förbättra processen – kan vi föreslå en mobilapp med förstärkt verklighet?

2. Bättre läsningar

Vi hade inte många klagomål i vår Oura Ring 3-recension, men enheten hade ibland problem när det gällde att korrekt identifiera träningspass – där aktiviterer som matlagning eller hårborstning ibland räknades med för våra dagliga mål. Med mer data som strömmar in i Ouras algoritmer varje dag, kan detta förhoppningsvis förbättras med Oura Ring 4.

3. Mer statistisk

Oura Ring 3 utmärker sig när det gäller att samla statistik om puls och sömnkvalitet, men om du är någon som redan förlitar sig på en av de bästa löparklockorna, är spårningen i detta avseende inte riktigt på samma nivå. Det beror delvis på begränsningarna i smartringen som enhet, men vi hoppas att Oura-ingenjörerna kan göra några förbättringar på detta område.

4. Finslipad design

Det råder ingen tvekan om att en smart ring är mindre påträngande och bekvämare än en smartklocka eller till och med en mindre aktivitetsmätare – särskilt när det kommer till att bära en enhet i sängen – men sett till ringar är Oura Ring 3 lite på den tjocka sidan. Vi hoppas på en lättare och tunnare modell nästa gång, och kanske också gjord av ett mer hållbart material.

5. Billigare abonnemang

Vi förstår att Oura måste gå med vinst, men vi vet också att användare är överväldigade med digitala prenumerationer på sin mjukvara och hårdvara – och för att få de mest avancerade insikterna som erbjuds av Oura Ring 3 måste du betala 6,99 dollar i månaden. Det är inte en enorm mängd i sig, men många bäckar små ..

Om Oura kunde sänka månadskostnaden lite, hade det varit väldigt uppskattat. Eventuellt skulle de kunna erbjuda en eller två månader gratis om man registrerar sig för ett helt år. För att vara rättvis kom Oura Ring 3 med sex månaders premiummedlemskap gratis och vi hoppas att företaget gör samma sak med Oura Ring 4.