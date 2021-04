Apple lanserer iPad Pro (2021) – en råtass med M1-prosessor og Mini LED-skjerm

iPad Pro (2021) er nå offisielt bekreftet. Det nye nettbrettet ble avslørt under Apples Spring Loaded-evenement den 20. april, sammen med Apple AirTags og nye iMac.



Årets iPad Pro har fått M1-prosessor, en brikke vi har sett gjort underverker for ytelsen i (blant annet) de seneste MacBook-maskinene.



I tillegg til en besnærende prosessor har den største varianten av årets iPad Pro en framifrå Liquid Retina XDR-skjerm på 12,9 tommer.

Rett på sak

Hva er det? Nye iPad Pro, lansert i 2021

Nye iPad Pro, lansert i 2021 Når kommer den? Kan forhåndsbestilles 30. april, tilgjengelig mai, 2021

Kan forhåndsbestilles 30. april, tilgjengelig mai, 2021 Hvor mye koster den? Grunnmodellen koster 8990 kroner

iPad Pro 2021: lanseringsdato og pris

(Image credit: Apple)

Apple har nå avslørt nye iPad Pro (2021), og den skal være på vei til butikkene i løpet av mai. Du vil kunne forhåndsbestille det nye nettbrettet den 30. april verden over.



Noen eksakt lanseringsdato ble ikke nevnt under Apple-evenementet, så det kan være verdt å følge med i dagene som kommer om man vil vite nøyaktig når man kan skaffe seg det nye vidunderet. Det er gjerne når Apple oppdaterer sine nettsider i forbindelse med åpningen av forhåndsbestillinger at vi får vite mer.

I forkant av lanseringen ymtet en lekkasje om at iPad Pro (2021) ville være vanskelig å få fatt på med det første. Dette kan fortsatt medføre riktighet, noe som kan verdt å ha i mente, nå som den pågående komponentmangelen ser ut til å komme til å vare et godt stykke ut i 2021.



Hva med prisen? I Norge er det 8990 kroner for den billigste 11-tommersvarianten og 12 190 kroner for 12,9-tommersversjonen. Den minste varianten koster med andre ord det samme som forrige generasjon iPad Pro, mens neste steg på stigen i 2021 er noe dyrere.



Under har vi laget en liten oversikt over prisene for Wi-Fi-variantene av nye iPad Pro (2021), men merk at man må legge til noen dollar om man ønsker versjonene med støtte for mobilnettverk.

iPad Pro 11" (2021) – priser Modeller Pris 128 GB 8 990 kroner 256 GB 1 090 kroner 512 GB 12 290 kroner 1 TB 12 690 kroner 2 TB 21 090 kroner

iPad Pro 12.9" (2021) – priser Modeller Pris 128 GB 12 190 kroner 256 GB 13 290 kroner 512 GB 15 490 kroner 1 TB 19 890 kroner 2 TB 24 290 kroner

iPad Pro 2021: design og skjerm

(Image credit: Apple)

Nye iPad Pro (2021) fås i to størrelser. Apple tilbyr en modell på 11 tommer, og en større variant på 12,9 tommer.



I foregående år har de to størrelsene hatt lignende spesifikasjoner, men i 2021 har 12,9-tommersvarianten av iPad Pro fått bedre skjermteknologi.



Hvis du velger å gå for den største varianten får du de beste skjermspesifikasjonene vi noensinne har sett i en iPad. Dette er Mini LED-teknologi, og markedsføres som Liquid Retina XDR.



Hva betyr det? Jo, spesifikasjonene Apple har lagt frem inkluderer en (maksimal lokal) lysstyrke på 1600 nits, 1 000 000:1 kontrastrate og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Oppløsningen er på 2732 x 2048.



11-tommersvarianten av iPad Pro har marginalt mindre imponerende spesifikasjoner, med sin mer tradisjonelle LED-baserte skjerm, men den har likevel en lysstyrke på 600 nits og en oppløsning på 2388 x 1668. Begge de to modellene har en pikseltetthet på 264 PPI.



