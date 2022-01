Nokia T20 review

Review in een notendop

Het heeft even geduurd, maar na vele jaren wachten is er eindelijk weer een Nokia-tablet in ons midden, namelijk de Nokia T20. De tablet hiervoor draaide nog op Windows RT, en verscheen een eeuwigheid geleden. De T20 is de eerste tablet die gemaakt is onder de hoede van HMD Global. Nokia-smartphones gemaakt in het HMD-tijdperk staan bekend om hun prijs-kwaliteitverhouding, en dat zie je ook terug bij deze tablet.

Dit is een prima tablet voor iedereen met een beperkt budget. Wil je genieten van een groot tablet-display voor zo min mogelijk geld, dan kan dit zomaar eens de perfecte match zijn. Wil je echter serieus gaan werken in plaats van enkel je mail bekijken en films afspelen, dan is het beter vertoeven bij een duurdere iPad.

We verwachten dat veel mensen een tablet alleen gebruiken voor zaken als Netflix, Spotify en hier en daar wat browsen. In dat geval is de Nokia T20 een ideale kompaan. Hij is ook erg kindvriendelijk. Zo is er een Kids Space-applicatie, waardoor je de tablet kunt afgeven aan je kinderen om hun spelletjes te laten spelen of video's laat kijken, zonder dat je je zorgen hoeft te maken of de content kindvriendelijk is. Daarnaast is er een Entertainment Space, zodat je makkelijk en snel toegang hebt tot een catalogus over tv-series, films en games. Dit alles gebeurt aan de hand van een simpele swipe vanaf het hoofdscherm.

We waarderen wat Nokia heeft gedaan met het design en het scherm hier. De tablet ziet er duurder uit dan hij eigenlijk is. Onder de motorkap zijn de specificaties niet heel denderend daarentegen. Het apparaat is merkbaar trager dan de premium modellen op de markt, maar daar is de prijs ook naar.

Gezien de prijs-kwaliteitverhouding is de Nokia T20 een tablet die eigenlijk hoog bovenaan de lijstjes zou moeten staan bij veel gezinnen. We hopen dat de trend van betaalbare tablets zich voortzet, want meer concurrentie is altijd beter voor de consument.

Nokia T20 releasedatum en prijs

Verkrijgbaar in de Benelux

Te koop sinds december 2021

Instapprijs van 219 euro

De Nokia T20 is uit de doeken gedaan op 6 oktober door HMD Global. In december 2021 moet de tablet op de markt komen in de Benelux.

Er zijn twee configuraties die naar de Benelux komen: er is een wifi-versie met 4GB RAM en 64GB opslaggeheugen voor 219 euro, en een die mobiele data ondersteunt met ook 4GB RAM en 64GB opslag voor 249 euro. Je vindt de tablet onder meer in de webshops van Coolblue en Bol.com.

De tablet is beschikbaar in één kleuroptie, namelijk Deep Ocean (donkerblauw).

(Image credit: Future)

Design

Lichtgewicht en stijlvol

USB-C oplaadpoort

Een kleuroptie

Misschien wel het grootste compliment aan het design is dat de Nokia T20 er duurder uitziet dan dat hij eigenlijk is. De tablet is echt niet zo innovatief of premium in uiterlijk, maar hij voelt ontzettend stevig aan. Op een bepaalde manier zit er ook iets stijlvols aan de tablet.

Met afmetingen van 247,6 x 157,5 x 7,8 millimeter en een gewicht van 465 gram (de 4G-versie is iets zwaarder) is hij ook comfortabel in gebruik en is vasthouden met één hand mogelijk (voor bepaalde tijd).

Houd je de tablet vast in landschapsmodus, dan zit de aan/uit-knop aan de linkerzijde, de volumeregelaar aan de linkerbovenzijde en een USB-C poort aan de rechterkant. Er is ook ruimte gemaakt voor een koptelefooningang, die vreemd genoeg in de rechterhoek is verwerkt (letterlijk).

(Image credit: Future)

De achterkant is gemaakt van aluminium met een matte textuur. Niet alleen ziet het er prettig uit, het voelt ook nog eens prettig aan. De bovenzijde van de achterkant is voorzien van een soort balkje met een iets andere textuur. Handig voor als je in het donker de tablet niet ondersteboven wilt gebruiken.

