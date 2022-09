iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: Er Pro-modellen overlegent best?

Det er bekreftet at Apples neste store lansering går av stabelen 7. september. Der får vi temmelig sikkert vårt første møte med iPhone 14 (opens in new tab)-serien.

Men hva venter vi oss av iPhone 14 og den skarpskodde storesøsteren iPhone 14 Pro? Hva er egentlig forskjellen på de to modellene?

Det er en fornuftig sammenligning å gjøre, ettersom alle ryktene peker på at avstanden mellom de to modellene blir større enn hva vi er vant til. Dermed står man overfor en beslutning med årets modeller.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro price and availability

Trolig vil både iPhone 14 og iPh0ne 14 Pro bli avduket 7. september, før de blir tilgjengelige hos forhandlerne fra 16. september.

Når det gjelder prisen, regner de fleste med at iPhone 14 vil koste det samme som forgjengeren iPhone 13 (opens in new tab) ved lansering, altså 9790 kroner i Norge. Det er imidlertid hevdet av iPhone 14 Pro vil få en prisøkning på rundt 1000 kroner.

Det økte prisgapet mellom de to modellene skyldes nok både de økte produksjonskostnadene og den trolige innlemmelsen av en iPhone 14 Max (opens in new tab), som alternativt kan få navnet iPhone 14 Plus

Prisforskjellen vil nok også gjenspeile at avstanden i spesifikasjoner og ytelse mellom de to mobilene blir større enn hva vi er vant til å se.

iPhone 14 kan få et utseende som minner om iPhone 13. (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – design

Det vi har hørt av rykter peker mot at iPhone 14 får et utseende som i stor grad minner om fjorårets iPhone 13. Som i sin tur lignet på forgjengeren iPhone 12 (opens in new tab).

Dermed ser vi for oss en telefon med rette kanter og flate overflater, med en aluminiumkant og glass foran og bak.

Vi regner ikke med at iPhone 14 Pro i stor grad avviker fra denne oppskriften, i hvertfall ikke når det gjelder fasong og mål Men vi kan få se en overgang til en annerledes ramme. Enkelte kilder hevder at rammen til iPhone 14 Pro vil bli laget av en titanlegering (opens in new tab). Dette vil i så fall gjøre telefonen mer hardfør enn den eksisterende varianten med ramme i rustfritt stål.

iPhone 14 Pro kan bli uten skjermhakk. (Image credit: Future)

Forandringene kan gi størst utslag foran på telefonen. Ifølge flere godt belagte kilder vil det typiske skjermhakket (der selfiekameraet sitter), som vi kjenner fra tidligere iPhone-modeller, med iPhone 14 erstattes av utstansinger i selve skjermen – der man vil finne selfiekamera og Face ID. Dermed vil den kanskje minne mer om enn moderne Android-mobil.

Ellers forteller ryktene at begge modellene vil bli noe tykkere enn før, for å skape plass til kraftigere batterier.

Når det gjelder fargene, har flere dummy-modeller som har dukket opp i Asia antydet at iPhone 14 og iPhone 14 Pro leveres i blant annet en dyp lillafarge. Hele oversikten over hvilke farger det går rykter om til iPhone 14 (opens in new tab) inkluderer valører av lilla, grønn, svart, hvit, blå og rød, mens iPhone 14 Pro kan bli levert i lilla, gull, grønn, grafitt og sølv.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – skjerm

iPhone 14 og iPhone 14 Pro ligger begge an til å få OLED-skjermer på 6,1" med samme oppløsning på 1170 x 2532, ifølge lekkasjene. Men de blir likevel langt fra identiske.

For det første er det meldt om at iPhone 14 får en oppdateringsfrekvens på 60 Hz, mens Pro-modellen skal få en «ProMotion»-frekvens på 120 Hz.

Mer interessante er påstandene fra det sørkoreanske nettstedet TheElec (opens in new tab) , om at Apple vil velge et bedre OLED-panel til iPhone 14 Pro. Det vil kunne gi den mer avanserte modellen bedre bildekvalitet.

