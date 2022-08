iPhone 14 Pro Max: Alt vi vet om toppmodellen så langt

iPhone 14-serien nærmer seg med stormskritt, og av de fire telefonene det går rykter om per nå, forventes iPhone 14 Pro Max å være den beste, den dyreste og (potensielt) den mest interessante.



Med snakk om betydelige forandringer i design, null skjermhakk og store oppgraderinger i kameraene (i tillegg til andre forbedringer), så er det klart at mange føler det er gode grunner til å glede seg. Hvis lekkasjene treffer blink kan iPhone 14 Pro Max bli en av de mest spennende oppgraderingene Apple har gjort på årevis.



Under kommer vi til å gå gjennom alt vi så langt har hørt om den kommende super-telefonen, inkludert antatt lanseringsdato og pris. Vi kommer til å oppdatere artikkelen fortløpende når vi hører nyss om fersk informasjon, så titt innom nå og da for å holde deg oppdatert på 14 Pro Max.

Siste nytt iPhone 14 Pro Max kan få samme mengde RAM som iPhone 13 Pro Max – men denne gangen kan det være snakk om raskere minne. (opens in new tab)

Rett på sak

Hva er det? Den gjeveste iPhone-modellen i 2022

Den gjeveste iPhone-modellen i 2022 Når lanseres den? Antakeligvis i september

Antakeligvis i september Hvor mye koster den? Vi regner med at den kommer til å koste godt og vel 13 000 kroner, for grunnmodellen.

iPhone 14 Pro Max: lanseringsdato og pris

Vårt beste stalltips når det gjelder annonseringsdato for iPhone 14 Pro Max – og resten av iPhone 14-sortimentet for øvrig – er 13. september. Datoen er ikke tatt ut av løse luften: den spesifikke datoen stammer fra en lekkasjemaker.



Så langt er det kun én kilde som har vist til den ovennevnte datoen, så vi tar det hele med en klype salt, men ingen annen spesifikk dato har blitt nevnt – og 13. september gir mye mening, gitt at Apple i de senere år har annonsert nye iPhone-modeller i hovedserien rundt midten av september, typisk på en tirsdag, hvilket den 13. september er.



Som vanlig vil telefonen antakeligvis ikke være å finne i butikkene denne datoen, men snarere 10 dager senere, fredag den 23. september.



De ovennevnte datoene virker sannsynlige, men kan ikke garantere for at de medfører riktighet, særlig siden nedstengning i Kina etter sigende har ført til at produksjonsprosessen har blitt forsinket med et par uker. På den andre siden finnes det kilder som mener at Apple har klart å ta igjen det forsømte.

Når det gjelder prisene, så mener én kilde å vite at det skal være snakk om rundt regnet de samme som vi ble servert med iPhone 13-serien. Med andre ord bør iPhone 14 Pro Max ligge på omlag 13 490 kroner.



En annen kilde hevder at den kommende telefonen vil være hakket dyrere, at den vil gå for omtrent tusenlappen mer enn forgjengeren iPhone 13 Pro Max. Det høres ikke helt usannsynlig ut, gitt at alle oppgraderingene det går rykter om.

iPhone 14 Pro Max: design

iPhone 14 Pro Max kan ende opp med et design som skiller seg vesentlig fra tidligere iPhone-modeller, siden Apple etter sigende nå går bort fra skjermhakket. Denne detaljen har gått igjen i rapporter fra flere kilder. De første ryktene om en skjerm uten det sedvanlige store irritasjonsmomentet hørte vi allerede i september i fjor, hvilket inkluderte det datagenererte bildet du ser under.

Et mulig iPhone 14 Pro Max-design. (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Bildet viser et kameraområde som har erstattet skjermhakket med et lite kikkhull, en løsning mange Android-produsenter velger å gå for. Kamerahumpen på baksiden ser også ut til å være langt mindre enn vanlig, mens selve telefonen ser ut til å ha vokst litt i tykkelse (tilsynelatende som en slags kompensasjon.)



Kildene mener også å vite at selve rammen skal være laget i titan, kontra rustfritt stål – noe vi har hørt nevnt flere ganger.



Den opprinnelige lekkasjen stammer fra Jon Prosser, men en rekke andre høyprofilerte lekkasjemakere, som eksempelvis Ming-Chi Kuo og Mark Gurman, har i etterkant også uttalt at iPhone 14 Pro Max ikke kommer til å ha noe skjermhakk.

Likevel kan det nå se ut til at det første bildet ikke traff helt blink, siden flere kilder nå hevder at iPhone 14 Pro Max ikke vil ha kun ett enkelt kikkhull, men to – hvorav et skal være en liten sirkel til kameraet, og det andre skal være pilleformet. Du kan se hvordan det hele potensielt vil se ut i den tekniske tegningen og CAD-bildet som følger under.

Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2

Et av disse bildene viser også en stor kamerahump på baksiden, og det kan godt være at det ligger nærmere den faktiske telefonen som blir lansert senere i år. Faktisk ser det ut til å være snakk om en blokk større enn den man finner i iPhone 13 Pro Max, ifølge en lekket teknisk tegning – ikke mindre, slik som den første lekkasje bedyret.

iPhone 14 Pro Max: skjerm

Selv om iPhone 14 Pro Max på mange måter høres ut som en stor oppgradering, så er det ikke sikkert at skjermen får like god behandling. Ross Young – en lekkasjemaker med god treffprosent – hevder at telefonen vil ha en OLED-skjerm på 6,68 tommer, med en oppløsning på 1284 x 2778 (458 PPI) og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. I så fall vil det være snakk om et panel med samme spesifikasjoner som det som sitter i iPhone 13 Pro Max.



