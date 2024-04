Sonys soundbar-sortiment för 2024 har lanserats - här är allt du behöver veta

Prime-deal hos Amazon (Image credit: Amazon) Shoppa för 600 kronor - få 120 kronor rabatt

Sony har presenterat sin nya Dolby Atmos soundbar-serie för 2024. I frontlinjen har vi två soundbars på premiumnivå, nämligen Bravia Theater Bar 9 och Bravia Theater Bar 8, tillsammans med den trådlösa högtalaren Bravia Theater Quad och Bravia Theater U, en "personlig hemmabio".

Bravia Bar 9 och Bravia Bar 8 har 13 respektive 11 högtalare och är mer kompakta än sina föregångare, Sony HT-A7000 (en av de bästa Dolby Atmos soundbars) och Sony HT-A5000, som de kommer att ersätta. Båda soundbars har inbyggda högtalare som riktar ljudet uppåt och Bar 9 lägger till extra diskanthögtalare och passiva radiatorer för ett fylligare ljud.

Bravia Quad är ett paket med fyra trådlösa högtalare som ersätter Sony HT-A9. Varje enhet har en ny högtalare som riktar ljudet uppåt, vilket ger totalt 16 högtalare över de fyra enheterna jämfört med HT-A9:s 12. Bravia Quad-högtalarna har en slank, platt design som gör det möjligt att montera dem på väggen eller placera dem fritt med Sonys högtalarställ.

Alla tre modellerna kommer att stödja Dolby Atmos och DTS:X och har en HDMI 2.1-port för gaming med VRR och ALLM genomsläpp. De stöder även Sonys 360 Spatial Sound Mapping, som använder virtuell bearbetning för att skapa "fantomhögtalare" mellan de faktiska högtalarna för att utvidga ljudscenen.

Det sista tillskottet i Sonys AV-sortiment för 2024 är Bravia Theater U. Denna "personliga hemmabio" är designad för att bäras runt en persons hals och erbjuder en mer privat högtalarupplevelse. Sonys nackbandshögtalare är kompatibel med Dolby Atmos och använder 360 Spatial Sound Personalization för att anpassa ljudet till användaren.

Sony Bravia Bar 9, Bar 8 och Quad-högtalare använder alla Sonys nya Bravia Connect-app, som ersätter Home Entertainment-appen.

Läs vidare för en detaljerad sammanfattning av Sonys nya ljudprodukter, inklusive dimensioner, funktioner och prissättning.

Sony Bravia Theater Bar 9

Sony Bravia Theatre Bar 9 (närmast) har en lägre profil än Sony HT-A7000 (bakom). (Image credit: Future)

Bravia Bar 9 har totalt 13 högtalare, inklusive två som riktar ljudet uppåt och två sidohögtalare. Den stödjer Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommande uppdatering) och högupplöst ljud samt har två HDMI-portar, varav en är HDMI-version 2.1 med stöd för VRR och ALLM pass-through.

Bravia Bar 9 stödjer 360 Spatial Sound Mapping för virtuellt surroundljud, men kan också uppgraderas med Sonys valfria trådlösa bakre högtalare SA-RS5 och SA-RS3 samt trådlösa subwoofers SA-SW5 och SA-SW3.

Med mått på 1300 x 64 x 113 mm är Bravia 9 hela 36 % mer kompakt än Sonys tidigare flaggskepp HT-A7000 och är delvis gjord av återvunna PET3-flaskor. Vid lanseringen har Bravia Bar 9 ett pris på 1 399 dollar (14 990 kronor), vilket är samma pris som HT-A7000 vid dess lansering, även om den nya modellen innehåller fler högtalare.

Sony Bravia Theater Bar 8

Sony Bravia Theatre Bar 8 (bilden) är en enklare variant av Bar 9 men packar fortfarande 11 högtalare i en enda soundbar. (Image credit: Sony)

Bravia Bar 8 (999 dollar) består av totalt 11 högtalare, inklusive två som riktar ljudet uppåt och sidohögtalare, men saknar de två beam-diskanthögtalarna och passiva radiatorerna som finns i Bravia Bar 9. Den är också kompatibel med Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommande uppdatering) och högupplöst ljud och levereras med två HDMI-portar, varav en är HDMI-version 2.1 med stöd för VRR och ALLM.

