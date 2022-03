Stor iPhone 14-lekkasje ser ut til å bekrefte det vi alle fryktet

Hvis du foretrekker å bli overrasket over Apples iPhone-lanseringer kan det være lurt å holde for øynene akkurat nå: En røslig mengde informasjon har funnet veien til eteren om det kommende iPhone 14-sortimentet.



9to5Mac, som for øvrig er ganske så treffsikre når det gjelder Apple-lekkasjer (se for eksempel Mac Studio-informasjonen før annonsering), melder at Apple-insidere har bekreftet en rekke aspekter ved de forestående telefonene, som for eksempel at iPhone 14 mini ikke kommer til å dukke opp under årets iPhone-lansering.

Kildene mener å vite at vi kommer til å bli servert grunnmodeller på 6,1 og 6,7 tommer (det kan for eksempel være iPhone 14 og iPhone 14 Max) og at de forventede iPhone 14 Pro og Pro Max også kommer til å gjøre sin debut.



Hvis du fulgte med på Apple-rykter forrige uke, så kan det se ut til at selskapet er i ferd med å hoppe bukk over skjermhakket til fordel for pille- og hullformede varianter i iPhone 14 Pro-modellene – noe som vil føre til en noe høyere totalpakke, for å gi plass til sensorene. Ikke ser asymmetrien spesielt pen ut heller.

(Image credit: Ark Click/Weibo)

Dessverre, for alle som mener at iPhone-modellene i en serie bør være på samme nivå rent ytelsesmessig, så har 9to5Mac-kildene bekreftet påstanden til Ming-Chi Kuo om at iPhone 14-serien skal deles opp i to. Etter sigende skal iPhone 14 og 14 Max få fjorårets A15 Bionic-prosessor mens iPhone 14 Pro og Pro Max begge vil få den gjevere A16-brikken.



Vi har også, nok en gang, fått nyss om at Apple kommer til å implementere støtte for satellittkommunikasjon i iPhone 14-serien – ikke slik at du kan se på Netflix med direktesignaler til rommet, men snarere for å kunne tilby dekning i fall nødstilfeller.



Dette er antakeligvis ikke en billig funksjonalitet i en vanlig forbrukertelefon (men vi ser for oss at tjenesten kan være gratis om det er snakk om nødstilfeller, på samme måte som nødsamtaler i det vanlige mobilnettet), og det blir interessant å se hvordan Apple markedsfører teknologien.

Kommentar: En trist dag for iPhone

Selv om det er lite sjokkerende nytt i 9to5Mac-lekkasjene, så begynner det overordnede bildet av iPhone 14 å virke mindre attraktivt.



iPhone 14 mini kunne ha vært kulminasjonen av to års arbeid med å få denne mindre formfaktoren til å fungere, så det er kjedelig å høre at nok en spiker har blitt hamret inn i kisten (selv om vi selvsagt også liker tanken på en iPhone 14 Max.)



Vi har langt større problemer med at iPhone 14 Pro-serien nå ser ut til å få to utskjæringer i skjermen, ett hull og én pille. Dette kommer ikke til å ta seg spesielt godt ut, om ikke Apple på magisk vis klarer å koke sammen noe som ser symmetrisk ut. Det hevdes også at iPhone 14 Pro-telefonene kommer til å bli noe høyere som et resultat av forandringen, hvilket er ganske interessant – hvor mye høyere? Blir det merkbart?

Det gir riktignok mening at Apple velger å dele serien i to, at enkelte modeller får en eldre prosessor, mens andre får nyere prosessor – iPhone-ytelsen er god nok som den er, og det er ikke mange som kommer til å merke en oppgradering på den fronten – men det kommer nok til å gnage for enkelte, at de ikke sitter med absolutt beste sort prosessor i hendene når de har kjøpt seg ny iPhone.



Kjøper man iPhone SE (2022) den 18. mars, til 5 290 kroner, så vil man være i nettopp denne situasjonen. Til noe som må sies å være en rimelig penge, så får man altså den beste mobilprosessoren fra Apple. Historien ser ut til å bli en annen i september.



Hvis du forresten er nysgjerrig på sistnevnte telefon, så kan du lese vår test av iPhone SE (2022) her. Det kan godt være at denne passer deg bedre enn iPhone 14, med samme prosessor, som tross alt er noen måneder unna.