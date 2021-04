Nye iMac (M1, 2021) er her – vil få hedersplassen på ethvert skrivebord

Under Apples vår-arrangement den 20. april – Spring Loaded Event – avslørte selskapet nye iMac (2021), en alt-i-ett-maskin ryktemølla har kvernet lenge over – og nå mer fargerik enn noensinne.



Som mange av oss forventet har nye iMac (2021) Apples egenproduserte M1-prosessor, snarere enn den Intel Comet Lake-baserte prosessoren som var å finne i de 27-tommer store iMac-maskinene fra 2020. Det er dog ikke bare innmaten som har fått en kraftig oppgradering – hele kabinettet er fullstendig overhalt.



Prosessoren er den samme som i MacBook Pro 13" (M1, 2020), MacBook Air (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020), det vil si M1-brikken, som også i nye iMac (2021) fortsatt er et svært imponerende stykke teknologi. I denne knøttlille pakken sitter det nok kraft til å takle tunge applikasjoner som Final Cut Pro med enkelhet. En økende mengde Mac-applikasjoner kjører nå rett på M1-maskinvaren, uten at koden må oversettes, noe som gjør ytelsen er langt bedre.



Samtidig kan man kjøre alle applikasjoner som fortsatt kun er Intel-kompatible

på M1 takket være Apples Rosetta 2-løsning.



iMac (2021) beholder også mange av de beste funksjonene til 2020-modellen, inkludert et FaceTime HD-webkamera, som fanger video i 1080p og har det Apple kaller mikrofoner med studiokvalitet; samt et valgfritt glasslag på skjermen, med såkalt nano-tekstur. Det sistnevnte ble først introdusert med selskapets Pro Display XDR-skjerm, og forhindrer gjenskinn og refleksjoner, uansett hva slags lysforhold man befinner seg i.

Rett på sak

Hva er det? Tiende generasjon iMac, nå med M1-prosessor

iMac (2021): lanseringsdato og pris

Hvis du higer etter å få fatt i en av de nye iMac-maskinene, så er det ikke lenge du må vente. Man kan forhåndsbestille iMac (2021) fra og med 30. april, og den skal være tilgjengelig i butikker i løpet av mai.



Heldigvis medfører ikke det nye designet, de nye fargene og overgangen til Apple M1 en stivere pris. 24-tommersutgaven av Apple iMac (2021) koster fortsatt $1299 i USA, og vi regner med norsk pris også holder seg på samme nivå. Denne inneholder en M1 med 7 kjerner, en SSD på 256 GB og 8 GB RAM. Vil man ha gjevere maskin enn grunnmodellen kan man gå opp til $1499 i pris, noe som vil gi deg flere fargevalg og USB-C-porter, samt gi deg én ekstra kjerne å gå på i M1-prosessoren, mens man får samme SSD-disk og minnemengde.



Man kan selvsagt skreddersy de to ovennevnte modellene ytterligere, men vi vet ikke hvor mye dette vil koste før forhåndsbestillingssiden er oppe og gå den 30. april.

iMac (2021): design og farger

Selv om MacBook-sortimentet i 2021 kanskje hittil har fått mest oppmerksomhet, kommer garantert nye iMac (2021) til å få blodet til å bruse hos mange.



Apple har i 2021 laget en helt ny iMac. Man har et drøss farger å velge mellom (7 totalt), den er langt tynnere og mer praktisk anlagt enn tidligere, mye takket være Apple M1. Den strømgjerrige brikken gjør at Apple har klart å forminske hovedkortet drastisk, noe som har gjort volumet til iMac-chassiset 50 prosent mindre enn i den foregående modellen – det hele måler bare 11,5 mm tykt. Samtidig har skjermen vokst til 24 tommer, opp fra 21,5 tommer, som var størrelsen på toppmodellen i dette sjiktet tidligere. Som YouTuber Marques Brownlee merker seg er maskinen så tynn at Apple har måttet se seg nødt til å flytte på hodetelefonutgangen.



Fun fact: This new iMac is so thin (11.5mm) that it can't fit a headphone jack on the back (typically 14mm deep) so they HAD to put it on the side.

Som ovennevnt får man nye Apple iMac i syv forskjellige farger, noe som bør være nok til alle som har lyst til at datamaskinen skal matche omgivelsene i hjemmet. Maskinen er å finne i følgende farger: grønn, gul, oransje, rosa, lilla, blå og sølv. Hvis du husker de gamle CRT-maskinene fra 90- og 2000-tallet, så er dette faktisk normalen for iMac, før Apple gikk over til – de kanskje litt kjedeligere, og nå velkjente – grå-tonene i alle Mac-modeller.



