Intel Raptor Lake-flaggskipet ser ut til å bli svinaktig rask, ifølge ny lekkasje

Informasjon om Intels Raptor Lake-prosessorer dukker stadig opp på nett, nå i ukene før lansering. En ny såkalt «engineering sample» har kommet på avveie, og ymter om svært rask klokkefrekvens i det kommende flaggskipet.



Lekkasjen har vi fått servert i form av en ytelsestest av Core i9-13900K. 24-kjernersprosessoren (8 ytelseskjerner, 16 strømgjerrige kjerner) har nå tilsynelatende fått kjørt seg i Geekbench.

Testresultatet i seg selv er artig nok, men det er klokkefrekvensen som hever de fleste øyenbryn. Brikken kjører med en grunnfrekvens på 3 GHz og en boost på 5,5 GHz. Husk at dette kun er en testbrikke – i teorien, i alle fall, gitt at testen ikke er forfalsket – så dette er antakeligvis ikke den endelige klokkefrekvensen prosessoren kommer til å ta i bruk (vi regner i det aller minste med at grunnfrekvensen blir en del høyere.)



Lekkasjen viser også den såkalte Turbo Boost-klokkefrekvensen, som såvidt er innom 5,7 GHz. En lovende indikasjon på at CPU-en potensielt kan klare å komme seg opp på heftige boost-nivåer (over korte tidsperioder, med såkalt Thermal Velocity Boost), særlig når det gjelder den endelige varianten av prosessoren.

Vi har tross alt allerede hørt rykter om at Raptor Lake-flaggskipet skal kunne klare en boost på 5,8 GHz, og ikke bare én gang. Enkelte lekkasjemakere har til og med ymtet om at prosessoren nærmere lansering vil kunne klare å komme seg opp på enda høyere klokkefrekvenser – men akkurat det anser vi som noe optimistisk.



Når det gjelder selve Geekbench 5-testen, så gjør 13900K det henholdsvis 8 % og 37 % bedre enn forgjengeren i énkjerne- og flerkjernetestene, som omtalt av VideoCardz (opens in new tab) og BenchLeaks (opens in new tab). Det er likevel for tidlig å legge altfor mye vekt på disse skårene, gitt at prosessoren ikke er ferdigstilt.

Kommentar: Den kommende prosessorkrigen kan bli jevn

Det ovennevnte er likevel lovende. Core i9-13900K ser ut til å være en hissigpropp av dimensjoner, som kan komme til å bli svinaktig rask, særlig etter at overklokkingsentusiastene begynner å fikle og finjustere.



At Intel-prosessoren allerede nå virker såpass lovende kan ende opp som litt av en hodepine for AMD, særlig siden andre Raptor Lake-lekkasjer vitner om at Intel har klart å tyne mer enn forventet ut av 13. generasjon, på tross av at dette kun skal være en mer finslepen Alder Lake-arkitektur.

Samtidig har AMD tatt store steg med Ryzen 7000-serien, bygget på en helt ny Zen 4-arkitektur som skal klare å gjøre unna mer arbeid per klokke og ha bedre boost-frekvenser. Vi forventer også at AMD vil fortsette fokuset på større cache.



Høstens prosessorkrig kan med andre ord bli jevn, og per nå er det vanskelig å spå nøyaktig hvem som kommer seirende ut, basert på det som spruter ut av ryktemølla. Et potensielt problem for AMD er hvor raskt Intel får ut Raptor-etterfølgeren Meteor Lake – basert på en helt ny 7 nm-prosess. Det snakkes om at 14. generasjon vil dukke opp rundt andre kvartal i 2023. Det vil si at AMD må ha et svar klart, forhåpentligvis et med både bedre IPC, høyere klokkehastigheter og mer cache.

Selv om en alltid må være litt forsiktig med å ta detaljene i lekkasjer for god fisk, så er det verdt å merke seg her at den ovennevnte testbrikken satt i et ASUS ROG Maximus Z690 Extreme-hovedkort, som nettopp fikk en BIOS-oppdatering med støtte for Raptor Lake-CPU-er. Det gjør lekkasjen noe mer troverdig, særlig siden spesifikasjonene matcher med en annen 13900K-prosessor som nylig dukket opp i eteren, med en boost-frekvens på 5,5 GHz.



Gitt at det nå stadig drypper inn Raptor Lake-lekkasjer, så kan det virke som om Intel har truffet godt med tidsskjemaet, og at den kommende CPU-en kanskje til og med kan ende opp i butikk noe tidligere enn forventet. Vår britiske kolleger har en teori om at Intel-brikken kan dukke opp allerede i september, potensielt én måned tidligere enn tidligere forventet.