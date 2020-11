Apple M1, Apples første egenproduserte ARM-prosessor er her

Det har gått rykter om Apples spesiallagede prosessor i årevis nå, men Cupertino-giganten har endelig gitt oss litt faktisk informasjon om nye Apple M1, SoC-brikken (System on Chip) som ligger bak overgangen til ARM.



På samme måte som mange andre eksisterende ARM-brikker har prosessoren 8 kjerner, i en såkalt BIG.little-konfigurasjon som består av fire høyytelseskjerner og fire strømgjerrige kjerner. Apple har også inkludert en GPU på 8 kjerner i silisiumet, noe som burde være kraftigere enn det Intel Iris-maskinvaren kan tilby på de eldre MacBook-maskinene.

Apple har ennå ikke avslørt nøyaktig hvilke MacBook-maskiner som kommer til å ha denne brikken som sentrum på sikt, og vi har heller ikke fått stort når det gjelder spesifikk informasjon om spesifikasjonene utover at brikken skal ha «16 milliarder transistorer» og at den skal være produsert på «5 nm» – ingen av delene betyr stort på egen hånd.



Med Apple M1-prosessoren kommer selskapet med en del store ord, og hevder at den har opptil og en halv ganger så god ytelse som «konkurrerende prosessorer», men det er altså vanskelig å si nøyaktig hvilke prosessorer Apple sikter til her. Apple har også hevdet at Apple M1 er tre ganger kraftigere per watt enn de «nyeste laptop-brikkene», hvilket også er utrolig vage ord.

Det som imidlertid faktisk er imponerende er at Apple tydeligvis har laget sin egen Thunderbolt-kontroller, noe som betyr at selv om Intel kastes ut av alle grunnmodeller, så kan de fortsatt bruke Thunderbolt.



Og godt er det, siden man fra og med i dag kan forhåndsbestille både MacBook Air, MacBook Pro 13" og Mac Mini. Det blir ikke lenge til vi kan teste alle store ord om ytelse fra Apple selv.

Hva betyr alt dette?

Apple har snakket særdeles varmt om hvor raske og strømgjerrige de nye M1-prosessorene er, og ved første øyekast later de også til å kunne skalere svært godt. Den kan være vifteløs i MacBook Air og kan skalere helt opp til stasjonær-PC-ytelse i Mac mini. Likevel fikk vi bare vage sammenligningsgrunnlag fra Apple, og det ble sagt at den nye SoC-prosessoren simpelthen er raskere enn den nyeste brikken i «PC»-laptoper, uten at det ble spesifisert nøyaktig hvilke prosessor den er raskere en – det finnes tross alt flere enn én.



Selv om Apples enorme påstander om eksponentielt raskere ytelse og bedre effektivitet virker særdeles imponerende ved første øyekast, så betyr ikke dette stort før vi vet hva Apple faktisk sammenlignet ytelsen med når det gjelder konkurrentene. Ærlig talt er det lite sannsynlig at vi noensinne får greie på dette.

Heldigvis er disse maskinene rett rundt hjørnet, og vi får snart testeksemplarer i våre rekker, slik at vi kan få testet hva de er gode for – det er med andre ord ikke lenge til vi finner ut om Apples påstander inneholdt tomt skryt eller om de nye brikkene faktisk er så imponerende som det hevdes.



Husk at det ikke er usannsynlig at denne første generasjonen Apple-ARM-prosessorer for MacBook-maskiner kommer til å oppføre seg som mange andre førstegenerasjonsprodukter – relativt lav ytelse og en hel del problemer. Inntil vi vet hva disse nye maskinene klarer anbefaler vi at man ikke hopper hodestups inn i forhåndsbestillingskjøret.