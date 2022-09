Intel 13. generasjon Raptor Lake lansert – kjenner AMD på presset?

Krigen mellom Intel og AMD er endelig i gang for fullt – Intel har annonsert 13. generasjon Core-prosessorer for stasjonære og dermed gitt oss (og AMD) et innblikk i hva vi kan forvente oss i ukene som kommer, når de to CPU-gigantene skal krige om forbrukernes gunst.



Prosessorene, med kodenavn Raptor Lake, den 13. generasjonen Intel-CPU-er, tar nok en gang i bruk Intels hybriddesign, der noen kjerner er av typen Performance (ytelses-kjerner) og andre Efficient (strømgjerrige kjerner), som tas i bruk alt ettersom hva slags oppgaver du bruker prosessoren til (videre i artikkelen bruker vi «P-kjerner» og «E-kjerner»), der Intel Turbo Boost Max 3.0 hjelper maskinen med å identifisere hvilke P-kjerner som yter best.



Intels foregående modeller av 12. generasjon, med kodenavn Alder Lake, brukte også dette designet, men Intel hevder at denne generasjonen skal få langt bedre ytelse ved hjelp av et større antall strømgjerrige E-kjerner og mer Intel Smart Cache (L3), særlig om man arbeider med større datasett. L2-cachen har også blitt raskere, slik at overføringer mellom cache og RAM. Igjen, med bedre ytelse som resultat.

Spesifikasjonene

Intels 13. generasjon Core-prosessorer støtter opptil 16 PCI-e 5.0-baner, og DDR5-minne opptil 5600 MT/s. I motsetning til rivalen AMD, som kun støtter den nye RAM-standarden i sin Ryzen 7000-serie, støtter de nye Raptor Lake-prosessorene også DDR4.



Den integrerte Intel UHD Xe-iGPU-delen støtter en oppløsning på 8K ved 60 Hz, eller opptil fire 4K-skjermer ved 60 Hz. Med på kjøpet får man også integrert Wi-Fi som følger både Wi-Fi 6- og Wi-Fi 6E-standardene.



Toppmodellene, Intel Core i9, har 24 kjerner bestående av 8 P-kjerner og 16 E-kjerner, mens i7-modellene nøyer seg med 16 kjerner (8 P-kjerner, 8 E-kjerner) og lillebror i5 ligger på 14 kjerner (6 P-kjerner og 8 E-kjerner.)



Se tabellen under for en fullstendig oversikt over alle prosessormodellene:

Intel Core i9K og i9KF Intel Core i7K og i7KF Intel Core i5K og i5KF Maksimal Turbo-frekvens [GHz] Opptil 5,8 Opptil 5,4 Opptil 5,1 Intel Turbo Boost Max Technology 3.0-frekvens [GHz] Opptil 5,7 Opptil 5,4 Ikke tilgjengelig P-kjerne, maksimal Turbo-frekvens [GHz] Opptil 5,4 Opptil 5,3 Opptil 5,1 E-kjerne, maksimal Turbo-frekvens [GHz] Opptil 4,3 Opptil 4,2 Opptil 3,9 P-kjerne klokkefrekvens [GHz] 3,0 3,4 3,5 E-kjerne klokkefrekvens [GHz] 2,2 2,5 2,6 Antall kjerner (P-kjerner + E-kjerner) 24 (8P+16E) 16 (8P+8E) 14 (6P+8E) Totalt antall tråder 32 24 20 Intel Smart Cache (L3) [MB] 36 MB 30 MB 24 MB L2 Cache [MB] 32 MB 24 MB 20 MB Intel UHD Graphics basert på Xe-arkitekturen i9K: Intel UHD Graphics 770 i9KF: uten GPU i7K: Intel UHD Graphics 770 i7KF: uten GPU i5K: Intel UHD Graphics 770 i5KF: uten GPU

Kommentar: Intel må prestere denne generasjonen

Lanseringen av 13. generasjon Core-prosessorer lanseres i siste liten for Intel. Den gamle prosessorgiganten har fortsatt overtaket innen CPU-er, men ledelsen har minket i takt med blant annet AMDs suksess med Ryzen.



Så sent som dagen før Intels annonsering av Raptor Lake dukket AMD Ryzen 7000-testene opp på nett – og det ser ikke ut til at AMD har planer om å sakke farten. Våre britiske kolleger gav både AMD Ryzen 7 7700X og AMD Ryzen 9 7950X fem stjerner, og sistnevnte kan nå smykke seg med å være den aller beste prosessoren det er mulig å få fatt i (innen stasjonærmarkedet.)



Det er dermed liten tvil om at Intel nå er helt nødt til å imponere med 13. generasjon. Forskjellene mellom de to rivalene er ganske interessante. For det første velger Intel å fortsette med forskjellige typer prosessorkjerner, mens AMD velger en mer økonomisk chiplet-løsning, der alle kjernene har samme ytelse og strømforbruk.

Samtidig overrasker Intel når de nå velger å støtte den eldre og rimeligere DDR4-standarden, og lar kjøpere bruke de nye Raptor Lake-prosessorene i hovedkort både av den nye 700-serien, og den eldre 600-serien (begge bruker LGA1700-sokkelen.) Det er med andre ord både billigere og enklere enn før å oppgradere en Intel-maskin.



Hvis du derimot ønsker å kjøpe en ny AMD-prosessor, så er du pent nødt til å kjøpe DDR5-minne og et nytt hovedkort, noe som kan bety en betydelig ekstrakostnad.



Til syvende og sist er det likevel én ting som teller mest av alt, og det er ytelsen i forhold til pris. AMD har truffet bra med sin nye generasjon prosessorer, som både yter godt og i enkelte tilfeller koster mindre enn forgjengerne ved lansering.

Intel, på sin side, kommer til å selge sitt flaggskip, Core i9-13900K, for samme anbefalte utsalgspris som forgjengeren, Alder Lake-baserte Core i9-12900K, den 20. oktober. I Norge er prisforskjellen på de to toppmodellene fra Intel og AMD, i9-13900K og Ryzen 9 7950X, på omlag 1000 kroner i favør førstnevnte, mens AMD Ryzen 9 7900X er faktisk drøyt 1200 kroner billigere enn toppmodellen fra Intel. Priskrigen i toppen kan med andre ord bli interessant i ukene som kommer.



Vi vet ikke ennå nøyaktig hvor godt disse prosessorene yter, men kun det beste er godt nok fra Intel om de skal ha noen sjanse til å stagge AMDs fremmarsj.