iPhone 14 - alle ryktene om Apples nye flaggskip

iPhone 13 ble nylig lansert, men allerede nå har vi ganske mye informasjon om iPhone 14, Apples kommende flaggskiptelefon, som forventes å komme på markedet i slutten av 2022. Lekkasjer har avslørt mulige spesifikasjoner og det sirkulerer til og med uoffisielle bilder av smarttelefonen på nettet.

Derfor har vi et overraskende klart bilde av hvordan iPhone 14-serien kan bli – men det er lenge til lanseringen, og helt på sin plass å være skeptisk siden ting kan endre seg underveis.

Nedenfor finner du alt vi har hørt om mobiltelefonen så langt. Det inkludert detaljer om mulig utgivelsesdato og pris. Så snart vi hører noe nytt om iPhone 14, legger vi det til i denne artikkelen. Sørg derfor for å sjekke innom denne siden av og til; lekkasjene er allerede i gang.

Latest news iPhone 14 får antagelig det samme chipsettet som Iphone 13 - så kanskje ikke akkurat det store kraftløftet på prosessorsiden?

iPhone 14: Kort fortalt

Hva er Iphone 14? Oppfølgeren til Apples nylanserte iPhone 13

Oppfølgeren til Apples nylanserte iPhone 13 Når kommer den? Antakelig i september 2022

Antakelig i september 2022 Pris? Antagelig over 9 000 kroner

iPhone 14, lanseringsdato og pris

Det er ingen offisielle nyheter om når iPhone 14 lanseres, men vi kan gjøre litt kvalifisert gjetting. Apple slipper gjerne nye modeller på samme tid hvert år, vanligvis i forbindelse med et Apple Events.

iPhone 13 ble lansert 14. september 2021, og den kom på markedet 24. september. Selv om vi sannsynligvis ikke vil se at iPhone 14 lanseres på de nøyaktige samme datoene neste år, pleier Apple å avsløre de nye modellene enten på den første eller den andre tirsdagen i september. Det vil si enten 6. eller 13. september 2022.

Etter lanseringen tirsdag, blir telefonene vanligvis klare for forhåndsbestilling fredagen den samme uken, altså 9. eller 16. september 2022, og sendes ut til kundene den påfølgende fredagen, altså 16. eller 23. september.

Av og til kommer med Apple med kunngjøring om telefonene den første eller andre onsdagen i stedet, men det virker veldig sannsynlig neste år. iPhone 12-serien var et unntak fra Apples lanseringsmønster og ble sluppet i oktober 2020, men det var på grunn av forsinkelser og forsyningsproblemer forårsaket av Covid-19.

Når det gjelder pris, er det heller ingen konkrete nyheter, men iPhone 13 starter på rundt 9 000 kroner, så ikke bli overrasket om iPhone 14 ligger i samme prisområdet.

Prisen på Iphone 14 kan bli som prisen for iPhone 13 (Image credit: Apple)

Design og skjerm

De største hintene om iPhone 14s design kommer fra én stor lekkasje som også inneholdt uoffisielle bilder av iPhone 14 Pro Max.

Du kan se ett av disse bildene lenger nede i saken. Det viser et hullkamera i stedet for en nedskjæring - Face ID-komponentene antagelig ligger under skjermen. Den har heller ikke opphøyd kamera. Linsene sitter nesten flatt på baksiden – noe som tilsynelatende er gjort ved å gjøre telefonen tykkere.

Baksiden er i halvblankt glass, volumknappene er runde, og den har tilsynelatende titan langs sidene, i stedet for rustfritt stål som på iPhone 13 Pro Max. Bildene viser også at trippellinsekamera og en Lightning-port er på plass.

Fargene som vises i bildet er ikke offisielle - selv om kilden hevder å ha sett en rosegullmodell. Det også verdt å merke seg at dette designet antas å bare gjelde Pro-modellene, med iPhone 14 (og iPhone 14 Max hvis det kommer en) som sannsynligvis fortsatt har nedskjæring ved linsene. Det er foreløpig ikke klart hvilke designdetaljer som også blir en del av standardmodellene.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Vi bør ta dette med en klype salt siden informasjonen kommer fra Jon Prosser, som har en blandet merittliste, og som en annen kilde har nevnt: iPhone 14 Pro-serien kommer fortsatt til å ha en nedskjæring (kanskje noe mindre) - muligens i tillegg til et hullkamera.

Men Prosser har ofte rett, og både Mark Gurman og Ming-Chi Kuo (to kjente lekkere med utmerket rykter når det gjelder Apple-informasjon) har sagt at nedskjæringen/hakket vil bli erstattet med et hullkamera.

Kuo hevder i tillegg at det kommer to 6,1-tommers iPhone 14-modeller (en standard og en Pro), og to 6,7-tommers (en Pro Max og en Max).

Vi har også hørt lignende om designet fra en annen kilde - Ross Young. Young har siden juni 2021 snakket om at det er Face ID under skjermen på iPhone 14 Pro-serien, men virker ikke like sikker som Prosser. I september la Young til at det fortsatt jobbes med Face ID lahgt under skjermen men at det ikke er endelig utviklet ennå – men han sier også at det tilsynelatende er lettere å få til, enn et kamera på skjermen.

