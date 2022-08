Nye iPhone 14 lanseres tidligere enn forventet ifølge troverdig kilde

Apple iPhone 14 kommer til å bli lansert tidligere enn antatt, ifølge Mark Gurman, den mest treffsikre Apple-kilden på planeten. Som først omtalt av The Verge (opens in new tab), vil årets modell komme tidligere enn fjorårets iPhone 13. Fjorårsmodellen ble avslørt i midten av september 2021, mens nye iPhone 14 etter sigende skal dukke opp rett etter den amerikanske Labor Day-ferien, den 7. september. Telefonen vil være mulig å kjøpe i butikk den påfølgende fredagen, 16. september.



Det forventes at Apple kommer til å slå på stortromma under årets iPhone-lansering, og med det mener vi at den sprett nye modellen i år vil være en med stor skjerm, ikke en oppdatering av Apple iPhone 13 mini. Ryktene tilsier at Apple istedenfor kommer til å lansere to modeller i iPhone 14-serien som ikke går under «Pro»-navnet, der den ene skal være grunnmodellen, mens den andre skal være iPhone 14 Max.

Pro-delen av sortimentet (iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max) skal få en større oppgradering i prosessoren, kameraet og batteriet. Telefonene uten «Pro»-navnet forventes å fortsatt ta i bruk fjorårets Apple A15 Bionic-brikke. I fall en A16-prosessor annonseres, er sannsynligheten stor at disse kun vil være å finne i «Pro»-modellene.

Kommentar: Tyder på at Apple er i rute

Fjorårets iPhone-lansering ble holdt noe senere enn vanlig i september, men kunne ha blitt utsatt ytterligere grunnet problemer i forsyningskjeden. Vi har allerede opplevd at opptil flere telefonlanseringer har kommet lovlig sent i sommer, men har hørt lite klaging over problemer med forsyningskjeder. Selv om Apple iPhone 14 nå ser ut til å bli lansert bare omlag én uke tidligere enn i fjor, så virker dette likevel som et godt tegn. Produsentene ser ut til å klare å balansere mengden enheter produsert med etterspørselen, uten store utsettelser eller vesentlig høyere priser.



Det finnes allerede en god del informasjon tilgjengelig om Apple iPhone 14, mye har lekket på nett i de siste, så om du har lyst til å oppdatere deg på hva som kommer, så ta gjerne en titt på vår oversikt. Det forventes også at Steve Cook og resten av gjengen fra Cupertino kommer til å lansere Apple Watch 8 under arrangementet i september.