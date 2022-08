AMD kan finne på å time Ryzen 7000-lanseringen slik at Intel Raptor Lake-avsløringen blir spolert

Det har gått rykter om at AMD planla å lansere Ryzen 7000-prosessorene – i betydningen at de ville være tilgjengelige i butikk – den 15. september. Nå ymter en fersk lekkasje om at CPU-produsenten velger å vente. Den nye datoen som skal være aktuell virker lite tilfeldig. Den sammenfaller nemlig med den forventede annonseringen av Intel Raptor Lake.



Dette ifølge kilder som har vært i snakk med Wccftech (opens in new tab), som mener å vite at AMD har flyttet på lanseringen av sine Zen 4-prosessorer, og at det hele nå skal finne sted i slutten av september.

Den nye datoen som skal være satt er 27. september, hvilket er, som ovennevnt, samme dag som Intel arrangerer sitt «Innovation»-evenement, der det ryktes at vi skal få en første titt på Raptor Lake. Merk at for Intels del er dette kun en avsløring av prosessorene, mens selve salget ikke vil starte før i oktober (om ryktemølla har truffet blink.) I AMDs tilfelle skal dette være datoen for når de faktiske CPU-ene blir å finne i butikk.



AMD-avsløringen vil finne sted lenge før september. Det skal være snakk om i slutten av august, hvis ryktene stemmer. 29. august, for å være eksakt. Tanken er at vi får servert fire nye CPU-er: Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X og Ryzen 5 7600X.

Kommentar: Skal Intels raptor kues – eller ligger det noe annet bak?

Hvis det er tilfellet – vi må nesten understreke at det ikke er helt spikret – så vitner det om en ganske selvsikker fremferd av AMD. I praksis, ved å utsette lanseringen til Raptor Lake-annonseringen, klapser prosessorprodusenten Intel på kinnet, og maner til duell. Det er ikke så mange andre måter å tolke dette her på, annet enn at AMD er ganske sikre på at Zen 4 er en konkurransedyktig arkitektur.



Hvis AMD hadde hatt noen tvil om kvaliteten på produktet, så ville det ikke gitt noen mening å vente med lansering. Da ville det ha vært formålstjenlig å få Ryzen 7000-serien ut døra fortere enn svint (den 15. september, som ovennevnt), for å ha muligheten til å selge så mange prosessorer som mulig før folk fikk ferten av en potensielt bedre Raptor Lake-prosessor fra Intel.

Det kan selvsagt være at utsettelsen passer godt sammen med andre ting som foregår bak sceneteppet, og at trekket tilfeldigvis også passer godt i PR-øyemed. Vi har for eksempel hørt at AMD ønsker å få på plass en god mengde Zen 4-prosessorer før lansering, så det kan være at produksjonen har gått tregere enn antatt – og at AMD trengte litt ekstra tid til å få ting på plass før det braker løs.



Uansett hva grunnen er, så er dette svært gode nyheter for oss kunder. Enten har AMD svært god tro på at Ryzen 7000-serien yter bra, eller så er de ute etter å ha drøssevis av prosessorer klare i god tid før lansering. Det kan til og med hende at de to beveggrunnene er sammenfallende. Samtidig må vi passe på at vi ikke hausser oss selv opp altfor mye på bakgrunn av rykter. De fleste kan nok kjenne seg igjen i skuffelsen av å måtte erkjenne at tomt prat bare var tomt prat.



Vi kan også se for oss én annen grunn til at lanseringsdatoen potensielt nå er forskjøvet: At AMD ikke ønsker å gi Intel muligheten til å gå Ryzen 7000-prosessorene etter i sømmene, slik at de ikke kan brukes som sammenligningsgrunnlag under Raptor Lake-avsløringen. Til syvende og sist er det bare AMD som har fasiten – men slik det har fremstått i det siste, basert på ulike lekkasjer og rykter, så kommer kappløpet mellom Zen 4 og Raptor Lake til å bli svært tett og spennende.