Enkelte iPhone 14-modeller vil etter sigende ikke ha SIM-kortleser

Det er ikke rent få forandringer vi regner med iPhone 14 vil bringe med seg. En av disse kan få følger for vår trauste venn, SIM-kortet. Det viser seg at det på ingen måte er sikkert at iPhone 14 vil få en uttakbar variant – i alle fall ikke alle modeller.



Dette ifølge Emma Mohr-McClune, en Technology Service Director hos GlobalData som hevder at Apple antakeligvis kommer til å lansere eSIM-eksklusive varianter av én eller flere iPhone 14-modeller.



Dagens iPhone-modeller har allerede støtte for eSIM (med andre ord et digitalt SIM-kort, snarere enn den lille plastbiten man kan bytte ut), men de har også støtte for fysiske SIM-kort. Hvis Mohr-McClune har rett kan den fysiske SIM-luken forsvinne i enkelte iPhone 14-varianter.



Etter sigende skal det være større sannsynlighet for at disse modellene vil bli solgt direkte fra Apple (eller med abonnement), mens varianter med støtte for dobbel SIM (både fysisk og eSIM) vil være mer vanlige.



Ut i fra hvordan det ovennevnte formuleres, så ser det ut til at dette er mer en slags spådom, snarere enn inside-informasjon, så saltklypa holdes klar. Likevel må det nevnes at det i lengre tider har gått rykter om at Apple med tid og stunder vil satse utelukkende på eSIM.



Det gir mening at selskapet først prøver løsningen i enkelte modeller og markeder, slik at overgangen til eSIM blir glidende.

Kommentar: eSIM er fremtiden, og godt er det

Det er antakeligvis bare et spørsmål om tid før Apple går bort fra fysiske SIM-kort. Rykter er én ting, men eSIM-variantene har eksistert i telefoner i en årrekke, og fungerer godt, så det virker sannsynlig at ikke-fysisk er fremtiden.



Det er positivt, siden eSIM har mange fordeler kontra plastvarianten. De tar mindre plass enn tradisjonelle SIM-kort, plass som kan brukes på andre komponenter i telefonen, eller muliggjøre (noe) mindre modeller. eSIM kan teoretisk også støtte flere mobilnett samtidig, og la deg skifte nett uten å måtte bytte et fysisk SIM-kort.



Digitale SIM-kort er en mer fiks og moderne løsning enn plastkortene som sitter i de fleste mobiltelefoner i dag. Likevel må det en satsning til både fra mobiloperatører og kunder for at skiftet skal finne sted. Hvis store selskaper som Apple velger å gå i bresjen for overgangen vil det hele sannsynligvis gå en del raskere.

