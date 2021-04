Apples 20. april-arrangement offisielt bekreftet – dette kan vi vente oss, inkludert iPad Pro

Det første Apple-evenementet i 2021 kommer til å finne sted tirsdag den 20. april ifølge presseinvitasjoner som ble sendt ut i dag. Det forventes at selskapet skal annonsere nye produkter – og selv om vi ikke vet sikkert hva som dukker opp under presentasjonen, så er noen av de mest opplagte kandidatene oppdaterte versjoner av iPad Pro, iPad mini 6 samt andre (nye) produkter, som Apple AirTags.



Apple ventet virkelig til det aller siste med å annonsere dette evenementet, et arrangement det har gått rykter om i månedsvis. Invitasjonen i seg selv inneholder (som vanlig) ikke noen spesifikk informasjon om hvilke enheter vi kommer til å stifte bekjentskap med fra scenegulvet, og «Spring Loaded», årets tagline, ser ut til å referere mer til timingen på evenementet snarere enn innholdet.



Det er likevel et par produkter vi forventer å se – av disse er det kanskje iPad Pro som er mest interessant, gitt at den forrige varianten er over et år gammel (lansert mars, 2020). Ryktene har det til at den nye nettbrett-toppmodellen skal ha en prosessor som er på høyde med M1, den Apple-bygde brikken som sitter i Mac-maskiner, og at den største modellen i sortimentet (typisk 12,9-tommersmodellen) kommer til å få Mini-LED-skjerm.

👀Major Apple event April 20. What will be announced? #AppleEvent https://t.co/tll9rtaCBmApril 13, 2021 See more

Når det gjelder andre produkter, så er ikke sannsynligheten stor: Vi har hørt en del rykter om at nye AirPods 3 kommer til å bli annonsert under evenementet, men det seneste fra ryktemølla er at de er «klare», men at de ikke er planlagt lansert før i tredje kvartal av 2021, og dermed antageligvis kommer ut sammen med iPhone 13. Jon Prosser, som jevnlig er en treffsikker kilde når det gjelder Apple-nyheter, har tidligere nevnt at både AirTags (Tile-aktige sporingsbrikker) skal være klare til lansering.



Det har også versert noen interessante rykter om en ny versjon av Apple TV, som også kan finne på å dukke opp neste uke. Det mest spennende ryktet kom tidligere denne uken, da det ble hevdet at den neste varianten Apple TV kommer til å bli en slags blanding av en TV-mottaker, høyttaler og smart-skjerm, noe lignende Amazon Echo Show, men med innebygget Apple TV 4K. Hvis det er tilfellet kan Apple TV 6 kanskje også inkludere et kamera man kan bruke til videokonferanser – og tar dermed etter Portal TV, webkameraet som gjør at man kan bruke videofunksjonene i FaceTime, Messenger eller Whatsapp på TV-en



Hvor mye av det ovennevnte som medfører riktighet er per nå uklart, men vi håper at vi enten får mer informasjon om nye Apple TV enten under neste ukes evenement, eller under WWDC i juni.



Hva må vi vente lengre på?

Det er også snakk om andre produkter blant Apple-kjennere, noen som etter sigende skal komme snart, andre senere i 2021, men det er lite sannsynlig at disse blir annonsert neste uke.



Vi kommer antageligvis til å få høre mer om Apple Watch 7, men ikke før senere i år – trolig kommer denne til å lanseres sammen med iPhone 13, som mest trolig kommer i september eller oktober.



Av enda mindre sannsynlig produkter, så kan vi nevnte iPhone SE 3, som svært lite trolig vil dukke opp under neste ukes evenement, og vi tviler på at noen slik modell vil dukke opp før tidligst neste år – iPhone SE 2 kom i 2020, og det tok fire år mellom lanseringen av originalmodellen (fra 2016) og den oppdaterte varianten.



Når det er sagt, så er det også slik at den respekterte Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo har sagt at hele iPhone-sortimentet kommer til å støtte 5G innen 2022, noe som i praksis vil si at vi kommer til å få en oppdatert iPhone SE-modell, som støtter denne teknologien, neste år.



Når det gjelder Mac-maskiner, så har Apple nylig avsluttet salget av iMac Pro, og anbefaler folk heller å gå for MacBook Pro eller Mac Pro. Selv om dette førte til mistanke om at en ny modell var på trappene, så kan det også simpelthen bety at Apple er på vei bort fra å ha tre modeller ment til profesjonell bruk i sitt sortiment (særlig hvis de har litt for mange Mac Pro-hjul på lager, som de gjerne skulle ha solgt til 8749 kroner settet.)



Til slutt kan vi nevne Apple Glasses, som de fleste mener at tidligst vil komme i 2022. Vi tviler meget sterkt på at vi kommer til å se snurten av eplebrillene med det første.