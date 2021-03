Apple stanser salget av iMac Pro – ny iMac skal være på trappene

Det ser ut til at iMac Pro ikke kommer til å eksistere stort lenger, i alle fall ikke dagens variant. Per nå kan man bare kjøpe én enkelt modell av den gjennomførte alt-i-ett-maskinen fra Apples hjemmesider, og selskapet informerer om at dette kun er mulig «så lenge varen er på lager».



Med den ovennevnte konfigurasjonen får man en Intel Xeon W-prosessor på 3,0 GHz med ti kjerner, 32 GB RAM og 1 TB SSD-lagring for 61 190 kroner. Historien er den samme hos Apple i USA, Storbritannia og Australia.

iMac Pro ble lansert i 2017, og konkurrerte i praksis med de mer ordinære (og rimeligere) iMac-modellene, samt den potensielt ekstremt kraftige stasjonære maskinen Mac Pro – en maskin som ble brukt både som arbeidsstasjon og server av alle som hadde penger nok til å kjøpe den beste innmaten på markedet.

Per nå har vi ikke sett en offisiell uttalelse fra Apple, annet enn det som er å finne på Apples hjemmesider, men det kan se ut til at det nå er enden på visa for akkurat denne modellen – så nå er det bare å smøre seg med tålmodighet i det vi venter på å se hva som skal erstatte den gamle maskinen.

Hva vil fremtiden bringe?

Det er uklart hvorvidt Apple tenker at det er nødvendig med en iMac Pro i en verden der Mac Pro også eksisterer, selv om du med sistnevnte ikke får alt-i-ett-formfaktoren. Det kan være at en ny iMac Pro er på trappene, men alternativet er at Apple simpelthen gir seg med proffutgaven av iMac.



Vi vet at Apple planlegger en oppdatering av den vanlige iMac-utgaven om ikke så lenge, noe som vil inkludere den nye egenlagde M1-prosessoren. Det har blitt tynt med enkelte konfigurasjoner av iMac på Apples hjemmesider også, selv om det ikke står like ille til som med iMac Pro.



For et par uker siden så vi bilder av et potensielt nytt design for iMac-maskinene, der farger ble lånt fra iPad Air. Rundt samme tid var det også snakk om en Mac Pro som er mindre enn nåværende modell – noe som i så fall vil være nok en Mac-maskin beregnet på brukere som trenger kruttsterk innmat



Mange forventet at en oppdatering av iMac skulle komme så tidlig som i mars, men et rykte fra en velplassert kilde mener å vite at vi kanskje må vente så lenge som til oktober for helt nye iMac-modeller. Det at man nå kun får kjøpt én spesifikk konfigurasjon av iMac Pro på hjemmesidene til Apple vitner potensielt om at oppdateringene kan komme raskere enn antatt, men det gjenstår å se om Apple velger å erstatte maskinen, eller om selskapet heller innlemmer alt under iMac-navnet.

Kilde: 9to5Mac