Liksom Bravia Bar 9 stöder den 360 Spatial Sound Mapping och kan kopplas ihop med Sonys valfria trådlösa bakre högtalare och subwoofers för ett mer komplett hemmabiosystem.

Med mått på 1100 x 64 x 113 mm är Bravia Bar 8 hela 30 % mer kompakt än HT-A5000 som den ersätter, men är fortfarande större än andra kompakta soundbars som Sonos Beam (Gen 2) och Bose Smart Soundbar 600.

Sony Bravia Theater Quad

Sony Bravia Theatre Quad (på bilden tillsammans med en Bravia 8 OLED) ger flexibla alternativ för surroundljud. (Image credit: Future)

Bravia Theater Quad är ett hemmabiosystem med fyra trådlösa högtalare som efterträder Sony HT-A9. Med en ny uppåtriktad drivrutin som tillagts i varje enhet, har Bravia Quad totalt 16 högtalare fördelade på sina fyra enheter, jämfört med 12 högtalare över HT-A9:s fyra enheter.

Bravia Quad täcker många områden med stöd för Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommande uppdatering) och högupplöst ljud. Den stöder även Sonys 360 Spatial Sound Mapping-funktion, som analyserar den omgivande miljön och placerar "fantomhögtalare" runt om i rummet för att skapa en mer omslutande surroundljudupplevelse. Bravia Quad har två HDMI-portar på sin trådlösa kontrollbox, med gamingstöd för VRR och ALLM.

Varje högtalarenhet mäter 289 x 275 x 55 mm och kan placeras på sitt stativ eller väggmonteras för en mer diskret placering, medan kontrollboxen mäter 160 x 56 x 160 mm.

Med ett pris på 2 499 dollar, är Bravia Quad betydligt dyrare än vad HT-A9 kostade vid lanseringen (1 799 dollar). Den levereras inte heller med en subwoofer men kan paras ihop med Sonys valfria subwoofrar SA-SW5 och SA-SW3.

Sony Bravia Theater U

Sony Bravia Theater U (bilden) designades för att skapa en personlig hemmabioupplevelse. (Image credit: Sony)

Bravia U, Sonys "personliga hemmabio", är ett nackband med två högtalare. Det har en batteritid på 12 timmar och erbjuder en timmes uppspelning efter en 10-minuters laddning. Det ansluter trådlöst till Sonys TV-apparater från 2024, men om du vill ansluta till en äldre TV krävs en Bluetooth-dongle som tillbehör.

Bravia U skapar en ljudbubbla för användaren och två enheter kan anslutas samtidigt till samma TV. Bravia U erbjuder även flerpunktsanslutning och kan kopplas till en PS5 via en kabel till kontrollern.

Bravia U stöder Dolby Atmos, men endast när den är ansluten till Sonys senaste Bravia-modeller 7, 8 och 9. Den har även en inställning för 360 Spatial Sound optimizer, vilket verkar vara en version av 360 Spatial Sound Mapping som finns på årets soundbars.

Med måtten 235 x 51 x 178 mm och en vikt på 268 gram är Bravia U tillräckligt bekväm för att bäras under några timmars tid - åtminstone under en films längd. Med ett pris på 299 dollar, kostar den ungefär lika mycket som Sony WH-1000XM5, som är en av de bästa trådlösa hörlurarna som finns tillgängliga just nu.

Äldre modeller som blir kvar

Sony har bekräftat att vissa äldre soundbars från mellan- till instegsnivån kommer att finnas kvar i deras produktutbud för 2024. De bekräftade modellerna inkluderar Sony HT-S2000, en av de bästa billiga soundbars med Dolby Atmos som går att köpa, samt Sony HT-S400 och Sony HT-A3000.