AMD annonserer Ryzen 7000-serien – de nye prosessorene er godt nytt for gamere

AMD annonserte sine Ryzen 7000-prosessorer natt til den 30. august, under selskapets første live-event siden starten av COVID-19-pandemien – hvilket gjør at selskapet nå kriger med erkerival Intel på en sammenlignbar plattform.



De nye AMD-prosessorene Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X og Ryzen 5 7600X tar i bruk den nye Zen 4-arkitekturen, som innebærer støtte for DDR5 og PCIe 5.0, nesten året etter at Intel implementerte støtte for de samme teknologiene med Alder Lake. Dermed går AMD også over fra AM4 til AM5, med andre ord ny sokkel, nye brikkesett og nye hovedkort.

De nye prosessorene vil være tilgjengelig for kjøp den 27. september 2022, og prisen skal ligge på 699 dollar for Ryzen 9 7950X, 549 dollar for Ryzen 9 7900X, 399 dollar for Ryzen 7 7700X og 299 dollar for Ryzen 5 7600X. Det betyr at i tilfellene 7900X og 7600X har prisen stått stille sammenlignet med de tilsvarende forgjengerne. Ryzen 9 7950X, på sin side, er faktisk billigere enn Ryzen 9 5950X var ved lansering – fantastiske nyheter for alle som trenger massevis av kjerner og høye boost-klokkefrekvenser.



Det kom aldri noen Ryzen 7 5700X ved forrige korsvei, men AMD lanserte både en Ryzen 7 5700G, en Ryzen 7 5800X, og en Ryzen 7 5800X3D (som hadde anbefalte utsalgspriser på henholdsvis 359, 449 og 449 dollar), så Ryzen 7 7700X legger seg mellom billigvarianten og prosessorene som lenge har vært kjent som to av de beste gamingprosessorene på markedet.

Langt bedre ytelse fra AMD

AMD Ryzen 7000-prosessorene lansert Modell Kjerner/tråder Klokke/boost Cache (L2 + L3) TDP Pris Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 GHz / 5,3 GHz 38 MB 105 W $299 Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 GHz / 5,4 GHz 40 MB 105 W $399 Ryzen 9 7900X 12 / 24 5,6 GHz / 4,7 GHz 76 MB 170 W $549 Ryzen 9 7950X 16 / 32 5,7 GHz / 4,5 GHz 80 MB 170 W $699

Dr. Su informerte publikum om at Ryzen 7000-serien har fått en heftig økning i IPC (instruksjoner-per-klokke) i de fleste arbeidsoppgaver, og at noen av de beste ytelsestallene er å finne innen gaming og innholdsproduksjon. Samtidig har klokkefrekvensene fått et røslig løft, særlig i de to gjeveste modellene.



«Jeg er svært begeistret i dag, for at jeg kan si at i det vi optimaliserte produktet før produksjon, så vi 13 % bedre IPC i applikasjoner», sa Dr. Su. «Når det gjelder klokken, så har vi økt frekvensen på toppen av produktlinjen til 5,7 GHz – det er 800 MHz høyere enn nivået vi lå på med Ryzen 5000-serien.»



«[...] og som et resultat av det», fortsatte Su, «[...] er Ryzen 7000-ytelsen i én enkelt tråd opp med 29 % sammenlignet med Ryzen 5000. Dette er simpelthen enorme ytelsesforbedringer, og jeg er ekstremt stolt over hva teamet klarte å levere.»

Dette er alle prosessorene i Ryzen 7000-serien, som blir tilgjengelig for kjøp den 27. september. (Image credit: Future)

Den minst overraskende (og mest imponerende) påstanden AMD kom med under presentasjonen var en sammenligning mellom AMD Ryzen 7000-serien og den beste forbrukerprosessoren på markedet akkurat nå, Intel Core i9-12900K.



Ifølge AMD er Ryzen 5 7600X i snitt omtrent 5 % raskere enn i9-12900K i 1080p-gaming, og da kan man tenke seg hva de virkelig raske AMD-prosessorene klarer. Man kan selvsagt også bare vise et eksempel fra Geekbench 5, i likhet med Dr. Su. I énkjerne-testen klarte Ryzen 9 7950X en skår på 2275, mens i9-12900K ligger på 2040.



Det er alltid lurt å ta tallene i slike presentasjoner med en aldri så liten klype salt, men om dette stemmer, så kan AMD virkelig ha skutt gullfuglen. Spørsmålet nå er hva Intel står klare til å svare med når de skal lansere sin neste generasjon, Raptor Lake, senere i år.

