Beste WiFi 6-routere 2022

Included in this guide:

Heng deg med på den nye revolusjonen innenfor trådløs teknologi med en av de beste WiFi 6-routerne. En rekke nyere enheter, fra datamaskiner og TVer til mobiltelefoner, nettbrett og til og med smarthjem-enheter, gjør bruk av denne nye teknologien. For å få fordelen av disse egenskapene, må du ha en router som kan gi deg den.

Med en WiFi 6-router av høy kvalitet vil nettverket ditt enklere kunne møte vår tids krav. Nettsignalet vil bli sterkere, og mer uavbrutt, til hver eneste enhet du har koblet til nettverket. Disse routerne leveres dessuten med mange nyttige egenskaper som en mengde porter og MU-MIMO.

Du trenger ikke lenger å finne deg i middelmådige hastigheter eller ustabile forbindelser på mobilen, nettbrettet eller ultrabook-en. Invester i en av de beste WiFi 6-routerne og oppgrader nettverket ditt. Her har vi samlet de beste modellene, inkludert noen fantastiske mesh-routere som er ypperlig egnet for større lokaler.

Du får mye for pengene med TP-Link Archer GX90. (Image credit: TP-Link)

1. TP-Link Archer GX90 Kjapp WiFi 6-ytelse skreddersydd for gaming Spesifikasjoner Hastighet: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Tilkobling: 1× 2.5 Gbps WAN/LAN, 1× Gigabit WAN/LAN, 3× Gigabit LAN, 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 Egenskaper: 4.8 Gbps Game Band, Game Accelerator, MU-MIMO Grunner til å kjøpe + WiFi 6 som kjører på 6,6 Gbps + Dedikert 4,8 Gbps «gaming-bånd» Grunner til ikke å kjøpe - Litt klønete å konfigurere

Det er et par ting man umiddelbart vil mislike ved TP-Link Archer GX90. Den er stor, den er klumpete og den er dyr. Dette er imidlertid lett å tilgi den, ettersom den faktisk gir deg svært mye for pengene. Dette er en super WiFi 6-router som byr på mange gode egenskaper for ihuga gamere. Her får man eksempelvis et eget «gaming-bånd» på 5 GHz, slik at du virkelig kan fråtse i båndbredde. Har du unge gamere hjemme? Her får du også god foreldrekontroll, slik at du kan blokkere upassende materiale. Her finner du forhåndsinnstillinger for bar i ulike aldersgrupper.

Les vår test av TP-Link Archer GX90 (på engelsk)

Asus RT-AX86U leveres med mange nyttige egenskaper. (Image credit: Asus)

Asus har skapt en vinner med Asus RT-AX86U. Ikke bare har selskapet videreført sin gode tradisjon med glimrende gaming-orienterte enheter. De har dessuten kommet med en av de beste WiFi 6-routerne på markedet – selv om den er dyrere enn de fleste konkurrerende modellene. Enheten har flere ypperlige egenskaper gamere vil sette pris på, blant annet en dedikert «gaming-port» – 2.5 Gigabit Wan-port – samt NVIDIA GeForce Now Cloud Gaming-optimalisering. Den leveres også med flere fordelaktige egenskaper, blant annet solide foreldrekontroller.

Les vår test av Asus RT-AX86U (på engelsk)

Asus RT-AX58U gir deg WiFi 6 i hjemmet til en meget fordelaktig pris. (Image credit: Asus)

Det er kommet mange glimrende WiFi 6-routere på markedet. Mange av dem er imidlertid rett og slett for mye for et vanlig hjem, og dessuten altfor dyre. Med Asus RT-AX58U får du WiFi 6 i hjemmet til en fantastisk pris, med nok kraft til å holde de fleste små og mellomstore hjemmenettverk gående. Selv om den ikke har portutvalget og gamingegenskapene til storesøsteren RT-AX86U, kan den by på de samme foreldekontrollene samt glimrende WiFi 6-støtte.

