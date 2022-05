Test: AMD Ryzen 7 5800X3D

Benefits of 3D V-Cache lessen at higher settings

Non-gaming performance is ok

No DDR5 or PCIe 5.0

The AMD Ryzen 7 5800X3D introduces new 3D V-Cache technology that delivers on its lofty promises with incredible Ryzen 9-like gaming performance. It even takes a huge swing at Intel's latest behemoth, the Core i9-12900K, and manages to land some serious blows. It's non-gaming performance doesn't benefit at all from the new 3D V-Cache tech, however, so this is strictly a gamer's CPU.

AMD Ryzen 7 5800X3D: two minute review

Opptil flere ganger under testingen av AMD Ryzen 7 5800X3D så vi over notatene våre både én og to ganger, i tvil på egne evner til å skrible ned riktige tall. Det viste seg med ytterligere tester at tallene var korrekte, og når alt kom til at var det ingen tvil: AMD har levert en av de beste gaming-prosessorene noensinne.



Ryzen 7 5800X3D er på mange måter en slags ryggdekning mot et Intel som i høy hastighet er på vei tilbake i gamet med Alder Lake. Særlig tydelig er dette i Core i9-1200K, som tar sikte på PC-entusiaster og gamere hvis eneste mål er FPS.

Den ovennevnte er brikken Ryzen 7 5800X3D prøver å tukte, og selv om det ikke er snakk om noen regelrett knockout, så er det imponerende nok at den i det hele tatt klarer å holde følge. Enkelte ganger slår 5800X3D den beste mainstream-prosessoren på markedet. Det er lettere sjokkerende. Den yter faktisk også nær sagt like godt som de beste AMD-prosessorene, på tross av at dette er snakk om en 7-serie-CPU, og ikke en Ryzen 9. Den gjør i praksis hele resten av AMD-sortimentet irrelevant – sett fra et gaming-perspektiv, vel å merke.

Hvis du driver med innholdsproduksjon (3D-modellering, filmklipp, og så videre), utvikler programvare eller lignende, så vil ikke Ryzen 7 5800X3D tilby noe særlig mer enn det man får med andre Ryzen-prosessorer. Ytelsen som er å finne i 3D V-Cache-teknologien imponerer i syntetiske tester, men i faktiske spill, på de høyeste innstillingsnivåene, ligger ikke Ryzen 7 5800X3D høyere i ytelse enn rivalene.



Gitt at Ryzen 7 5800X3D heller ikke har overstadig mye å fare med brukt til arbeidsoppgaver utover gaming, så kan man betegne dette mer som en prosessor som kan gi den eksisterende gaming-PC-en din et dugelig løft til en billig penge, snarere enn en prosessor man baserer en ny maskin på.

Hvis du er en spillfantast som allerede har et AM4-hovedkort og en Ryzen-basert gaming-PC klar, så kan vi trygt anbefale å oppgradere til AMD Ryzen 7 5800X3D med det aller første. Ytelsesforskjellen i spill er større enn de fleste andre oppgraderinger kan matche, gitt at du allerede har et passe habilt skjermkort og mer enn 8 GB RAM.



Hvis du ikke har en AM4-basert maskin fra før av er det likevel vanskelig å forsvare å kjøpe hele sulamitten bare for å bruke denne prosessoren, siden man i praksis kan legge i et par tusenlapper til å få en Alder Lake-maskin, som både har lignende gaming-ytelse i tillegg til en rekke andre fordeler.

Det er verdt å understreke at AMD Ryzen 7 5800X3D er en livbøye for AMD nå som Alder Lake er ute, et hvileskjær som lar AMD-gamere holde ut i påvente Zen 4-æraen. Gitt at 3D V-Cache allerede nå er såpass imponerende skal det bli fryktelig gøy å se hvordan den nye teknologien integreres i prosessorer av neste generasjon.

