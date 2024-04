Här är 7 saker Nintendo behöver få till rätt med Nintendo Switch 2

Det ser väldigt troligt ut att Nintendo verkar förbereda sig för en ny hårdvarulansering i år. Även om den Kyoto-baserade konsoltillverkaren ännu inte officiellt har bekräftat efterträdaren till Nintendo Switch, är en sak säker: fansen är i stort sett överens om att det borde vara Nintendo Switch 2. Eller, helt enkelt, en förbättrad version av vad vi redan har.

Förra året var fullt av rykten gällande Nintendos nästa konsol. Källor bekräftade för TRG och andra medier att teknikdemonstrationer för Nintendo Switch 2 ägde rum på Gamescom 2023, där en förbättrad version av The Legend of Zelda: Breath of the Wild visades upp. Nintendo förnekade, kanske inte helt oväntat, rapporterna och avfärdade dem som "rykten", men det har inte stoppat folk från att spekulera och fundera över vilka förbättringar efterträdaren till Switch skulle kunna bjuda på.

Även om sådana spekulationer kan vara roliga och intressanta att höra, blir de sällan till verklighet i den slutliga produkten. Så vad kan Nintendo Switch 2 - om den verkligen är en förbättrad version av konsolen från 2017 och dess revision från 2019 - realistiskt förbättra som gör det möjligt att erbjuda en bättre upplevelse samtidigt som allt den redan gör så bra finns kvar? Här är en kort lista på allt som vi vill se från Nintendo Switch 2.

1. Samma hybridupplevelse, men förfinad

(Image credit: Nintendo)

Den unika säljpoängen för Nintendo Switch - och faktiskt en av de huvudsakliga anledningarna till att konsolen hittills har sålt över 132 miljoner enheter - är dess hybridfaktor. Att spela på TV med konsolen i sin docka ger högre upplösning (upp till 1080p) och generellt stabilare prestanda, men förmågan att ta ut skärmen och spela på språng kan inte underskattas. Denna mångsidighet gäller särskilt för Nintendo Switch OLEDs underbart levande 720p-skärm, som ger ögonfallande klarhet till färgstarka titlar som Splatoon 3 och Super Mario Bros. Wonder.

Hybridegenskapen hos Switch är uppenbarligen en vinnande formel, och en som vi hoppas är här för att stanna för dess nästa konsoliteration. Vi hade älskat om Nintendo Switch 2 fick en OLED-skärm som standard, men förbättringar kan definitivt göras när det gäller ergonomi. En något lättare formfaktor skulle göra bärbart spelande ännu enklare för dem som tycker att Switch (eller OLED) är lite åt det klumpiga hållet. Ytterligare ändringar, som texturerade grepp eller ett mer stabilt stödben, skulle också kunna bidra till att göra den bärbara upplevelsen ännu mer bekväm.

2. En förbättrad eShop

(Image credit: Nintendo)

Från en av Switch' bästa funktioner till en av de sämsta. Långsam, klumpig och fylld med shovelware, att bläddra i Nintendo Switch eShop är oändligt mycket mer frustrerande än vad det behöver vara. Den stora mängden spel är en sak, vilket ofta gör det ganska utmanande att bläddra efter dolda pärlor. Men ännu värre är hur trög själva bläddringsupplevelsen faktiskt är.

Att navigera genom sektionerna i eShop är ett test i tålamod, med fruktansvärd inmatningsfördröjning som ofta tar flera sekunder innan man flyttar från en sida till nästa. Dessutom kan individuella butikssidor för spel ta en stund att ladda helt.

eShop har dock några positiva sidor, som sitt generösa belöningssystem och utmärkta sökfunktioner. Vi vill inte att det ska vara superstrikt, men Nintendo bör överväga att röra sig bort från denna Steam Greenlight-liknande "allt är tillåtet"-mentalitet för sin butik, eftersom detta har lett till att deras sektion med nya spel ser ut som en oorganiserad röra.

3. Förbättrade specifikationer

(Image credit: Nintendo)

Även vid sin release förväntades Nintendo Switch-konsolens prestanda vara underväldigande på grund av dess användning av Tegra X1 mobilchipset, som redan var ett par år gammal 2017 och främst användes för enheter som Nvidia Shield TV. Nintendo-konsoler som är relativt svaga i prestanda har varit en grej ända sedan Wii-konsolens dagar, som inte hade HD-stöd.

Vi förväntar oss verkligen inte att Nintendo ska matcha eller överträffa det vi får på PlayStation 5 eller Xbox Series X. Men det skulle vara fantastiskt att se några smarta uppgraderingar av prestanda som gör att spel på Nintendo Switch 2 kan se bra ut på TV och köras smidigt i handhållet läge. Ett 1440p-alternativ för dockat läge skulle vara fantastiskt, men vi hade varit nöjda med stabila 1080p i detta avseende. En uppgradering till 1080p för skärmen skulle också vara extremt välkommet, som vi fick se på Asus ROG Ally.