Skjermoppgraderingene kan bli begrensede. (Image credit: TechRadar)

Det har også sirkulert rykter om at Apple kan komme til å forbedre LTPO-teknologien i Pro. Dermed kan vi kanskje få en variabel oppdateringsfrekvens på helt ned til 1 Hz. Dette ville absolutt hjelpe om Apple også velger en alltid-på-skjerm, noe som i så fall bare kommer på Pro-modellene.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – kamera

Apples Pro-modeller har alltid bedre kameraer enn deres mindre avanserte kolleger. Dette er en av de avgjørende forskjellene på modellene.

I år kan forskjellen bli enda større enn tidligere. Det ryktes at iPhone 14 Pro får et hovedkamera på 48 MP, som kan gjøre videopptak i 8K og pikselgruppering i bilder på 12 MP i svært høy kvalitet. iPhone 14 vil trolig får den samme 12 MP-sensoren som iPhone 13 (opens in new tab).

Ellers venter vi oss at iPhone 14 Pro både får ultravidvinkel og teleobjektiv. iPhone 14 vil på sin side trolig bare ha en ultravidvinkel i tillegg til hovedkameraet.

Pro-modellen får trolig sine sedvanlige tre objektiver. (Image credit: TechRadar)

Ifølge den pålitelige analytikeren Ming-Chi Kuo vil begge modellene få bearbeidede selfiekameraer (opens in new tab) med autofokus. I tillegg til en større blenderåpning på f/1.9, venter vi oss enda hvassere og mer naturlig dybdeskarphet på selfier, for ikke å snakke om bedre kvalitet på Face Time-samtaler.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – spesifikasjoner og ytelse

Vi er vant til at Apple byr på temmelig jevn ytelse, enten det er snakk om standardmodeller eller Pro-modeller. I åer kan det imidlertid bli en endring på dette.

Meldinger tyder på at iPhone 14 vil kjøre på en A15 Bionic-brikke som stort sett er den samme som i iPhone 13. Den kan godt bli modifisert, og kanskje til og med kalt A16, men ifølge ryktene skal den i det store og hele bygge på fjorårets modell.

Det er i så fall iPhone 14 Pro som vi få den faktiske A16-brikken. Dermed vil forskjellen i ytelse mellom iPhone 14 og iPhone 14 Pro bli enda større enn med de foregående generasjonene.

iPhone 14 får kanskje ikke så mye kraftigere ytelse enn iPhone 13. (Image credit: TechRadar)

Et fellestrekk kan bli RAM-verdien, som kan lande på 6 GB for begge modellene. Men det hevdes at Pro-modellene vil gjøre nytte av raskere LPDDR5-modenne, mens iPhone 14 vil holde seg til LPDDR4X RAM.

Vi venter oss de samme tallene som før når det gjelder lagringsplass, der Pro i så fall vil få en maksimal kapasitet på 1 TB. Selv om enkelte har mumlet noe om en økning til 2 TB for Pro-modellen.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – batteri

ShrimpApplePro, som er en ryktegrossist når det gjelder Apple-produkter, har hevdet at Apple øker batterikapasiteten (opens in new tab) i begge modellene. iPhone 14 skal i så fall få et løft til 3279 mAh, mens Pro havner på 3200 mAh.

Denne påstanden støttes av flere uavhengige meldinger, som lekkede skjemategninger og sammenligninger av dummymodeller side om side – der de nye variantene fremstår som litt tykkere enn forgjengerne.

En iPhone 13 Pro. (Image credit: TechRadar)

Oppsummering

Alt vi så langt har hørt om iPhone 14 og iPhone 14 Pro antyder at du i år burde velge en Pro – hvis du ikke allerede har en.

Årets oppgradering ser ut til å bli enda større enn tidligere. Og det man får ut av den vil trolig bli en god økning i ytelsen, endret design og kraftigere kameraer. På sin side ser iPhone 14 ut til å bli stående temmelig stille.

Vi må vente på de siste detaljene og naturligvis få litt tid med begge telefonene i hendene, så følg med, så kommer det både flere nyheter og tester. en for øyeblikket ser iPhone 14 Pro ut til å være en langt mer sannsynlig kandidat enn iPhone 14 til en plassering på vår liste over de beste iPhone-modellene (opens in new tab).