Les vår test av Asus RT-AX58U (på engelsk)

Orbi WiFi 6 byr på solide WiFi 6-egenskaper. (Image credit: Netgear)

4. Netgear Orbi WiFi 6 Netgear har gitt Orbi-serien WiFi 6 Spesifikasjoner Hastighet: WiFi 6 (IEEE 802.11ax) trebånds med 1x 2.4 GHz (1200 Mbps), 2x 5 GHz (2400 Mbps) Tilkobling: 2.5 Gbps WAN, 4x Gigabit Ethernet; satellite - 4x Gigabit Ethernet Egenskaper: Beamforming implicit and explicit for 2.4GHz/5GHz bands Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp Les mer hos Proshop.no Les mer hos Dustin home Grunner til å kjøpe + Glimrende WiFi-rekkevidde og -hastighet + Enkel å konfigurere + Brukervennlig app Grunner til ikke å kjøpe - Utrolig dyr - Lite støtte for WiFi 6 for øyebliket

Hvis du er klar for å hive deg på WiFi 6-bølgen, kan Orbi WiFi 6 være et godt valg. Men dette er ikke et impulskjøp, for dette er virkelig en kostbar affære. Men hvis du er ute etter å oppgradere til en raskere og mer pålitelig router som skal dette mange kvadratmeter – eller et overbefolket smarthjem – er den likevel verdt pengene. Konfigureringen er dessuten enkel, slik at den egner seg god for personer som ikke har så mye erfaring med WiFI-nettverk.

Les vår test av Netgear Orbi WiFi 6 (på engelsk)

En fordel Asus RT-AX88U kan skilte med, er de 8 LAN-portene. (Image credit: Asus)

5. Asus RT-AX88U Gaming-router med WiFi 6 Spesifikasjoner Hastighet: 802.11ac (5GHz) : opptil 4333 Mbps, 802.11ax (2.4GHz) : opptil 1148 Mbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps Tilkobling: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x8 Egenskaper: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Les mer hos Elkjøp Les mer hos ComputerSalg Grunner til å kjøpe + Rimelig + Mange LAN-porter Grunner til ikke å kjøpe - Gamer-estetikk

Asus RT-AX88U har alle finessene du venter deg av en router, inkludert WiFi 6-kompatibilitet. Og ettersom den har utrolig mye å by på, samtidig som den har en rimelig pris, er den en av våre favoritter. En fordel den har overfor de fleste konkurrentene, er de åtte LAN-portene, noe som er dobbelt så mange som de fleste kan skilte med. Med RT-AX88U slipper du kanskje å kjøpe en ethernet-switch. Dessuten byr den på et glimrende web-grensesnitt og ypperlige gaming-egenskaper. Dermed er den blant de beste WiFi 6-routerne på markedet for øyeblikket.

Asus ROG Rapture GT-AX11000 har solide egenskaper.. (Image credit: Asus)

Av og til kan du rett og slett ikke bruke en ethernet-kabel. Hvis du er gamer, kan det bety ulykke. Asus ROG Rapture GT-AX11000 kan skilte med åtte antenner, MU-MIMO og muligheter for å prioritere gaming-trafikk. Dermed kan den begrense den ellers så smertefulle signalforsinkelsen gamere ofte opplever via WiFi. Denne routeren har det samme flotte brukergrensesnittet som RT-AX88U, men den har bare 5+1 LAN-porter. En av disse portene er imidlertid en 2,5 Gbps-linje, noe som egner seg godt for tilkobling av NAS eller andre enheter som krever massevis av båndbredde.

Netgear Nighthawk MK63 gir deg et utrolig pålitelig nettverk til gaming og video. (Image credit: Netgear)

Større hjem krever mer robuste løsninger. Netgear Nighthawk MK63 er nok en overdrivelse i en mindre bolig, kan den egne seg ypperlig til boliger på opptil 325 kvadratmeter med behov for et ekstremt pålitelig nettverk til gaming og 4K video. Her får du med deg flere ypperlige egenskaper, som muligheten til å opprette gjestenettverk og et nettverkskart for overvåkning av alle enhetene tilkoblet nettverket. Her mangler imidlertid foreldrekontroll, men så lenge dette – og den høye prisen – er greit for deg, kan denne WiFi 6-routeren være et utmerket valg.