Naturligtvis kommer möjligheten till sådana uppgraderingar alla att bero på konsolens specifikationer. Men Nintendo verkar redan ha fått lite hjälp på den här fronten. Bevis på AMD:s FidelityFX Super Resolution-teknik (som, liksom Nvidias DLSS, utnyttjar AI för att smart uppskala spel med liten kostnad för total prestanda) har upptäckts i spel som Splatoon 3 och Nintendo Switch Sports. Det kan alltså hända att sådan teknik blir mer standard på Nintendo Switch 2.

4. Bättre Joy-Con-kontroller

(Image credit: Nintendo)

Nintendos Joy-Con-kontroller är ganska mediokra och ofta helt enkelt inte lämpliga för sitt syfte. Detta sköra par kontroller tenderar att gå sönder ganska lätt, vilket bryter mot Nintendos vanligtvis robusta hårdvaruspår. De är också mycket benägna att drabbas av drift, där ingångar som rörelse och kamerajustering kan registreras även om spelaren inte rör spakarna.

Nintendo skulle kunna implementera Hall-effekt-teknologi för en revision av Joy-Con. Denna teknik skulle praktiskt taget eliminera risken för drift och placera dem steget före konkurrenterna, eftersom både Microsoft och Sony har försummat tekniken för sina mest aktuella spelkontroller. Klickande, mekaniska ansiktsknappar skulle också vara en vinst här. Inte nödvändigtvis nödvändigt, men vi gillar den taktila känslan av dessa och vi känner att de skulle passa fantastiskt för en kontroll så kompakt som Joy-Con.

Det skulle också vara fantastiskt att se Nintendo inse den verkliga potentialen i sin HD Rumble-teknik. Den har använts väldigt sparsamt sedan lanseringen, men den har kapaciteten att erbjuda en mer uppslukande och kontextkänslig vibration som påminner om den haptiska feedbacken från PS5:s DualSense trådlösa kontroll. Vi hade gärna velat se mer av detta i nästa konsol från Nintendo.

5. Bakåtkompatibilitet och förbättrade spel

(Image credit: Shutterstock / Wachiwit)

Men vi hade gärna sett att Nintendo går ett steg längre här och omfamnar Xbox utmärkta metod för bakåtkompatibilitet. Flera Xbox One-spel har förbättrats för den nuvarande generationen, vilket innebär att de gynnas av bättre upplösningar och prestanda. Till och med vissa Xbox 360-titlar har fått patchar, med spel som Sonic Unleashed som kan köras i 60fps på Microsofts nyaste enheter tack vare FPS Boost-funktionen.

Att förbättra äldre titlar skulle göra de bästa Nintendo Switch-spelen bättre än de någonsin varit. Om Nintendo skulle välja att följa Xbox-modellen, skulle det också innebära att spelarna inte skulle behöva köpa en ny version av sina befintliga spel; en enkel uppdatering skulle räcka.

6. Stabilare nätkod

(Image credit: Nintendo)

Det är på tiden att Nintendo gör något åt sitt dåliga rykte för onlinespel med Nintendo Switch 2. Företaget har länge legat efter konkurrensen när det gäller att erbjuda smidig onlineanslutning. På Switch drabbas spel som Super Smash Bros. Ultimate och Mario Kart 8 Deluxe ofta av avbrott. Detta problem förvärrades av den ursprungliga Switch-modellens totala brist på en Ethernet-port; spelarna var istället tvungna att förlita sig på Wi-Fi tills Nintendo Switch OLED fick en tillagd till sin docka.

Förbättringar har gjorts på denna front de senaste åren. Nintendo har implementerat sin nya NPLN-nätkod för spel som Splatoon 3, Monster Hunter Rise och Pokémon Legends Arceus. Tyvärr finns det fortfarande en hel del kvar att önska (med Splatoon 3 som särskilt drabbas av ganska frekventa frånkopplingar). Ändå är NPLN ett steg i rätt riktning och kommer troligen att vara standardnätkoden för nästa generations konsol.

7. Överföring av NSO-konton och retrobibliotek

(Image credit: Shutterstock / robtek)

Nintendo Switch Onlines retrobibliotek var ganska kontroversiellt vid lanseringen. Med endast ett gäng NES-titlar tillgängliga via molnet under lanseringen i september 2018, var sortimentet långt ifrån det vi fick med Wii:s Virtual Console. Men under åren har Nintendo Switch Online vuxit och inkluderar nu ett stort antal spel från NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance och Sega Mega Drive/Genesis.

Vi hoppas på att Nintendo inte saktar ner här, utan fortsätter att lägga till klassiska titlar över sina retrobibliotek när nästa konsol lanseras. Nästa logiska steg utöver det skulle säkert vara Gamecube-spel, eller tillägget av TurboGrafx-16 och Neo Geo-bibliotek. Vi håller fortfarande tummarna för att det underbara Mischief Makers ska läggas till i N64-kollektionen.

Det finns mycket Nintendo kan göra för att förbättra Nintendo Switch med sin nästa konsol. Men det viktiga är att de verkligen inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Switch-konsolen är redan en så vinnande formel att även om Nintendos förkärlek för innovation alltid är intressant, hade det varit synd att göra sig av med allt de har byggt mot under de senaste sju åren. Switch-modellen borde vara här för att stanna, eftersom det är svårt att föreställa sig en komplett översyn skulle vara till fördel för företaget eller deras konsumentbas.