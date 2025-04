Samsung Galaxy Fold 7 nærmer seg lansering – her er 5 nye ting de seneste ryktene forteller oss

Vi nærmer oss Samsungs store lansering av årets brettbare flaggskip, med Galaxy Z Fold 7 som forventes å bli utgitt i juli. Så det er bare noen måneder igjen, og som vanlig før en stor lansering, har rykter begynt å dukke opp med jevne mellomrom. Takket være disse har vi nå en ganske god idé om hva vi kan vente oss – og nylige rapporter har avslørt flere nye detaljer.

Her er fem av de største ryktene akkurat nå rundt Samsung Galaxy Z Fold 7 – med fokus på kamera, farger, programvare med mer.

1. Fire farger – blant annet Coral Red?

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Future)

Så langt har det vært ganske stille om hvilke farger Galaxy Z Fold 7 kan bli tilgjengelig i, men ifølge en rapport fra sørkoreanske Seoul Economic Daily (via @Jukanlosreve), vil telefonen lanseres i fire farger – som faktisk er én færre enn de to foregående modellene.

Rapporten nevner ikke alle fargene, men hevder at minst én av Samsungs nye brettbare telefoner kommer i Coral Red – en farge vi tidligere har sett på Galaxy S25, men aldri på Fold-serien.

Det er imidlertid uklart om det er Galaxy Z Fold 7 eller Galaxy Z Flip 7 (eller muligens Galaxy Z Flip 7 FE) som skal få den nye fargen.

2. Kan få bedre støvmotstand

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Et nytt rykte som kanskje ikke høres veldig spennende ut, men som vi virkelig håper er sant, er at Galaxy Z Fold 7 kan få forbedret støvbeskyttelse.

Galaxy Z Fold 6 har en IP48-klassifisering, noe som betyr at den er vanntett ned til 1,5 meter – men den mangler beskyttelse mot støv. Det er bekymringsverdig nård det gjelder en så dyr telefon, spesielt en med mange bevegelige deler, så bedre støvbeskyttelse ville være et veldig vekjærkomment tilskudd.

3. Den kan levereres med Android 16

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Normalt slipper Samsung sine brettbare telefoner med fjorårets versjon av Android, da lanseringen skjer før den nye versjonen offisielt er ute – men i år kan det bli annerledes.

Ifølge flere kilder kan Galaxy Z Fold 7 komme med Android 16 installert allerede ved lansering. Mer spesifikt handler det om One UI 8 – Samsungs tilpassede versjon av Android 16.

Android 15 begynte ikke å rulles ut før i oktober i fjor, men i år ser det ut til at Google vil gi ut Android 16 allerede i juni.

Det er fortsatt ikke sikkert at dette blir tilfelle, da Samsung trenger tid til egne justeringer, men sjansen for at Galaxy Z Fold 7 får Android 16 direkte ved lansering er i hvert fall større enn tidligere år.

4. Nytt hovedkamera på 200 MP

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Et rykte som har gått igjen flere ganger, er at hovedkameraet i Galaxy Z Fold 7 vil få en kraftig oppgradering – fra 50 MP i Fold 6 til hele 200 MP.

Den eldre 50 MP-sensoren har blitt brukt i flere generasjoner av Fold-modellen, så det er på tide med en oppgradering – og den nye sensoren sies å være den samme som i Galaxy S25 Ultra, noe som ville gitt et skikkelig løft til fotograferingen.

Det ryktes også at kameraet under skjermen kan få en forbedring, noe som ville vært velkomment, siden det nåværende 4 MP-kameraet i Fold 6 er lite imponerende.

Vi har imidlertid ennå ikke hørt noe om telefonens øvrige kameraer – noe som dessverre kan tyde på at de ikke vil endre seg. Men hvis to av de fem kameraene forbedres, kan det likevel bety en merkbar forbedring sammenlignet med forgjengeren.

5. Større skjermer i et tynnere skall

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Brettbare telefoner gir mulighet for større skjermer enn vanlige modeller, og Galaxy Z Fold 7 ser ut til å utnytte dette enda mer. Ifølge et rykte kan hovedskjermen vokse til 8 tommer og den ytre dekselskjermen til 6,5 tommer.

Det er en økning fra henholdsvis 7,6 tommer og 6,3 tommer i Galaxy Z Fold 6, noe som vil bety at telefonen har en stor skjerm når den er brettet og nesten på nettbrettstørrelse når den er utfoldet.

Det er verdt å merke seg at noen tidligere rapporter indikerer at skjermen kan bli enda større – opptil 8,2 tommer – men uansett er flere kilder enige om at det vil bli en økning.

Samtidig kan Galaxy Z Fold 7 bli tynnere enn forgjengeren. En rapport nevner at den bare vil være 4,5 mm tynn i sammenbrette posisjon. Det er en reduksjon fra de allerede tynne 5,6 mm på Fold 6.

Det høres kanskje ikke ut som en nødvendig endring, men den ekstreme tynnheten er der for å gjøre telefonen mindre klumpete når den er brettet. Fold 6 er 12,1 mm tykk når den er brettet – og et rykte antyder at Fold 7 kan bli under 10 mm tykk.