AMD Ryzen 7 5800X3D har samme størrelse som forgjengeren. (Image credit: Future)

AMD Ryzen 7 5800X3D: pris og tilgjengelighet

Når er den tilgjengelig? 20. april 2022 i Norge

20. april 2022 i Norge Hvor mye koster den? Anbefalt utsalgspris er 4 990 kroner

Anbefalt utsalgspris er 4 990 kroner Trenger jeg nytt hovedkort? CPU-en fungerer med de fleste AM4-hovedkort basert på X470 og B450-chipsetene (eller bedre)

The AMD Ryzen 7 5800X3D ble lansert den 20. april 2022, og anbefalt utsalgspris i Norge er 4 990 kroner. Dette er bare noen kroner unna prisen Ryzen 7 5800X hadde ved lansering (faktisk er prisen litt lavere), så 3D V-Cache-teknologien har tydeligvis ikke medført de helt store ekstrakostnadene for AMD.



Det er vanskelig å snakke om ytelsen til AMD Ryzen 7 5800X3D uten å snakke om prisen, siden man får såpass mye for pengene, særlig om man allerede har en AMD-maskin. Hvis du har vært sugen på en oppgradering i lengre tider, men ikke har hatt penger til å gå over til Intel – hvilket innebærer at man må kjøpe nytt hovedkort, og antakeligvis nytt minne – så er det verdt å merke seg AMD Ryzen 7 5800X3D.

AMD Ryzen 7 5800X3D – spesifikasjoner Prosess: 7 nm

Socket: AM4

Kjerner: 8

Tråder: 16

Klokkefrekvens: 3,8 GHz

Boostfrekvens: 4,7 GHz

L3-cache: 32 MB + 64 MB (3D V-Cache), totalt 100 MB

TDP: 105 W

PCIe: 4.0

Maksimal mengde RAM: 128 GB Dual-Channel DDR4-3200

Ulåst: Nei

I tillegg til at man i praksis får Ryzen 9-ytelse (i spill) til Ryzen 7-pris, så kan man putte en AMD Ryzen 7 5800X3D rett inn i et eksisterende AM4-hovedkort, og det sparer man selvsagt mye på. 5800X3D har også samme tykkelse som de foregående prosessorene (AMD klarte dette ved å file ned på tykkelsen til de opprinnelige kjernene), så hele greia passer inn i den samme gamle Ryzen-varmesprederen, og dermed kan du bruke kjøleløsningen du allerede har også.



Alt i alt, så er det med andre ord ikke rare investeringen du må gjøre for å ta i bruk denne prosessoren, og regner man med nytt hovedkort, ny kjøleløsning med mer, så kan man med enkelhet få AMD Ryzen 7 5800X3D til halve prisen av en Core i9-12900K i praksis.

Alt det ovennevnte er selvsagt prisgitt at man bor i en verden uten konflikter, pandemier og andre av fandens oldemødre, som ikke har noen innvirkninger på lagerbeholdninger, priser og i det hele tatt. Per nå er det ingenting som tilsier at du ikke kan skaffe deg denne CPU-en til anbefalt utsalgspris, men vi kan selvsagt ikke garantere at det vil holde seg.

AMD markedsfører 3D V-Cache-teknologien beskjedent på innpakning, kontra hvor mye ytelse den tilbyr. (Image credit: Future)

AMD Ryzen 7 5800X3D: Funksjonalitet

Bygget på samme Zen 3-arkitektur som Ryzen 7 5800X

Første prosessor med 3D V-Cache-teknologi

Støtter ikke DDR5 eller PCIe 5.0

For det meste er den underliggende Zen 3-arkitekturen i AMD Ryzen 7 5800X3D den samme som i Ryzen 7 5800X (åttekjerneren med 16 tråder), så mye i denne testen vil være det samme som man kan si om forgjengeren også. Hvis du er ute etter mer generell 5000-serie-informasjon kan du ta en titt innom denne testen (skrevet av våre britiske kolleger.)



Det som skiller Ryzen 7 5800X3D fra tidligere AMD-prosessorer er selvsagt cachen som AMD har bygd i høyden. Selskapet har valgt å kalle teknologien 3D V-Cache. Dette er en slags egen integrert krets som sitter på oversiden av en underliggende Core Complex Die (CCD) i en 5800X-prosessor (selve prosessorkjernen har blitt tynnere, slik at cachen får plass på oversiden.)