Young hevder også at iPhone 14 får en 6,06-tommers 1170 x 2532 OLED-skjerm med 60Hz oppdateringsfrekvens og 460 piksler per tomme. iPhone 14 Pro vil antagelig få lignende skjermspesifikasjoner, men med en 120Hz, variabel oppdateringsfrekvens.

Det sies at iPhone 14 Pro Max får en 6,68-tommers 1284 x 2778 OLED-skjerm med 120Hz oppdateringsfrekvens og 458 piksler per tomme. Det kommer muligens også en iPhone 14 Max - som tar plassen til mini med stort sett de samme skjermspesifikasjonene, men en oppdateringsfrekvens på 60Hz.

En annen kilde har antydet at de to billigste modellene fortsatt kommer til å ha 60Hz-skjermer, akkurat som i dagens modeller.

Andre steder har vi hørt at Pro-modellene får titanlegering i rammen. Det samsvarer med informasjonen i lekkasjen. Rammen vil sannsynligvis være sterkere enn materialene som brukes i dagens modeller. Kilden hevder også at det kommer en iPhone 14 Max i stedet for en iPhone 14 mini.

En annen lekkasje har antydet at alle fire iPhone 14-modellene kan få 120Hz-skjermer, men dette er en eldre lekkasje - vi er ikke overbevist om troverdigheten i den.

Det eksisterer også et patent på en teknologi som kan gjøre iPhone-skjermen sterkere - uten å gjøre den tykkere. Det ville vært et fint tilskudd, men det blir ofte ikke noe av patenter, så ikke regn med det - foreløpig.

Kamera og batteri

De uoffisielle bildene av iPhone 14 Pro Max (over), viser fronten på smarttelefonen med et trippellinsekamera. En annen kilde peker også på at telefonen (og iPhone 14 Pro og iPhone 14 Max) har et trippellinsekamera, men iPhone 14 vil tilsynelatende fortsatt ha bare to linser.

Det høres med andre ord ikke ut som om det blir store endringer fra iPhone 13-serien, selv om spesifikasjonene på kameralinsene og sensorene nok vil variere.

Ming-Chi Kuo, en analytiker med solid Apple-informasjon, har hevdet at både iPhone 14 Pro og Pro Max får et 48 MP hovedkamera, et godt steg opp fra 12 MP som de nåværende modellene. Dette vil antagelig være i stand til å ta opp 8K-video. Kuo har nylig repetert denne informasjonen.

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Det går også rykter om at det er et periskopkamera på gang - for lang rekkevidde/ optisk zoom. Vi har til og med sett et patent som støtter påstandene. Imidlertid antyder de fleste kilder at dette kommer senere til Iphone-plattformen - sannsynligvis iPhone 15 eller senere.

Når det gjelder batteriet, kan det se ut til at det kommer forbedringer. En kilde sier at batteriet blir større i de kommende modellene, En annen sier at telefonene blir tykkere – noe som kan gi plass til et større batteri.

Når du lader fremtidens Iphone, kan det hende du bruker en MagSafe-lader i stedet for Lightning-porten. Den informasjonen er basert på et eksisterende patent, men de uoffisielle bildene av 14-serienm viser at Lightning-porten fortsatt er på plass.

Vi ville bli overrasket hvis Apple droppet Lightning-porten på iPhone 14, men et nytt EU-forslag kan bety at Lightning-portens dager er talte.

Spesifikasjoner og funksjoner

En ting vi er nesten helt sikre på, er at iPhone 14-serien vil få et nytt brikkesett, sannsynligvis A16 eller A16 Bionic. Ifølge Ross Young vil dette bli laget på en 4nm-prosessor, noe som antyder at det kan være et rimelig bra løft fra 5nm A15 Bionic i iPhone 13-serien.

Faktisk kan prosessoren til og med flyttes ned til 3nm, ifølge DigiTimes (via MacRumors).

Når det er sagt, har vi nylig hørt at en 5nm-prosessor blir brukt nok en gang, siden TSMC, selskapet som produserer brikkesettet, antakelig sliter med å nedskalere til en 3nm (eller 4nm) prosessor.

Utover det, sier noen kilder at vi kanskje får se Touch ID under skjermen på iPhone 14. Selv om Mark Gurman (en lekker med god Apple-informasjon) har sagt at selv om Apple muligens har testet dette, er selskapet nå tungt investert i Face ID. Så det virker sannsynlig at dette ikke vil skje. Hvis det skjer, vil det sannsynligvis være like bra som Face ID.

En annen kilde har sagt at Face ID under skjermen ikke kommer. Alt i alt virker dette altså veldig usannsynlig.

Men det iPhone 14-serien kommer til å inkludere, er 5G-støtte. Og et patent antyder også en ny form for 3D Touch som bruker haptisk tilbakemelding for å gjøre interaksjoner mer intuitive. Men som med alle patenter; Ikke regn med at det blir noe av.

Pro-modellene til iPhone 13 økte den maksimale interne lagringen fra 512 MB til 1 TB. Vi hører rykter om at iPhone 14 Pro-telefonene kan få fordoblet lagringen igjen – helt opp til 2 TB.