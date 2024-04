Samsung Galaxy Ring kan snart få en stor ny konkurrent

Prime-deal hos Amazon (Image credit: Amazon) Shoppa för 600 kronor - få 120 kronor rabatt

Det ser ut som om vår topplista över bästa smartringar kommer att behöva en uppdatering inom kort, för inte bara är Samsung Galaxy Ring på väg att lanseras, nu verkar det även som att Black Shark planerar en smartring.

Black Shark är ett Xiaomi-undermärke som är mest känt för sina gamingtelefoner, som Xiaomi Black Shark 5 Pro, men IT Home (via Notebookcheck) har delat några reklambilder och detaljer om vad de hävdar är en ny wearable från märket.

Eftersom vår kinesiska inte håller måttet kan vi inte avgöra om dessa kampanjmaterial har tillhandahållits officiellt av Black Shark eller har läckt ut. Google Translate föreslår att de är officiella och det är även den linje som Notebookcheck håller, men vi kan inte hitta information om dem någon annanstans på nätet.

Du får alltså dra dina egna slutsatser här, men med tanke på surret kring smartringar för tillfället och kvaliteten på bilderna som visas här, känns det relativt troligt att en smartring från Black Shark faktiskt kan vara på väg, även om den ännu inte har tillkännagivits officiellt.

Imponerande batteritid

Black Sharks smartring kan se ut ungefär så här. (Image credit: IT Home)

Förutom bilderna får vi också några detaljer om den här smartringen: uppenbarligen kommer den att vara bara 2,2 mm tjock och erbjuda en batteritid på upp till 180 dagar. Med tanke på att Oura Ring 3 håller i en vecka mellan laddningarna är det väldigt imponerande, även om vi antar att siffran är för när ringen är i standby-läge, det vill säga när den inte används aktivt.

När det gäller funktionerna hos smartringen, nämns saker som hjärtfrekvens, syrehalt i blodet och kroppstemperaturspårning. Black Shark (via Google Translate) lovar att "put health at your fingertips" med denna wearable.

Än så länge finns det inga indikationer på när produkten kan börja säljas, eller vad priset kan vara när den gör det. Med tanke på att detta är ett undermärke till Xiaomi, är det möjligt att tillgängligheten kan vara begränsad utanför Kina, men vi får vänta och se.

När det gäller vad Black Shark-smartringen kommer att möta för konkurrens, finns det fortfarande mycket vi inte vet om Samsung Galaxy Ring. Samsung har bekräftat att den existerar och att den kommer i år, men utöver det vet vi inte så mycket – även om rykten tyder på att smartringen kommer att få en officiell lansering i juli.