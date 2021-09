Lanseringsdato for iPhone 13 bekreftet – 14. september er den store dagen

Etter månedsvis med spekulasjoner vet vi nå, helt sikkert, at Apple arrangerer et evenement den 14. september (klokken 19:00), og at det er særdeles sannsynlig at det er her iPhone 13 vil gjøre sin debut.



Apple bekreftet dette via en digital løpeseddel for evenementet, som ble sendt til medlemmer av pressen, og beskriver lanseringsarrangementet den 14. september med ordene «California streaming». Apples seniorvisepresident for markedsføring la ut en tvitring med denne korte snutten, som ikke avslører stort når det gjelder hvilke enheter som er i vente, men som transporterer oss fra Apples Cupertino-hovedkvarter til en innsjø ved soloppgang.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHdSeptember 7, 2021 See more

Dette vil nok være til trøst for mange, siden vi også i år har vært redde for nye utsettelser (mye på grunn av den pågående pandemien), etter at fjorårets iPhone 12 ble flyttet fra den sedvanlige september-lanseringen til oktober. Enkelte var bekymret for at dette også ville skje med iPhone 13, og at vi nå så frem til en ekstra måned med venting – men det ser heldigvis ikke ut til å være tilfellet.



Vi regner også med at vi under samme evenement blir introdusert for Apple Watch 7 og nye iPad (2021), tradisjonen tro. Det er også en viss sannsynlighet for at iPad mini 6 og Apple Watch SE 2 kommer til å dukke opp, men det er mindre sikkert.

California Streaming on such an iPhone day?

Apple elsker å markedsføre evenementene sine med korte, slående fraser – WWDC 2021 i juni fikk fyndordet «Connect»; iPad- og Mac-lanseringene i april gikk under «Spring Ahead», og så videre – «California Streaming» bør derfor inneholde store hint om hva vi kan forvente oss.



Forholder vi oss meget forsiktige, kan vi si at Apples invitasjon til arrangementet den 14. september ikke later til å referere direkte til spesifikke enheter. «California Streaming» kan heller bety et fokus på strømmetjenesten Apple TV+, Apple Fitness+ (en treningsstrømmetjeneste), eller andre deler av Apple One.



Apple-invitasjonen inneholdt likevel et annet hint – en AR-komponent som lot seerne titte gjennom en Apple-formet portal, og på andre siden kunne man oppleve noe som så ut som et landskap fra Nord-California. For å se teaseren, gå til Apples evenementside med en mobiltelefon og trykk på bildet (man må antakeligvis bruke Safari og en iPhone, dessverre), eller se den nedenfor:

Coolest Apple event invite yet. It’s basically some kind of mixed reality portal. pic.twitter.com/B3PSAcPBcXSeptember 7, 2021 See more

Apple har inkludert AR- og såkalt mixed-reality (MR)-komponenter i lanseringspresentasjonene tidligere, men denne gangen føles dette som et tydelig hint om at arrangementet i større grad kommer til å ha et fokus på AR/MR-funksjonalitet i enhetene som blir presentert – eksempelvis i iPhone 13-serien.



Det kan også være at vi neste tirsdag blir servert Apple Glasses, brillene det har gått rykter om i lang tid. Dog, siden vi ikke har hørt stort om dette produktet regner vi med at det fortsatt er under utvikling. Mer sannsynlig er det at Apple nå har brukt mer tid og penger på å videreutvikle AR/MR i sine eksisterende mobilprodukter – men det endelige svaret får vi den 14. september.