Den nye cache-chipleten ligger og hviler over prosessorkjernene og er koplet til CCD-ens L3-cache, hvilket i praksis gir CPU-en tilgang til tre ganger så mye cache. Dette er likevel snakk om en fysisk utvidelse, så lengden signalene må bevege seg (for det meste vertikalt) introduserer litt ekstra forsinkelse sammenlignet med den vanlige L3-cache-mengden.



Samtidig er det slik at den større mengden cache gjør at prosessoren i mindre grad må hente data fra enda tregere instanser (for eksempel RAM), så selv med litt mer forsinkelse i L3, så sparer man mye tid, totalt sett.

Det er ikke mye som skiller Ryzen 7 5800X3D og Ryzen 7 5800X på utsiden. (Image credit: Future)

Den andre store fordelen med å stable finelektronikken i høyden er at AMD, i samarbeid med TSMC, har klart å sette sammen cache-chipleten med de øvrige prosessordelene på en måte som gjør at totalstørrelsen passer i samme pakke som 5800X.



Det gjør at man i praksis bare kan bytte ut en eksisterende AM4-prosessor, uten å tenke på fysiske størrelsesforskjeller. Man tar den gamle prosessoren ut, setter den nye inn, oppdaterer BIOS, og så er man i gang. På papiret er det bare X470- og B450-hovedkort og senere som er helt kompatible med 5800X3D, men AMD jobber kontinuerlig (sammen med hovedkortprodusentene) med å gjøre hovedkortene klare for prosessoren.

At den fysiske størrelsen er den samme gjør også at eksisterende kjøleløsninger fortsatt er kompatible, og at man egentlig bare må skifte kjølepasta.



Dessverre er ikke den nye prosessoren særlig overklokkingsvennlig. AMDs 3D V-Cache er ganske så kranglevoren når det gjelder frekvens og spenning, så det er ikke mulig å forandre alle innstillinger manuelt, slik som med forgjengeren. Det går imidlertid helt fint an å overklokke minnet og Infinity Fabric-delen, så helt fastlåst er man ikke.

Bilde 1 av 9 AMD Ryzen 7 5800X3D gjør det ikke spesielt skarpt i enkelte énkjerne- og flerkjerne-tester (Image credit: Future, Infogram) Bilde 2 av 9 AMD Ryzen 7 5800X3D gjør det ikke spesielt skarpt i enkelte énkjerne- og flerkjerne-tester (Image credit: Future, Infogram) Bilde 3 av 9 AMD Ryzen 7 5800X3D gjør det ikke spesielt skarpt i enkelte énkjerne- og flerkjerne-tester (Image credit: Future, Infogram) Bilde 4 av 9 AMD Ryzen 7 5800X3D gjør det ikke spesielt skarpt i enkelte énkjerne- og flerkjerne-tester (Image credit: Future, Infogram) Bilde 5 av 9 AMD Ryzen 7 5800X3D sliter også i Time Spy-testen i 3Dmark (Image credit: Future, Infogram) Bilde 6 av 9 PCMark 10 viser at Ryzen 7 5800X3D ikke henger helt med kontra sine AMD-søsken (Image credit: Future, Infogram) Bilde 7 av 9 AMD Ryzen 7 5800X3D ender på jumboplass i de fleste Blender-testene (Image credit: Future, Infogram) Bilde 8 av 9 Ryzen 7 5800X3D er i det minste ikke på sisteplass når det gjelder Handbrake (Image credit: Future, Infogram) Bilde 9 av 9 Ryzen 7 5800X3D sliter nok en gang i Puget Bench, sammenlignet med lignende prosessorer (Image credit: Future, Infogram)

Ytelse

Ryzen 9-ytelse til Ryzen 7-pris

Ytelse i alt annet enn spill drar ikke nytte av 3D V-Cache

Ikke optimalt til innholdsproduksjon og kreative yrker

Ytelsen til AMD Ryzen 7 5800X3D spriker en hel del, i alle fall sammenlignet med lignende prosessorer. Hvis du er ute etter å oppgradere fra en Zen 2-prosessor, så er alt bare fryd og gammen – men det hele blir litt mer komplisert om vi sammenligner med de seneste CPU-ene fra både AMD og Intel.