Mer strømgjerrige og billigere prosessorer? Ja, takk

De nye AMD Ryzen 7000-prosessorene har en aggressiv visuell profil. (Image credit: AMD)

En av de mer interessante skrytepunktene AMD kom med under presentasjonen var følgene av at prosessorserien nå blir laget med en 5 nm-prosess. Dette skal nemlig ha ført til betydelig mer strømgjerrige CPU-er.



En av våre amerikanske kolleger skrev nylig om det problematiske i kappløpet mellom prosessorprodusenter i vår tid, både for forbrukere og miljøet – så det er godt at AMD fortsetter trenden med å tilby CPU-er som bruker stadig mindre strøm. Gitt at vi lever i en tid der både innkjøp av PC-produkter og strøm blir stadig vanskeligere å forsvare, er det ingen som har lyst til å oppleve enda dyrere produkter, som attpåtil bruker mer strøm enn tidligere. Her kan både Intel og Nvidia ta lærdom.

Heldigvis klarer AMD å holde prisene på et akseptabelt nivå, selv om det på ingen måte er snakk om noen beint frem billige prosessorer. Likevel, når snittprisen i praksis går ned på 7000-serien kontra 5000-serien kan vi ikke gjøre annet enn å si oss fornøyde.



Som ovennevnt gjorde AMD et stort nummer ut av denne generasjonen prosessorer har klart å presse strømforbruket ytterligere ned (eller sagt på en annen måte, klarer å produsere bedre ytelse ved samme strømforbruk.) Bedringen i effektivitet stammer fra overgangen til en 5 nm-prosess. Under presentasjonen sa AMD at du kan få den samme ytelsen ut av en Zen 4-prosessor med 62 % av strømforbruket du ville ha brukt ved samme ytelse fra en Ryzen 5000-prosessor. Eventuelt kan du få nesten 50 % bedre ytelse for samme mengde strøm brukt i en eksisterende 5000-CPU.



Dette er sjeldent et relevant aspekt med prosessorer ment for stasjonære, gitt at strømstyring, scheduleren og klokkingen av kjerner gjerne har et fokus på jevnt god ytelse fremfor noe annet, men Zen 4 i bærbare prosessorer kan bli svært så interessant. Av alt AMD sa under presentasjonen, så er dette kanskje det som i praksis vil bikke krigen i favør Dr. Su og resten av teamet, fremfor Intel, på sikt.

Prøver AMD å sende et stikk til Intel med AVX-512?

Et annet aspekt ved Zen 4-arkitekturen som ble fremhevet er at Ryzen-prosessorene nå har muligheten til å eksekvere AVX-512-instruksjoner. Slike SIMD-operasjoner kan være litt vanskelig å få dreisen på, rent konseptuelt, men hvis du tenker deg at det handler om parallelliserbare oppgaver på lik linje som de GPU-er gjør mange av, så du på rett vei.



I kjølvannet av AMD-annonseringen fikk John Loeffler, en av våre amerikanske journalister, noen minutter med David McAfee, CVP i AMD og GM for stasjonære PC-er. Samtalen dreide seg rundt hvorvidt mer utstrakt støtte for SIMD-prosessering på sikt vil kunne gi en synergi mellom Ryzen-CPU-er og Radeon-GPU-er i likhet med det vi ser med AMD Smart Access Memory.

McAfee hadde ikke mulighet til å svare på hvorvidt dette er en type synergi som AMD arbeider med, så den kjappe responsen lød som følger: «Jeg kan ikke kommentere på det akkurat nå». Man kan kanskje ikke håpe på et mer utfyllende svar i møte med et såpass komplisert spørsmål.



AVX-512-maskinvaren og -instruksjonssettet ble som kjent fullstendig deaktivert i Alder Lake-prosessorene, og Intel har generelt sett vært ganske så effektive i å respondere på den lunkne mottakelsen den avansert SIMD-prosesseringen har fått i mainstream-produktene sine. Spørsmålet nå er om AMD prøver å presse Intel ved hjelp av deres egen oppfinnelse (AVX er et Intel-produkt.) Hvis AMD støtter AVX-512 fra topp til bunn, kan 7000-serie-prosessorer se bedre ut på papiret enn Raptor Lake, som også forventes å droppe AVX-512. Dette til tross for at instruksjonssettet i praksis kun er særlig nyttig i veldig spesifikke oppgaver (som for eksempel i videoprosessering.)



Dette gir AMD muligheten til å få en pluss i margen hos innholdsprodusenter som velger rimelige forbrukermodeller fra AMD, kontra dyrere prosessorer myntet på bruk i arbeidsstasjoner og servere – og maskinvaren som trengs for å kjøre AVX-512 kan være kostbar å implementere, så at AMD inkluderer full støtte kan vanskelig sees som noe annet enn et aldri så lite stikk i retning rivalene.