Vi har hørt lignende rykter fra Ming-Chi Kuo, eller i det minste tett opptil det samme. Ifølge Kuo skal skjermen være på 6,7 tommer, og vi forventer ikke at Apple kommer til å forandre på størrelsen, siden det er sjelden kost fra Cupertino.



Det er likevel mulig at enkelte detaljer ved skjermen kommer til å forandre seg, som for eksempel lysstyrken, men så langt later det til at vi kommer til å få servert nær sagt samme skjerm som i iPhone 13 Pro Max. Rent bortsett fra skjermhakket, selvsagt. Vi antar at det blir færre forstyrrende elementer øverst.

iPhone 14 Pro Max: kamera

Kameraene ser ut til å bli langt bedre i iPhone 14 Pro Max kontra forgjengeren. Istedenfor et hovedkamera på 12 MP (vidvinkel), vil denne telefonene etter sigende få et på 48 MP. Dette stammer også fra Ming-Chi Kuo, som har gjentatt påstanden flere ganger, og i den senere tid har også flere kilder hevdet å vite det samme.



Ifølge kildene skal dette kameraet være i stand til å gjøre video-opptak i 8K (kontra 4K med iPhone 13 Pro Max), og skal få følge av to andre kameraer. Ryktebørsen har vært mindre snakkesalige om disse to, så det kan være at de forblir de samme som i 13 Pro Max, altså et på 12 MP (ultravidvinkel) og et på 12 MP (telefoto) med 3x optisk zoom.



Det har også vært en del snakk om et periskopkamera som skal klare 5x optisk zoom, men i skrivende stund virker det som om de fleste er enige om at vi må vente til iPhone 15-serien på den nye teknologien.

Blir kameraet til iPhone 14 Pro Max mindre enn det i iPhone 13 Pro Max? (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max: spesifikasjoner og funksjoner

iPhone 14 Pro Max skal etter sigende ta i bruk en A16 Bionic-prosessor, naturlig nok, siden den inneværende modellen bruker en A15 Bionic.



Hvor mye raskere denne brikken skal være vet vi lite om, per nå. Selv om enkelte kilder hevder at den skal være produsert på en 4 nm-prosess (eventuelt en 3 nm-prosess) – kontra 5 nm, i tilfellet A15 Bionic – så holder de ferskeste lekkasjene en knapp på 5 nm.



Mindre er bedre i dette tilfellet, og hvis prosessoren ender opp med å bli produsert på en mer moderne prosess, så vil det normalt sett føre til både bedre ytelse og en mer strømgjerrig brikke. Samtidig er det ikke gitt at vi ikke får forbedringer i det ovennevnte om Apple velger å holde seg til 5 nm.

Når det gjelder RAM, så mener enkelte at Apple vil holde seg til 6 GB i år, mens andre tror 8 GB blir fasiten. Vi har for øvrig hørt 6 GB-påstanden opptil flere ganger, så dette virker strengt tatt mer sannsynlig i skrivende stund.



Når det er sagt, selv om telefonen ender opp med 6 GB RAM, så kan det likevel være snakk om en oppgradering. Én artikkel hevder at Apple i år kommer til å gå for den raskere og mer strømgjerrige varianten LPDDR5, kontra LPDDR4X i iPhone 13 Pro Max.



Lagringsplass kan det også bli mer av. Potensielt helt opp til 2 TB, dobbelt så mye som man kan få med iPhone 13 Pro Max.



En annen mulig forandring i årets modell kan bli mangelen på fysisk SIM-kortplass, med andre ord: kun støtte for eSIM. Dagens iPhone-modeller har støtte for begge deler, og om Apple velger å gå i denne retningen, så er det likevel sannsynlig at selskapet vil lage iPhone 14 Pro Max-varianter både med støtte for fysiske SIM-kort, og uten – simpelthen fordi ikke alle mobilnettverk støtter eSIM akkurat nå.

iPhone 14 Pro Max: batteri

iPhone 14 Pro Max ligger også an til å få et større batteri enn forgjengeren, ifølge én kilde. Dette er spennende nytt, siden iPhone 13 Pro Max allerede har vært god batteritid.



Vi må nesten også nevne at vi har hørt det motsatte, at årets modell vil ha et batteri med noe mindre kapasitet (4 323 mAh kontra 4 352 mAh), men kilden i dette tilfellet var av det suspekte slaget.

Siden vi allerede snakker om usannsynlige funksjoner, kan vi også nevne at det har vært snakk om at Apple ønsker å bytte ut Lightning-porten med USB-C. Det er ikke en spesielt dristig påstand å si at dette uansett vil skje på sikt – særlig nå som EU har bestemt at dette vil være påkrevd fra og med 2024 – men vi tviler på at iPhone 14-serien blir de første modellene ut.



Det har også vært snakk om en iPhone-modell helt uten inn- og utganger, først og fremst som noe som vil eksistere i fremtiden, men vi ser ikke for oss at Apple velger å være riktig så fremoverlent med iPhone 14 Pro Max.