Ryzen 7 5800X3D og Ryzen 7 5800X ligger ganske jevnt i mange av våre tester, og i noen tilfeller er forskjellene så små at det i praksis kan være snakk om tilfeldigheter, særlig når det gjelder andre applikasjoner enn spill.



AMD ville nok ha protestert og sagt at Ryzen 7 5800X3D er en ren gaming-prosessor, og det er tross alt her brikken virkelig sparker fra seg og tar i bruk 3D V-Cache-teknologien.

I det aller meste av programvare er ikke cache et spesielt viktig element. Prosessoren henter et knippe data fra RAM, legger det i cache-området og bruker det den trenger. Hvis det er snakk om et regneark eller små kodesnutter, så trengs det få runder innom RAM, siden mye av arbeidet vil innebære lesing og skriving av den samme datamengden i cachen.



Det er ikke tilfellet med gaming. Prosessering av spill er kaotisk og uforutsigbart, og det hele avhenger av hva spilleren foretar seg. Det kan forårsake at nye mengder data må hentes fra minnet, som for eksempel AI-rutiner og objekthåndtering. Innlasting av alt dette inn i et cache-område kan gjøre at all plassen spises opp før neste instans av galskap må hentes inn, og det fører til at prosessoren hele tiden må kommunisere med RAM. Har man 100 MB med cache å ta av, så får man plass til langt mer spillinnhold før man går tom, og resultatet er høyere FPS.

Vi testet en rekke spill ved hjelp av den kraftigste maskinvaren vi hadde liggende, inkludert et RTX 3090 Ti-skjermkort, 32 GB RAM og en Samsung 980 Pro M.2-SSD, slik at prosessorene vi testet hadde så mye spillerom som mulig. Vi testet også på lave grafikkinnstillinger, hvilket i praksis gjør at eventuelle flaskehalser ikke befinner seg i tilknytning skjermkortet.



Med denne maskinvaren kunne vi virkelig se 3D V-Cache-teknologien boltre seg, og suse forbi ytelsen i AMD Ryzen 9 5950X og Intel Core i9-12900K i nær sagt hvert eneste spill vi prøvde.

Tallene var såpass suspekte av vi ærlig talt måtte kjøre testene flere ganger, bare for å være sikre på at vi ikke hadde rotet til en eller annen innstilling. Resultatene samsvarte til syvende og sist med det vi opprinnelig kom frem til, så fasiten er rett og slett at Ryzen 7 5800X3D taklet det meste i en rasende hastighet.

Bilde 1 av 4 AMD Ryzen 7 5800X3D slår på overbevisende vis konkurrerende brikker i «Total War: Warhammer III» (Image credit: Future, Infogram) Bilde 2 av 4 AMD Ryzen 7 5800X3D ligger også langt foran i «Dirt 5», og begraver de seneste Intel-prosessorene (Image credit: Future, Infogram) Bilde 3 av 4 Ryzen 7 5800X3D ligger godt foran rivalene i Dubai-testen i «Hitman 3» (Image credit: Future, Infogram) Bilde 4 av 4 ... og i «Final Fantasy XIV: Endwalker»-testen har AMD Ryzen 7 5800X3D et heftig forsprang (Image credit: Future, Infogram)

Sannsynligheten er likevel stor for at du ikke setter alle innstillingene på det laveste, og spiller i 1080p, etter å ha investert snaue fem tusen kroner på en ny prosessor. Vi kjørte derfor de samme gaming-testene i 4K og med de høyeste innstillingene – alt fra ray tracing til teksturkvalitet ble kjørt opp til de absolutt høyeste nivåene.



Ikke overraskende forsvant en del av de spinnville ytelsestallene, så 400 FPS må man se langt etter med litt mer realistiske grafikkinnstillinger, men selv i de mest krevende scenarioene klarer Ryzen 7 5800X3D å overraske positivt.



I «Total War: Warhammer III»-testen (battle), klarte Ryzen 9 5950X og 5900X 57 FPS med alle innstillinger på det høyeste ved 4K. Ryzen 7 5800X3D, på sin side, matchet 9-serien med 57 FPS.