Det er mildt sagt et friskt pust, og det blir svært spennende å se hvordan de nye fargene ter seg sittende på en skrivebordspult.

iMac (2021): kamera

Siden webkameraer er viktigere enn noensinne, og nær sagt alle nå bruker videosamtaler i hverdagen, har Apple tatt i bruk det beste kameraet som noensinne har eksistert i en Mac, og nå snakker vi ikke bare om sensoren.



På tross av at dette nye FaceTime-kameraet bare har en 1080p-sensor – noe som er relativt vanlig nå til dags – har Apple laget en helt egen programvareløsning som hjelper nye iMac med å levere en videokvalitet som overgår alle tidligere Apple-løsninger. Ved hjelp av en rekke prosesseringsstadier vil man få et sluttresultat som Apple hevder vil «få deg til å se ut som en rockestjerne» (vi håper Apple har noen velvalgte eksemplarer i tankene.)



iMac utfører videomagien ved hjelp av bildeprosesseringsdelen i M1-brikken, som gir datamaskinen tilgang til maskinvare-akselerert videoprosessering. Dette betyr at du får framifrå videokvalitet, samtidig som ytelsen ellers ikke blir påvirket i nevneverdig grad. Dette er gode nyheter som liker å gjøre andre ting på maskinen mens man er i et møte eller i en samtale.



Webkameraet fungerer i tospann med en trio mikrofoner, noe som bør føre til at stemmer fremstår klarere og at bakgrunnsstøy holder seg i bakgrunnen. Et kjent problem for de aller fleste er snodige bakgrunnslyder i møtesituasjoner. Vi håper at nye iMac kan hjelpe med å eliminere disse.

iMac (2021): spesifikasjoner og ytelse

I kjernen av iMac (2021) sitter selvsagt Apple M1, noe som ikke bør komme bardus på noen. Apple har samtidig kommet med noen overraskende uttalelser angående ytelsen, og hevder at prosessoren er opptil 85 % raskere enn de som satt i foregående Intel-baserte modeller.



Apple har også kommet med en del tvilsomme påstander om GPU-en. Apple hevder at den nye iMac-maskinen vil ha opptil dobbelt så rask GPU-ytelse kontra de raskeste integrerte skjermkortene på markedet. Hvilket er en dristig påstand, gitt at man vet at AMD-APU-er eksisterer, men dette er noe vi vil få klarhet i når vi får fatt i vår iMac-testmodell.

Alt dette finner man bak en meget skarp skjerm på 24 tommer, med en oppløsning på såkalt 4,5K (4480 x 2520). Panelet skal klare å håndtere P3-fargerommet, og har også samme lysstyrke som skjermen i MacBook Pro (500 nits) – noe som er svært lyssterkt. Man får også Aplpes True Tone-teknologi, som (uansett om man er fan eller ei) nå later til å være standard i alle Apple-skjermer.



Det bør også nevnes at M1 er basert på samme prosessorarkitektur som brikkene man finner i iPhone, noe som betyr at man med enkelhet kan integrere alle sine favoritt-apper fra iOS i arbeidsflyten sin, uten at man trenger å trekke telefonen opp av lomma.

Apple iMac 2021 har også opptil fire USB-C-porter. To av disse støtter Thunderbolt 4. Gjennom disse portene kan man kople til én skjerm med en oppløsning på opptil 6K, eller flere 4K-skjermer.



Man trenger ikke å bekymre seg for at strømtilkoplingen kontinuerlig skal kapre en av USB-C-portene heller, siden Apple nå har introdusert en ny strømtilkopling – en magnetisk, sådan. I tillegg har strømtilkoplingen en Ethernet-port, slik at man kan kjøre nettverket og strømmen inn i maskinen gjennom én enkelt kabel i flettet stoff (med en farge som matcher maskinen.)

iMac (2021): tilbehør og TouchID

Det er ikke slik at alt er nytt med iMac (2021). På tross av nye farger og ny prosessor får man likevel med kjent og kjært tilbehør i esken. Man får fortsatt Magic Mouse (som fortsatt har en ladeinngang på bunnen av musen, av en eller annen merkelig grunn) og et Magic Keyboard. Samtidig finner man også noen nyvinninger i tilbehøret.



Man får nemlig nå et Magic Keyboard med TouchID. Vi vet ikke om det er slik at man kan velge å betale litt ekstra for å få det med i esken, om det er ekstratilbehør man må kjøpe eksternt, eller om det følger med om man vil eller ei, men disse nye variantene av Magic Keyboard er altså tilgjengelige i de samme fargene som iMac-maskinene, slik at man kan kjøre matchende tastatur og iMac.



Apple har også laget en hel rekke nye Magic Trackpad (2)-fargevalg, slik at man kan få en komplett pakke som matcher. Ytelsen er den samme, men jommen ser det besnærende ut med en komplett fargeprofil.