Aan de achterzijde zit een enkele camera verwerkt (rechtsboven), alsook een Nokia-logo. Het apparaat voelt ook erg robuust aan. Bij het doorgeven van de tablet aan tafel of op de bank hoef je je geen zorgen te maken dat iemand hem snel zal kunnen breken.

De Nokia T20 is enkel verkrijgbaar in Deep Ocean. Deze donkerblauwe kleur is mooi om te zien, al hadden we extra kleuropties toegejuicht. Er is een IP52-certificering aanwezig. De tablet is dus spatwaterbestendig, maar verre van volledig waterbestendig.

Display

10,4 inch IPS LCD-paneel

Maximaal 400 nits helderheid

Redelijke kleuren en contrast

De Nokia T20 komt met een 10,4 inch IPS LCD-display met een resolutie van 1200 x 2000 pixels. Het is zeker niet het beste display wat we ooit gezien hebben op een tablet. Dat gezegd hebbende: zoiets mag je ook niet verwachten met deze prijs.

Je krijgt de standaard 60Hz verversingssnelheid, en een pixeldichtheid van 224 pixels per inch is ook niet heel scherp te noemen.

Onderaan de streep is het zeker geen slecht display. Het is prima geschikt voor browsen en het bekijken van films. De maximale helderheid van 400 nits is respectabel, al zal je (zeker bij zonnig weer) al snel tegen de limiet aanlopen.

(Image credit: Nokia)

Vergeleken met andere tablets uit dit segment staat het display van de Nokia T20 zijn mannetje, en 10,4 inch is ook meer dan groot genoeg voor alledaagse taken. Verder is er een blauwlichtcertificatie aanwezig, wat betekent dat het display geen pijn aan je ogen moet opleveren bij intensief gebruik.

De kleurbalans en het contrast is degelijk. De randen rondom het display zijn niet heel erg dun, maar we waarderen wel dat er gebogen randen gemonteerd zijn (in plaats van een hoekig design)

Hardware, prestaties en camera's

Gemiddelde prestaties

Degelijke speakers

Ondermaatse 8MP camera

Onder de motorkap van de Nokia T20 vinden we de Unisoc T610 terug die de boel aandrijft. Deze chipset staat bekend als een low-end processor en wordt bijgestaan door 4GB RAM en 64GB aan intern uitbreidbaar opslaggeheugen. Verwacht dus ook geen rappe prestaties.

Dat is oké voor een entertainment-apparaat. Je hebt geen krachtige hardware nodig voor het afspelen van video's of simpele games. Als je je herkent in dit gebruikerspatroon, dan zal je niet zo snel tegen de beperkingen van deze chipset aanlopen.

Het openen van apps, laden van menu's, wisselen tussen schermen en andere acties voelen simpelweg niet zo heel vloeiend aan. Ook duurt het iets langer dan bij duurdere modellen, maar daar betaal je ook naar. Het algehele gebruik is nog altijd prima en vrijwel elke app werkt zoals het hoort. De snelheidsduivels onder ons kunnen echter gefrustreerd raken door het gebrek aan echte snelheid.

(Image credit: Future)

De stereo speakers van de Nokia T20 zijn zeer capabel en produceren een degelijk volume voor het bekijken van films en luisteren naar podcasts. Uiteraard zijn ze niet vrij van vervorming bij hogere volumes, maar gezien de prijs kan het er zeker mee door.

Op cameravlak zijn we iets minder te spreken. Het is dat (gelukkig) weinig mensen hun tablet primair gebruiken als fototoestel, maar bij de Nokia T20 raakt zelfs de grootste hobbyfotograaf teleurgesteld bij het zien van wat de 8MP camera aan de achterkant kan. We hebben met de T20 de meest korrelige en uitgewassen plaatjes in tijden gemaakt. Je wilt deze tablet echt niet gebruiken voor foto's maken in situaties met weinig licht.

De 5MP frontcamera is niet veel beter, maar is net oké voor videogesprekken. Waarschijnlijk ben je beter af met een webcam of de camera van je smartphone. De camerakwaliteit is zonder meer een van de grootste zwaktes, al kopen de meeste mensen een tablet niet voor de fotokwaliteit.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 3 De Nokia T20 is niet meer dan oké in goed belichte ruimtes. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 Bij weinig licht is het schier onmogelijk om goede plaatjes te schieten. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 Kleuren zien er vaak uitgewassen uit. (Image credit: Future)

Software

Android 11 aan boord

Nieuwe Kids Space-functie aanwezig

Maakt Android 13 nog mee

De Nokia T20 draait op een schone versie van Android. Dit is een prettig besturingssysteem voor telefoons, maar op tabletformaat laat het toch wat steekjes vallen ten opzichte van Apple's iPadOS. De navigatie en functies zoals het meldingsoverzicht en snelle instellingenmenu voelen niet zo intuïtief in gebruik als die van een iPad.