«Dirt 5»-testen fortonet seg på lignende vis, der alle tre prosessorene klarte 94 FPS ved 4K og ultra-innstillinger. 5950X og 5900X klarte riktignok henholdsvis 134 og 133 FPS i Dubai-testen i «Hitman 3» ved 4K og ultra-innstillinger, men 5800X3D tok innersvingen på 9-serien med sine 141 FPS ved samme oppløsning og innstillinger.



Hva med Alder Lake? I battle-testen i «Total War: Warhammer III» klarte Intel-toppmodellen 53 FPS med de ovennevnte innstillingene, sammenlignet med 57 FPS da vi brukte 5800X3D. Fire FPS er ikke noe å hoppe i taket for, men 5800X3D klarte også fire FPS bedre i Dubai-testen i «Hitman 3», og lå bare én skarve FPS bak i9-12900K i «Dirt 5». 5800X3D fikk også 150 poeng mer i «Fantasy XIV: Endwalker»-testen (henholdsvis 19163 og 19019 poeng.)

Historien gjentok seg med Intel Core i5-12600K, siden begge Alder Lake-brikkene lå omtrent likt med Ryzen 7 5800X3D, og vi må nesten understreke at Alder Lake-prosessorene dro fordel av å bruke 32 GB med DDR5-4800-minne, kontra 32 GB DDR4-3200-minnet som satt i Ryzen 7 5800X3D-riggen.



At prosessoren har fått seg en oppgradering i form av 3D V-Cache gjør at Ryzen 7-brikken i praksis går for det samme som de beste Ryzen 9-modellene på markedet, og den klarer til og med å holde følge med Intels nestegenerasjonsprosessor, i alle fall i gaming. Kort og godt: hvis du er ute etter en ny AMD-prosessor i gaming-riggen, så har du funnet den. Dette er CPU-en du er ute etter, og den har faktisk en lavere anbefalt utsalgspris enn Ryzen 7 5800X hadde ved lansering.

Burde jeg kjøpe AMD Ryzen 7 5800X3D?

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

Du er ute etter den beste gaming-prosessoren for pengene

Du får simpelthen mest for pengene med 5800X3D, hvis du allerede har en AMD-maskin.

Du ikke har lyst til å oppgradere hele maskinen din

Takket være kompatibiliteten med AM4-socketen vil du kunne slippe 5800X3D rett ned i hovedkortet du (potensielt) allerede har, uten noe som helst fiksfakseri.

Du er ute etter siste skrik, rent teknologisk

Arbeidet som ligger bak AMDs 3D V-Cache er beint frem fascinerende. Dette er bare begynnelsen på fremtiden innen stabling av CPU-komponenter.

Ikke kjøp den hvis ...

Du bruker PC-en din til andre ting enn gaming

Selv om gaming-ytelsen er fenomenal, så klarer ikke 5800X3D å holde følge med Ryzen 9 5900X- og Ryzen 9 5950X-prosessorene i andre kategorier, og Alder Lake er det bare å glemme i så måte.

Du er ute etter DDR5- og PCIe 5.0-støtte



Dessverre støtter ikke Zen 3-plattformen verken DDR5 eller PCIe 5.0, som per nå kun er å finne tilknyttet Intels Alder Lake-brikker.

Du egentlig trenger en helt ny maskin

Hvis du egentlig trenger å oppgradere hovedkortet, kjøleren, PSU-en og hele resten av smørja, så er ikke dette prosessoren du bør bygge rundt. I så fall er det bedre å satse på i9-12900K eller en Ryzen 9 5900X.

Gode alternativer

(Image credit: Future)

AMD Ryzen 9 5900X

I vår test holdt AMD Ryzen 9 5900X godt følge med Ryzen 7 5800X3D med tanke på opplevd spillytelse ved realistiske innstillinger og oppløsninger (høy/ultra i høyere enn 1080p.) Ryzen 9 5900X koster i praksis 700-800 kroner mindre enn Ryzen 7 5800X3D akkurat nå, og er generelt en raskere prosessor, så hvis du er ute etter en CPU som er god på mer enn bare PC-gaming, så er Ryzen 9 5900X et godt alternativ som passer i samme AM4-socket som AMD Ryzen 7 5800X3D.

Les vår test av AMD Ryzen 5900X

Først testet i april 2022