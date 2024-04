OnePlus lanserar två välbekanta men nya enheter – OnePlus Pad Go och OnePlus Watch 2 Lifestyle Edition

OnePlus släpper två "nästan nya" produkter, inklusive en ny "Lifestyle Edition" av sin OnePlus Watch 2, samtidigt som de lanserar en lite billigare surfplatta – OnePlus Pad Go – i Europa den 23 april.

De exakta specifikationerna för OnePlus Watch 2 Lifestyle Edition är inte bekräftade, men det förväntas att den kommer att ha samma hårdvara och programvara som den befintliga OnePlus Watch 2, som lanserades i februari. Det förväntas dock att den kommer med en ny design, samt nya armband och färger som bättre stämmer överens med dess "livsstils"-beteckning.

Tyvärr håller OnePlus den nya designen under täckmantel för tillfället - vi har endast fått se en officiell bild som inte avslöjar särskilt mycket, förutom den distinkta utbuktande delen som inrymmer kronan och knappen. Men utöver det kommer alla frågor om vad som gör detta till en "Lifestyle Edition" förbli obesvarade tills den lanseras.

Däremot vet vi mer om OnePlus Pad Go, eftersom den redan har släppts i Indien den 20 oktober 2023. Pad Go är en billigare version av den ursprungliga OnePlus Pad, som släpptes i april förra året, och använder lite mer avskalad hårdvara jämfört med standardmodellen för att kunna hålla ett lägre pris.

OnePlus Pad Go byter bland annat ut standardmodellends kraftfullare MediaTek Dimensity 9000-chipset mot ett lite enklare Helio G99-chipset. Det är byggt på en mindre effektiv 6nm-process och med en lägre klockfrekvens dessutom.

Skärmen på OnePlus Pad Go är en lika stor 11-tumspanel, med en uppdateringsfrekvens på 90 Hz, en upplösning på 1720 x 2408 och en typisk ljusstyrka på 400 nits. Det är samma storlek och bildförhållande på 7:5 som används på den ursprungliga OnePlus Pad, fast med lägre uppdateringsfrekvens och upplösning.

Precis som OnePlus Pad kommer Pad Go bara i en konfiguration, med 8 GB RAM i kombination med 128 GB lagring. Batteriet är också reducerat något, från en kapacitet på 9 510 mAh till 8 000 mAh, med något långsammare 33W-laddning jämfört med 67W på standardmodellen.

Alla specifikationer är dock inte svagare, OnePlus Pad Go har LTE-anslutning, vilket tillåter dig att vara uppkopplad utan Wi-Fi, plus att det finns en microSD-plats för att utöka lagringen; något som den vanliga OnePlus Pad helt saknar.

Lokala priser för Pad Go och Lifestyle Edition Watch 2 är ännu inte bekräftade, men som referens kostar den befintliga OnePlus Watch 2 för närvarande 3 990 kronor, så det kan bli något liknande för denna kommande Watch 2-variant. OnePlus Pad Go kostar för närvarande INR₹23 999, vilket ungefär motsvarar 3 200 kronor.

