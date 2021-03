Toppliste – beste nettbrett for barn 2021.

For foreldre kan et nettbrett være litt av en livredder. For barn som ikke riktig er blitt gamle nok til å ha sin egen mobiltelefon, men som likevel har tilstrekkelig utviklet motorikk til å spille Candy Crush og Angry Birds, er nettbrettet en ypperlig innretning. Da får du ha mobilen for deg selv på lange reiser, samtidig som barna kan holde seg beskjeftiget i timevis. De kan spille spill, se på filmer, lese bøker og høre på musikk – og alt sammen på en enhet som er mye rimeligere enn en moderne mobiltelefon.

Det finnes likevel ting du burde ha i tankene når du skal kjøpe et nettbrett til barn. Ettersom barn ofte er litt mer klønete enn voksne, er det nok lurt å bestemme seg for en enhet som har en solid konstruksjon og som tåler en trøkk. Du burde nok unngå førsteklasses nettbrett, også ettersom det barn bruker nettbrettene til vanligvis ikke krever en iPad Pro.

Mange nettbrett som er utviklet for barn har programvare med forhåndsaktivert foreldrekontroll. Dette gjør det enklere for deg å ha oversikt over hva barna dine laster ned og ser på.

Det er verdt å merke seg at utvalget av nettbrett for barn er temmelig begrenset, og at flere av produktene kan være vanskelige å få tak i i Norge.

NB: Flere av artiklene det lenkes til herfra kan være skrevet på engelsk.

Beste nettbrett for barn – Amazon Fire HD 10 Kids Edition (Image credit: Future)

1. Amazon Fire HD 10 Kids Edition Et støtsikkert nettbrett med stor og flott skjerm Vekt: 504 g | Mål: 262 x 159 x 9,8 mm | OS: Fire OS | Skjerm: 10,1" | Bildeoppløsning: 1920 x 1200 | Prosessor: Åttekjernet | Interminne: 32 GB/64 GB | Batteri: Opptil 12 timer | Bakre kamera: 2 MP | Fremre kamera: 2 MP Fantastisk skjerm Fire For Kids Unlimited inkludert Dyrt Ganske stort og tungt

Det nyeste barnetilpassede nettbrettet fra Amazon har en stor skjerm med en flott oppløsning på 1900 x 1200. Dermed passer den utmerket for barn som liker å spille, se på film og å lese.

Som med mange av Amazons nettbrett, finnes også Fire HD 10 tilgjengelig i barneutgave. De store forskjellene er at den har et stor gummifutteral som beskytter mot støt, og at den har innstillinger der du kan bestemme hva barnet ditt skal få tilgang til og hva det ikke skal få tilgang til. Ulempen er at Fire HD 10 er ganske dyrt, og at den store skjermen kan gjøre det vanskelig for veldig små barn å håndtere nettbrettet.

Fire HD 8 er et godt alternativ for små barn. Også dette nettbrettet finnes tilgjengelig for barn. Til begge modellene medfølger ett års abonnement på Fire For Kids Unlimited, som tilbyr innhold tilpasset unge barn.

Les vår test av Amazon Fire 10 (2019) (på engelsk)

Beste nettbrett for barn – Samsung Galaxy Tab A8 (Image credit: Samsung)

2. Samsung Galaxy Tab A8 Et voksenbrett som også passer godt for barn Vekt: 345 g | Mål: 210 x 124,4 x 8 mm | OS: Android | Skjerm: 8" | Bildeoppløsning: 800 x 1280 | Prosessor: Åttekjernet | Interminne: 32 GB | Batteri: Ikke oppgitt | Bakre kamera: 8 MP | Fremre kamera: 2 MP Fint design Gode spesifikasjoner med tanke på prisen Ikke den nyeste teknologien Ikke futteral eller annen støtbeskyttelse

Hvis du har et eldre barn som kanskje allerede snuser på tenårene, vil kanskje ikke takken være den største om du kjøper et nettbrett i et barnslig og fargerikt futteral.