Sommige tabletfabrikanten hebben er dan ook voor gekozen om de Android-software te bewerken, zodat het iets tabletvriendelijker wordt. HMD Global heeft dit niet gedaan. De T20 voelt dan ook bij vlagen aan als een gigantische smartphone in plaats van een tablet.

Er zijn wel wat softwaremodi die veel mensen waarschijnlijk kunnen waarderen. De eerste is Google Kids Space. Als je deze modus activeert, tover je de tablet om in een apparaat wat volledig is gericht op kinderen. YouTube toont alleen video's geschikt voor kinderen. Er zijn tal van kindvriendelijke en leerzame applicaties op het thuisscherm. Dit betekent dat je de Nokia T20 met een gerust hart aan een kind kan geven. Het is mogelijk om te monitoren wat het kind uitspookt en voor hoelang.

(Image credit: Future)

Er is ook Entertainment Space. Swipe naar rechts op het thuisscherm om deze modus te activeren. Vanuit hier heb je makkelijk toegang tot tal van films, series, boeken, games en meer. Dit is Google's manier van Android-tablets aantrekkelijker te maken als entertainmentapparaat. Geen van deze modi zijn exclusief voor de Nokia T20, maar de tablet behoort wel een van de goedkoopste opties met deze functies.

De Nokia T20 is een prima (kindvriendelijk) entertainment-apparaat, maar voor de productiviteitsmensen onder ons zijn er betere opties. HMD Global biedt namelijk geen stylus of toetsenbord aan dat compatibel is met de tablet. Accessoires van derden zouden hier wel uitkomst kunnen bieden.

Batterijduur

8.200mAh aan accucapaciteit

All-day batterij beloofd

6 tot 7 uur video's kijken mogelijk

(Image credit: Nokia)

HMD Global claimt dat je een all-day battery tot je beschikking krijgt met de 8.200mAh aan accucapaciteit van de Nokia T20: 7 uur aan online meetings, 10 uur film kijken of 15 uur browsen. Dat klinkt allemaal een beetje optimistisch na onze tests. Het percentage zakt met ongeveer 15 procent na een uur film kijken bij ons (in totaal kom je dan uit op 6-7 uur).

Dat gezegd hebbende: onze test is gedraaid met de helderheid op maximaal. Bij een iets lagere stand kun je er best nog wel iets meer uithalen, maar 10 uur wordt hoe dan ook krapjes. De accu houdt het wel goed vol in de standby-modus. Ben je een lichte gebruiker, dan mag je rekenen op meerdere dagen gebruik op één cyclus.

De tablet van Nokia ondersteunt een maximale laadsnelheid van 15W. Uit de doos krijg je maar een adapter meegeleverd van slechts 10W. Het duurt meer dan 4 uur voordat de accu met deze snelheid vol zit.

Moet ik de Nokia T20 kopen?

Koop hem als...

Je krap bij kas zit

De Nokia T20 komt met een prima prijs-kwaliteitverhouding, en dat maakt de tablet ook zo aantrekkelijk. In dit segment vind je niet snel een betere optie.

Je een tablet voor de lange termijn zoekt

De Nokia T20 is behoorlijk robuust gebouwd, en lijkt wel opgewassen tegen een stootje of twee. Je kunt hem gerust aan je kinderen geven, zonder bang te zijn dat het apparaat snel stuk gaat.

Je een kindvriendelijke tablet zoekt

Met het nieuwe Google Kids Space als onderdeel van Android, alsook diverse andere controle-opties, is de T20 een kindvriendelijke tablet te noemen.

Koop hem niet als...

High-end prestaties een vereiste zijn

De Nokia T20 voelt als een budgettablet wanneer je deze op zijn staart trapt. Echt zware taken zoals videobewerking en grote games kun je beter op een krachtigere (lees: duurdere) tablet uitvoeren.

Je graag foto's schiet met je tablet

De camera's van deze tablet zijn ondermaats, en dat maakt de meeste consumenten vaak niets uit. Daar heb je immers een smartphone voor bij de hand, toch? Als jij niet tot die groep behoort, weet dan dat er fotogeniekere opties op de markt zijn.