Det later ikke til å være store designforskjeller mellom iPad Pro (2020) og iPad Pro (2021), så man kan forvente seg en enhet som ligner en del på fjorårsmodellen. Apple har valgt å fokusere på å forbedre innmaten i år. Når det er sagt, så er faktisk 12,9-tommersvarianten av iPad Pro (2021) noe tykkere enn forgjengeren med sin tykkelse på 6,4 mm – men resten av målene, og dette gjelder altså begge modellene, er identiske med sine søsken fra 2020.



Vekten skiller seg noe fra foregående modeller, men ikke mye. iPad Pro 11" (2021) veier 466 gram (mobil-versjonen veier 470 gram), og vektnåla stopper på henholdsvis 682 gram og 685 gram om man velger å gå for iPad 12,9" (2021). Man får enhetene i såkalt stellargrå eller sølv.

iPad Pro 2021: ytelse og spesifikasjoner

(Image credit: Apple)

Apple har nå valgt å bruke M1-prosessoren, blant annet kjent fra de nye MacBook-modellene, i iPad Pro, så det er ingen tvil om at dette kommer til å bli den raskeste iPad-modellen noensinne, og det er ikke usannsynlig at den sniker seg inn på vår liste over de beste nettbrettene på markedet.



Det at M1 blir brukt gjør også at nye iPad Pro kan få en ytelse som er sammenlignbar med MacBook-produkter, men dette får vi ikke bekreftet før vi får produktet i hende.



Apple har sagt at åttekjernersprosessoren vil ha opptil 50 prosent bedre ytelse enn iPad Pro fra 2020. I tillegg skal den ha 40 prosent høyere GPU-ytelse enn den ovennevnte 2020-modellen.

Hva gjelder minne, så får man 8 GB i modeller med 128 GB, 256 GB eller 512 GB med lagringsplass, mens modeller med 1 TB og 2 TB lagring har 16 GB RAM. Dette er den første gangen vi ser en iPad Pro-modell med 2 TB lagringsplass.



Man får også porter med støtte for Thunderbolt på nye iPad Pro. Dette betyr at man kan kople til en hel rekke nye duppeditter til iPad-en din, med støtte for blant annet Ethernet (opptil 10 Gbps), samt annet tilbehør som eksterne skjermer og rask ekstern lagring.

Hvis man går for mobilvarianten får man også støtte for 5G, noe som vil si at man kan kople seg på nestegenerasjonsnettverket hvis man har et abonnement som støtter det. Hvis du bor i et land som tilbyr støtte for såkalt mmWave (ekstremt høy frekvens), så kan man også ta i bruk dette med iPad Pro (2021.)

iPad Pro 2021: batteritid og kamera

Vi har ennå ikke hørt noe om hvor stort batteriet i nye iPad Pro er, men Apple hevder at det skal takle bruk i en hel dag, eller mer spesifikt: opptil ti timer surfing på nett via Wi-Fi eller videotitting. Akkurat hva det betyr i praksis er vanskelig å si før vi får enhetene i hende og utført noen presise tester.



Når det gjelder kameraene, så kan vi informere om at frontkameraet har fått en oppgradering. Nå får man en sensor på 12 MP, og optikken foran har et f-tall på f/2,2, og brennvidden skal gi et synsfelt på 122 grader. Dette fungerer som basis for en ny modus som heter Center Stage, som gjør at kameraet kan spore deg når du snakker med noen i en videosamtale, og gjør at du alltid er i bildet – selv når du beveger deg rundt i rommet (eller ute, for den saks skyld.)



På baksiden av iPad Pro (2021) sitter det et hovedkamera på 12 MP, f/1,8 og et ultravidvinkelkamera på 10 MP, f/2,4, akkurat som i 2020-modellen.

iPad Pro 2021: tilbehør

(Image credit: Apple)

Apple har ikke avslørt noe nytt tilbehør for iPad Pro (2021), så det later til at nettbrettet vil bli brukt sammen med de samme produktene vi allerede har stiftet bekjentskap med, som Magic Keyboard og Apple Pencil – når det gjelder tastaturet, så kommer dette i en ny farge: hvit.



Det meste av tilbehøret som er tilgjengelig til iPad Pro 2021 vil finnes i varianter som passer til både 11-tommersvarianten og 12,9-tommersvarianten.