Hvis det ikke er aktuelt med en iPad, tilbyr Galaxy Tab A8 fra Samsung en mellomting. Den har et «voksent» design og greie spesifikasjoner, men leveres dessuten med foreldrekontroll, slik at du kan senke skuldrene når barna benytter dette nettbrettet.

Det beste er at du ikke nødvendigvis trenger å bytte ut Galaxy Tab 8 når barna vokser til . Da trenger du bare å slå av foreldrekontrollen (hvis du stoler på dem), så har du et nettbrett som passer for en som er i ferd med å bli voksen. Samsungs kvalitet er gjennomgående i dette nettbrettet, som det absolutt er verdt å ta en titt på.

Beste nettbrett for barn – Kurio Tab Advance (Image credit: Kurio)

3. Kurio Tab Advance Et mirakel i midtsjiktet Vekt: 318 g | Mål: 189 x 108 x 10 mm | OS: Android 6 | Skjerm: 7" | Bileoppløsning: Ikke oppgitt | Prosessor: Åttekjernet | Internminne: 16 GB | Batteri: Ikke oppgitt | Bakre kamera: 2 MP | Fremre kamera: 0,3 MP Google Play Store medfølger Tåler en trøkk Skjermen kunne ha vært bedre Skuffende kamera

Kurio spesialiserer seg på å lage teknologiprodukter for unge, så man regner med at selskapet har sitt på det tørre når det gjelder nettbrett for barn

Kurio Tab Advance har et beskyttende futteral som hindrer skader fra støt og fall. Det har en rekke innstillinger for at du skal kunne kontrollere hva slags innhold barna dine får tilgang til. Et eksempel er at internettfilter som automatisk blokkerer upassende nettsider og innhold.

Dette er dessuten et greit nettbrett med tilgang til Google Play Store, og i takt med at barnet blir eldre, kan innholdet som kan nedlastes forandres og utvides.

På minussiden har vi skjermen. Den er en skuffelse, noe som gjelder mange nettbrett rettet mot barn. Prosessoren er ganske svak sammenlignet med den man finner i lignende enheter. Kameraet er heller ikke egnet til å begeistre noen, men det får i det minste jobben gjort.

Beste nettbrett for barn – Amazon Fire 7 (2019) (Image credit: Amazon)

4. Amazon Fire 7 (2019) Nesten ufattelig billig. Vekt: 286 g | Mål: 115 mm x 192 mm x 9,6 mm | OS: Fire OS | Skjerm: 7" | Oppløsning: 1024 x 600 | Prosessor: Firekjernet 1,3 GHz | RAM: 1 GB | Lagring: 16/32 GB | Batteri: Opptil 7 timer | Bakre kamera: 2 MP | Fremre kamera: 2 MP Mer lagring Grei mediaytelse Lavoppløst skjerm Begrenset utvalg apper

Du får ikke billigere nettbrett enn dette – i hvert fall ikke nettbrett som fungerer. Den utrolig lave prisen og det robuste designet gjør Amazon Fire 7 (2019) til et utmerket nettbrett å kjøpe til barn. Amazon har faktisk også laget en (litt dyrere) versjon som er spesifikt utviklet for barn.

Amazon Fire 7 overgår forventningene for et voksent publikum med en ikke altfor mørk skjerm på 7 tommer, godkjente høyttalere, grei batteritid og en mer enn godkjent ytelse med et raskt brukergrensesnitt og muligheter for kjøring av de fleste spill.

Her kan du velge mellom 16 GB og 32 GB lagringskapasitet, og det er også gjort forbedringer med kameraet på forsiden.

Fire OS er ikke noe for enhver smak, og hvis vi ikke tenker på den lave prisen, er ikke dette et spesielt imponerende nettbrett. Men når det koster så lite, er det et godt alternativ dersom budsjettet er trangt.

Les vår test av Amazon Fire 7 (2019) (på engelsk)