Les vår test av Netgear Nighthawk MK63 (på engelsk)

Routeren NETGEAR Nighthawk AX8 RAX80 er et utmerket og rimelig alternativ til ASUS-modellene. (Image credit: Netgear)

8. Netgear Nighthawk AX8 RAX80 WiFi 6 for prisbevisste gamere Spesifikasjoner Hastighet: 802.11ax (2.4GHz): opptil 1.2 Gbps, 802.11ax (5GHz): opptil 4.8 Gbps Tilkobling: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x5 Egenskaper: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer Grunner til å kjøpe + Massevis av funksjoner + Rimelig Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset antall LAN-porter

Netgears Nighthawk-routere har alltid fått strålende omtale. WiFi 6-modellene følger den samme tradisjonen. Dette er en WiFi 6-ruter som innfrir forventningene til egenskaper, og den er overraskende nok i den billigere enden av prisskalaen. AX8 er et supert alternativ til ASUS RT-AX88U. Den er billigere, men litt svakere utstyrt på LAN-fronten.

The NETGEAR Nighthawk AX12 RAX120 is a great alternative to the Asus ROG Rapture GT-AX11000. (Image credit: Netgear)

9. NETGEAR Nighthawk AX12 RAX120 Et billigere WiFi 6-alternativ Spesifikasjoner Hastighet: 802.11ax (2.4GHz): opptil 1.2 Gbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4.8 Gbps Tilkobling: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x4, 5 Gbps LAN x1 Egenskaper: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home Les mer hos Proshop.no Grunner til å kjøpe + Inkludert 5 Gigabit-port + Strålende ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Omstridt utseende

Nighthawk AX12 er Netgears analoge svar på Asus ROG Rapture GT-AX11000, og den er i så måte et godt alternativ. Innenfor av de påhengte flaggermusvingene finner man åtte antenner som gir økt rekkevidde og høy ytelse selv når flere enheter er koblet til. Hvis du har en enhet som tidvis krever stor båndbredde, passer denne routeren utmerket for deg. En av de 5+1 LAN-tilkoblingene er en 5 gigabit-port, noe som passer ypperlig hvis du har en NAS.

Med Asus RT-AX92U kan du få to routere til prisen av én. (Image credit: Asus)

10. Asus RT-AX92U Perfekt WiFi 6 til åpne lokaler Spesifikasjoner Hastighet: 802.11ac (5GHz): opptil 4333 Mbps, 802.11ax (2.4GHz): opptil 1148 Mbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps Tilkobling: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x4 (på hver router) Egenskaper: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, Traffic Analyzer Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Les mer hos Komplett Les mer hos Kjell & Company Grunner til å kjøpe + Mesh-router + Omfattende dekning Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så mange funksjoner

Asus RT-AX92U passer for deg som skal ha WiFi-dekning i et stort område og likevel ønsker WiFi 6-tilknytning. Den har ikke like mange funksjoner å by på som enkelte av konkurrentene, men en pakke får du to routere til samme pris som andre routere koster for én. Ettersom disse er utviklet som mesh-routere, er det enkelt og greit å komme i gang med dem. Du kobler opp én av dem som normalt, og benytter den andre som en forlenger. Dette er en velegnet pakke til store hjem over flere etasjer som det ellers er vanskelig å dekke med én router.

Prissammenligning

Dette er slutten på vår liste over de beste WiFi 6-routerne på markedet, men det betyr ikke at vi ikke kan hjelpe deg videre. I dette avsnittet sammenligner vi nemlig prisene på de tilgjengelige WiFi 6-routerne i listen vår, slik at det skal bli lettere for deg å velge modellen som passer aller best for deg og ditt bruk.